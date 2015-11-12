Мы берем на себя финансовую ответственность. В случае ошибки по нашей вине, которая привела к материальным потерям для Вашей компании, мы полностью возмещаем все потери. Эта гарантия фиксируется в договоре, чтобы на 100% уберечь Вас от рисков. Также, мы гарантируем качество услуг и заранее рассчитываем стоимость юридического обслуживания, которая не изменяется в ходе оказания услуги.