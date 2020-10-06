Корпоративные споры: юридические услуги по корпоративным спорам

Корпоративные споры не предполагают четкой регламентации порядка их разрешения. Понятие такого вида конфликтов условно. Законодатель не уделяет этому вопросу много внимание. Однако урегулирование корпоративных споров необходимо, поскольку наличие разногласий корпоративного характера может серьезно навредить деятельности и репутации той или иной компании. Корпоративные споры рассматриваются арбитражным судом. В некоторых случаях они могут быть переданы на рассмотрение в Третейский суд.

Корпоративные споры — виды споров и их участники

Корпоративные споры представляют разновидность конфликтов, формирующихся внутри конкретной организации. Предмет конфликтам может носить, как имущественный, так и личный неимущественный характер. Однако он не выходит за рамки одной компании.

Практика определяет два вида корпоративных конфликтов. Относят к ним следующее:

Внешние.

Сюда входят споры, возникающие ввиду попытки захватить власть. Иными словами рейд – конкретный пример внешнего корпоративного спора. Можно решить конфликт в судебном порядке, можно найти иные методы. Однако как показывает практика, юридические услуги и правовые средства помогают в исключительных случаях.

Внутренние.

Здесь предполагается конфликт между участниками общества, акционерами и учредителями. Претензии могут носить различный характер.

Участниками корпоративных споров всегда выступают юридические лица, либо его участники, конфликтующие между собой.

Также рассматриваемые споры делят на судебные и досудебные. Первый тип предусматривает разрешение конфликта путем подачи искового заявление. Второй вид предполагает мирное досудебное урегулирование спора за счет переговоров и привлечения незаинтересованных лиц, адвокатов или юристов.

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Корпоративные споры — судебное рассмотрение

Поскольку в рассматриваемых конфликтах участвую юридические лица, то дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом. В некоторых ситуациях вопрос может быть передан на рассмотрение в Третейский суд.

Согласно ст. 33 АПК РФ не имеет значение, кто выступает участникам конфликта, даже если для его решения потребуется привлечение частного лица и индивидуального предпринимателя. Таким образом, корпоративные споры в суде имеют исключительную подсудность.

Процесс судебного разбирательства не отличается от процедуры урегулирования иного рода конфликтов. Первое, что необходимо знать, куда подавать иск, который служит средством устранения разногласий.

Арбитражные корпоративные споры не имеют принципиальных отличий при составлении заявления, за исключением нескольких дополнительных пунктов документа, прямо предусмотренных АПК РФ.

Перед обращением в суд заявитель должен не только составить исковое заявление, но и выполнить ряд действий, необходимых для подготовки к процессу:

изучение и проверка учредительных документов организации, а также внесение поправок в случае выявления ошибок;

формирование доказательной базы, каждое требование должно подкрепляться документально, с чем сможет помочь адвокат по корпоративным спорам.

Разрешение подобных конфликтов особенно сложный процесс. Судебное разбирательство нередко затягивается, поскольку проверяется множество фактов, в том числе потенциально свидетельствующих о мошенничестве. Нередко параллельно арбитражу проводится и уголовное преследование участника конфликта.

Чтобы определить разногласие, как корпоративный спор и обратиться в соответствующий суд, необходимо определить его предмет (ст. 225.1 АПК РФ):

процесс создания, ликвидации или реорганизации компании;

прекращение или приостановление полномочий должностных лиц организации;

вопрос принадлежности доли, пая или акций;

установление обременений;

определение порядка реализации прав на основании акций, в рамках долей и паев;

вопрос о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу;

созыв общего собрания, обжалование его решений;

нотариальные сделки с долями в уставном капитале ООО.

Если разногласия возникли, например, из договора займа по факту неисполнения обязательства, то это уже не корпоративные споры, а дела, переходящие в подведомственность судов общей юрисдикции.

Исковое производство ведется по общим правилам. Суд выносит определение, назначает подготовку к делу, а после назначает дату разбирательства.

Участвовать в деле могут все, кого затронули корпоративные споры: инвесторы, акционеры, учредители, даже госорганы, контролирующие деятельность предпринимателей. Суд самостоятельно извещает о ходе разбирательства стороны процесса и заинтересованных лиц.

Обжалование по факту разрешения корпоративных споров осуществляется в общем порядке. До вступления в силу судебного акта можно подать апелляцию. К жалобе применяются те же требования, что и к иску.

Исковое заявление

Основанием для рассмотрения дел по корпоративным спорам в судебном порядке выступает иск. Заявление подается по месту нахождения юридического лица. Оно предполагает общие правила оформления. Однако корпоративные иски требуют соблюдения отдельных условий. Согласно ст. 225.3 АПК РФ заявление обязательно должно включать дополнительные сведения:

государственный регистрационный номер, присваиваемый юридическому лицу;

юридический адрес компании, содержащийся в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ).

При отсутствии указанных сведений иск могут оставить без движения. В подготовке заявления сможет помочь юрист по корпоративным спорам. Он поможет правильно определить подведомственность, грамотно составить исковое заявление и изложить требования, максимально понятно для судьи.

Еще одним дополнительным условием является наличие выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающий факт регистрации юридического лица. Этот документ обязательно должен входить в приложение к исковому заявлению.

Кроме того, истец обязан самостоятельно направлять копии бумаг ответчику, а также уведомлять всех участников организации о подаче заявления. При несоблюдении указанных правил суд может оштрафовать компанию (ст. 225.4 АПК РФ).

Корпоративные споры — рассмотрение в Третейском суде

Отдельно следует отметить возможность передачи дела из арбитража в Третейский суд (ст. 225.1 АПК РФ). Осуществляется это право по всем категориям рассматриваемых дел, за исключением связанных с:

нотариальными действиями при удостоверении сделок с долями общества;

созывом и обжалованием решений общего собрания организации;

оспариванием ненормативных актов госорганов, муниципалитета и должностных лиц;

исключение участников из юридического лица.

Передача дела для разрешения корпоративного спора в Третейском суде требует заключения арбитражного соглашения. Сделать это стало необходимо после 01 февраля 2017 года. Все соглашения, подписанные ранее, считаются неисполненными.

Юридические услуги по корпоративным спорам

Услуги по корпоративным спорам могут носить различный правовой характер. Участие юриста необходимо при разрешении рассматриваемых проблем. Он сможет помочь на досудебном этапе, а также сопроводить весь процесс вплоть до вынесения решения.

Корпоративный юрист поможет реализовать ряд действий, которые необходимы при попытке урегулировать конфликт на корпоративном уровне:

Подготовка и анализ соглашений корпоративного характера, направленных на организацию компании и регулирование ее деятельности. На начальном этапе разумно предусмотреть аспекты, которые могут вызвать конфликт.

Составление дополнительных соглашений, предусматривающих компромиссные условия. Это также важно с учетом меняющейся обстановки в компании, превенции возможных разногласий.

Подготовка и представительство при проведении общих собраний компании, непосредственное ведение переговоров.

Сопровождение сделок компании с учетом условий, подходящих всем сторонам. Оценка их правомерности.

Составление претензий, обращений и исковых заявлений в случае возникновения споров. Представительство в арбитражном суде, в том числе на этапе обжалования решения арбитражного суда при его необходимости.

Помощь юриста может быть полезна и как превентивная мера, в целях предотвратить еще не возникший конфликт, и как средство защиты интересов членов общества в суде.

Таким образом, корпоративные споры представляют собой разногласия внутри конкретного юридического лица. Они затрагивают вопросы управления, принятия решений в рамках деятельности компании, а также реализации прав учредителей. Специфический предмет выводит рассматриваемые конфликты в отдельную категорию, в том числе при получении юридических услуг по корпоративным спорам.