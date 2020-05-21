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Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры >  Юридический блог фирмы «Шмелева и Партнеры»
16 Июнь
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Как проверить контрагента на благонадежность и для чего это необходимо?

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Аутсорсинг

Прежде, чем заключать сделку предприниматель должен проверить контрагента на благонадежность и удостовериться в его законопослушности. Сделать это необходимо, поскольку договор, подписанный с недобросовестным ИП или юридическим лицом, может привести к убыткам, потере репутации и большим неприятностям с Налоговой службой. Итак, обо всем по порядку. Для чего нужно проверить контрагента? Проверка контрагента избавит бизнес от таких проблем, как: Неисполнение договорных обязательств Вызваны они могут быть не только отсутствием оплаты по сделке, но и отсутствием поставок, в зависимости от того, кем контрагент выступает в сделке. Ответственность за умышленное снижение налоговой нагрузки Если в ходе проверки выяснится, что компания рассчитывалась с контрагентом-«пустышкой», будет возбуждено административное производство, в результате которого...

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15 Июнь
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Какие есть субсидии для бизнеса и как их получить?

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Финансы и право
Субсидии для бизнеса

Российское правительство предлагает субсидии для бизнеса, как начинающим предпринимателям, так и развивающемуся бизнесу. Некоторые субсидии для бизнеса работают на федеральном уровне, другие – в отдельных субъектах федерации. В этой статье мы расскажем, какие субсидии для бизнеса полагаются предпринимателям, как их получить и что для этого нужно....

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15 Июнь
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Как получить ЭЦП для юридических лиц и ИП

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Аутсорсинг
Получить ЭЦП

В статье мы расскажем о том, как получить ЭЦП юридическим лицам и частным предпринимателям. Также вы узнаете о возможности получить ее бесплатно и о различиях платных и бесплатных сертификатов....

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09 Июнь
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Какие возможности открывает электронная цифровая подпись для бизнеса?

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Аутсорсинг
Электронная цифровая подпись

Электронная цифровая подпись – аналог персональной подписи, который используется для подписания электронных документов. Он состоит из ряда латинских букв и цифр, сгенерированных специальной программой. Комбинации цифр и букв никогда не повторяются. За счет этого обеспечивается уникальность каждого ряда. ЭЦП могут иметь граждане, юридические лица и ИП. Из нашей статьи вы узнаете о том, какие возможности открывает электронная подпись для бизнеса, как она работает и для чего необходима предпринимателям....

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04 Июнь
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Юридическое обслуживание организаций

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Аутсорсинг
Юридическое обслуживание организаций

Правовой аутсорсинг – это юридическое обслуживание организаций, сторонними компаниями или специалистами, не входящими в штат постоянных сотрудников. На российском рынке эта услуга относительно новая....

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21 Май
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Как увеличить уставной капитал

От автора Елена Дмитриева
в рубрике: Гражданское право
Как увеличить уставной капитал

Сегодня поговорим о том, как увеличить уставной капитал. При создании ООО, обычно предприниматели вносят в уставной капитал Общества самый минимальный размер, который составляет 10 тысяч рублей, согласно действующему законодательству....

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21 Май
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Когда не нужно заключать договор? Юридические отношения с контрагентами

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Гражданское право
Отношения с контрагентами

Эта информация будет полезна компаниям, когда реализуемые вами товары (работы, услуги) не требуют детального согласования условий договора и договор легко исполним. Для того, чтобы Вам не нужно было заключать договор, достаточно сформировать свое предложение как оферту. Если вы ведете бизнес онлайн, удобно размещать оферту на сайте....

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