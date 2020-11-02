Юридические услуги в Саратове. Услуги квалифицированных юристов для бизнеса

Юридические услуги в Саратове оказывает юридическая фирма «Шмелева и Партнеры», предоставляя своим клиентам гарантии качества правовой помощи. Компания предоставляет юридические услуги в Саратове, Самаре и областях. Также, возможно оказание юридических услуг представительством юридической фирмы в Москве и Санкт-Петербурге. Мы занимается защитой интересов малого, среднего и крупного бизнеса, а также комплексным абонентским юридическим обслуживанием.

Наши юристы имеют кандидатские и докторские степени в сфере юриспруденции. Мы тесно работаем с государственными структурами, в частности, с Государственной Думой по направлению разработки новых законопроектов. Поэтому, наши юристы обладают самой актуальной информацией в правовой сфере, что позволят оказывать юридические услуги и защищать интересы бизнеса на высшем уровне.

Юридические услуги в Саратове от компании «Шмелева и Партнеры» — в чем наше отличие?

Бизнес-капитал юридической фирмы «Шмелёва и партнеры» формируется на основе справедливости и порядочности при осуществлении деятельности. Спектр услуг, оказываемых этой компанией, обширен. Малый, средний и крупный бизнес будет полностью защищен, если его владельцы решат обратиться за услугами юристов в данную фирму.

При сотрудничестве с нами, риски отсутствуют полностью. Так как мы включаем в договор пункт о финансовой ответственности нашей компании. Если в случае действия или бездействия наших юристов ваша компания понесет материальный ущерб, то он будет возмещен за наш счет.

Также, в отличие от большинства юридических фирм, у нас отсутствует полная предоплата. Работая с нами вы платите только за результат от проделанной работы поэтапно. Мы можем предлагать такие условия, так как уверены в своих специалистах, которые неоднократно подтверждали свою компетентность.

Юридические услуги в Саратове, оказываемые компанией «Шмелёва и партнеры», базируются на ряде простых принципов, гарантирующих качество осуществляемой деятельности:

Законность используемых в работе методов.

Компания не предлагает способы разрешения проблемы, нарушающие или обходящие положения действующих нормативно-правовых актов.

Открытость и честность при работе с клиентами.

Юридическая компания «Шмелева и Партнеры» всегда предупреждает о возможных рисках и перспективах разрешения проблемной ситуации.

Квалифицированная помощь и обеспечение гарантий качества.

Победа клиента в споре считается успехом самой компании, которая существует на рынке юридических услуг, имея безупречную репутацию.

Ответственность за проделанную работу.

Компания осознает серьезность каждого дела. Сфера предпринимательства требует особого подхода. Специалисты рассматривают каждый вопрос с повышенной ответственностью, прикладывая все усилия для устранения конфликта.

Профессионализм и мастерство.

Среди специалистов компании работают кандидаты и доктора юридических наук. Они оказывают квалифицированную помощь при ведении переговоров, могут разрешить споры в досудебном порядке.

Главная цель компании – вывести бизнес на новый уровень, защитив его от всех возможных в сложившейся обстановке рисков.

Юридическая консультация, первоначальная и диагностическая, предоставляется бесплатно. При этом фирма не предусматривает полной предоплаты и работает на результат.

«Шмелёва и партнеры», оказывая юридические услуги в Саратове, предусматривает повышенный уровень социальной ответственности.

Проявляется это в следующем:

оказываем помощь на добровольных началах, помогая организациям, которые не преследуют своей целью получение прибыли.

предоставляем первичную консультацию для предпринимателей бесплатно, что также немаловажно для субъектов малого предпринимательства, не знающих как решить ту или иную проблему;

часть средств, полученных от клиентов, мы отправляем в Русфонд и общественную благотворительную организацию «Весна», для помощи нуждающимся.

Чем уверенней становится положение на рынке юридических услуг, тем выше определяется уровень ответственности. От правильности действий компании зависит успех и будущее того или иной субъекта предпринимательства.

Юридические услуги в Саратове — какие услуги мы оказываем?

Компания «Шмелёва и партнеры» оказывает различные виды услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы (АО, ООО, ПАО и так далее). Наша юридическая фирма является надежным партнером, который не подводил ни одного представителя бизнеса, обратившегося к нам за помощью.

Компания оказывает квалифицированную помощь бизнесу на любом этапе его становления и развития. Услуги могут носить комплексный характер, либо определяются с учетом конкретной необходимости, по запросу.

Перечень юридических услуг обширен и предусматривает следующее:

приведение документации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствие с требованиями законодательства;

представление интересов и непосредственная защита прав организаций при проведении проверок налоговой инспекции и иных уполномоченных государственных органов;

осуществление мероприятий, направленных на понижение уровня налоговой нагрузки юридического лица без ущерба для бизнеса;

представительство компании в судебных разбирательствах, а также осуществление деятельности, направленной на урегулирование возникающих споров путем переговоров и заключения мирных соглашений;

оказание помощи при необходимости оформления вычетов и субсидий из государственного и местного бюджетов;

осуществление мероприятий, направленных на снижение рисков бизнеса и защиту от них;

получение услуг адвоката по различным видам судебных разбирательств.

Компания осуществляет комплексные мероприятия, реализуя сразу несколько видов услуг для достижения стопроцентного результата в том или ином деле.

Стоимость юридических услуг в Саратове

Многих интересует стоимость юридических услуг. Однако, просчитать стоимость заблаговременно практически невозможно. Да, можно назвать какие-нибудь цифры ОТ и ДО бесконечности.

Мы не хотим обманывать своих клиентов и называть смешные цены, чтобы завлечь всеми правдами и неправдами.

Для того, чтобы клиент узнал точную стоимость юридических услуг, мы предлагаем провести диагностическую консультацию и проанализировать ситуацию бесплатно:

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Так, мы сможем понять объём работ, за который назначим адекватную цену. Вы — узнаете точную стоимость юридических услуг, которая гарантированно, по договору, не измениться в ходе их оказания.

Преимущества юридической фирмы «Шмелева и Партнеры»

Оказываемые фирмой «Шмелёва и партнеры» юридические услуги в Саратове имеют ряд неоспоримых преимуществ, привлекая больше субъектов бизнеса.

Юридические лица и ИП оценивают результат проделанной работы, исход того или иного дела. У данной компании указанные показатели находятся на высоком уровне: 98% выигранных дел в суде, 60 % досудебного урегулирования споров, и в результате 100% обратившихся довольны полученными услугами.

К достоинствам рассматриваемой компании, с учетом анализа статистики разрешенных дел, можно отнести следующие положения:

Высокий процент разрешения споров, как в судебном, так и в досудебном порядке.

Особенно важна возможность урегулировать конфликт путем достижения договоренностей. Большинство клиентов смогли сэкономить денежные средства, которые бы потребовались при обращении в судебные органы. Кроме того, спорные ситуации, не дошедшие до разбирательства в суде, потребовали минимального количества времени.

Большой опыт работы.

Юристы компании не делают ошибок. Каждый из специалистов имеет высокий уровень профессионализма, постоянно совершенствуется и повышает квалификацию. Опыт работы юристов больше десяти лет, что гарантирует охват всех сфер бизнеса, требующих правового вмешательства. Данное преимущество позволяет разрешать проблему любого характера, каждый обратившийся клиент сможет получить помощь.

Конфиденциальность.

Компания гарантируют полную защиту личной информации. Все полученные от клиента сведения, в том числе об аспектах и тонкостях ведения бизнеса, останутся только между ним и специалистом, с которым осуществляется сотрудничество.

Третьи лица не получат доступ к представленной информации. Клиент может посвятить в суть проблемы юриста полностью, более того, это необходимо для успешного разрешения дела в будущем.

Полная защита прав и интересов клиента.

Компания осуществляет сопровождение проверок организаций. Трудовые инспекции, налоговые службы, иные уполномоченные органы власти, — все ситуации, связанные с их деятельностью, координируются юристами рассматриваемой фирмы.

За последнее время было оказано большое количество услуг, связанных с сопровождением бизнеса в ходе проверок и его защитой при возникновении спорных ситуаций.

Полная отдача специалистов.

Юридические лица и ИП существенно экономят денежные средства, обращаясь к юристам рассматриваемой компании. Им не приходится содержать специалиста правовой области в штате.

При этом юристы фирмы «Шмелева и партнеры» всегда готовы помочь, находятся на связи, работают без отпусков и даже выходных, если этого требует ситуация. Клиент не останется без внимания, если ему потребуется помощь.

Анализ результатов работы компании за последние годы показывает, что абсолютное большинство дел рассмотрено с положительным исходом. Ни одно обращение представителей бизнес индустрии не осталось без внимания.

Гарантии на юридические услуги

Обращаясь в компанию «Шмелёва и партнеры» клиенты получает ряд гарантий. Они обеспечиваются фирмой на протяжении всей работы с конкретным юридическим лицом или предпринимателем.

К таким гарантиям относят следующее:

Оплата осуществляется поэтапно за проделанную работу.

За конечный результат сразу платить не нужно. Поскольку юридическая работа предполагает поэтапный характер, осуществляется по плану, то и оплачивать услуги нужно постепенно. Каждый пройденный шаг дает результат, даже если дело не окончено, соответственно, денежные средства вносятся на протяжении определенного времени.

Клиенту не нужно сразу отдавать крупную сумму денег, не зная при этом, чем завершится дело и на каком моменте. Данный фактор позволяет избежать сомнений и рисков.

Юридическое лицо, предприниматель могут быть уверенны в выполнении работы в отличие от ситуаций, когда фирмы просят стопроцентную предоплату на начальном этапе сотрудничества.

Финансовая ответственность.

Любые работы, предусматривающая правовые действия или бездействие специалиста, предполагает материальные риски для лиц, обратившихся за помощью. Гарантия финансовой ответственности прописывается в договоре.

То есть в случае, когда организации или ИП несут убытки в связи с работой юридической компании, то ущерб возмещается в полном объеме. Эта гарантия обеспечивается на 100%.

При этом рассматриваемая фирма имеет четкое представление о собственных специалистах. Нет сомнений в их профессионализме. Соответственно, все риски и возможные потери просчитываются заранее и также озвучиваются клиенту. В этом случае сотрудничество предполагает полное взаимодействие и доверие.

Конкретно установленная стоимость оказываемых услуг.

Практика знает ситуации, при которых юристы изначально озвучивают одну цену за помощь, а после меняют ее не в пользу клиента.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, предусматривается фиксированная стоимость каждого правового действия, осуществляемого специалистами компании. Договор, предлагаемый фирмой «Шмелева и Партнеры», не предполагает изменения цены. В нем конкретно прописано, что стоимость остается неизменной и оговаривается изначально.

Этот фактор помогает организациям заранее определиться со своими расходами на юридическую помощь, рассчитать бюджет. Клиент может быть уверен, что никаких дополнительных платежей устанавливаться не будет.

Высокий профессионализм и качество юридической помощи.

Данный фактор для многих необъективный. Однако в действительности в компании работают юристы, имеющие большой опыт в правовой сфере, сталкивающиеся с различными проблемами, в том числе при взаимодействии с государственными органами и крупными коммерческими организациями.

Практической работой специалисты фирмы заняты более десяти лет. Они принимают участие в работе над законопроектами для государственных структур, что гарантирует постоянный мониторинг законодательства, изучение всех его изменений. Сведения о сотрудниках компании находятся в открытом доступе, можно получить информацию о любом юристе.

Юридические услуги в Саратове от фирмы «Шмелева и Партнеры» — знакомьтесь с командой!

Мы неоднократно говорили о высоком профессионализме наших юристов. Давайте познакомимся поближе. Узнайте, кто будет с вами работать, и какие компетенции есть у того или иного юриста.

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Марина Шмелева — основатель юридической фирмы «Шмелева и Партнеры».

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России, имеет статус Третейского судьи.

Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.

Имеет 3 высших образований, одно юридическое – в 2011 году закончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция», одно экономическое – в 2015 году закончила РЭУ имени Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит», одно переводчик английского языка – в 2011 году закончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Имеет успешный практический опыт:

защиты интересов юридических лиц и ИП — представительство в Арбитражном суде;

досудебного урегулирования споров;

защита интересов в сфере государственных и корпоративных закупок — помощь при проведении, в том числе, защита ФАС;

защиты интересов при проведении проверок надзорными органами: ФНС, Прокуратура, ЦБ РФ, Роспотребнадзор, Инспекция по охране труда, Стройнадзор, МЧС, ПФР;

в корпоративном и предпринимательском праве — все, что касается юридического обслуживания компании: споры акционеров, кадровый учет, трудовые споры с сотрудниками, оптимизация налогообложения, получение субсидий на развитие и т.д.

На данный момент, Марина Шмелева получила статус Третейского судьи. Для вас это означает — возможность разрешить спор не обращаясь в суд, быстро и без обжалования. В то время, как судебный процесс в обычных судах может растянуться на несколько лет.

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Ольга Родионова — юрист, адвокат

Доктор юридических наук, профессор, эксперт в области гражданского права, корпоративный юрист

Стаж работы более 20 лет, имеет опыт работы следователем по уголовным делам в статусе адвоката.

В том числе имеет успешный практический опыт:

защиты физических и юридических лиц от административного и уголовного преследования,

представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

оспаривания действий (бездействий), незаконных решений органов государственной власти;

разрешении корпоративных споров;

С 2018 года по настоящее время является профессором кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии.

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Екатерина Богатова — корпоративный юрист

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, юрист в области гражданского права, прокурорского надзора,

Стаж работы более 12 лет, имеет опыт работы начальником правового и кадрового отдела государственной организации, в том числе имеет опыт:

представления интересов клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

оспаривания штрафов ГИБДД;

оспаривания решений органов прокуратуры;

оспаривания действий (бездействий), незаконных решений органов государственной власти;

защиты прав потребителей;

защиты трудовых прав граждан.

С 2010 года по настоящее время является доцентом кафедры прокурорского надзора и криминологии Саратовской государственной юридической академии.

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Елена Малыхина — юрист в сфере финансового и налогового права

Кандидат юридических наук, доцент ВАК. Стаж практической работы юриста более 10 лет, имеет опыт работы начальника отдела кадров государственной организации. С 2010 года по настоящее время является доцентом кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.

Эксперт в:

оптимизации налогообложения;

защите интересов при спорах с ФНС;

финансовом оздоровлении предприятий и организаций;

прохождении выездных, камеральных и других проверок, которые входят в мероприятия Налогового контроля, включая налоговый мониторинг;

подготовке к прохождению аудиторских проверок;

анализе финансовых рисков при заключении сделок, в том числе, международных.

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Елена Дмитриева — юрист в области гражданского права и права интеллектуальной собственности

Стаж работы более 12 лет, имеет опыт работы с:

банкротством, ликвидацией и реорганизацией юридических лиц

ведением реестра объектов интеллектуальной собственности;

взаимодействием с патентными поверенными и консультантами;

подготовкой договоров в сфере интеллектуальной собственности;

ведением претензионной работы в сфере защиты объектов интеллектуального права;

регистрацией прав на товарные знаки, другие объекты интеллектуальной собственности;

подготовка пакета документов и получение лицензий, допусков, разрешений.

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Роман Серов — юрист в области административного и гражданского права

Практический опыт юриста более 10 лет. Специализируется на:

защите прав бизнеса по КоАП;

представительстве интересов бизнеса в суде;

сопровождении сделок;

защите прав при проверке правоохранительными органами.

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Юридические услуги в Саратове — отзывы клиентов фирмы «Шмелева и Партнеры»

Качество работы наших юристов подтверждается отзывами и рекомендательными письмами от клиентов. При этом, мы уважаем конфиденциальность наших заявителей.

Отзывы об оказанных юридических услугах публикуются исключительно с разрешения клиентов.







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В результате соблюдения представленных гарантий и выполнения услуг, юридическая фирма «Шмелёва и партнеры» только за последнее время добилась положительных результатов в различных областях правовой деятельности.

Юридические услуги в Саратове оказываются многими компаниями, одной из которых и является «Шмелёва и партнеры», существующая на рынке долгое время и обеспечивающая свои клиентам стопроцентную поддержку и защиту в любом виде спора.