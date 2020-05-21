Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Мы гордимся нашими победами, но еще более гордимся и ценим нашу безупречную репутацию. Восстанавливаем правду и справедливость. Да это трудный путь, но для нас это единственный путь.

Мы абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах – с учетом тенденций в изменении законодательства. Осознавая свою ответственность перед доверителем, юридическая компания «Шмелева и партнеры» стремится обеспечить наивысшие стандарты качества оказания юридических услуг.

Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков. Ваша победа – это наш успех, поэтому она важна для нас, также, как и для Вас.

Мы ценим мастерство и профессионализм. Мы по праву можем гордимся своим умением вести переговоры. Возможно, мы сможем разрешить возникший спор без обращения в суд. В любом случае мы всегда предлагаем клиентам наиболее эффективный способ решения правового спора.

Социальная ответственность

Мы всегда предъявляем повышенные требования к себе и осознаем общественную значимость своей работы.

Поэтому, юристы компании зачастую оказывают юридические услуги на общественных началах для физических лиц и организаций, не преследующих извлечение прибыли в своей деятельности.

Кроме того, юристы компании «Шмелева и партнеры» занимаются бесплатным консультированием населения, используя площадки различных СМИ, в том числе и в Интернете.

Помимо услуг мы постоянно оказывает финансовую помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детским фондам и детским домам.

Мы глубоко убеждены, что чем сильнее становятся наши позиции на рынке юридических услуг, тем больше внимания мы должны уделять вопросам социальной ответственности и приносить пользу обществу.