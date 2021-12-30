Как купить дебиторскую задолженность на торгах по банкротству и извлечь из этого прибыль?

Одна из форм ведения финансово-экономической деятельности – приобретение дебиторской задолженности на торгах при процедуре банкротства. Это покупка долгов компании с целью их последующей перепродажи или взыскания. Но следует считать, что за копейки можно осуществить сделку и хорошо на этом заработать. Чтобы получить прибыль, стоит знать, как купить дебиторскую задолженность на торгах по банкротству. Учесть возможные риски и найти ликвидные долги, а не безнадежные.

Почему дебиторская задолженность выставляется на аукцион?

При банкротстве юридического лица реализация дебиторки на торгах проходит по простой схеме. Благодаря этому банкрот может получить средства и погасить свою задолженность перед кредиторами. Практически у всех предприятий есть дебиторка. Средства заморожены, но находятся на балансе организации. Это отдельный вид активов, которые также входят в конкурную массу.

Продать дебиторскую задолженность можно по ряду причин:

дебиторка имеет материальную ценность;

переуступив права другой стороне, можно выручить деньги, для исполнения требований перед кредиторами;

получение прибыли практически без вложений, если дебиторку удастся взыскать.

Сделка выгодна для всех участников торгов. Но покупателям нужно постараться, чтобы взыскать дебиторскую задолженность. Существует риск того, что вернуть средства не получиться. Но, если небольшая фирма приобретет долг крупной компании, она сможет выгодно сотрудничать с ней в будущем.

За какую цену можно купить дебиторку на аукционе?

Приобретая долги на торгах, всех интересует их стоимость. Такие лоты могут стоить достаточно дорого (до нескольких миллионов) или наоборот вполне доступны широкому кругу лиц (от 50 тыс. рублей). Это зависит от множества критериев, а в первую очередь от суммы задолженности. Чем она больше, тем выше цена лота.

Если размер дебиторской задолженности – 500 000 рублей, могут потребовать 10% от ее стоимости. По цене можно определить ликвидность долга. Если стоимость лота сильно занижена, то задолженность не имеет перспектив к взысканию. Покупка такой дебиторки – простая трата денег.

Но только на стоимость опираться нельзя. Высокая цена, не на 100% подтверждает перспективность долга. Если лот только был выставлен на торги, его стоимость может быть завышена. Можно подождать, когда она немного снизится. Но приобретать дешевые долги, тоже не выход из положения. Чаще всего такие дебиторки не имеют перспективы, взыскать задолженность чаще всего нельзя.

Покупать задолженность или нет – решать уже предпринимателю или юрлицу, но прежде всего лучше проанализировать все имеющиеся предложения.

Как определить ликвидность дебиторской задолженности?

На практике, долги, выставляемые на торги, не имеют перспектив к взысканию. Финансовый управляющий, так пытается выручить дополнительные средства для расчета с кредиторами. Иногда такой задолженности и вовсе нет, но документы об ее погашении утеряны. В этой ситуации, дебиторку лучше выставить на аукцион, а затем списать.

Есть и дебиторка, принадлежащая должнику, который сам планирует признать себя банкротом. Такие долги часто продаются всего за 1000-2000 рублей, а взыскать по ним можно до 200 тыс. Заниженная стоимость может подтверждать не ликвидность. По этой причине, необходимо провести тщательный анализ.

Проверку дебиторки компании-банкрота можно разделить на несколько этапов. Для начала стоит получить все необходимые документы у финансового управляющего. У неликвидов – нет важных отчетов. Если задолженность кредитная, то пакет документации следующий:

Документы на займ. Договор, график платежей, договор залога (если он есть) или поручительства. Кредитная история должника, выписка по его счету. Это позволит удостовериться в платежеспособности должника. Решение суда о взыскании долгов. Документы по исполнительному производству, заявление, постановление ФССП, исполнительный лист. Если после вынесения судом решения прошло 6 месяцев может присутствовать запрос к приставам-исполнителям о ходе дела. Это не обязательно, но докажет, что дебитор запрашивал информацию о том, когда долг будет погашен, значит вернуть деньги можно. Положение о порядке, сроках продажи имущества должника. Отчет об оценке дебиторской задолженности.

Есть другой вид дебиторки – долги, образующиеся в ходе финансово-экономической деятельности. Когда банкрот осуществлял поставку продукции контрагенту, а оплата производилась в рассрочку. Это распространенный вариант дебиторки и более выгодный, чем кредитные договора.

Если дебиторская задолженность «реальная», финансовый управляющий представит такие документы:

договор, по которому осуществлялись поставки и появились долги;

документация, подтверждающая предоставление услуги (акты, накладные);

платежки по расчетному счету;

акт сверки по дебиторке;

судебное решение, при наличии исполнительные документы, постановление и заявление об открытии дела от ФССП;

документы кредиторов о вариантах реализации взыскания;

оценка долга независимого эксперта.

Всегда есть документы, но не все лоты имеют постановления на взыскание. Покупателю придется обращаться в суд самостоятельно. Начинающим лучше не покупать такие долги, здесь много подводных камней. Не всегда есть документация, которая потребуется для обращения в судебные органы, есть риск, что судья откажет в удовлетворении требований. А покупателю придется оплатить судебные расходы.

После анализа документации нужно перейти к проверке компании, которая должна предприятию-банкроту. Она может тоже находиться на этапе ликвидации или более 6 месяцев не платить по долгам. Существует большой риск, что взыскать дебиторку не удастся.

Для ускорения проверки, стоит воспользоваться ресурсом ЕФРСБ. Выбрать в списке «Реестры», пункт «Должники», ввести данные юридического лица. Если поисковая система выдала результаты и организация пусть не на этапе реализации имущества, а наблюдения такой лот лучше откинуть.

Если данных о банкротстве должника по дебиторке нет, то предложение можно изучить более внимательно. Для этого можно воспользоваться бесплатными сервисами. Чтобы проверить дебиторку на ликвидность следует проанализировать:

Сайт ФССП. Ввести данные фирмы и проверить наличие открытых производств. Если задолженности перед кредиторами нет, но фирма продолжительное время не оплачивает налоги, такой лот не подойдет. Картотеку Арбитража. Если документов нет, но необходима информация, подавал ли банкрот в суд на контрагента, следует воспользоваться этим сервисом. Если есть решение, нужно обратить внимание на его дату. Главное, чтобы срок давности не истек. Если постановление есть. Тогда дебиторку можно купить. Выписку из единого реестра юрлиц. Выдается бесплатно всем заинтересованным лицам. В выписке нужно посмотреть учредителей, лучше, чтобы руководитель и участник общества был одним лицом. Просмотреть даты изменения, чтобы проверить, что фирма существует. Никакой информации о наблюдении и банкротстве быть не должно. Новости о компании. Если компания кажется надежной, то можно найти новости о ней, существующие вакансии для трудоустройства. Связаться с ней по телефону, указанному на сайте или в социальных сетях. Это позволит убедиться в деятельности предприятия.

Основной секрет получения прибыли от покупки дебиторской задолженности – умение анализировать компании, находить ликвидные обязательства и бесперспективные, которые не принесут доход. А, вот если купить действительно выгодную дебиторку, то на этом можно хорошо заработать.

Покупка дебиторской задолженности

После того, как вся информация была собрана, документы изучены, можно переходить к заключению сделки. Купить дебиторку можно ниже стоимости самой задолженности. После перехода прав, покупателю следует приступать к взысканию. После продажи лота, должнику сообщают об этом. Далее направляется претензионное письмо, получив которое контрагент должен отреагировать на него.

Должник может договориться с новым партнером. Если он не отреагирует на претензию или откажется исполнять требования, нужно обратиться в суд. Если исковое заявление удовлетворят, чтобы взыскать дебиторку необходимо передать решение суда ФССП, которая откроет исполнительное производство.

Как снизить риски при покупке дебиторки?

Нужно внимательно изучать документы, находящиеся у финансового управляющего. Если они все в наличии, тогда сделка выгодна. Если дебиторка непросуженная, то лучше отказаться от покупки такого лота. Даже если размер дебиторки внушительный.

Договора, платежки, счета-фактуры должны быть обязательно. Это доказательство наличия задолженности за поставку товара, предоставления услуги. Не следует забывать и о сроках исковой давности. На торги выставляют долги, которые взыскать уже нельзя.

Срок давности по иску – 3 года. По его истечению договориться с должником не получится, оснований для исполнения обязательств нет.

Полностью исключить риски невозможно, но снизить вероятность их возникновения реально, если пользоваться рекомендациями специалистов:

Тщательно проверять компанию. Если даже дебиторка кажется ликвидной, сразу же покупать ее не стоит, следует изучить всю информацию о контрагенте. Уступка прав осуществляется на основании гл. 24 ГК. Следует внимательно изучить его, как и закон ФЗ №127. Не стоит опираться на стоимость лота, высокая цена не говорит о его ликвидности. Но и сильно заниженная, может казаться подозрительной. Компания может быть чистой, но денег для погашения долга не иметь. Следует проверять сумму перечисляемых налогов, наличие заложенного имущества на балансе.

Если на аукцион выставляют долги крупных компаний, это не значит, что получиться быстро, взыскать задолженность. Часто так списывают погашенные требования, документы, на исполнение которых были утеряны.

Варианты взыскания дебиторки

Вернуть потраченные на торгах средства можно только одним способом – взыскать приобретенный долг. Но получить деньги от дебиторов, которые не стремились быстро рассчитаться с поставщиком не так просто.

Для взыскания дебиторки можно воспользоваться несколькими законными, но эффективными вариантами:

Договориться с контрагентом. Уточнить у должника собирается ли он погашать дебиторку или нет. Если да, но у него есть некоторые оговорки, можно предложить более выгодные условия исполнения требований. Увеличить срок на погашение долгов, поделив выплаты на части. Обычно контрагент соглашается на такие условия, если у него есть деньги. Обратиться в ФССП. Если контрагент не желает оплачивать долг или у него нет средств, следует подать иск в суд, получить постановление и исполнительный лист. Он передается приставам-исполнителям, которые открывают дело. Но придется оплатить госпошлину. Передать дело коллекторскому агентству. Если вернуть долги не удается можно обратиться к специалистам. Но заработная плата коллекторов – 30-50% от размера задолженности. Сотрудничество с ними не очень выгодно. Обратиться в полицию. Если контрагент – мошенник, остается только этот вариант. Но шансов взыскать дебиторку практически никаких.

Самый надежный вариант возврата денег – сотрудничество с дебитором. Но это редкость, если взыскание осуществляется через процедуру банкротства. Перед покупкой долга необходимо внимательно изучить особенности работы с должником.

Как заработать на приобретении и взыскании дебиторки?

Купить задолженность и вернуть средства, кажется просто. Но чтобы приобрести дебиторку и начать получать доход необходимо следующее:

ЭЦП. Она нужна для получения доступа к электронным аукционам. Научиться проводить анализ дебиторской задолженности, чтобы находить самые выгодные варианты. Юрист, занимающийся досудебными претензиями и судебными спорами, если это потребуется.

Если все есть, то можно получить хорошую прибыль. Сделать это можно несколькими способами:

приобрести дебиторку за 1% от стоимости, а продать за 10%;

отсудить активы, покрывающие задолженность и реализовать их;

взыскать средства, покрывающие часть дебиторки, а другую часто перепродать или оставить, как актив;

использовать купленную дебиторскую задолженность, получая с нее дивиденды.

Торги, на которые продаются дебиторки, не так востребованы. Вернуть долг часто проблематично. Но и конкурентов меньше, можно приобрести выгодный вариант и получить хорошую прибыль.

Оплата налогов за приобретение дебиторки

Распространенная проблема, с которой сталкиваются покупатели долгов – налоги. Лицо, получившее дебиторку должно заплатить налоговые сборы. Но, если взыскать долги не удалось, то выплачивать ничего не требуется.

Размер взносов зависит от того, кто купил лот. Если дебиторку приобрело физлицо и сделка разовая – оно выплатит 13% НДФЛ. Если покупку и дальнейшее взыскание осуществляет юридическое лицо, размер налога зависит от вида налогообложения. Взносы выплачиваются с полной суммы прибыли за минусом расходов на покупку лота.

Дебиторская задолженность может действительно стать хорошим вложением денег. Но, чтобы заработать необходимо, научиться выбирать лоты. Это единственный вариант, чтобы получать дивиденды или заработать на перепродаже. Новичкам лучше покупать небольшие долги. Не следует приобретать большие лоты, по сильно заниженной стоимости. Это подозрительно. Лучше обратить внимание на дебиторку цена, которой 5-10% от суммы задолженности.

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