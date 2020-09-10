Изменения ФЗ «О рынке ценных бумаг» разделят его игроков по профессионализму

Принятые Государственной думой РФ изменения ФЗ «О рынке ценных бумаг» разделят его игроков по профессионализму. Круг финансовых операций доступных для отдельных категорий инвесторов будет ограничен. По мнению депутатов, такие меры смогут защитить интересы начинающих игроков.

Государственной думой РФ в третьем чтении был рассмотрен и единогласно принят законопроект № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения регулирования категорий инвесторов-физических лиц».

Благодаря новым положениям можно будет разделить квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а после разграничить перечень их возможностей.

В частности, следует уделить внимание положению инвесторов, которые будут признаны непрофессиональными, ввиду малочисленного опыта. Для них будет действовать ряд ограничений. По мнению депутата, Алексея Аксакова, это позволит защитить их интересы. Начинающие или непрофессиональные инвесторы не будут обременены сложными финансовыми операциями, которые нередко предполагают сложные схемы.

При этом ряд возможностей будет открыт для обеих категорий инвесторов. Каждая группа сможет покупать государственные бумаги, а также те, что находятся в котировальных списках российских бирж, инвестиционных фондов, а также облигации, за исключением их структурных видов.

Также не будет ограничений по приобретению иностранных акций, если речь идет о сотрудничестве со странами Евросоюза, Евразийского экономического союза и Великобритании, учредителями их компаний. Однако следует помнить об обязательном наличии договора между Россией и иностранным государством, акции которого подлежат покупке, о намерении избежать двойного налогообложения.

Несмотря на больший список возможностей, Госдума РФ обеспечивает и ряд существенных ограничений для непрофессиональных инвесторов, выполняя тем самым цель принятия данного закона Суть в том, чтобы финансовые операции, предусмотренные на рынке, были ограничены для тех, кто не подтвердил свой уровень квалификации. Сделать это можно будет посредством прохождения теста на сайте соответствующей бирже или в профильной СРО. Если результат будет отрицательным, то и допуск к финансовым операциям окажется ограничен.

Подобные меры, по мнению инициаторов законопроекта, помогут повысить уровень контроля над деятельностью инвесторов и обеспечить рынок квалифицированными игроками, что непременно должно повысить экономический уровень и стабилизировать финансовое положение.