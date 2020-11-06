Деофшоризация в России — плохо или хорошо? Разбор от юристов

Деофшоризация в России является сравнительно новым, но уже доказавшим свою эффективность процессом. Деофшоризация в России представляет собой грамотно сформированный и отлаженный в работе комплекс мер, направленный на урегулирование ситуации на рынке с участием иностранных компаний. При этом предусмотрена не только деофшоризация экономики, но иных отраслей.

Что представляет собой деофшоризация в России?

Деофшоризация в России представляет собой определенный комплекс государственных мер, направленных на урегулирования экономической ситуации страны в отношениях с иностранными юридическими лицами, признанными резидентами РФ.

Трактоваться данное понятие может по-разному. С одной стороны, подобный процесс предполагает борьбу с оффшорами и ужесточение денежных операций в соответствующих зонах, а с другой, показатель развития экономики страны, позволяющий облегчить ведение бизнеса.

Деофшоризация в России имеет несколько направлений, позволяющих влиять на экономическое состояние страны.

Относят сюда следующее:

Снижение уровня вовлеченности иностранных компаний в российский бизнес, если он предполагает создание офшор. Это может навредить экономике страны. Поэтому государство ставит перед собой цель снизить показатели офшоризации и осуществлять работу с резидентами РФ непосредственно в рамках государства.

Для продуктивной реализации рассматриваемого процесса, необходимо воздействие не только на экономику государства, но и на информационную, законодательную, социальную сферу.

Указанные направления не противоречат процессу деофшоризации, как совокупности государственных мер контроля и координации экономической деятельности с участием иностранных субъектов.

Деофшоризация в России получила свое начало еще в 2013 году. Данный процесс обеспечивает защиту экономике от резидентов РФ, которые незаконно используют офшоры и иностранные компании.

То есть сама по себе офшорная система не представляет угрозы, не является запрещенным видом организаций. Однако существуют варианты их работы, подразделяющиеся на законные и незаконные.

Законные и незаконные офшоры

К законным вариантам применения офшорной системы относят следующие ситуации, встречающиеся в отношениях отечественных и иностранных компаний:

формирование совместных предприятий с иностранными юридическими лицами;

использование инструментов офшорной системы для защиты интересов предпринимательства в России;

обеспечение охраны наследственного имущества и активов, путем создания специальных финансовых механизмов;

благотворительность, предполагающая участие офшорных предприятий.

В противовес указанным ситуациям действуют незаконные случаи использования офшор. Относят к ним следующее:

сокрытие доходов с целью снижения суммы налогов;

легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

активный оборот доходов, которые не облагаются налогом за пределами России;

иные противоправные действия (рейды, мошенничество и так далее).

В действительности законом не запрещается использование офшор. Более того, создаются новые экономические зоны.

Однако если подобные действия нарушают закон, в первую очередь касающийся уплаты налогов, то они признаются преступлением. В этом случае и необходима процедура деофшоризации.

Деофшоризация в России — основные задачи

Антиофшорная политика, получившая свое распространение в последние несколько лет ввиду фиксации крупного числа правонарушений, предполагает выполнения конкретно установленных задач, к которым относят следующее:

усиление прозрачности действующих офшор;

выявление бенефициаров, которые считаются реальными, то есть установления субъектов, которые фактически владеют активами, хозяйственными субъектами и так далее;

развитие взаимодействия на международной арене по информационно-налоговым вопросам.

Помимо указанных выше задач, практика деофшоризации предполагает установление иных целей, достижение которых необходимо для успешного завершения рассматриваемого процесса:

выявить причины и обстоятельства, по которым представители отечественного бизнеса приняли решение перевести свои активы в офшорные компании;

устранение факторов негативного влияния на бизнес, в том числе сокращение развития причин обращения к офшорам;

осуществление стимулирующих программ для привлечения из офшор российских бизнесменов обратно на родину.

Для выполнения поставленных задач, в частности выявление и устранение причин, практика устанавливает обстоятельства, по которым происходит переход российских предпринимателей в офшорную сферу:

наличие недоработок в российском законодательстве, не позволяющих осуществлять полноценный контроль над деятельностью бизнесменов, в том числе при сотрудничестве с иностранными компаниями;

установление неблагоприятного климата в стране для осуществления крупных и малых инвестиций;

наличие пробелов в системе развития фондового рынка страны, из-за чего бизнесменам приходиться направлять активы за пределы России;

недостаточно эффективная работа судебных органов, рассматривающих спорные дела в данной области;

наличие тяжелых условий для полноценного ведения бизнеса;

Причины могут быть различными, определяемыми с учетом характера деятельности, осуществляемой предпринимателями. Однако никакие трудности не оправдывают нарушения законодательства в сфере офшор. Законное их использование допускается и совершенно не ограничивается.

Поскольку нет точного плана действий, позволяющего устранить причины оттока российских компаний в офшорные сектора, практика сформировала необходимые средства их устранения:

полноценная реализация принципов правового государства и гражданского общества;

обеспечение и защита прав и интересов субъектов предпринимательства;

усиление институтов демократии;

борьба с коррупцией;

создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса;

уменьшить вмешательство государства в экономику.

В первую очередь необходимо законодательное закрепление рассматриваемого вопроса. Важно хорошо проработать нормативную базу, а после обеспечить исполнение ее положений.

Деофшоризация в России — нормативно-правовая база

Несмотря на очевидные недоработки законодательства в вопросе деофшоризации российской экономики, все же был принят рад документов, позволяющих применять и контролировать рассматриваемую процедуру.

Относят к ним следующие НПА:

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года.

Документ содержит в себе положения о длительной экономической политике государства. Президент данным актом поручает Правительству России осуществлять действия, направленные на повышение уровня прозрачности финансовой деятельности компаний.

В том числе предусмотрена необходимость координации по вопросу уклонения от налогообложения посредством создания офшорных организаций.

Послания Федеральному собранию со стороны Президента РФ от 12 декабря 2012 года.

Документ предусматривает необходимость создания плана реализации мер, направленных на деофшоризацию экономики.

Разработка таких положений признана необходимостью и первостепенной задачей Правительства России при разрешении проблем с ведением бизнеса совместно с иностранными компаниями.

«Черные списки».

Особый вид документа, предусматривающий компании, с которыми сотрудничество осуществляться не может. Списки формирует Центральный Банк РФ, а так Министерство финансов совместно с ФНС России.

Федеральный закон № 376-ФЗ от 24 ноября 2014 года.

Данный акт предусматривает регулирование налогообложения, направленного на иностранные компании и их доходы. Указанный ФЗ признается первым нормативно-правовым актом в сфере деофшоризации.

Предусмотрены также и иные нормативные акты, направленные на реализацию антиофшорной политики. К ним относят ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных посредством совершения преступления, добровольном декларировании активов и счетов, контрактной системе в сфере государственных закупок, а также отдельные программы проведения антиофшорной политики в отечественной экономике.

Деофшоризация в России — основной закон о проведения деофшоризации

Главным нормативно-правовым актом, предусматривающим регулирования вопросов деофшоризации, выступает ФЗ № 376-ФЗ, официально устанавливающий ряд изменений, подлежащих внесению в Налоговый кодекс России. Несмотря на то, что НПА прямо касается поправок НК РФ, неофициальное его название – о деофшоризации бизнеса.

Благодаря рассматриваемому закону стали применяться специальные термины и определения, ранее не фигурировавшие в процессе контроля над работой офшорных компаний.

Кроме того, сформирован перечень обязанностей для отдельных участников подобных отношений. В частности, в результате принятия закона стали применяться следующие положения:

применяются новые термины, а именно «фактический получатель дохода», «контролирующие лица» и так далее, то есть возникло более конкретное обозначение некоторых действий и лиц, участвующих в рассматриваемом процессе;

устанавливаются обязанности участников отношений, которые ранее не были законодательно закреплены: направлять сообщение налоговым органам о принятии решения об участии отечественных компаний в зарубежных организациях, подача декларации о получаемой прибыли пропорционально долям участия.

Чтобы кратко определить суть закона, достаточно сформировать два тезиса, отражающих всю суть регулирования антиофшорных мероприятий:

Если резидент России – иностранная компания получает чистую прибыль в офшорной системе, то она должна облагаться налогами в соответствии с требованиями действующего отечественного законодательства.

Российские бизнесмены, поскольку являются налогоплательщиками, обязаны сообщать ФНС РФ о своем намерении прямо или косвенно принять участие в той или иной зарубежной компании.

Несмотря на то, что данный закон стал первым и основным для процесса реализации деофшоризации, был разработан новый вариант закона.

В 2016 году был внесен законопроект о дополнительных поправках. В итоге Госдума РФ приняла ФЗ № 32-ФЗ и № 150-ФЗ, которыми закрепили корректировки Налогового кодекса России.

Относят к ним следующее:

Увеличение срока об уведомлении налоговых органов об участии в зарубежных компаниях до трех месяцев, в том время как изначального этот период составляет один месяц. Кроме того, сокращен перечень ситуаций, при которых действует подобная обязанность о направлении сообщений уполномоченным органам, и сведений, подаваемых для отчетности.

Подробное отражение расчета прибыли, получаемой иностранными организациями, имеющими статус резидента России. Это упрощает процесс определения налоговой базы для уплаты обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

Определен порядок установления первоначального налогового периода для иностранных компаний, которые самостоятельно признали себя резидентами, а соответственно, плательщика налога на прибыль.

Конкретизирован процесс установления долей участников компаний. Правила приобрели более детальный характер.

Уточнено, что не считаются доходом суммы, полученные посредством передачи прав на приобретение прибыли между членами одной семьи, но только в отношении иностранных организаций.

Доходы, которые получены посредством продажи контролируемым органам ценных бумаг по стоимости ниже рыночной, не признаются облагаемыми НДФЛ. Данные средства должны признаваться материальной выгодой.

Закрепление нового положения об обложении налогом операции, связанной с приобретением ценных бумаг контролирующим лицом у компании подконтрольной ему.

Конкретизировано понятие и определение иностранной организации, признанной контролируемой, а также субъекта, осуществляющего за ней контроль.

Определены некоторые условия, позволяющие освободить резидентов РФ от уплаты налогов в установленном законом порядке.

Представлена возможность для зарубежных компаний и лиц, участвующих в них, применять корректировки согласно установленным схемам.

Указанный перечень поправок и корректировок неисчерпывающий. Принято еще несколько десятков изменений, официально внесенных в Налоговый кодекс РФ.

Иные изменения законодательства о деофшоризации

Помимо указанных выше поправок, которые считаются основными, существует множество иных изменений действующего законодательства, принимаемых и корректируемых на протяжении длительного времени.

В Налоговом кодексе РФ нашли отражение многие существенные аспекты, в частности последними нововведениями стали следующие положения:

установлен обязательный надзор за сделками внешнеторгового характера, заключаемыми с компаниями офшорной системы, если их цена составляет более 60 миллионов рублей в течение одного года;

определен более точный перечень лиц, участвующих в рассматриваемых экономических отношениях и при этом взаимосвязанных между собой;

представлен более детальный расчет рыночных стоимостей, предусмотренных для налоговых целей.

Кроме того, помимо норм, регулирующих и определяющих порядок контроля над деятельностью компаний, предусмотрены новые меры ответственности. Они предполагают борьбу с фирмами, которые называют однодневками.

Сюда относят:

санкция, установленная ст. 173.1 УК РФ, предусматривающая меры ответственности за создание фирм через подставных заинтересованных лиц с целью скрыть доходы или обналичить денежные средства;

меры ответственности за использование подложных документов в целях создания однодневных фирм, установленные ст. 173.2 УК РФ.

Обсуждения на фоне реализации антиофшорных мероприятий происходят постоянно. Поскольку рассматриваемая система несовершенна, она требует регулярных доработок и нововведений.

Постоянная работа над законодательной базой позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы с деофшоризацией и решать их в короткие сроки.

Что такое «Черные списки»?

Помимо федеральных законов, указов и посланий существует такой документы, как «черный список». Он предполагает формирование перечня стран, согласно определенным категориям, в том числе для достижения целей деофшоризации. Основываются списки на следующих критериях:

предоставление компаниям права на получение льгот при уплате налогов;

установление факта сокрытия сведений в процессе осуществления денежных операций.

Определяется три, поработанных государственными органами, «черных списка», применяемых для различных целей.

Относят к ним следующее:

Список Министерства финансов РФ, утвержденный приказом ведомства в октябре 2014 года.

Минфин России установил перечень государств, предоставляющих льготны режим налогообложения и не осуществляющих передачу информации в случае проведения финансовых операций.

Список Центробанка РФ.

Он сформирован в виде приложения к указанию банка от 07 августа 2003 года. Такой список определяет порядок отношений с банками-нерезидентами, если они официально зарегистрированы в странах, предоставляющих льготы по налогам и не требующих передачи сведений о проводимых операциях.

Список налоговой инспекции.

В данный перечень входят страны, где не обеспечивается обмен сведениями в целях осуществления налогообложения с РФ.

Каждый «черный список» из представленных выше необходимо рассмотреть более подробно, с учетом характерных особенностей каждого перечня.

Список Минфина РФ

Офшорные зоны, внесенные в «черный список» Министерства финансов России, представляют собой перечень стран, которые предлагают организациям льготы по налогам и не требуют сведения о проводимых денежных операциях.

Перечень включает в себя такие государства, как Андорра, Бермуды, Содружество Доминики, Остров Кайман, Республика Науру, Сейшельские острова, Республика Панама и другие.

Если будет осуществлено сотрудничество со странами, включенными в рассматриваемый список, то это может привести к негативным последствиям для экономики России.

Утратиться возможность применения ставки в 0% на дивиденды отечественных фирм, если они взаимодействуют со странами из указанного перечня.

Также российские организации потеряют право получать имущество безвозмездно, согласно льготе, установленной в ст. 251 НК РФ.

Сделки с компаниями из стран «черного списка» подвергаются повышенному вниманию налоговых органов, требуют дополнительного декларирования.

Список Центрального банка России

Перечень, сформулированный Центробанком РФ, предполагает разделение офшорных государств на три группы. Подобная мера необходима для того, чтобы контролировать процесс открытия и использования корреспондентских счетов отечественных компаний за рубежом.

К таким группам относят:

Первая группа включает в себя отдельные административные единицы Великобритании, КНР, Мальту, Ирландию, Черногорию, Сингапур, Лихтенштейн, Швейцарию. Вторая группа, в состав которой вошли такие страны, как Барбадос, Белиз, Гренада, некоторые штаты Северной Америки, Мальдивская Республика, Новая Зеландия, ОАЭ, а именно Дубай, и другие (данная группа считается самой обширной). Третья группа, включающая в себя Либерию, Арбуа, Науру, Вануату, Княжество Андора, Анжуанские острова.

Когда открытие счета отечественной фирмой осуществляется в странах первой группы, дополнительные требования к процедуре не предъявляются.

Если же процесс осуществляется в странах второй и третьей группы, то организациям необходимо соответствовать ряду условий:

наличие у российской компаний собственных денежных средств, сумма которых должна быть не меньше 100 миллионов евро;

банк, открывающий счет и находящийся в стране из списка, должен входить в перечень пятисот крупнейших кредитных организаций мира;

соблюдение банковского резервирования в 25% и 50% для второй и третей группы, соответственно (для первой группы установлено 0%).

Наличие списков Центробанка РФ способствует проведению валютного контроля. Это также важно для процесса деофшоризации в России.

Списки ФНС РФ

«Черный список», сформированный налоговой службой, также включает в себя большое количество стран, признаваемых нежелательными для сотрудничества с отечественными организациями.

При этом перечни ФНС РФ имеют свои отличительные черты:

формирование рассматриваемого списка налоговой инспекцией прямо предусмотрено законодательством, то есть наличие перечня обязательно и необходимо;

основная цель – определение того, что делать предпринимателям, а также надзорным органам, при определении контролирующих и подконтрольных компаний, являющихся основными участниками экономических отношений офшорной системы;

в перечень включаются только те государства, которые не осуществляют процесс обмена сведений с Россией в целях реализации требований налогообложения;

изменение и пересмотр перечня нежелательных государств осуществляется ежегодно, в некоторых ситуация список увеличивается, а спустя время может существенно уменьшиться.

Наличие таких списков, в частности от налоговой инспекции, необходимо при проведении антиофшорной политики. Введение ограничений для конкретных стран позволяет защитить российскую экономику и продвинуть отечественный бизнес вперед.

Налоговые списки имеют особое место среди документов антиофшорной политики, поскольку непосредственно затрагивают вопрос взыскания обязательных платежей. Перечни формируются с учетом анализа работы компаний, зарегистрированных в тех или иных странах.

Более того, составление списков очень трудоемкая работа. Грамотный анализ позволит установить правильные ограничения, не причиняющие ущерб экономике страны.

Что даст деофшоризация в России экономике страны?

Деофшризация — слаженная политика по борьбе с нарушениями в офшорной сфере и защите интересов России на экономической международной арене. Это также гарантирует развитие отечественного бизнеса.

Деофшоризация не является средством ограничить сотрудничество с иностранными компаниями, а напротив, наладить взаимодействие, но только с соблюдение норм законодательства, в первую очередь в России.

В качестве примера офшор, влияющих на экономическую ситуацию страны, можно рассмотреть налоговый климат Калининградской области. На острове Октябрьский работает большое количество резидентов России, осуществляющих крупные инвестиции в отечественные проекты.

За последние два года было осуществлено вложение около 32 миллиардов рублей. Данные были подтверждены в отчете Правительства субъекта и озвучены губернатором области.

Согласно объяснениям главы субъекта, уже запланировано вложение более 50 миллионов рублей со стороны иностранных компаний, работающих в офшорной зоне Калининградской области.

Денежные средства пойдут в основные фонды региона, в том числе в организации, которые только будут созданы. Это можно считать успехом и существенным вкладом в российскую экономику.

Еще один резидент РФ, действующий в указанном субъекте страны, решил направить свои средства на оснащение медицинских учреждений. В частности, вопрос встал о закупке томографов и передачи их региональному Департаменту здравоохранения.

Подобная помощь одновременно улучшает ситуацию в регионе, повышает уровень экономического развития на государственном уровне, а также налаживает отношения между иностранными и отечественными компаниями, поскольку резиденты РФ также должны получат отдачу при осуществлении вложений крупных сумм денежных средств.

Еще одним существенным достоинством взаимодействия с резидентами РФ в Калининградской области выступает повышение налоговых доходов за счет уплаты НДФЛ. База сформирована за счет дивидендов акционеров и доходов, которые были получены учредителями организаций.

Согласно показателям, регион получил в 2020 году около 130 миллионов рублей только за счет оплаты налогов различными компаниями, в то время как прошлый год дал показатель только в 30 миллионов рублей. Как рассчитывает глава региона, в будущем данные денежные поступления смогут вырасти еще в десять раз.

Однако, несмотря на положительные стороны процесса взаимодействия с иностранными компаниями, определяется и ряд недостатков. В Калининградской области, по словам ее главы, недостаточно развита инфраструктура, низкий уровень занятости в финансовой сфере, что не позволяет обслуживать резидентов для полноценной работы с их стороны. Необходимо внедрение хорошо отлаженной системы, с достаточным количеством рабочих мест, как это происходит, например, на Кипре.

На данный момент Калининградская область насчитывает около 30 резидентов, осуществляющих свою деятельность на территории региона. При этом Минэкономразвития РФ предполагает возможность предоставления иностранным компаниям право менять юрисдикцию на более благоприятную.

То есть организации, работающие в слабо развитых регионах, смогут переместиться на остров Октябрьский (Калининград) и остров Русский (Владивосток). Подобная мера предоставит больше возможностей не только иностранным фирмам, но и отечественным, нуждающимся в инвестировании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Таким образом, деофшоризация в России представляет собой процесс, направленный на осуществление контроля над работой иностранных фирм, признанных резидентами и реализующих деятельность в РФ.

Существует огромное количество положений и требований относительно таких бизнес-процессов, в том числе антиофшорная политика. Главная цель – обеспечить законность и предупредить совершение правонарушений в системе налогообложения, что позволит избежать упадка экономии России.

Если у вас возникли вопросы по ведению бизнеса в связи с деофшоризацией, то обращайтесь за консультацией в юридическую фирму «Шмелева и Партнеры».