Прежде, чем заключать сделку предприниматель должен проверить контрагента на благонадежность и удостовериться в его законопослушности. Сделать это необходимо, поскольку договор, подписанный с недобросовестным ИП или юридическим лицом, может привести к убыткам, потере репутации и большим неприятностям с Налоговой службой. Итак, обо всем по порядку. Для чего нужно проверить контрагента? Проверка контрагента избавит бизнес от таких проблем, как: Неисполнение договорных обязательств Вызваны они могут быть не только отсутствием оплаты по сделке, но и отсутствием поставок, в зависимости от того, кем контрагент выступает в сделке. Ответственность за умышленное снижение налоговой нагрузки Если в ходе проверки выяснится, что компания рассчитывалась с контрагентом-«пустышкой», будет возбуждено административное производство, в результате которого...

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