Споры акционеров — корпоративные споры между акционерами

Одной из сложнейших категорий дел в арбитражных судах признаются споры акционеров. Конфликты могут возникать внутри одного общества, либо между несколькими АО в ходе осуществления ими своей деятельности. Все споры между акционерами переданы на рассмотрение арбитража. Соответственно, к процедуре разбирательства, а также подачи и составления исков предъявляются более строгие требования, установленные АПК РФ.

Когда Споры акционеров признаются корпоративными?

Споры акционеров признаются корпоративными и предполагают конфликты, возникающие ввиду создания и управления юридическим лицом, а также непосредственного участия в его деятельности.

Самым распространенным вариантом подобных разногласий выступают недопонимания между держателями акций, их партнерами, а также при необходимости получения дивидендов.

Прежде чем определять конкретные ситуации, относящиеся к корпоративным спорам, нужно рассмотреть их группы:

внутренние споры, предполагающие конфликты в рамках одного общества, возникающие между учредителями, акционерами, сотрудниками и руководством;

внешние разногласия, вытекающие из отношений с другими организациями, нередко встречаются споры акционеров с корпорациями и даже государственными органами.

На основании положений АПК РФ, а также сложившейся практики, к корпоративным спорам акционеров можно отнести следующие ситуации:

Конфликты между руководителем общества и его сотрудниками.

Сюда также можно отнести споры с учредителями АО. Предмет разногласий может быть различным. Если это внутренние конфликты, то вопросы могут касаться недополученных выплат, порядка работы, несоблюдения условий сотрудничества. Когда споры носят внешний характер, то большинство разногласий вытекает из соглашений и договоренностей, неисполнение которых и приводит к конфликтам.

Наследственные споры. Их также можно считать корпоративными.

Нарушение прав акционеров нередко проявляется при необходимости получить наследство, состоящее из ценных бумаг.

Разногласия в части принятия управленческих и хозяйственных решений.

Эти споры больше относят к внутренней группе. Они могут затрагивать вопросы реорганизации, банкротства общества, прекращения его деятельности. Конфликт возникает, когда учредители и акционеры АО не могут прийти к компромиссу.

Перечень неисчерпывающий. Возможны различные ситуации. Поскольку данная категория споров одна из самых трудных, потребуется помощь юристов, которые смогут подробно изучить проблему и найти максимально подходящий вариант ее решения.

Споры акционеров признаются корпоративными не только из-за характера конфликтов, но и их участников. Данная категория дел предусматривает, что сторонами выступают представители АО (акционеры, учредители), его руководство, а также сотрудники. Если возникают внутренние разногласия, то суд сможет решить их, даже если произошел конфликт интересов общества и его работников.

На урегулирование конфликтов отводится минимальное количество времени. Корпоративные внутренние споры должны решаться быстро, в противном случае это может навредить деятельности компании.

Кто рассматривает споры акционеров?

Процедура рассмотрения споров с участием акционеров четко регламентируется процессуальным законодательством. Начиная с 2002 года, конфликты корпоративного характера рассматриваются только арбитражным судом, независимо от того, выявлены внутренние разногласия или внешние с участием контрагентов общества.

Несмотря на исключительную подсудность корпоративных споров, некоторые из них в порядке исключения передаются на рассмотрение иных судебных органов.

Относят сюда следующее:

Трудовые конфликты. Если возникают разногласия среди сотрудников АО, предполагающие нарушение норм ТК РФ и интересов работников, то дело передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Конфликты учредителей общества с иными компаниями. Это определенная категория споров, предусматривающая необходимость достижения компромисса в той или иной ситуации. Такие дела рассматриваются Третейским судом.

В большинстве случаев рассматриваемые спорные ситуации АО, особенно в части взыскания долгов по выплатам дивидендов, передачи прав на акции и тому подобное, разрешаются в арбитражном суде.

Подать исковое заявление в целях рассмотрения корпоративного спора АО может ограниченный круг лиц:

организации, чьи интересы были нарушены в результате принятых АО решений и совершенных действий;

акционеры и учредители общества;

субъекты, осуществляющие инвестиции в деятельность АО;

органы власти, реализующие контрольные функции;

предприниматели и их объединения также в случае нарушения прав таковых.

Таким образом, допускается обращение в арбитражный суд с иском, составленным по общим правилам процессуального производства. Подать заявление могут только те, кто заинтересован в разрешении спора ввиду нарушения их прав и интересов.

Рассмотрение корпоративных споров в суде

Процедура подачи искового заявления в судебные органы, когда возникают споры акционеров, предусматривает соблюдение общих правил процессуального законодательства.

В целях защиты своих интересов участники, учредители АО, иные заинтересованные лица должны пройти несколько этапов обращения в арбитражный суд, которые включают в себя следующее:

Подготовка документов.

Первоначально нужно оформить доказательную базу, на которой будут основываться требования истца. Перечень документов различен. Все зависит от характера спора.

Нужно обязательно подтвердить свой статус в АО или иное положение, позволяющее выставлять претензии, отразить характер отношений, спор по которым подлежит урегулированию, предъявить расчеты и выписки с лицевых счетов, если речь идет о возмещении убытков и так далее. В этом вопросе правильнее всего обратиться за помощью юриста.

Составление и направление иска.

Заявление должно быть оформлено согласно общим правилам, в письменном виде, в двух и более экземплярах (зависит от числа ответчиков).

Обязательно включение в него ряда обязательных сведений: информация о сторонах спора, цена иска, обстоятельства и доказательства нарушения прав, отсылка на законы, дающие право обращаться в суд, требования заявителя, дата и подпись.

Передача иска в судебный орган осуществляется лично, по почте, через представителя, а в некоторых ситуациях через официальный сайт. В зависимости от характера спора и цены иска возможно заочное разрешение дела.

Участие в судебных процессах.

Предполагается назначение предварительного слушания (подготовки) и последующих судебных заседаний. Участие сторон необходимо, поскольку на практике отсутствие ответчика или истца учитывается не в его пользу. Кроме того, представленных доказательств не всегда достаточно, потребуется дача пояснений и дополнительных сведений.

Исполнение решения.

Судебный акт обязателен для исполнения. Если решение не связано с материальным возмещением, то необходим контроль над исполнением требований, если таковые были удовлетворены.

На практике встречаются случаи, когда ответчикам приходится повторно участвовать в судебных процессах, но уже по вопросу неисполнения ими ранее вынесенного решения.

Когда конфликт предусматривает взыскание ущерба, то дело передается приставам, возбуждающим исполнительное производство. Виновная сторона в принудительном порядке возмещает убытки.

Процессы могут длиться долгое время, особенно на последней стадии. Судебная практика знает случаи, когда решение вынесено в рамках процессуального срока (два месяца), но его исполнение по факту было осуществлено спустя годы. Чтобы избежать подобных ситуаций, всю процедуру должен сопровождать юрист.

Особенности разрешения споров АО в арбитражном суде

Принцип судебной защиты прав общий. Однако споры акционеров предполагают ряд особенностей, учитываемых при разрешении конфликтов (глава 28.1 АПК РФ).

Во-первых, нужно помнить о сути корпоративных споров. Такие конфликты требуют отдельных документов, которые можно встретить не в каждом иске, даже арбитражного суда. Примером является обязательное приложение к заявлению выписки из ЕГРЮЛ.

Во-вторых, обязательно уведомление всех заинтересованных лиц, участвующих в конфликте, о подаче иска и дальнейшем ходе дела.

В их адреса должны направляться копии процессуальных документов, чтобы они могли ознакомиться с материалами дела. Особенность споров АО в том, что таких лиц может быть огромное количество.

Нередко акционеры общества предъявляют требования к учредителям, из-за чего в деле фигурирует несколько истцов и также несколько ответчиков, что создает больше сложности для процесса.

Третий момент – публичность. Рассмотрение подобных споров, связанных с деятельностью АО, носит открытый характер. Вся информация находится в свободном доступе. На официальном сайте суда, рассматривающего дело, доступны необходимые сведения. Можно увидеть стороны процесса, предмет иска, сроки рассмотрения, ход разбирательства.

Еще одной особенностью акционерных споров является наличие обеспечительных мер и их характер. Перечень определяется ст. 225.6 АПК РФ и предполагают следующее:

Принятие решения о наложении запрета на совершение сделок с акциями и прочими ценными бумаги до урегулирования конфликта. Это помогает защитить имущество участников процесса от его реализации в попытке обязанной стороны уклониться от будущих выплат.

Применение запрета в отношении разного рода действий, совершаемых руководством и общим собранием общества, если они могут затронуть предмет спора. В этом случае также проявляется мера защиты интересов «пострадавшей» стороны.

Установление запрета в отношении решений управленческих органов АО. То есть на определенный период ни одно распоряжение руководителя и собрания общества не может быть реализовано.

Принятие решение о запрете на какие-либо действия с акциями, долями, паями. В том числе не разрешается совершать записи по учету или переходу ценных бумаг, либо об иных действиях, связанных с оборотом имущества.

На практике самым верным вариантом разрешения конфликта выступает мирное соглашение, либо признание иска и его исполнение. Длительные судебные процессы только усугубляют положение. Если были применены обеспечительные меры, то это может приостановить полноценную деятельность акционерного общества, что также влечет убытки и иные материальные потери.

Обжалование решения арбитражного суда по спорам между акционерами

В случае с акционерными обществами процедура обжалования судебных актов, несоответствующих интересам сторон, носит общий характер за исключением сроков. АО выделяется десять дней для подачи жалобы в апелляционную инстанцию.

Исключением выступают определения о прекращении дела, либо об оставление иска без рассмотрения. Их оспорить нельзя. Если срок подачи жалобы будет упущен, то обжаловать акт уже не представиться возможным.

Судебная практика имеет большое количество прецедентов при разрешении подобных ситуаций, в том числе в вопросе обжалования решений и определений. Несмотря на то, что отечественное право не рассматривает прецедент, как источник норм, акты ВС РФ учитываются при вынесении вердиктов по делам акционеров.

Кроме того, практику можно использовать в качестве дополнительного обоснования к исковым требованиям. С этим также поможет грамотный юрист.

Таким образом, споры акционеров представляют собой разнообразные конфликтные ситуации, разрешение которых предполагает сложный процесс с участием нескольких сторон. При подаче иска следует учитывать множество факторов от особенностей конфликта до применяемой судебной практики.

Почему споры акционеров лучше разрешать при помощи квалифицированных юристов?

Ввиду специфичности споров АО к делу лучше привлекать опытных и грамотных юристов, которые устранят проблему в короткие сроки. Ведь чем дольше тянуться разногласия между акционерами, тем негативнее это сказывается на развитии бизнеса.

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