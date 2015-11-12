a

WhatsApp

Instagram

Узнать стоимость услуг
Copyright 2020 Юридические услуги в Саратове - Шмелёва и Партнёры.
Все права защищены. Копирование информации запрещено.

8:00 - 19:00

Время работы фирмы ПН - ПТ.

+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную юридическую помощь

Instagram

WhatsApp

Позвонить

Получить консультацию
logo

+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную консультацию

Узнать стоимость услуг
mobile logo
Меню
a

Обеспечим юридическую защиту и сопровождение Вашего бизнеса 24/7 с гарантией ответственности

Узнайте стоимость юридических услуг для Вашей компании и получите 1 месяц бесплатного обслуживания:

Рассчитать стоимость услуг
98% дел выиграны
——

Более 60% дел были урегулированы в досудебном порядке. Что позволило сохранить нашим клиентам время и нервы на судебное разбирательство

Практический опыт
——

Вы можете быть уверены, что наши юристы ни в коем случае не допустят ошибок, так как имеют практический опыт в оказании юридических услуг для бизнеса более 10 лет

Экономия средств
——

Вам не нужно выделять в офисе место и платить налоги с зарплаты нашим юристам. Вы экономите, как минимум 43% на налоговых отчислениях, которые можете потратить на развитие

Защитим от проверок
——

Мы возьмем на себя защиту Ваших прав при проведении проверок государственными инспекциями и гарантируем 100% успешное прохождение любых проверок

a

Помогаем выйти бизнесу на новый уровень

Чем больше компания, тем выше риски. Наши юристы помогут защитить интересы и обеспечить безопасность Вашего бизнеса на всех этапах развития

a
Приведем документы в порядок
Узнать подробнее
Юридическая фирма
Обеспечим защиту от рисков
Узнать подробнее
a
Снизим налоговую нагрузку
Узнать подробнее
a
Защитим интересы компании в суде
Узнать подробнее

Узнайте о всех юридических услугах, которые мы оказываем. Отправьте заявку и получите бесплатную консультацию

Получить консультацию
a
43%

Вы экономите на содержании юриста в штате

Наши юристы не болеют, не ходят в отпуск, не опаздывают и всегда на связи. Они защитят Ваши интересы в суде или при внезапной выездной проверке государственными органами

Получить консультацию
a
98%

Выигранных судебных разбирательств в пользу клиентов

Мы заранее просчитываем все возможные риски при разрешении споров и озвучиваем клиентам. Если есть возможность урегулировать дело до суда, мы непременно это сделаем

Получить консультацию

Марина Шмелева — основатель юридической компании

Эксперт в области предпринимательского и корпоративного права с практическим опытом более 12 лет

Является спикером многих международных и всероссийских научных конференций и семинаров по теме юриспруденции

Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции

Исполнитель 2 грантов по научным проектам Российского фонда фундаментальных исследований по правовой тематике

Доцент кафедры гражданского права СГЮА, кандидат юридических наук

Член общественной организации «Ассоциация Юристов России»

Я понимаю, как сложно найти юридическую фирму, которое полностью возьмет на себя все правовые вопросы, и не подведет в нужный момент. Это особенно важно для крупных компаний, где даже небольшая юридическая ошибка будет стоить миллионы рублей. Поэтому, в юридической фирме «Шмелёва и Партнёры» работают только лучшие юристы в различных областях права, которые обеспечат юридическую безопасность Вашего бизнеса и комплексное решение правовых вопросов.
a

С Вами работают лучшие юристы в различных областях права с практическим опытом более 10 лет

Родионова Ольга
Получить консультацию

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, эксперт в области гражданского права, корпоративный юрист. Практический стаж более 20 лет.

Богатова Екатерина
Получить консультацию

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области гражданского права, прокурорского надзора, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет, имеет опыт представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Малыхина Елена
Получить консультацию

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области финансового, бюджетного, налогового права и права в сфере государственных закупок. Стаж работы более 10 лет. Доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.

Дмитриева Елена
Получить консультацию

Эксперт в области гражданского права, права интеллектуальной собственности, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет. Специализируется на антикризисной защите бизнеса и защите интеллектуальной собственности

Радченко Екатерина
Получить консультацию

Юрист в области гражданского права, корпоративный юрист. Стаж работы более 10 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью, ведением наследственных дел.

a

Что говорят клиенты о качестве услуг

Вы всегда можете обратиться в юридическую фирму «Шмелёва и Партнеры» и получить качественное юридической обслуживание без сюрпризов

Прохождение проверки трудовой инспекцией
Смотрите отзыв об успешном прохождении проверки трудовой инспекцией

Директор ООО «ПолиСнаб», Юдаев Алексей Петрович

Клиент юридического агентства

Огромное спасибо за консультацию по ИП. Эта тема казалась запутанной и никто толком не мог объяснить что к чему. С вами все стало просто и прозрачно. Спасибо! Буду обращаться!

Юлия Щеголева

Василий Задёра

Решили все вопросы по праву интеллектуальной собственности. Я очень благодарен, это наверное единственная юридическая компания, которая реально помогает!

Василий Задёра

Татьяна Комарова

Спасибо юридическому агентству Шмелева и Партнеры, в частности Марине Шмелевой за предоставленную консультацию по праву собственности. Она уберегла меня от необдуманных шагов!

Татьяна Комарова

a

Юридическая фирма Шмелева и Партнеры всегда предоставляет качественные услуги. Я очень рад, что мы с ними работаем. За несколько лет не было ни единой ошибки. Рекомендую обращаться.

Александр Никонов

Анна Трифонова

Нужна была грамотная юридическая помощь и разъяснения по делу. Я обратилась за консультацией к Марине и её команде. Наконец-то мне объяснили человеческим языком, что делать. СПАСИБО!

Анна Трифонова

Екатерина плотникова

Спасибо огромное за консультацию! Всё понятно и быстро. Теперь я без сомнений буду обращаться и быть уверенной в качественной юридической помощи!

Екатерина

Юлия Сердобинчева

Хочу выразить свою благодарность за юридическую помощь в области туризма. Будем в дальнейшем обращаться за юридической помощью и поддержкой

Юлия Сердобинчева

Инна Довлатова

Мы занимается международными перевозками. Возник вопрос в связи с коронавирусом. Я думала проблему не решить, пока не обратилась в фирму Шмелева и Партнеры. Они спасли меня от потери денег!

Инна Довлатова

Павел Угрюмов

Мое маркетинговое агентство сотрудничает с фирмой Шмелева и Партнеры. Я всем доволен. Приятно когда знаешь, что тебя не подведут в нужный момент!

Павел Угрюмов

22 32 333

Станьте нашим клиентом прямо сейчас, и получите льготные условия юридического обслуживания

Узнать об условиях
a

Надежный партнер, который гарантирует качество юридических услуг на высшем уровне

Ассоциация юристов России

Входим в ассоциацию юристов России

Это значит, что мы зарекомендовали себя, как надежную юридическую фирму с высококвалифицированными юристами. Мы следим за своей репутацией. Для Вас это означает, что юридические услуги будут предоставляться на высшем уровне.

Юридическое сопровождение бизнеса

Решение задач без риска в рамках Закона

Работая с нами, Вам не надо опасаться санкций и разбирательств со стороны государственных органов. Задача будет решена, благодаря глубоким знаниям нюансов Законодательства РФ, а не путем балансирования на грани Закона

СГУ

Знаем все нюансы Законодательства

Наши юристы, помимо практической деятельности, обучают юристов в ведущих юридических институтах. Поэтому, мы всегда в курсе всех актуальных изменений в законодательстве РФ

Юридическое обслуживание крупных компаний с гарантией

Даем финансовые гарантии

Мы уверены в качестве своих услуг, поэтому не боимся давать гарантии финансовой ответственности. Если наше действие или бездействие повлекут ущерб для Вашей компании, то мы его возместим полностью!

Наша главная цель — стабильная работа Вашей компании и защита Ваших интересов перед контрагентами и государством

Узнать об услугах

Наши экспертные публикации в средствах массовой информации

Мы не только проводим исследовательскую работу в различных областях права, но и участвуем в формировании нормативно-правовых актов и законов. Поэтому, мы всегда в курсе самых последних изменений в Законодательстве 

a

Получить консультацию эксперта

Актуальные проблемы российского права Вестник Журнал Законы России Журнал Юрист Журнал Волгоградского университета
a

Отвечаем на вопросы

Я могу заказать юридические услуги для бизнеса разово?

Да. Вы вполне можете выбрать разовую услугу по запросу. Например, представить ваши интересы в суде, обеспечить сопровождение сделки, оптимизировать налоговую нагрузку, наладить документооборот и так далее. Вы можете прийти к нам с любым юридическим вопросом, и мы обеспечим его качественное решение.

Возможна ли работа по постоплате и рассрочка?

Возможно разделение оплаты за разовые услуги 50/50. Например, представительство в суде. Вы платите 50% в качестве предоплаты, остальные 50% оплачиваются по результату завершения дела. Что касается оказания юридических услуг в рассрочку, то мы сможем её предоставить только в том случае, если Вы заказываете услугу или пакет услуг стоимостью свыше 100 000 рублей. В любом случае, мы подходим к каждой ситуации клиента индивидуально, и можем предложить специальные условия. Чтобы узнать подробности, отправьте заявку на бесплатную консультацию и мы предложим варианты сотрудничества.

Может ли ваша фирма обеспечить комплексное юридическое сопровождение?

Да. В нашей команде юристы, которые специализируются в различных областях права. Минимальный опыт практической работы юристов от 10 лет. Среди наших сотрудников кандидаты и доктора юридических наук, к которым приходят за советом даже практикующие юристы из других компаний.

Вы оказываете услуги юридического консалтинга?

Да. Вы можете получить разовую консультацию по интересующему вопросу или оформить услугу «Юрист на связи», которому вы сможете позвонить в любое время и получить ответ.

Какие у вас гарантии?

Мы берем на себя финансовую ответственность. В случае ошибки по нашей вине, которая привела к материальным потерям для Вашей компании, мы полностью возмещаем все потери. Эта гарантия фиксируется в договоре, чтобы на 100% уберечь Вас от рисков. Также, мы гарантируем качество услуг и заранее рассчитываем стоимость юридического обслуживания, которая не изменяется в ходе оказания услуги.

Читайте экспертный юридический блог

Информация в блоге поможет бизнесменам и предпринимателям разобраться во многих юридических вопросах и нюансах законодательства. Статьи публикуются исключительно юристами — кандидатами и докторами юридических наук.
Перейти в блог

Поделитесь информацией с друзьями:

Подписывайтесь на наш Instagram, чтобы первыми узнавать об изменениях в Законодательстве РФ

Подписаться
a
Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

WhatsApp

Instagram

Позвонить

Информация о компании

В нашем лице Вы получаете надежного партнёра на долгие года. Обеспечим надежную юридическую защиту Вашего бизнеса и возьмем на себя финансовую ответственность

Быстрая консультация

Контакты

info@shmeleva-partners.ru

+7 (995) 672-99-46

410056, Саратов, ул. Ульяновская, д. 42

Copyright 2020 Юридическая помощь для бизнеса от фирмы "Шмелёва и Партнёры"