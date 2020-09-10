Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2025 года

25 августа 2020 года в Государственную Думу РФ был внесен очередной законопроект о продлении единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Инициативу выдвинули депутаты акции «Справедливая Россия». Главная идея законопроект – продлить ЕНВД до января 2025 года путем принятия федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части продления срока действия единого налога на вмененный доход». Письмо председателю Государственной Думы РФ было подписано восемью депутатами партии, однако идея не нашла поддержки в Правительстве России.

Впервые единый налог на вмененный доход был введен еще в 2012 году, чтобы поддержать малый бизнес и стабилизировать экономическое положение предпринимателей. Именно по этой причине ЕНВД считается наиболее востребованным налоговый режим, применяемый в России. Именно это стало главным аргументом лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова при внесении законопроекта на рассмотрения в Госдуму РФ.

Необходимость внесения изменений и поправок возникла потому, что ЕНВД должно быть упразднено с января 2021 года, поскольку срок его применения истекает.

Подобное решение вызывает негодование не только представителей упомянутой выше фракции, но и Торгово-промышленной палаты, объединения предпринимателей и предприятий, представляющих малых бизнес.

Таким образом, отмена единого налога на вмененный доход может повлечь трудности для большого количества налогоплательщиков.

Предпринимателям потребует осуществить переход на другой вид налогового режима, что обязательно повлечет материальные потери, потребует увеличения расходов на ведения бухгалтерского и финансового учета.

Все это неблагоприятно скажется на малом предпринимательстве и сократит число субъектов, представляющих данную отрасль бизнеса.

С. Миронов в пояснениях к проекту федерального закона о внесении изменений в действующую систему налогообложения говорит трудностях, которые переживает малый бизнес. Время вынужденных ограничений, введенных из-за пандемии, существенно снизил показатели предпринимателей. Отмена ЕНВД, по его мнению, только усугубит ситуацию.

Сохранение данного налога позволит дать бизнесменам больше времени для восстановления, сэкономить денежные средства. Кроме того, не следует забывать о том, что ЕНВД — стабильный источник дохода для муниципальных бюджетов, что также немаловажно в сложившейся обстановке.

Законопроект представителей фракции «Справедливая Россия» не первый. Ранее также был представлен проект о продлении режима ЕНВД до 2024 года, однако, данная инициатива также не получила никакой поддержки. Авторы идеи также склонялись к тому, что это позволит малому бизнесу «встать на ноги», сохранит занятость населения, сформирует регулярные источники средств для муниципалитетов.

Категоричность Правительства РФ объясняется тем, что сохранении ЕНВД нецелесообразно в сложившейся обстановке. Введение единого налога на вмененный доход должно было поспособствовать выявлению скрытых доходов субъектов предпринимательства, и данная проблема была успешно решена, соответственно, в дальнейшем действие данного налогового режима нет смысла. Таким образом, законопроект представителей «Справедливой России» также потерпел неудачу, несмотря на то, что основывался исключительно на интересах субъектом малого предпринимательства.