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Copyright 2020 Юридические услуги в Саратове - Шмелёва и Партнёры.
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+7 (995) 672-99-46

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+7 (995) 672-99-46

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Юридические услуги для физических лиц без предоплаты с гарантией по договору

Отправьте заявку на бесплатную консультацию, получите оценку Вашего дела и варианты его решения:

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Возврат путёвок

консультация бесплатно

Вернём деньги за тур, путевку или авиабилеты и взыщем неустойку за неисполнение обязательств в досудебном порядке. Поможем составить жалобу или исковое заявление

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Авторское право

консультация бесплатно

Помощь в регистрации авторского права. Защита интеллектуальной собственности в досудебном порядке и защита в суде. Консультирование по вопросам авторских прав

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Трудовое право

консультация бесплатно

Защитим Ваши интересы перед работодателем в досудебном порядке и в суде. Поможем с регистрацией иностранным гражданам и оформлением необходимых разрешений

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Семейные споры

консультация бесплатно

Оказываем правовую поддержку по судебному представительству и экспертному консультированию клиентов, желающих оформить брачный контракт, опеку, развод, и осуществить раздел имущества, включая доли в компаниях и программы участия в прибылях

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Защита прав должника

консультация бесплатно

Поможем законно списать долги и сохранить Ваше имущество. Снимем запрет выезда за границу. Избавим от звонков коллекторов. Прекратим исполнительное производство и снимем арест с имущества. Защитим Ваши интересы в суде. Узнайте больше на бесплатной консультации

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Защита прав студентов

консультация бесплатно

Оспорим отчисление из ВУЗа и восстановим в число студентов. Решим вопросы с невыплатой стипендии. В том числе, оспорим отказ в выплате стипендии вследствие дисциплинарного взыскания. Поможем разобраться в договорах учебных заведений на предоставление образовательных услуг

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Не увидели нужную услугу в списке? Подайте заявку на бесплатную консультацию с юристом!

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Платите не за услугу, а за результат в виде решения Вашего юридического вопроса!

Безопасность

При сотрудничестве с нами Вы ничем не рискуете. Заранее узнаёте о вероятности успешного разрешения дела и не платите предоплату

Внимание

Войдём в Ваше положение, выслушаем и поддержим. Это поможет Вам чувствовать себя лучше, а нам более эффективно помочь в решении проблемы

Гарантии

Гарантии ответственности и результатов закрепляются в максимально понятном договоре, с которым Вы можете ознакомиться перед заказом услуг

Комфорт

Наша работа построена таким образом, чтобы свести к минимуму Ваше участие в процессе. Мы можем представлять интересы в суде без Вашего присутствия

Деньги

Вернем все расходы на судебные издержки и максимально возместим ущерб, причиненный в результате возникновения юридической проблемы

Честность

При проведении бесплатной консультации Вы узнаете о всех рисках и шансах на успех в решении дела. Мы не обещаем золотых гор лишь бы получить от Вас деньги

Ответственность

У нас всегда есть четкий план действий. Мы заранее просчитываем риски. Поэтому, мы не боимся брать ответственность за исход дела на себя

Время

Во время работы юриста над Вашим делом, вы практически не участвуете в процессе. Поэтому, вы экономите своё время, которое можете потратить по своему усмотрению

Результат

Перед началом работы мы чётко определяем цель, достижение которой будет считаться результатом. Никаких размытых формулировок под звездочкой

Получите бесплатную консультацию от профессионального юриста

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Почему клиенты выбирают нас?

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Практический опыт по всем сферам права

более 10 лет

Важно, чтобы над Вашим делом работала команда, а не юрист с узкой специализацией. Например, чтобы решить семейный спор, понадобятся знания и опыт не только в семейном, но и в гражданском праве

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Безупречная репутация фирмы

подтверждаем делом

Для Вас выгода заключается в том, что мы сделаем всё возможное в рамках закона, чтобы защитить Ваши интересы. Если мы беремся за дело, то Вы можете быть уверены в его доведении до результата

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Умеем профессионально вести переговоры

60% дел решено до суда

Для Вас разрешение спора без обращения в суд хорошо тем, что дело решиться намного быстрее и без лишнего стресса. Мы можем этого достичь, благодаря пристальному вниманию к документам и мельчайшим деталям дела

Социальная ответственность

Несём социальную ответственность

делаем мир лучше

Мы постоянно оказываем финансовую помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детским фондам и детским домам. Сотрудничаем с волонтерской организацией «Весна» и «Русфондом»

Получите бесплатную оценку и варианты решения вашего дела

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Отзывы клиентов

Клиент юридического агентства

Огромное спасибо за консультацию по ИП. Эта тема казалась запутанной и никто толком не мог объяснить что к чему. С вами все стало просто и прозрачно. Спасибо! Буду обращаться!

Юлия Щеголева | Частный маркетолог

Василий Задёра

Решили все вопросы по праву интеллектуальной собственности. Я очень благодарен, это наверное единственная юридическая компания, которая реально помогает!

Василий Задёра

Татьяна Комарова

Спасибо юридическому агентству Шмелева и Партнеры, в частности Марине Шмелевой за предоставленную консультацию по праву собственности. Она уберегла меня от необдуманных шагов!

Татьяна Комарова

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Юридическая фирма Шмелева и Партнеры всегда предоставляет качественные услуги. Я очень рад, что мы с ними работаем. За несколько лет не было ни единой ошибки. Рекомендую обращаться.

Александр Никонов | Директор BCO

Анна Трифонова

Нужна была грамотная юридическая помощь и разъяснения по делу. Я обратилась за консультацией к Марине и её команде. Наконец-то мне объяснили человеческим языком, что делать. СПАСИБО!

Анна Трифонова

Екатерина плотникова

Спасибо огромное за консультацию! Всё понятно и быстро. Теперь я без сомнений буду обращаться и быть уверенной в качественной юридической помощи!

Екатерина

Юлия Сердобинчева

Хочу выразить свою благодарность за юридическую помощь в области туризма. Будем в дальнейшем обращаться за юридической помощью и поддержкой

Юлия Сердобинчева

Инна Довлатова

Мы занимается международными перевозками. Возник вопрос в связи с коронавирусом. Я думала проблему не решить, пока не обратилась в фирму Шмелева и Партнеры. Они спасли меня от потери денег!

Инна Довлатова | Customs Agent

Павел Угрюмов

Мое маркетинговое агентство сотрудничает с фирмой Шмелева и Партнеры. Я всем доволен. Приятно когда знаешь, что тебя не подведут в нужный момент!

Павел Угрюмов

Подпишитесь на Instagram Марины Шмелевой — основателя юридической фирмы «Шмелева и Партнеры». Для подписчиков Марина проводит бесплатные консультации

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Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

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В нашем лице Вы получаете надежного партнёра на долгие года. Обеспечим надежную юридическую защиту Вашего бизнеса и возьмем на себя финансовую ответственность

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Контакты

info@shmeleva-partners.ru

+7 (995) 672-99-46

410056, Саратов, ул. Ульяновская, д. 42

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