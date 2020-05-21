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Copyright 2020 Юридические услуги в Саратове - Шмелёва и Партнёры.
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+7 (995) 672-99-46

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+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную консультацию

Узнать стоимость услуг
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Оказываем полный спектр юридических услуг для ИП, ООО, АО, ПАО и НКО

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Полностью погружаемся в Ваш бизнес, чтобы обеспечить индивидуальный подход

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Обеспечим надежную защиту перед государственными и правоохранительными органами

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Качественная правовая поддержка на всех этапах развития бизнеса

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Защитим Ваши интересы перед третьими лицами в любой ситуации

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БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

Выбирайте надежного партнера с безупречной репутацией, который Вас не подведет

Основные показатели

Выиграно дел 0
Урегулировано до суда 0
Экономим для клиентов 0
Клиентов довольны услугами 0

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Мы в СМИ

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Наши принципы

Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Мы гордимся нашими победами, но еще более гордимся и ценим нашу безупречную репутацию. Восстанавливаем правду и справедливость. Да это трудный путь, но для нас это единственный путь.

 

Мы абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах – с учетом тенденций в изменении законодательства. Осознавая свою ответственность перед доверителем, юридическая компания «Шмелева и партнеры» стремится обеспечить наивысшие стандарты качества оказания юридических услуг.

 

Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков. Ваша победа – это наш успех, поэтому она важна для нас, также, как и для Вас.

 

Мы ценим мастерство и профессионализм. Мы по праву можем гордимся своим умением вести переговоры. Возможно, мы сможем разрешить возникший спор без обращения в суд. В любом случае мы всегда предлагаем клиентам наиболее эффективный способ решения правового спора.

 

Социальная ответственность

 

Мы всегда предъявляем повышенные требования к себе и осознаем общественную значимость своей работы.

 

Поэтому, юристы компании зачастую оказывают юридические услуги на общественных началах для физических лиц и организаций, не преследующих извлечение прибыли в своей деятельности.

 

Кроме того, юристы компании «Шмелева и партнеры» занимаются бесплатным консультированием населения, используя площадки различных СМИ, в том числе и в Интернете.

 

Помимо услуг мы постоянно оказывает финансовую помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детским фондам и детским домам.

 

Мы глубоко убеждены, что чем сильнее становятся наши позиции на рынке юридических услуг, тем больше внимания мы должны уделять вопросам социальной ответственности и приносить пользу обществу.

Рассчитайте стоимость юридических услуг, и получите 1 месяц обслуживания бизнеса в подарок!

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Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

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Информация о компании

В нашем лице Вы получаете надежного партнёра на долгие года. Обеспечим надежную юридическую защиту Вашего бизнеса и возьмем на себя финансовую ответственность

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Контакты

info@shmeleva-partners.ru

+7 (995) 672-99-46

410056, Саратов, ул. Ульяновская, д. 42

Copyright 2020 Юридическая помощь для бизнеса от фирмы "Шмелёва и Партнёры"