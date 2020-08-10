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Отзывы о юридических услугах

Смотрите и читайте отзывы клиентов о юридических услугах

Прохождение проверки трудовой инспекцией
Смотрите отзыв об успешном прохождении проверки трудовой инспекцией

Директор ООО «ПолиСнаб», Юдаев Алексей Петрович

Клиент юридического агентства

Огромное спасибо за консультацию по ИП. Эта тема казалась запутанной и никто толком не мог объяснить что к чему. С вами все стало просто и прозрачно. Спасибо! Буду обращаться!

Юлия Щеголева

Василий Задёра

Решили все вопросы по праву интеллектуальной собственности. Я очень благодарен, это наверное единственная юридическая компания, которая реально помогает!

Василий Задёра

Татьяна Комарова

Спасибо юридическому агентству Шмелева и Партнеры, в частности Марине Шмелевой за предоставленную консультацию по праву собственности. Она уберегла меня от необдуманных шагов!

Татьяна Комарова

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Юридическая фирма Шмелева и Партнеры всегда предоставляет качественные услуги. Я очень рад, что мы с ними работаем. За несколько лет не было ни единой ошибки. Рекомендую обращаться.

Александр Никонов

Анна Трифонова

Нужна была грамотная юридическая помощь и разъяснения по делу. Я обратилась за консультацией к Марине и её команде. Наконец-то мне объяснили человеческим языком, что делать. СПАСИБО!

Анна Трифонова

Екатерина плотникова

Спасибо огромное за консультацию! Всё понятно и быстро. Теперь я без сомнений буду обращаться и быть уверенной в качественной юридической помощи!

Екатерина

Юлия Сердобинчева

Хочу выразить свою благодарность за юридическую помощь в области туризма. Будем в дальнейшем обращаться за юридической помощью и поддержкой

Юлия Сердобинчева

Инна Довлатова

Мы занимается международными перевозками. Возник вопрос в связи с коронавирусом. Я думала проблему не решить, пока не обратилась в фирму Шмелева и Партнеры. Они спасли меня от потери денег!

Инна Довлатова

Павел Угрюмов

Мое маркетинговое агентство сотрудничает с фирмой Шмелева и Партнеры. Я всем доволен. Приятно когда знаешь, что тебя не подведут в нужный момент!

Павел Угрюмов

Отзывы о нас на Флампе

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22 32 333

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Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

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В нашем лице Вы получаете надежного партнёра на долгие года. Обеспечим надежную юридическую защиту Вашего бизнеса и возьмем на себя финансовую ответственность

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info@shmeleva-partners.ru

+7 (995) 672-99-46

410056, Саратов, ул. Ульяновская, д. 42

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