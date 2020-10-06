Экономические споры в суде: защита в суде по экономическим спорам

Экономические споры являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. Каждый бизнесмен имеет свои интересы, которые могут пересекаться и формировать конфликтные ситуации. Для их разрешения и был предусмотрен механизм рассмотрения экономических споров в суде. Экономические споры рассматриваются арбитражным судом, в соответствии с АПК РФ (Арбитражно-процессуальным кодексом). Сторонами в экономических спорах являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП). Физическое лицо может выступать стороной в экономических спорах только в исключительных случаях.

Что представляют собой экономические споры?

Экономические споры представляют собой разногласия между участниками предпринимательской деятельности (юридическими лица и ИП), а также органами государственной власти, возникающие в результате столкновения их интересов на финансовом рынке.

Экономические споры юридического лица могут быть нескольких видов, к которым относят следующее:

Преддоговорные

Они возникают при заключении различных гражданско-правовых договоров. В большинстве случае этот вид споров возникает между предпринимателями-монополистами. Предметом разногласий выступают условия заключаемых соглашений. При этом преддоговорными споры считаются только в том случае, если документом предусмотрена возможность их разрешения в арбитражном суде.

Договорные

Такие споры возникают в том случае, когда одна из сторон соглашения не исполняет его условия, либо возникает необходимость его изменения или расторжения.

Споры с органами государственной власти

Предмет разногласий – признание актов уполномоченных лиц недействительными, если они связаны с деятельностью предпринимателей. Например, отказ в регистрации юридического лица, требующий обжалования в суде.

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Определение экономических споров предусматривает, что подобные разногласия возможны только между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и в некоторых ситуациях государственными органами.

Хотя бы одна сторона должна относиться к указанным субъектам. В некоторых случаях возможен экономический спор между предпринимателем и физическим лицом.

Подведомственность экономических споров

Дела по экономическим спорам в соответствии со ст. 22 АПК РФ попадают под подведомственность арбитражных судов. Подобные разногласия разрешаются при участии любых организаций, индивидуальных предпринимателей, органов власти и физических лиц, что также закреплено в кодексе.

Арбитражные суды субъектов РФ рассматривают экономические споры конкретно определенных типов. Согласно части 2 статьи 22 АПК РФ к ним относят следующие ситуации:

возникшие в результате заключения договора, подписание которого установлено законом, либо спор, разрешение которого в арбитражном порядке предусмотрено договором,

по вопросу изменения или прекращения действия договора;

по факту ненадлежащего исполнения сторонами соглашения его условий;

связанные с правом собственности;

по факту истребования имущества из чужого незаконного владения;

в связи с возмещением причиненных убытков;

по факту признания недействительным актам органа власти, если он не соответствуют положениям закона и нарушает права предпринимателей;

по вопросам защиты деловой репутации, чести и достоинства, если были нарушены интересы субъекта предпринимательства;

признание документа, не подлежащим исполнению при бесспорном взыскании;

обжалование решений об отказе в регистрации юридического лица или ИП, либо уклонение госорганов от таких действий, когда они прямо предусмотрены законом;

хозяйственные споры;

необходимость взыскание штрафов и иных обязательных платежей с предпринимателей, если иск исходит от органов государственной власти;

по вопросу возврата денежных средств из бюджета, если они были списаны с нарушением норм законодательства в бесспорном порядке.

Помимо судебных споров по экономическим делам бизнесмены могут стать участниками процесса при необходимости установления факта, изменяющего или прекращающего чьи-либо права, а также при признании их банкротами.

Также возможно рассмотрение экономических споров Верховным судом РФ. Речь идет о порядке обжалования, вновь открывшихся обстоятельствах по делу и даже о разрешении разногласий в первой инстанции. Занимается этим непосредственно Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ. Данный орган не входит в систему арбитража.

Экономические споры — порядок разрешения

Арбитражный суд по экономическим вопросам предусматривает четко определенную процедуру разрешение конфликтов. Первым этапом всегда выступает претензионный порядок. Прежде чем направлять иск в суд, экономический спор следует попытаться разрешить мирным путем.

Для этого необходимо направить потенциальному ответчику претензию с сутью проблемы, конкретным требованием и сроком его исполнения. Если досудебное урегулирование споров не дало результатов, то необходимо начинать исковое производство.

Разбирательство в арбитражном суде при разрешении экономических споров осуществляется на основании второго раздела АПК РФ. Процедура предусматривает следующие этапы:

Подготовка документов

Судебные экономические споры потребуют хорошей доказательной базы. Каждое требование в иске должно быть подтверждено. Подготовить материал следует до того, как будет направлено заявление в суд.

Приложением к иску могут служить копии документов, платежные поручения, выписки, чеки, заключения экспертов и так далее. Примерный перечень документов определен в законе (ст. 126 АПК РФ).

Составление и подача искового заявления

Форма и содержание документа регламентируются ст. 125 АПК РФ. Иск в большинстве случаев имеет общий шаблон, за исключением отдельных обстоятельств конкретного спора.

Принятие иска и рассмотрение дела в суде

Если заявление было принято, то первоначально суд по экономическим спорам назначает предварительное слушание. На нем определяются стороны процесса, их позиция и перечень дополнительных материалов, которые потребуются при разрешении конфликта.

Далее назначается судебное заседание. Их может быть несколько, это зависит от сложности разногласий. В процессе стороны принимают участие на равных правах, отстаивая свою позицию, представляя доказательства, привлекая свидетелей. По итогу судом выносится соответствующее решение, вступающее в силу по истечении месяца.

Срок производства по делу согласно ст. 152 АПК РФ составляет 6 месяцев с момента поступления искового заявление. При этом учитывается периода подготовки.

Если конфликт имеет особую сложность, то срок может быть продлен до 9 месяцев.

Ключевым аспектом при подаче заявления выступает также срок исковой давности, который исчисляется с момента выявления нарушения интересов предпринимателя или дня, когда он должен был узнать о них. Согласно ст. 196 ГК РФ данный период составляет 3 года.

Исковое заявление в арбитражный суд

В соответствии со ст. 125 АПК РФ иск составляется в письменной форме и подписывается непосредственно заявителем, либо представителем по доверенности. Допускается личная передача заявления и прилагаемых к нему документов, направление их по почте, либо через официальный сайт суда.

Иск обязательно должен содержать в себе определенные сведения, к которым согласно АПК РФ относят следующее:

наименование судебного органа;

данные сторон, участвующих в деле (наименование, адрес, полное имя, контактный телефон, электронная почта);

требования истца, подкрепленные положениями закона;

обстоятельства, в результате которых возникают экономические споры;

доказательства;

цена иска;

подробный расчет суммы взыскания;

перечень мер, принятых для обеспечения имущественных интересов до поступления заявления в суд (дата направления претензии, ответ на нее со стороны ответчика);

приложение (список документов).

Заявитель обязан направить копии документов, в том числе иск, другим участникам судебного процесса.

Какой-либо законодательно установленной формы искового заявления не существует.

Важно правильно определить подведомственность, изложить свои требования максимально понятно и привести объективные основания.

При этом, каждое дело индивидуально, как и требования истца. Поэтому, за написанием иска лучше обратиться к юристу или юридической компании, которые имеют опыт в направлении экономических споров.

Если исковое заявление написано неправильно, решение по этому делу ранее принято, либо обращение направлено не по подведомственности, то в принятии заявления будет отказано (ст. 127.1 АПК РФ).

В случае несоответствия иска требованиям закона, он остается без движения с указанием срока устранения ошибок (ст. 128 АПК РФ). Возвращается исковое заявление в случае неправильной подсудности, отсутствия подписи в документе, не устранении нарушений в оставленном без движения обращении, при наличии ходатайства самого заявителя (ст. 129 АПК Ф).

Экономические споры — обжалование решения арбитражного суда

Право подачи апелляционной жалобы на решения судов, рассматривающих экономические споры, закреплено в ст. 257 АПК РФ. Направить документ можно в течение месяца с момента вынесения решения.

Рассматривает жалобы Арбитражный суд апелляционной инстанции. Последующие этапы обжалования перейдут на рассмотрение ВС РФ.

Форма и содержание апелляционной жалобы схоже с иском. Также потребуется предоставление дополнительных документов в качестве обоснования своей позиции. Если жалоба будет принята, суд вынесет определение о назначении заседания. По принципу исков апелляционные обращения могут быть возвращены или оставлены без движения.

Срок рассмотрения жалобы составляет 2 месяца. При наличии особых обстоятельства период продлевается до 6 месяцев (ст. 267 АПК РФ).

Направлять документы может лицо, участвовавшее в процессе первой инстанции, либо иной субъект, чьи интересы были затронуты принятым решением.

По итогу рассмотрения апелляционной жалобы суд может отметить решение первой инстанции, либо изменить его, либо отправить дело на пересмотр.

Обжалование на этом этапе предполагает рассмотрение материалов повторно. Исследуются доказательства, заслушиваются стороны, приобщаются дополнительные сведения.

Последующие инстанции (кассация и надзор) оценивают только законность принятых решений, что не дает возможности представить новые аргументы в свою защиту.

Таким образом, экономические споры могут возникать исключительно в сфере предпринимательства. Чтобы защититься в суде, необходимо иметь хорошую доказательную базу и опытного юриста, который сможет защитить ваши интересы. Это важно, как для истца, желающего удовлетворения своих требований, так и для ответчика, защищающего свои интересы.