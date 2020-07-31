Представительство в арбитражном суде: услуги, процедура, нюансы

Представительство в арбитражном суде – важная часть работы юриста на предприятии. Если специалист находится в штате, положения об арбитражном представительстве содержатся в его должностных инструкциях. У юристов, нанятых со стороны, порядок оказания данной услуги фиксируется в договорах или других документах, составленных и подписанных по согласованию с заказчиком. В обоих случаях правила работы одинаковые. В статье мы подробно расскажем о них. Также вы узнаете об особенностях и подводных камнях данного процесса.

Правила и порядок представительства в арбитражном суде установлены главой 6 АПК РФ. К компетенции арбитражных судов относятся споры, возникающие между хозяйствующими субъектами (ООО, АО, ИП и т.п.). В некоторых случаях на рассмотрение в такие суды поступают дела, в которых участвуют муниципалитеты, органы местного самоуправления, должностные лица.

Представительство в арбитражном суде требует удостоверить полномочия

Представительство в арбитражном суде допускается только при наличии доверенности. Выдает ее директор, причем не от своего имени, а от имени предприятия. Поскольку юрист будет представлять в процессе не должностное лицо, а хозяйствующий субъект в целом.

Доверенность составляется на фирменном бланке, скрепляется подписью первого руководителя и печатью. Если предприятие не располагает собственной печатью (закон допускает такую возможность), в документе делается соответствующая отметка. Доверенность от юридического лица не подлежит нотариальному заверению. Если заказчиком является индивидуальный предприниматель, он имеет право заверять или не заверять данный документ у нотариуса.

Порядок оказания услуги по представительству в арбитражном суде

Условно представительство в арбитражном суде можно разбить на этапы:

Обращение в юридическую компанию (требуется при отсутствии штатного юриста или, когда есть предположения, что он не справится с поставленной задачей). Заключение договора на оказание услуги. Анализ ситуации. Юрист изучает материалы дела, прогнозирует перспективы и правовые последствия, а также разрабатывает комплекс мероприятий по защите интересов клиента (линию защиты). Досудебное урегулирование споров. Противной стороне направляется письмо с предложением решить дело миром, ведутся телефонные переговоры, личные встречи. Если на данной стадии проблема не решается, материалы передаются в суд. Составление искового заявления (если требование исходит от заказчика). Если же заказчик привлекается к участию в качестве ответчика, составляется возражение на отзыв. На этом же этапе подготавливаются и другие процессуальные документы, которые могут потребоваться в начале слушаний. Формирование доказательной базы. Суть мероприятия заключается в сборе бумаг, имеющих значение для дела, проведении различных экспертиз (оценочных, технических, бухгалтерских и т.п.). Работа со свидетелями. Расчет стоимости иска, если клиент выступает истцом. После определения точной суммы оплачивается госпошлина. Подача искового заявления (возражения). Участие в судебных слушаниях, представление интересов доверителя в других организациях по ходу процесса. Обжалование судебного постановления, вступившего в законную силу (по необходимости). Участие в исполнительном производстве, реализация постановления суда. Обжалование действий (бездействия) судебных приставов.

Кто имеет право участвовать в арбитражном процессе?

В качестве представителя по арбитражным спорам в суде имеют право участвовать совершеннолетние граждане с высшим юридическим образованием (юристы и адвокаты), имеющие научную степень бакалавра, специалиста или магистра.

Представлять интересы также могут юристы, окончившие аспирантуру или имеющие более высокие научные степени. В юридической компании «Шмелева и партнеры» работают кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому вы можете быть уверены в качестве наших услуг по представительству в арбитражном суде. Вы можете получить бесплатную консультацию и оценку дела:

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В каких случаях требуется представительство в арбитражном суде?

Представительство в арбитражном суде требуется, если:

Нарушаются условия договора контрагентом или самим заказчиком. Возникают разногласия с налоговыми и другими государственными органами. Соучредители не могут разделить прибыль. Бизнес становится предметом наследственного спора. В ходе осуществления внешнеторговой деятельности к предприятию предъявляет претензии Таможенная служба. Пострадала деловая репутация компании. Сама компания (или другое заинтересованное лицо) инициирует процедуру банкротства.

Подробный перечень разногласий, входящих в категорию арбитражных споров, содержится в ст. 27 АПК РФ.

Почему представительство в арбитражном суде стоит доверить профессионалам

Сегодня в отечественном праве институт представительства имеет весьма слабое законодательное регулирование. Его отличает отсутствие четких определений, нестабильность понятийного аппарата и изменчивость самой законодательной базы.

Решение и без того запутанных хозяйственных споров становится еще более сложным. Поэтому их урегулированием должны заниматься юристы с действительно высокой квалификацией.

Наличие юриста в штате организации еще на гарантирует, что проблема будет разрешена в ее пользу. Недостаточный опыт или загруженность не позволят работнику детально разобраться в тонкостях и выбрать оптимальную линию представительства.

Специалисты нашей компании имеют по-настоящему большой опыт работы в сфере хозяйственных споров. В 98% всех проведенных нами дел, решения суда вынесены в пользу клиентов.

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Мы еще на стадии обращения анализируем перспективы дела, и обо всех возможных рисках оповещаем заказчика. Большое внимание уделяется досудебному урегулированию. Юристы используют любые разрешенные законом возможности для удовлетворения притязаний клиента без передачи дела в арбитраж.

Для нас главное – не участие в судебной тяжбе и получение гонораров за часы, проведенные в суде, а победа доверителя.

Почему нам можно доверять?

Основатель и руководитель юридической компании Марина Шмелева – эксперт в сфере предпринимательского и корпоративного права с опытом работы 12 лет, кандидат юридических наук. Все сотрудники имеют научные степени не ниже магистра юриспруденции и юридический стаж от 10 лет. Работники компании защитят интересы бизнеса на всех этапах арбитражного спора. Наши клиенты могут быть уверены в:

Надежности, ведь «Шмелева и партнеры» входит в Ассоциацию юристов России, куда принимают специалистов с безупречной репутацией. Для доверителя это означает, что правовая помощь будет оказана на уровне международных стандартов. Законности. В работе используются только разрешённые методы защиты. Победа добывается исключительно законным путем, без использования связей и так называемых серых схем. Профессионализм. Мы постоянно занимаемся самообразованием и следим за изменениями в законодательстве. Помимо активной основной деятельности, наши юристы преподают право в высших учебных заведениях, что помимо практического навыка, обеспечивает глубокие теоретические знания. Финансовых гарантиях. Если клиент пострадает в результате работы представителя, мы полностью возмещаем понесенные убытки.

Что учесть доверителю, чтобы избежать ошибок

Основными моментами, на которые необходимо обращать внимание руководителю предприятия, нанявшему юриста, являются стоимость и сроки оказания услуги. Нередки ситуации, когда после получения доверенности, представитель затягивает с подачей иска или сбором доказательств.

Так может происходить даже несмотря на то, что в договоре обозначены сроки осуществления этих мероприятий. Рекомендуется лично контролировать сроки обжалования судебных актов. От их соблюдения зависит возможность восстановления прав доверителя.

Важно учитывать и стоимость, причем обращать внимание нужно не только на сумму, но и на ее обоснование. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем была возможность взыскать расходы на оплату юридических услуг с проигравшей стороны.

При чрезмерном завышении стоимости суд не удовлетворяет требование о возмещении. Однако при достаточном обосновании даже крупные суммы представительских расходов могут быть присуждены в пользу победившей стороны. «Шмелева и партнеры» знают, как правильно доказать обоснованность понесенных затрат и убедить суд в необходимости их взыскания.

Как составить исковое заявление в арбитражный суд

Исковое заявление в арбитражный суд составляется по правилам, предусмотренным ст. 125 АПК РФ. Согласно ее положением в документе указывается:

наименование суда;

наименование компании-истца, ее юридический адрес, банковские реквизиты;

ФИО первого руководителя;

аналогичная информация об ответчике;

краткое изложение обстоятельств дела;

ссылки на законодательные нормы;

суть нарушения прав истца;

стоимость предмета иска и ее письменный расчет;

опись приложенных документов;

дата и подпись руководителя компании или представителя.

Количество экземпляров иска должно соответствовать количеству сторон. Подать его можно лично или в режиме онлайн, на официальном веб-ресурсе арбитражного суда.

Мы знаем, насколько сложно найти юридическую компанию, способную полностью взять на себя решение правовых проблем доверителя и при этом нести ответственность перед ним. Особенно качественная юридическая поддержка важна для крупных предприятий, находящихся в состоянии правовых конфронтаций с другим юридическими лицами.

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