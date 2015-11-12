Наши юристы не болеют, не ходят в отпуск, не опаздывают и всегда на связи. Они защитят Ваши интересы в суде или при внезапной выездной проверке государственными органами
Мы заранее просчитываем все возможные риски при разрешении споров и озвучиваем клиентам. Если есть возможность урегулировать дело до суда, мы непременно это сделаем
Я понимаю, как сложно найти юридическую фирму, которое полностью возьмет на себя все правовые вопросы, и не подведет в нужный момент. Это особенно важно для крупных компаний, где даже небольшая юридическая ошибка будет стоить миллионы рублей. Поэтому, в юридической фирме «Шмелёва и Партнёры» работают только лучшие юристы в различных областях права, которые обеспечат юридическую безопасность Вашего бизнеса и комплексное решение правовых вопросов.
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, эксперт в области гражданского права, корпоративный юрист. Практический стаж более 20 лет.
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области гражданского права, прокурорского надзора, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет, имеет опыт представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области финансового, бюджетного, налогового права и права в сфере государственных закупок. Стаж работы более 10 лет. Доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.
Эксперт в области гражданского права, права интеллектуальной собственности, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет. Специализируется на антикризисной защите бизнеса и защите интеллектуальной собственности
Юрист в области гражданского права, корпоративный юрист. Стаж работы более 10 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью, ведением наследственных дел.
Директор ООО «ПолиСнаб», Юдаев Алексей Петрович
Огромное спасибо за консультацию по ИП. Эта тема казалась запутанной и никто толком не мог объяснить что к чему. С вами все стало просто и прозрачно. Спасибо! Буду обращаться!
Решили все вопросы по праву интеллектуальной собственности. Я очень благодарен, это наверное единственная юридическая компания, которая реально помогает!
Спасибо юридическому агентству Шмелева и Партнеры, в частности Марине Шмелевой за предоставленную консультацию по праву собственности. Она уберегла меня от необдуманных шагов!
Юридическая фирма Шмелева и Партнеры всегда предоставляет качественные услуги. Я очень рад, что мы с ними работаем. За несколько лет не было ни единой ошибки. Рекомендую обращаться.
Нужна была грамотная юридическая помощь и разъяснения по делу. Я обратилась за консультацией к Марине и её команде. Наконец-то мне объяснили человеческим языком, что делать. СПАСИБО!
Спасибо огромное за консультацию! Всё понятно и быстро. Теперь я без сомнений буду обращаться и быть уверенной в качественной юридической помощи!
Хочу выразить свою благодарность за юридическую помощь в области туризма. Будем в дальнейшем обращаться за юридической помощью и поддержкой
Мы занимается международными перевозками. Возник вопрос в связи с коронавирусом. Я думала проблему не решить, пока не обратилась в фирму Шмелева и Партнеры. Они спасли меня от потери денег!
Мое маркетинговое агентство сотрудничает с фирмой Шмелева и Партнеры. Я всем доволен. Приятно когда знаешь, что тебя не подведут в нужный момент!
Это значит, что мы зарекомендовали себя, как надежную юридическую фирму с высококвалифицированными юристами. Мы следим за своей репутацией. Для Вас это означает, что юридические услуги будут предоставляться на высшем уровне.
Работая с нами, Вам не надо опасаться санкций и разбирательств со стороны государственных органов. Задача будет решена, благодаря глубоким знаниям нюансов Законодательства РФ, а не путем балансирования на грани Закона
Наши юристы, помимо практической деятельности, обучают юристов в ведущих юридических институтах. Поэтому, мы всегда в курсе всех актуальных изменений в законодательстве РФ
Мы уверены в качестве своих услуг, поэтому не боимся давать гарантии финансовой ответственности. Если наше действие или бездействие повлекут ущерб для Вашей компании, то мы его возместим полностью!
Мы не только проводим исследовательскую работу в различных областях права, но и участвуем в формировании нормативно-правовых актов и законов. Поэтому, мы всегда в курсе самых последних изменений в Законодательстве
Да. Вы вполне можете выбрать разовую услугу по запросу. Например, представить ваши интересы в суде, обеспечить сопровождение сделки, оптимизировать налоговую нагрузку, наладить документооборот и так далее. Вы можете прийти к нам с любым юридическим вопросом, и мы обеспечим его качественное решение.
Возможно разделение оплаты за разовые услуги 50/50. Например, представительство в суде. Вы платите 50% в качестве предоплаты, остальные 50% оплачиваются по результату завершения дела. Что касается оказания юридических услуг в рассрочку, то мы сможем её предоставить только в том случае, если Вы заказываете услугу или пакет услуг стоимостью свыше 100 000 рублей. В любом случае, мы подходим к каждой ситуации клиента индивидуально, и можем предложить специальные условия. Чтобы узнать подробности, отправьте заявку на бесплатную консультацию и мы предложим варианты сотрудничества.
Да. В нашей команде юристы, которые специализируются в различных областях права. Минимальный опыт практической работы юристов от 10 лет. Среди наших сотрудников кандидаты и доктора юридических наук, к которым приходят за советом даже практикующие юристы из других компаний.
Да. Вы можете получить разовую консультацию по интересующему вопросу или оформить услугу «Юрист на связи», которому вы сможете позвонить в любое время и получить ответ.
Мы берем на себя финансовую ответственность. В случае ошибки по нашей вине, которая привела к материальным потерям для Вашей компании, мы полностью возмещаем все потери. Эта гарантия фиксируется в договоре, чтобы на 100% уберечь Вас от рисков. Также, мы гарантируем качество услуг и заранее рассчитываем стоимость юридического обслуживания, которая не изменяется в ходе оказания услуги.
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