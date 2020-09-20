Обжалование решения арбитражного суда в порядке: апелляции, кассации и надзора

Обжалование решения арбитражного суда возможно. Для инициации процедуры обжалования решения арбитражного суда необходимы основания. Также, должен быть соблюден срок обжалования решения, установленный законодателем. Процедура обжалования решения арбитражного суда определена в ст. 181 АПК РФ.

По ее положениям судебный акт может быть оспорен в порядке апелляции, кассации и надзора. Правомочие обжалования предоставляется любому участнику процесса, считающий, что конечное волеизъявление арбитражного суда ущемило его законные интересы. Возможность обжалования имеют и субъекты, не участвующие в деле, при условии, что постановление негативно сказалось на их правах.

Сразу оговоримся, что такого понятия, как безусловные основания для отмены постановлений суда, в законе не существует. Безусловными они считаются потому, что их исчерпывающий перечень установлен в ст. 270 АПК РФ.

В него входят:

Ошибки суда при использовании норм материального и процессуального права:

неверное истолкование положений закона;

применение закона, не регулирующего спорные отношения;

неприменение закона, который должен быть применен.

Нарушение норм процессуального права:

рассмотрение спора неуполномоченным судьей, например, если ранее он участвовал по этому же делу в качестве эксперта, адвоката, либо судья является родственником кого-то из участвующих лиц и т.п.;

процесс проводился в отсутствие участников, при условии, что они не были извещены надлежащим образом (не отправлены повестки, смс, или телефонограммы);

отсутствие переводчика, когда кто-то из сторон не владеет языком судопроизводства, о чем было заявлено соответствующее ходатайство, но суд оставил его без внимания;

отсутствие на решении подписи судьи, вынесшего это решение или одного из судей, если акт утверждался в составе коллегии;

полное или частичное отсутствие протоколирования;

отсутствие на бланках подписи председательствующего, секретаря.

Обжалование решения арбитражного суда может быть инициировано и по другой мотивации, не входящей в эти перечни, но которая является значимой, по мнению заинтересованного лица.

Главная задача подателя жалобы заключается в том, чтобы доказать свои доводы и убедить апелляционный, кассационный и надзорный суд в их обоснованности.

Апелляционное обжалование решения арбитражного суда

Арбитражная апелляция – это первый шаг в оспаривании судебного акта. Чтобы его инициировать, заявитель должен подготовить апелляционную жалобу. Сделать это нужно в течение 30 дней после того, как суд огласит решение.

Срок отсчитывается с даты, которая следует за днем вынесения постановления в окончательном виде.

Например, если в окончательном виде решение вынесено 25 июня, то в срок на подачу апелляционной жалобы начинает течь с 26 числа данного месяца.

Право на отмену акта, изготовленного 30 января, прекращается 28 или 29 февраля. В этом случае правило о тридцатидневном сроке не действует.

Как составить жалобу в апелляционный арбитраж

В документе указываются следующие сведения:

наименование апелляционного арбитража, который будет рассматривать поданную жалобу;

ФИО (наименование) и другая контактная информация о подателе;

наименование арбитражного суда, вынесшего спорное постановление;

основания незаконности решения;

номер дела и реквизиты оспариваемого акта;

требования о признании спорного постановления незаконным и подлежащим отмене;

описание приложенных документов;

дата составления и подпись подателя.

Посмотреть и скачать форму можно здесь: Апелляционная жалоба образец

Документы для подачи обжалования

копия спорного постановления;

квитанция об оплате госпошлины либо документ, дающий право на освобождение от ее уплаты;

почтовые уведомления, подтверждающие факт получения копии жалобы всеми сторонами процесса.

Принятие к производству

После поступления обращения, арбитраж первой инстанции, вынесший спорное решение, передает документы в апелляционный арбитражный суд, где в течение 5 дней после поступления судья решает вопрос о их принятии к рассмотрению.

Если жалоба соответствует всем процессуальным стандартам, судья в единоличном порядке выносит соответствующее определение и направляет его всем участникам процесса.

После принятия жалобы к производству стороны имеют право предоставить на нее свои отзывы с обязательной передачей их копий всем заинтересованным лицам.

Апелляционное обжалование решения арбитражного суда происходит в открытом заседании в присутствии истца, ответчика и других субъектов, которые участвовали в слушаниях первой инстанции.

Истец и ответчик высказывают свои позиции, предоставляют документы и доказательства, которые по объективным причинам не были рассмотрены в первоначальном процессе. Другим участникам также предоставляется право голоса.

Жалоба рассматривается в течение 60 дней с момента ее поступления в апелляционный арбитраж вместе с материалами дела из суда первой инстанции.

В эти два месяца входит и время подготовки материалов к разбирательству. Если в ходе рассмотрения спор будет отнесен к категории дел повышенной сложности, по заявлению рассматривающего его судьи, председатель апелляционного арбитража продлевает срок до полугода.

Как подать апелляционную жалобу?

Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда подается:

В бумажном виде.

Составить документ можно от руки или с помощью компьютера. Количество экземпляров должно совпадать с числом лиц, участвующих в деле. Специальной формы для жалобы на арбитражное решение законодатель не предусмотрел.

Составляется она согласно стандартным правилам процессуального документооборота. Бланк имеет «шапку», где указывается наименование судов и сведения о заявителе. В центре документа обязательно вписывается название «Апелляционная жалоба», далее следует содержание.

В конце заявитель указывает опись приложенных документов и ставит подпись. Дата составления и дата подачи должны совпадать.

В электронном виде.

Электронная жалоба подается на ресурсе «Мой арбитр», через личный кабинет пользователя. В качестве входных данных на сайт будет использоваться учетная запись на Портале государственных и муниципальных услуг.

Поэтому перед подачей жалобы вначале необходимо создать личный кабинет на Госуслугах. При наличии существующей учетной записи, делать этого вторично не нужно.

Если сторона подает жалобу самостоятельно, личный кабинет регистрируется на ее имя. Если же в интересах лица выступает доверитель, то при подаче документов он должен пользоваться своей собственной учетной записью.

Электронная жалоба подается посредством заполнения специальной формы на сайте «Мой арбитр». К ней прилагаются сканированные копии имеющихся документов. Каждый файл не должен быть более 30 Мб.

Оспариваемое постановление арбитражного суда сканировать не обязательно. Выбрать его можно здесь же, в личном кабинете, в сервисе «Картотека арбитражных дел».

Защищать документы от копирования не следует. Электронное обращение подписывается усиленной квалифицированной ЭЦП. Использовать простые и\или присоединенные подписи запрещено.

После того, как все поля формы будут заполнены и документы загружены, система предложит проверить данные еще раз и после этого нажать кнопку «Отправить».

Если некоторые из отправленных файлов не соответствуют системным требованиям, в личный кабинет поступит уведомление о необходимости устранить недостатки и отправить пакет повторно. Сделать это следует сразу, поскольку можно пропустить установленный срок.

После окончательной отправки файлов заявитель получит сообщение о том, что обращение принято и распределено в указанный им арбитражный суд.

Обжалование решения арбитражного суда — что делать, если пропущен срок обжалования?

По общему правилу пропуск тридцатидневного срока лишает сторону права на обжалование решения арбитражного суда. Однако, если время упущено по уважительной причине, председательствующий по ходатайству стороны может восстановить его.

Такая возможность установлена в ст. 117 АПК РФ. Ходатайство подается в апелляционный арбитраж одновременно с жалобой. Уважительность причин суд оценивает по собственному усмотрению. Чаще всего пропущенные процессуальные сроки восстанавливаются в случаях:

длительного заболевания (уважительной причиной иногда признается также и тяжелое заболевание малолетнего ребенка или престарелого родителя, нуждающегося в постоянном уходе);

призыва на воинскую службу, сборы;

необходимости срочного выполнения приказа, связанного с делом государственной важности, исключающего возможность обращения в суд.

Суд может восстановить пропущенный срок и в любых других случаях, если сочтет причины его пропуска достойными внимания.

Заявитель должен предоставить соответствующие доказательства – медицинские справки, приказы, повестки из военного комиссариата и т.п.

Без таких документов суд не продлит пропущенный месяц. Эти же условия применяются и к срокам, отведенным на кассационное и надзорное обжалование.

Когда срок обжалования решения арбитражного суда не восстановят?

Критериев неуважительности причин законодатель не установил. Судья оценивает обстоятельства по собственному убеждению, отталкиваясь от сложившейся судебной практики.

Срок считается пропущенным по неуважительной причине, если заявитель утверждает, что не имел сведений о вынесении оспариваемого постановления, но при этом в материалах дела имеется почтовое уведомление с его подписью или другое доказательство, подтверждающее факт получения документа или надлежащего уведомления о проведении слушаний.

Кроме этого в общепринятый список неуважительных причин входит:

смена руководителя компании и другие кадровые перестановки;

увольнение работника, занимающегося юридическим сопровождением и отсутствие нового ответственного специалиста;

утверждение готовой жалобы с руководством;

нахождение в отпуске или командировке, не связанной с выполнением задач государственной важности;

решение иных организационных вопросов на предприятии;

чрезмерная занятость арбитражного представителя;

сложности при составлении жалобы, решение которых затянуло процесс ее подачи.

Пропуск срока может быть установлен и тогда, когда жалоба уже принята к производству. В этом случае обстоятельства, ставшие поводом для опоздания, выясняются непосредственно в процессе.

Если председательствующий сочтет их уважительными, слушания продолжаются. В противном случае производство по обжалованию прекращается.

Председательствующий выносит постановление, которым может:

отменить целиком или частично решение арбитражного суда и направить дело на новое рассмотрение в прежнем или новом судейском составе;

оставить жалобу без удовлетворения, решение без перемен;

полностью или частично отменить спорное решение и внести новое.

Волеизъявление апелляционного арбитража не является конечным документом в системе оспаривания и может быть обжаловано в порядке кассации.

Кассационное обжалование решения арбитражного суда

Порядок и правила кассационного арбитражного производства установлены главой 35 АПК РФ. По ее положениям, система кассационного обжалования состоит из 2 ступеней – окружные арбитражные суды или Суд по интеллектуальным правам и коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Первая кассация

Подача жалобы в окружной арбитражный суд, соответствующий подсудности. Перечень их содержится в ст. 24 Федерального Конституционного Закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Право на подачу кассационной жалобы имеют:

истцы;

ответчики;

третьи лица.

Что можно оспорить в кассационном порядке?

В кассационном порядке могут быть оспорены:

решения, приказы и определения арбитражного суда первой инстанции, при условии, что вначале они были обжалованы в апелляции;

постановления апелляционного арбитражного суда.

Срок подачи кассационной жалобы

Срок предъявления кассационной жалобы зависит от характера оспариваемого документа. Так жалоба на постановление апелляционной арбитражной коллегии, связанное с рассмотрением решения арбитражного суда первой инстанции, подается не позднее, чем через 60 дней после вынесения апелляционного постановления.

Срок на подачу кассационной жалобы на постановление арбитражной апелляции, вынесенное после оспаривания определения арбитражного суда первой инстанции, составляет 30 дней с даты вступления в силу оспариваемого акта. Также месячный срок отводится на кассационное обжалование определений апелляционного арбитражного суда об утверждении мирового соглашения, об исполнении волеизъявлений иностранных судов, в том числе третейских и арбитражных.

Самый короткий срок – 10 дней отведен на обжалование решения арбитражного суда о принуждении юридического лица созвать внеочередное собрание акционеров.

Время, пропущенное по уважительным причинам, может быть восстановлено не всегда, а только лишь до того момента, пока с даты принятия спорного постановления не истечет 6 месяцев. По окончании этого срока право на предъявление жалобы прекращается. Названное условие закреплено в п. 2 ст. 276 АПК РФ.

Обжалование решения арбитражного суда — особенности подготовки

Коллегия не рассматривает дело по существу второй раз, как это происходило в суде первой инстанции – свидетели не опрашиваются заново, не рассматриваются уже рассмотренные доказательства (за некоторыми исключениями, о которых мы расскажем позднее).

Если говорить, грубо, то коллегия не вникает в саму суть спора. Задача судей на этапе кассации состоит в непосредственном исследовании оспариваемого постановления с целью выявления каких-либо нарушений.

С учетом этого обстоятельства в содержании кассационной жалобы не нужно заострять внимание на самом споре и тщательно описывать его детали, как это было сделано в исковом заявлении и возражении на иск в первой инстанции.

Суть дела описывается вкратце. 4-5 предложений о самом главном будет достаточно. В обращении основной акцент делается на нарушения, которые имеются в итоговом постановлении арбитража. Нарушения эти установлены в ст. 270 АПК РФ, о них мы писали выше.

Как составить кассационную жалобу?

Документ подается в суд в письменном или электронном виде. В обоих случаях в его содержании указывается следующая информация:

название судебного органа, вынесшего спорное постановление и кассационного арбитража, который будет рассматривать жалобу;

сведения о заявителе – ФИО (для юридических лиц- название), статус, контактные данные;

доводы заявителя;

ссылки на соответствующие законодательные положения;

непосредственное требование проверить обоснованность постановления и его соответствие закону;

дата составления, подпись автора и опись приложенных бумаг.

Составитель кассационной жалобы может просить суд либо вынести новое решение по делу, либо направить его на повторное рассмотрение. Фактически кассационная коллегия не связана предъявленными требованиям, но председательствующие, принимая решение, часто не выходят за пределы прошения жалобы.

Заявляя требование о передаче дела на новое рассмотрение, стоит понимать, что у нового состава суда будет другая тактика ведения процесса и другой подход к исследованию материалов.

Сам факт того, что вышестоящая инстанция нашла необходимым передать дело на вторичное рассмотрение, заставит арбитраж более внимательно и детально разбирать каждый нюанс, что в итоге может привести к победе заявителя.

Такой исход возможен, если автор кассационного обращения имеет веские основания считать, что закон действительно на его стороне. Если же жалоба подается для затягивания сроков, без наличия веских оснований, повторное рассмотрение не даст результата. В худшем случае исход для заявителя будет еще более плачевным, чем в первый раз.

Просьба о вынесении нового решения целесообразна тогда, когда нет надобности предоставлять дополнительные доказательства, и все сведения, необходимые для принятия нового акта, уже имеются в материалах дела. Если же коллегия сочтет имеющиеся доказательства недостаточными, заявитель получит отказ в удовлетворении прошения.

Какие документы необходимы для подачи кассационной жалобы?

К кассационной жалобе прилагается минимальное количество документов:

копия спорного судебного акта;

квитанция об оплате госпошлины (если лицо освобождено от оплаты, прилагается подтверждающий документ, например, справка об инвалидности);

почтовые уведомления или другие доказательства того, что копия кассационной жалобы передана всем участникам процесса;

доверенность на представителя (если таковой участвует от имени автора жалобы).

Как и в апелляции, составитель обязан самостоятельно предоставить истцу и другим заинтересованным лицам экземпляр жалобы с приложенными бумагами. Сделать это можно путем отправки заказной почты или лично, передав пакет в руки адресату. В последнем случае доказательством служит соответствующая расписка лица.

Госпошлина

Размер государственного сбора за обращение в кассационный арбитражный суд регламентирован в ст. 333.21 Налогового кодекса РФ и составляет 50% суммы госпошлины, которая взыскивается при подаче неимущественных исков.

Порядок рассмотрения

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд первой инстанции, который вынес первоначальное решение. В течение 3 дней после поступления обращения судья передает все материалы дела в окружной арбитражный суд по соответствующей подсудности. Если в форме и содержании жалобы имеются ошибки, судья кассационного суда оставляет ее без движения для того, чтобы заявитель исправил недочеты и подал ее заново.

Процедура рассмотрения регулируется положениями ст. 284 АКП РФ. Согласно первому пункту данной статьи кассационная жалоба на решение арбитражного суда рассматривается коллегиально. Слушания ведутся аналогично тому как это происходило в первой инстанции. Вызываются и заслушиваются стороны, изучаются материалы дела и т.п.

Если стороны, уведомленные надлежащим образом, не явились на заседание, судья имеет право продолжать процесс без их участия. Однако чаще всего, при первой неявке надлежаще извещенных лиц, судья откладывает одно слушание и повторно направляет им повестки.

Кассационная коллегия оценивает законность оспариваемого акта вне зависимости от того, какие требования указаны в жалобе.

Процесс кассационного обжалования продолжается 2 месяца. При рассмотрении дел большой сложности этот временной отрезок может быть продлен председателем кассационной коллегии до 6 месяцев.

Постановление окружного кассационного суда

По завершении слушаний коллегия выносит постановление, которым оспариваемое решение может быть:

оставлено в силе;

отменено или изменено полностью или в части с вынесением нового решения, без передачи дела на новое рассмотрение;

частично или полностью отменено или изменено с последующим направлением дела на пересмотр в том же составе суда.

Также, помимо названных полномочий, кассация имеет право полностью отменить спорный акт и дело слушанием прекратить без возможности возобновления. Дело также может быть передано на новое рассмотрение новым составом судей, при условии, что такое рассмотрение будет происходить в том же федеральном округе.

Постановление вступает в силу в день своего принятия. Каждому участнику процесса вручается его копия. Акт первой кассации может быть обжалован в Судебную коллегию Верховного Суда РФ. Правила и порядок такого обжалования определены в ст. 291.1 АПК РФ.

Обжалование решения арбитражного суда во второй кассации

Вторичная кассация допускается, если заявитель уверен, что волеизъявления арбитража первой и апелляционной инстанции, а также окружных судов по-прежнему имеют место нарушения норм материального и процессуального права. Данные решения пересматриваются Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ — второй кассационной инстанцией.

Сроки обжалования

Право на оспаривание действует в течение 2 месяцев со дня вступления в силу последнего постановления суда, принятого в рамках дела. Как и во всех предыдущих случаях, срок пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен по соответствующему ходатайству. Подают его одновременно с жалобой и документами, подтверждающими уважительность причин.

Окончательное решение вопроса о восстановлении срока принимает судья, ведущий дело. Однако председатель Верховного Суда или его заместитель имеют право аннулировать его определение и вынести собственное – об отказе в восстановлении процессуального срока и отклонении кассационной жалобы.

Как составить и подать жалобу для обжалования решения арбитражного суда во второй кассации

Обращение адресуется непосредственно в Верховный Суд РФ. Уполномоченный судья, принявший жалобу и материалы дела, оценивает их соответствие законодательным стандартам, после чего направляет в коллегию по экономическим спорам для дальнейшего рассмотрения по существу.

Посмотрите или скачайте пример жалобы: Жалоба_APK

Подать обращение можно по почте или в электронном виде через систему «Мой арбитр». Также, как в случаи подачи встречного иска в арбитражный суд.

Вне зависимости от способа подачи документ должен содержать следующие сведения:

наименование суда и коллегии, которая будет рассматривать жалобу (Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ);

название юридического лица, от имени которого составлена жалоба, его процессуальный статус, ФИО физического лица-представителя;

информация об остальных участниках производства – их наименования (ФИО), адреса и процессуальные статусы;

название арбитражного суда, вынесшего оспариваемый акт;

краткое описание предмета спора;

реквизиты оспариваемого документа;

доводы и основания, по которым заявитель уверен, что решение является неправосудным;

ссылки на положения законов, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о действительном наличии нарушений;

непосредственное прошение;

опись приложенных документов;

дата и подпись составителя.

Кроме этого автор обращения имеет право указать в жалобе требование о взыскании в свою пользу денежной компенсации, вызванной нарушением права на надлежащее делопроизводство.

В таком обращении помимо базовых сведений указывают:

общую продолжительность всего процесса – от даты подачи первоначального искового заявления до даты вынесения последнего постановления;

обстоятельства, которые, как считает заявитель, повлияли на затягивание процесса;

доводы и законодательные ссылки, на которых лицо основывает свое право на возмещение;

сумма компенсации;

реквизиты банковского счета.

Количество копий жалобы должно соответствовать количеству участвующих сторон. В Верховный суд передаются все документы. Направлять пакеты самостоятельно остальным участникам не нужно.

Порядок рассмотрения

Вторая кассационная жалоба рассматривается в коллеги по экономическим спорам в течение 2 месяцев со дня передачи документов в Верховный Суд. Процесс ведет судья-докладчик, он озвучивает доводы жалобы, обстоятельства дела, описывает приложенные документы.

Слушания проводятся в присутствии истца, ответчика и других заинтересованных лиц. Если в первой и последующих инстанциях был задействован прокурор, во второй кассации по поручению Генерального прокурора привлекается должностное лицо вышестоящей прокуратуры.

При невозможности лично посетить слушания стороны могут участвовать в них посредством видеосвязи. Каждой стороне предоставляется право голоса и возможность дать разъяснения по делу. Первым выступает составитель жалобы.

По итогам рассмотрения судьи принимают решение путем голосования, которое выражается в форме определения. В течение 5 дней после вынесения акт направляется всем участникам процесса, а также публикуется в соответствующем разделе на сайте «Мой арбитр». Определение вступает в силу в момент его оглашения.

Надзорное обжалование решения арбитражного суда

Последний этап в системе защиты прав субъектов, участвующих в деле. Глава 36.1 АПК РФ определяет принципы и условия осуществления названной процедуры.

Предметом надзорного пересмотра являются судебные акты, вступившие в законную силу – решения арбитражный судов первой инстанции, апелляционные, постановления и определения первой и второй кассации.

Акты надзорной коллегии обжалованию не подлежат. Исключением является возникновение новых обстоятельств.

Надзорная жалоба подается не позднее, чем через 3 месяца после вступления в силу оспариваемого арбитражного акта.

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Обжалование решения суда в упрощенном порядке

Обжаловать в упрощенном порядке можно решения арбитражного суда первой инстанции, вынесенные по искам об истребовании:

долгов за услуги энергоснабжения;

арендных платежей за наем помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;

задолженностей с юридических лиц в размере, не превышающем 300 000 рублей;

задолженностей с индивидуальных предпринимателей в размере, не превышающем 100 000 рублей;

невыплаченных обязательных платежей и санкций до 100 000 рублей.

Также упрощенный порядок предусмотрен для споров, связанных с выплатой административных штрафов до 100 000 рублей.

Более никакие коммерческие споры не рассматриваются в порядке упрощенного производства и в этом же порядке не обжалуются.

Особенности упрощенного обжалования решения арбитражного суда

При осуществлении рассматриваемой процедуры следует руководствоваться нормами статей 228, 229 АПК РФ и Постановлением Пленума ВС РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК И АПК РФ…». Главная особенность и преимущество упрощенного обжалования заключается в сокращенных сроках подачи жалобы и ускоренном рассмотрении.

Так на апелляционное обжалование актов, вынесенных в упрощенном порядке, сторонам отводится 15 рабочих дней. Если кто-либо из участников ходатайствовал о вынесении мотивированного (полного) решения, то срок начинает течь с даты его размещения на официальном веб-ресурсе арбитражного суда.

Судья оценивает жалобу единолично, без вызова сторон. Однако для дачи разъяснений лица могут быть приглашены на слушания. Срок рассмотрения – 60 дней.

Для кассационного обжалования таких решений законодатель не предусмотрел специального срока. Однако рассмотрение происходит, как и в первом случае, без вызова сторон и ведения протокола.

О лицах, не участвующих в деле

Как сказано ранее, право на оспаривание неправосудных решений принадлежит не только истцам и ответчикам, но и субъектам, не привлеченным к участию в процессе.

Такое право у лица зарождается, если вынесенный акт так или иначе ущемил его интересы или интересы гражданина, законным представителем которого он является.

Важно отметить, что возникновение рассматриваемой возможности оценивается лицом субъективно. Для этого не обязательно наличие действительных нарушений в арбитражном акте.

Даже полностью правосудное решение, по мнению стороны, может умалять ее интересы и потому подлежать оспариванию. Заявитель должен доказать, что действительно претерпел ущерб в результате вынесения постановления.

В качестве доказательств могут использоваться всевозможные справки, выписки и прочие документы, имеющие непосредственную связь с рассматриваемым делом.

Ранее действующий АПК РФ не определял процессуального положения субъектов, не участвующих в деле, но предоставлял им право оспаривания. Принятие решения, затрагивающего права и обязанности названной категории лиц, признавалось грубейшим нарушением процессуальных норм.

Статус таких субъектов определен и описан в ст. 42 АПК РФ, принятой в 2002 году. После чего стало полностью ясно, что третьи лица, чьи интересы затронуты вынесенным решением, имеют те же права и обязанности, что и действующие участники процесса, в том числе право на обжалование судебных актов.

Можно ли обжаловать решение сразу через Верховный Суд Российской федерации в порядке надзора?

Российское арбитражное законодательство предусматривает многоступенчатый механизм обжалования судебных постановлений. Переход к каждой ступени (апелляции, первой, второй кассации и надзору) должен быть поэтапным.

Подавать жалобу непосредственно в Верховный Суд РФ, минуя нижестоящие инстанции, запрещено. Такие обращения незамедлительно отклоняются.

Судьи всех уровней не имеют права заново оценивать доказательства, которые суды нижестоящих инстанций уже признали таковыми. Ранее установленные факты не подвергаются повторному исследованию ни в одной инстанции, за исключением вновь открывшихся обстоятельств. Отмена постановления в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции допускается только при наличии действительных нарушений.

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