более 10 лет
Важно, чтобы над Вашим делом работала команда, а не юрист с узкой специализацией. Например, чтобы решить семейный спор, понадобятся знания и опыт не только в семейном, но и в гражданском праве
подтверждаем делом
Для Вас выгода заключается в том, что мы сделаем всё возможное в рамках закона, чтобы защитить Ваши интересы. Если мы беремся за дело, то Вы можете быть уверены в его доведении до результата
60% дел решено до суда
Для Вас разрешение спора без обращения в суд хорошо тем, что дело решиться намного быстрее и без лишнего стресса. Мы можем этого достичь, благодаря пристальному вниманию к документам и мельчайшим деталям дела
делаем мир лучше
Мы постоянно оказываем финансовую помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детским фондам и детским домам. Сотрудничаем с волонтерской организацией «Весна» и «Русфондом»
Огромное спасибо за консультацию по ИП. Эта тема казалась запутанной и никто толком не мог объяснить что к чему. С вами все стало просто и прозрачно. Спасибо! Буду обращаться!
Решили все вопросы по праву интеллектуальной собственности. Я очень благодарен, это наверное единственная юридическая компания, которая реально помогает!
Спасибо юридическому агентству Шмелева и Партнеры, в частности Марине Шмелевой за предоставленную консультацию по праву собственности. Она уберегла меня от необдуманных шагов!
Юридическая фирма Шмелева и Партнеры всегда предоставляет качественные услуги. Я очень рад, что мы с ними работаем. За несколько лет не было ни единой ошибки. Рекомендую обращаться.
Нужна была грамотная юридическая помощь и разъяснения по делу. Я обратилась за консультацией к Марине и её команде. Наконец-то мне объяснили человеческим языком, что делать. СПАСИБО!
Спасибо огромное за консультацию! Всё понятно и быстро. Теперь я без сомнений буду обращаться и быть уверенной в качественной юридической помощи!
Хочу выразить свою благодарность за юридическую помощь в области туризма. Будем в дальнейшем обращаться за юридической помощью и поддержкой
Мы занимается международными перевозками. Возник вопрос в связи с коронавирусом. Я думала проблему не решить, пока не обратилась в фирму Шмелева и Партнеры. Они спасли меня от потери денег!
Мое маркетинговое агентство сотрудничает с фирмой Шмелева и Партнеры. Я всем доволен. Приятно когда знаешь, что тебя не подведут в нужный момент!