Юридический Due Diligence для бизнеса. Что Due Diligence даёт бизнесу?

Словосочетание Due Diligence (DueD) появилось в сфере российского бизнеса сравнительно недавно. Финансовый аудит с помощью данной системы стал очень распространенным вариантом проверки среди крупного и малого предпринимательства.

Посредством юридического Due Diligence осуществляется объективная оценка компании, которая станет объектом инвестирования. Соответственно, подобная форма проверки предполагает определенную процедуру, стоимость и требования к участникам.

Due Diligence и бизнес в России

Дью Дилидженс представляет собой объективную оценку субъекта предпринимательства, независимо от его формы, как объекта инвестирования. С английского словосочетание переводится, как «обеспечение должной добросовестности». Особенность в том, что проверке подлежит не только юридическое лицо.

Несмотря на то, что в России Due Diligence существует сравнительно недавно, впервые подобная процедура проверки компании появилась еще в Америке в 1933 году. Положения были закреплены в законе о ценных бумагах, однако первые принципы рассматриваемой проверки не имели должного успеха.

Позже, спустя почти полвека в Швейцарии были разработаны новые правила, предполагающие единый способ сбора информации о компаниях, ее правах и объектах недвижимости.

Основной целью Due Diligence с самого начала выступала необходимость контроля над деятельностью предпринимателей малого и крупного бизнеса. При этом наличие юридической отчетности об организации, как субъекте инвестирования, полученной посредством Дью Диллинджес, позволяет снизить степень государственного надзора, что упрощает работу предприятий.

В итоге система стала использоваться и в консалтинговом бизнесе, что позволяет осуществить всестороннюю оценку компании с учетом аудиторских, юридических и финансовых аспектов.

Правовое регулирование процедуры Due Diligence в России не предусмотрено. Нормативно-правовых актов пока не принято. Объем, условия и правила процедуры устанавливаются непосредственно ее инициатором.

Востребованность таких проверок растет с каждым годом, и это несмотря на отсутствие законодательного регулирования. Это вызвано тем, что инвестирование в России развивается очень стремительно, множество компаний стремятся вкладывать деньги, для чего требуется полная, всесторонняя и объективная проверка деятельности контрагентов.

При существующем темпе развития Due Diligence в России встанет на тот же уровень, что существует за рубежом, и возможно, получит свое законодательное закрепление.

Для чего необходима система Due Diligence

Процедура Due Diligence в большинстве случаев инициируется компаниями, которые выступают в роли инвесторов. Им необходимо проверить субъект бизнеса, в который планируется вложить деньги. Практика показала, что проведение Дью-Дилидженс дает необходимый результат.

При заключении крупных сделок важно не только правильно обозначить обязанности сторон, оно и оценить риски, провести анализ финансовой отчетности, спрогнозировать правовые и налоговые последствия.

Помимо внешних компаньонов предприятий, планирующих вкладывать деньги в бизнес, в проведении рассматриваемой процедуры заинтересованы и участники обществ.

Например, акционеры и том-менеджеры организаций инициируют Due Diligence, чтобы также оценить риски, проверить документооборот в компании, определить возможность дальнейшего заключения сделок.

Кроме того, система помогает правильно организовать выпуск ценных бумаг и даже защититься от враждебного поглощения активов предприятий.

Практика также сформировала иные ситуации, при которых система DueD необходима для развития бизнеса. Относят к ним следующее:

проведение процедуры реорганизации в форме слияния или поглощения одной компанией другой;

участие в работе предприятия иных собственников, в том числе долевого характера;

принятие решения о смене том-менеджеров предприятия;

намерение заключить сделки, связанные с займом денежных средств;

принятие решение о поиске инвесторов с целью получения крупных денежных вложений в свою деятельность;

снижение уровня активности предприятия;

аресты, наложенные на активы компании, определенные совершаемые действия;

участие обществ и предприятий непосредственного в судебных процессах при рассмотрении разного рода споров;

отрицательные результаты налоговых контрольных мероприятий;

трудовые конфликты внутри компании.

Причин проведения Due Diligence для бизнеса может быть много. Некоторые прибегают к такому роду аудита даже при понижении конкурентных способностей.

Due Diligence предполагает определенные мероприятия для реализации данной процедуры. Они направлены на получение максимально подробной и объективной информации, к которой относят следующее:

Установление достоверности сведений, отражающих финансовое состояния предприятия, его готовность к сделкам с оборотом крупных денежных сумм.

Анализ ситуации с реализацией установленных на предприятии текущих и стратегических планов работы.

Оценка целесообразности программ, используемых на предприятия для успешной деятельности.

Получение сведений о конкурентной способности компании. Поиск преимуществ, чтобы занять выигрышную позицию по сравнению с другими предприятиями конкретной сферы бизнеса.

Установление степени эффективности предусмотренной системы управления на предприятии.

Таким образом, цель Due Diligence — снижение уровня рисков, возможных при реализации предпринимательской деятельности. Процедура помогает правильно выбрать акции для покупки, избежать неисполнения обязательств, сохранить деньги и так далее.

Порядок проведения Due Diligence

Due Diligence предусматривает процесс, занимающий от нескольких недель до одного года. Чем крупнее предприятие, тем больше времени требуется на проверку всех аспектов его деятельности.

На практике Due Diligence предусматривается совершение пяти блоков работы, отличающихся по предмету исследования:

Налоговый.

Первостепенная задача данного блока — оценить деятельность компании за последние несколько лет работы с хозяйственной и финансовой точки зрения. Это поможет установить состояние фирмы с точки зрения материального потенциала, выявить возможные налоговые риски.

Процедура предусматривает изучение разного вида отчетности, поступающих средств, затрат организации, ее основных средств, инвентаризацию, проверку задолженностей перед кредиторами, обязательств контрагентов и так далее. По итогу данного этапа должен быть сформирован отчет, отражающий состояние компании и ее возможные риски.

Операционный.

Следующий блок действий направлен на проведение экспертизы уставов и договор предприятия, иной документации, прав ее учредителей организации, материальной базы и так далее. Если оценить объем прав собственников, в том числе неимущественных, то также можно установить и риски компании.

Правильность выплаты дивидендов по акциям, соблюдение условий сделок и договоренностей, в том числе внутри компании, составляют основу данного исследования.

Если предприятие должным образом реализует свою работу, как во внутренних, так и во внешних контактах, то прогнозы могут иметь положительные результаты, что важно при привлечении инвесторов.

Юридический Due Diligence.

Здесь предусматривается проведение правовой экспертизы документации предприятия. Работа очень сложная и обширная. Необходимо изучение всей информации о предприятии, связанной с его деятельностью, в том числе заключаемых договоров, соглашений, распоряжений, приказов и так далее.

Необходимо оценить с юридической точки зрения права на недвижимое имущество, проверить документацию, подтверждающую их.

Помимо изучения сведений на месте, необходимо проанализировать базу службы судебных приставов, арбитражных судов, единого реестр юридических лиц и других.

В итоге формируется отчет, отражающий возможные правовые риски в случаем сотрудничества с конкретным предприятием.

Маркетинговый.

Здесь осуществляется анализ основного продукта и трендов, которые распространяет компания. Оценка продукции и услуг предприятия позволяет установить уровень его конкурентной способности. Также необходимо установление возможных рисков с точки зрения маркетинговой политики. Все результаты исследований отражаются в отчете.

Финансовый.

Последний блок предполагает оценку материального состояния компании. Финансовое состояние предусматривает анализ перспектив осуществляемого бизнеса, который позволит определить возможность дальнейшего его развития, приобретение новых объектов, заключения сделок на будущее и так далее.

Рыночная стоимость дела, устойчивость компании с точки зрения финансов, показатели производительности, ее коэффициенты и прочие критерии, — все это подлежит оценки со стороны эксперта.

Пять блоков работы предусматривают наличия отчетов о результатах проверки. Заключение специалистов, проводящих Due Diligence, предусматривает всестороннее и достоверное отражение всех результатов аудита.

Важно понимать, что отсутствие законодательной регламентации проведения процедуры Due Diligence, предусматривает свободу ее организации. То есть участие в проверке осуществляют не только специалисты рассмотренных сфер деятельности, но и иные эксперты по усмотрению заказчика.

Кроме того, заказчик проверки может определить исключительный перечень аспектов, подлежащих оценки. То есть не обязательно реализовывать все пять этапов.

В зависимости от сделок, характера инвестиций и сферы деятельности компании, могут оцениваться отдельные критерии. В большинстве случаев инвесторов заботит финансовая и правовая сторона вопроса.

Результат Due Diligence гарантирует объективность представленных сведений. Для проверки привлекаются независимые эксперты, которые не имеют интереса в той или иной сделке или инвестиции.

Таким образом, инициатор аудита может рассчитывать на достоверную информацию, то есть заключение специалистов дает достаточные основания для совершения сделки или отказа от нее.

Кто проводит Дью Дилинджес?

Привлечение специалистов для реализации процедуры Due Diligence осуществляется со сторонних компаний, либо из подразделений в рамках одного предприятия. В целях экономии средств лучше прибегать ко второму варианту. Это дает ряд преимуществ:

снижение расходов на проведение процедуры, поскольку сторонние специалисты предусматривают высокую оплату ввиду большого объема работы;

наличие информации о работе собственной компании, которой эксперты смогут воспользоваться в ходе проверок.

Собственные специалисты могут видеть работу компании изнутри. Это плюс, однако, не всегда подобная работа дает достоверный результат. Отказ о привлечения сторонних экспертов также имеет свои недостатки:

сотрудники компании отвлекаются от своих непосредственных обязанностей, переключаясь на требующую времени и внимания процедуру DueD;

проводить проверку собственными силами компания может только в том случае, если осуществляется приобретение бизнеса (заключение сделок) в рамках одной сферы деятельности;

возможность необъективной оценки, поскольку есть риск, что сотрудники смягчат ситуацию в собственной компании, даже если выявят ряд несоответствий и нарушений.

Только в случае малого бизнеса целесообразно самостоятельное проведение Due Diligence. Крупным предприятиям следует привлекать сторонних специалистов, это станет преимуществом, в том числе перед контрагентами.

Таким образом, Due Diligence представляет собой независимый, в том числе от государственных органов аудит, результаты которого необходимы для заключения крупных сделок, реализации проектов инвестирования и оценки состояния предприятия.

Несмотря на отсутствие законодательного закрепления рассматриваемой процедура, она имеет широкое распространение по всему миру, что говорит об ее эффективности и объективности.