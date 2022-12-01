Ситуаций, когда требуется абонентское юридическое обслуживание, много, в зависимости от сферы деятельности, формы собственности и размера компании. Юридическое сопровождение актуально для ИП и юридических лиц, специализирующихся на торговле и хозяйственной деятельности, а также для того бизнеса, который сталкивается с нестандартными задачами.