Постоянная консультационная поддержка по имеющимся и возникшим правовым вопросам в бизнесе
Разрешение вопросов с налогообложением, споров с ФНС и правильное распределение налогооблагаемой базы
Оформление трудовых отношений, проведение коллективных собраний, разрешение конфликтных ситуаций
Претензионная работа в досудебном порядке. Написание и подача исковых заявлений в арбитражный суд, сбор документов и представительство в арбитражном суде
Конкурсные торги регламентируются законодательно, и имеют четкие требования. Грамотный специалист составит пакет документов согласно этим требованиям
Сюда входит регистрация компании, открытие франшизы, филиала или дочерней компании, получение разрешения на продажу алкоголя, перевод юр. лица на новую форму налогообложения
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, эксперт в области арбитражного права, корпоративный юрист. Практический стаж более 20 лет. Опыт предоставления интересов в ФАС и арбитражных судах РФ.
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области гражданского права, прокурорского надзора, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет, имеет опыт представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области арбитражного, финансового, бюджетного, налогового права и права в сфере государственных закупок. Стаж работы более 12 лет. Доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.
Эксперт в области гражданского права, права интеллектуальной собственности, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет. Специализируется на антикризисной защите бизнеса и защите интеллектуальной собственности
Юрист в области гражданского права, юрист в сфере интеллектуальной собственности. Стаж работы более 5 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью.
Тендерный специалист. Стаж работы более 15 лет, обеспечил тендерное сопровождение более 1000 компаний.
Руководитель отдела правового сопровождения государственных и государственно-корпоративных закупок. Стаж работы более 15 лет, имеет большой опыт административного и судебного обжалования решений заказчиков в госзакупках
Юрист в области гражданского права, корпоративный юрист. Стаж работы более 10 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью, ведением наследственных дел.
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