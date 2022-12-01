a
8 (800) 201 56 52

Звонок по РФ бесплатный

WhatsApp

Вконтакте

Получить консультацию

8:00 - 19:00

Время работы: ПН - ПТ

8 (800) 201 56 52

Телефон горячей линии

Вконтакте

WhatsApp

Позвонить

Получить консультацию
logo

8 (800) 201 56 52

Звонок юристу бесплатно

Получить консультацию
mobile logo
Меню
a

Абонентское юридическое обслуживание для бизнеса от 25 000 рублей в месяц

Обеспечим абонентское юридическое обслуживание и защиту интересов при развитии Вашего бизнеса

Получить предложение
a

Абонентское юридическое обслуживание для бизнеса
от 25 000 рублей в месяц

Обеспечим абонентское юридическое обслуживание и защиту интересов при развитии Вашего бизнеса

Получить предложение
Защита интеллектуальной собственности

Понятный договор

Вы четко по пунктам понимаете, какой объем услуг предоставляется в рамках абонентского юридического обслуживания, и за что вы платите

Защита интеллектуальной собственности

Защита и сопровождение

Абонентское юридическое обслуживание подразумевает, как работу с документацией, так и защиту интересов в досудебном и судебном порядке

Защита интеллектуальной собственности

Опыт юристов 10+ лет

Кандидаты и доктора юридических наук. Синергия практического опыта и знаний позволяет осуществлять абонентское юридическое обслуживание на высшем уровне

a

Абонентское юридическое обслуживание  поможет спокойно развивать бизнес, не заботясь о правовой стороне вопроса

Ситуаций, когда требуется абонентское юридическое обслуживание, много, в зависимости от сферы деятельности, формы собственности и размера компании. Юридическое сопровождение актуально для ИП и юридических лиц, специализирующихся на торговле и хозяйственной деятельности, а также для того бизнеса, который сталкивается с нестандартными задачами.
Кадровый аудит
Консультационная поддержка
Узнать стоимость

Постоянная консультационная поддержка по имеющимся и возникшим правовым вопросам в бизнесе

Получить предложение

Дистанционный кадровый аудит
Споры с ФНС и оптимизация налогов
Узнать стоимость

Разрешение вопросов с налогообложением, споров с ФНС и правильное распределение налогооблагаемой базы

Получить предложение

Аудит охраны труда
Помощь в трудовых взаимоотношениях
Узнать стоимость

Оформление трудовых отношений, проведение коллективных собраний, разрешение конфликтных ситуаций

Получить предложение

Кадровый аудит
Защита в досудебном и судебном порядке
Узнать стоимость

Претензионная работа в досудебном порядке. Написание и подача исковых заявлений в арбитражный суд, сбор документов и представительство в арбитражном суде

Получить предложение

Дистанционный кадровый аудит
Тендерное сопровождение бизнеса
Узнать стоимость

Конкурсные торги регламентируются законодательно, и имеют четкие требования. Грамотный специалист составит пакет документов согласно этим требованиям

Получить предложение

Аудит охраны труда
Сопровождении бизнес-процессов
Узнать стоимость

Сюда входит регистрация компании, открытие франшизы, филиала или дочерней компании, получение разрешения на продажу алкоголя, перевод юр. лица на новую форму налогообложения

Получить предложение

Вы можете самостоятельно определить объем услуг абонентского юридического сопровождения. Выберите только те услуги, которые необходимы вашему бизнесу

Отправить индивидуальную заявку
a

Отзывы клиентов

Благодарственное письмо Шмелевой МВ (ООО ТРИУМФ)_page-0001 исх 7 Шмелева благодарность 22 01 21-1 Колега_page-0001 333 32 22 ОО АВ групп_page-0001 Аймашинери_page-0001 Итальянская компания Благодарность 2021-07-12_page-0001 АЛЬФА-М отзыв-1

Вы можете посмотреть все отзывы о нашей юридической компании здесь:

Смотреть все отзывы
a

Кейсы юридической компании

Смотреть все кейсы

Наш профессионализм проверен сотнями компаний, которым мы оказываем услуги. Мы ориентированы на длительное сотрудничество. Вы можете рассчитывать на нашу команду, и мы вас не подведем!

Получить предложение
a

Команда юристов стоит на защите ваших прав

Юридические услуги для бизнеса — Ольга Родионова
Родионова Ольга
Получить консультацию

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, эксперт в области арбитражного права, корпоративный юрист. Практический стаж более 20 лет. Опыт предоставления интересов в ФАС и арбитражных судах РФ.

Богатова Екатерина - юрист фирмы Шмелева и Партнеры
Богатова Екатерина
Получить консультацию

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области гражданского права, прокурорского надзора, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет, имеет опыт представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Малыхина Елена - юрист фирмы Шмелева и Партнеры
Малыхина Елена
Получить консультацию

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области арбитражного, финансового, бюджетного, налогового права и права в сфере государственных закупок. Стаж работы более 12 лет. Доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.

Дмитриева Елена - юрист фирмы Шмелева и Партнеры
Дмитриева Елена
Получить консультацию

Эксперт в области гражданского права, права интеллектуальной собственности, корпоративный юрист. Стаж работы более 12 лет. Специализируется на антикризисной защите бизнеса и защите интеллектуальной собственности

Юридические услуги для бизнеса
Нестерова Мария
Получить консультацию

Юрист в области гражданского права, юрист в сфере интеллектуальной собственности. Стаж работы более 5 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью.

Юридические услуги для бизнеса
Евдокимов Андрей
Получить консультацию

Тендерный специалист. Стаж работы более 15 лет, обеспечил тендерное сопровождение более 1000 компаний.

Юридические услуги для бизнеса
Евдокимова Анастасия
Получить консультацию

Руководитель отдела правового сопровождения государственных и государственно-корпоративных закупок. Стаж работы более 15 лет, имеет большой опыт административного и судебного обжалования решений заказчиков в госзакупках

Юридические услуги для бизнеса
Серов Роман
Получить консультацию

Юрист в области гражданского права, корпоративный юрист. Стаж работы более 10 лет, имеет опыт работы в суде, с правоохранительными органами, оформлением сделок с недвижимостью, ведением наследственных дел.

Наши юристы имеют обеспечат абонентское юридическое обслуживание под ваш запрос. Никаких лишних услуг. Платите только за услуги, которые вам действительно необходимы

Обратиться к юристам
a

Надежный партнер, который гарантирует качество юридических услуг на высшем уровне

Ассоциация юристов России — Юридические услуги для бизнеса

Входим в ассоциацию юристов России

Это значит, что мы зарекомендовали себя, как надежную юридическую фирму с высококвалифицированными юристами. Мы следим за своей репутацией. Для Вас это означает, что юридические услуги будут предоставляться на высшем уровне

Юридические услуги для бизнеса

Решение задач без риска в рамках Закона

Работая с нами, Вам не надо опасаться санкций и разбирательств со стороны государственных органов. Задача будет решена, благодаря глубоким знаниям нюансов Законодательства РФ, а не путем балансирования на грани Закона

Юридические услуги для бизнеса

Знаем все нюансы Законодательства

Наши юристы, помимо практической деятельности, обучают юристов в ведущих юридических институтах. Поэтому, мы всегда в курсе всех актуальных изменений в законодательстве РФ

Юридические услуги для бизнеса

Даем финансовые гарантии

Мы уверены в качестве своих услуг, поэтому не боимся давать гарантии финансовой ответственности. Если наше действие или бездействие повлекут ущерб для Вашей компании, то мы его возместим полностью!

Необходима консультация по возникшему вопросу? Оцените компетенцию наших юристов на бесплатной консультации

Получить консультацию

Наши экспертные публикации в средствах массовой информации

izvestiya_logo
Lenta_лого

Мы не только проводим исследовательскую работу в различных областях права, но и участвуем в формировании нормативно-правовых актов и законов. Поэтому, мы всегда в курсе самых последних изменений в Законодательстве 

Получить консультацию эксперта

Цена-риска-как-проверить-подержанный-автомобиль-Статьи-Известия Посол-Израиля-рассказал-о-возможности-открытия-страны-для-российских-туристов-Политика-Мир-Lenta-ru — копия Актуальные проблемы российского права Вестник Журнал Законы России Журнал Юрист Журнал Волгоградского университета
a

Публикации экспертов в блоге

Получите коммерческое предложение на абонентское юридическое обслуживание с ценами и гарантиями

Получить предложение

Бесплатная консультация с юристом