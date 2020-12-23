Банкротство юридических лиц в арбитражном суде: нюансы, условия, процедура и последствия. Советы арбитражного юриста

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде предполагает прохождение длительной и сложной процедуры. Предприниматель должен понимать, что несостоятельность достигается только после тщательной проверки представленных сведений, обращения в суд и привлечения кредиторов. Именно отсутствие точного представления о характере банкротства компании нередко мешает добиться необходимого результата.

Давайте рассмотрим, как происходит банкротство юридических лиц в арбитражном суде, от принятия решения юридическим лицом до получения статуса абсолютного банкрота. А по пути развеем основные мифы о банкротстве, которые вводят представителей бизнеса в заблуждение, и сравним в чем отличия процедуры банкротства от ликвидации юридического лица.

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде — что необходимо знать перед началом процедуры банкротства?

Банкротство предприятия законодательство определяет как меру защиты интересов кредиторов организаций, которых необходимо признать несостоятельными, то есть неспособными исполнять свои финансовые обязательства.

Процесс строго регламентирован Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. Признать субъект предпринимательства банкротом может только судебный орган. Именно это усложняет процедуру и не позволяет нарушить основные требования ее проведения.

Перед тем, как использовать банкротство юридических лиц в арбитражном суде в качестве инструмента защиты бизнеса, стоит понять её отличие от ликвидации и разобраться где правда, а где вымысел.

Чем отличается процедура банкротства от ликвидации юридического лица?

Не стоит путать банкротство юридических лиц в арбитражном суде и процедуру ликвидации компании. Рассмотрим яркие отличия банкротства от ликвидации:

Банкротство Ликвидация Процедура банкротства подразумевает признание юридического лица банкротом только по решению суда В случае с ликвидацией дело в редких случаях доходит до суда. судебное разбирательство необязательно В большинстве случаев проводится в интересах кредиторов Проводится в интересах организации по инициативе руководства Проводится только при невозможности погасить долги Проводится при отсутствии долгов перед кредиторами Не всегда подразумевает полное закрытие фирмы (если сможет рассчитаться по долгам и восстановить платежеспособность) Подразумевает полное закрытие фирмы (иногда ликвидация используется для продолжения деятельности, но под другим юр.л.) Может привести к реализации имущества в интересах кредиторов Реализация имущества организации не подразумевается, если нет долгов Необходимо участие арбитражного управляющего Назначается ликвидатор или ликвидационная комиссия Длительный процесс (может длиться от 6 мес. до 1 года) Возможно завершение в течение 3-4 мес. (в сложных случаях до 6 мес.)

Как видно из таблицы, банкротство юридических лиц в арбитражном суде отличается от ликвидации. Но есть кое-что общее:

процедура банкротства может привести к ликвидации (закрытию) бизнеса;

ликвидация может включать в себя процедуру банкротства.

То есть, в рамках одной процедуры может возникнуть другая. Подчеркнем, что это не обязательно, но ВОЗМОЖНО.

Мифы о банкротстве юридических лиц

Многие бизнесмены воспринимают понятие банкротство в «бытовом» смысле. Считается, что несостоятельный предприниматель, значит разоренный. По этой причине многие владельцы компаний не спешат говорить о своих финансовых проблемах. Однако подобное понимание ситуации неверное.

Банкротство не приравнивается к гибели бизнеса, более того, полного прекращения такового может и не наступить. В некоторых ситуациях процесс, напротив, помогает восстановиться и продолжить работу с новыми силами.

Однако существует еще одно заблуждение. Представители малого, среднего и крупного бизнеса полагают, что банкротство, напротив, простой способ избавиться от кредиторов и долгов. Подобное представление тоже считается неверным.

Банкротство — не способ избавления от долгов, а средство защиты, в первую очередь, кредиторов. Более того, кредитор имеет право инициировать процедуру банкротства в отношении должника. Например, ваша организация взяла крупный заем в банке, но не имеет возможности выплатить его. Банк вправе инициировать в отношении вашей организации процедуру банкротства в арбитражном суде.

Если предприниматель решил признать себя несостоятельным, то ему придется потратить все свои средства и направить имущество на покрытие финансовых обязательств, а это не всегда просто, особенно когда кредиторов несколько.

Банкротство — не про прощение долгов. Конечно можно использовать серые схемы: переписать имущество, сменить учредителя на коронавирусного иностранца или человека без определенного места жительства и т.д.

Но за такие махинации вам светит уголовная ответственность. В 90% случаев такие действия раскрываются, о чем конечно же умалчивают многие юристы.

В рамках закона вы никогда и ни при каких обстоятельствах не сможете «списать» долги и оставить себе имущество как ни в чем не бывало. Использование альтернативных способов влечет уголовную ответственность.

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Банкротство юридических лиц в арбитражном суде и его нюансы

Говоря о банкротстве организаций в арбитражном суде, следует рассмотреть несколько основных аспектов, характеризующих данную процедуру:

Банкротство позволяет защитить кредиторов, обеспечив защиту их интересов, и только потом уже самих предпринимателей.

Главное условие для начала процедуры банкротства, это наличие реальных рисков для кредиторов, которые могут не получить свои деньги или имущество, а также отсутствие фактора, характерного для полного упадка бизнеса.

Простыми словами, долги компании имеют критичный показатель, но бизнес все еще остается «на плаву» и продолжает функционировать, принося некоторые доходы.

Несостоятельность не лишает организацию возможности восстановить бизнес.

Если есть шансы сохранить дело, то с этим сможет помочь арбитражный управляющий. Когда подобное невозможно, процедура банкротства юридических лиц арбитражным судом проводится с целью аккумуляции активом компании и дальнейшего их распределения между выявленными кредиторами.

Банкротство не предполагает автоматическую ликвидацию бизнеса.

Не следует путать прекращение деятельности с несостоятельностью. Банкротство отражает финансовые возможности компании.

Только в исключительных случаях рассматриваемая процедура требует ликвидировать организацию (отказ от санации в арбитражном суде, отсутствие возможности найти должника). Спустя несколько стадий банкротства можно точно понять, сможет компания существовать дальше или нет.

Нужно учитывать рассмотренные нюансы прежде, чем руководство организации решится начать процедуру банкротства.

Если же признание юридического лица несостоятельным является необходимостью, то прежде чем переходить непосредственно к процедуре, нужно обеспечить защиту интересов заинтересованных лиц. Для этого могут применяться следующие меры:

отстранение от управления компанией руководства, которое признается неспособным дальше вести дела;

процедура полностью контролируется конкурсным управляющим;

осуществления оспаривания части сделок, которые были заключены с целью снизить конкурсную массу, поскольку подобные действия могут навредить кредиторам;

если есть необходимость, осуществляется привлечение к субсидиарной ответственности учредителей организаций, а иногда и арбитражного управляющего, если действия указанных лиц причиняют вред кредиторам.

Ключевое условие банкротства – защита интересов кредиторов, без выделения из их числа кого-либо. Даже если всего имущества компании недостаточно, чтобы погасить долги, то все выделенные активы будут разделены в равных долях в целях исполнения финансовых обязательств. Если права кредитора ущемляются, то он также может обратиться в суд для оспаривания подобных действий.

Таким образом, процедура банкротства для юридических лиц предполагает обеспечение интересов и компаний, и их кредиторов. В некоторых случаях процесс помогает даже по самым безнадежным долгам. Когда с организации нечего взять, кредиторы могут получить налоговый вычет в качестве компенсации.

Основания проведения процедуры банкротства

Законодательство о банкротстве включает в себе положения Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Запуск процедуры возможен только по решению арбитражного суда, а сам процесс строго регламентирован. Нарушение установленного порядка исключит возможность проведения процедуры.

В первую очередь необходимо соблюсти условия банкротства юридического лица в арбитражном суде. Они установленные федеральным законом и предполагают следующее:

наличие сумму задолженности не менее 300 тысяч рублей;

установление факта неисполнения денежных обязательств в течение трех месяцев подряд;

подтверждение неспособности организации исполнять свои обязательства, в том числе отсутствие предпосылок для исправления ситуации.

Арбитражный суд банкротство физических лиц рассматривает, как необходимость, а в некоторых ситуациях обязанность. Если организация имеет все признаки несостоятельности, представленные выше, то уклонение от рассматриваемой процедуры может считаться попыткой навредить интересам кредиторов.

Подобные действия приводят к привлечению учредителей и владельцев компаний к субсидиарной ответственности.

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде инициируется самостоятельно организацией, оказавшейся в сложном материальном положении.

Однако если компания не желает получать статус несостоятельной, либо считает, что ситуация недостаточно критична для этого, подать заявление могут иные заинтересованные лица. К ним относят кредиторов, чьи интересы нарушаются, и налоговые службы.

Какая должна быть сумма долга перед кредиторами для запуска процедуры банкротства?

Отдельно следует обращать внимание на сумму задолженности перед кредиторами. В совокупности размер долга не должен быть меньше 300 тысяч рублей.

При этом формируется данная цифра из нескольких показателей. Сюда входят следующие обязательства юридического лица:

долги по договорам займа, кредитным соглашениям;

дебиторские задолженности, предполагающие просрочку по выплатам поставщикам и подрядчикам;

наличие задолженности по оплате труда сотрудникам организации;

неоплаченные судебные штрафы и иные назначенные выплаты;

задолженности по претензиям, поступающим со стороны партнеров и контрагентов;

налоговые и страховые задолженности.

Несмотря на определенные условия признания юридического лица банкротом, законодатель определяется категории организаций, имеющих право подать рассматриваемое заявление.

Если юридическое лицо признается религиозной и политической организацией, либо бюджетным учреждением, то оно лишается возможности объявить себя банкротом, подав заявление в арбитражный суд.

Государственные компании также ограничены в праве инициирования рассматриваемой процедуры. Для таких организаций банкротство допустимо только в том случае, если это предусмотрено учредительными документами.

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде — с чего начать процедуру?

Признание юридического лица несостоятельным предполагает подачу искового заявления в арбитражный суд по месту регистрации организации. После поступления иска, уполномоченный орган проверяет документ, а также приложенные к нему сведения, в течение трех месяцев. Если есть необходимость указанный период времени продлевается еще на два месяца.

Право на подачу заявления о признании организации банкротом имеет ограниченный круг субъектов. Относят сюда следующих лиц:

Субъекты, имеющие личную заинтересованность в признании компании несостоятельной. К таким лицам принято относит кредиторов, акционеров предприятия, даже сотрудников, в отношении которых у организации возникла задолженность по заработной плате.

Налоговая инспекция, либо органы исполнительной власти, если компания имеет задолженности по тем или иным обязательным платежам.

Конкурсные управляющие, поскольку они выступают субъектами, содействующими правосудию.

Руководство и учредители юридического лица.

Таким образом, начать процедуру можно даже без участия организации, которая должна быть признана несостоятельной. Однако в дальнейшем уведомить юридическое лицо нужно обязательно.

Важно помнить о том, что при самостоятельной подаче заявления организацию могут уличить в намеренном банкротстве, что наказуемо. Соответственно, необходимо соблюсти все условия и основания инициации рассматриваемого процесса.

С другой стороны, затягивания процедуры также может расцениваться, как попытка уклониться от своих обязательств. Именно поэтому предпринимателям следует быть внимательными при оценке своего финансового положения и возможности стать банкротом. С этим лучше всего обращаться за консультацией к юристам, специализирующимся на рассматриваемых вопросах.

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Особенностью процедуры банкротства выступает также то, что после объявления юридического лица несостоятельным, самостоятельно кредиторы уже не могут предъявлять ему требований.

Это защищает интересы организаций, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. При этом весь процесс взыскания денег и распределения активов контролирует назначенный судом арбитражный управляющий.

Документы, необходимые при участии в процедуре банкротства

Помимо искового заявления при обращении в арбитражный суд по делу о банкротство нужно предоставить ряд документов. Сведения должны подтверждать основания инициации рассматриваемого процесса, а также давать предоставление о юридическом лице. Перечень обязательных документов включает в себя следующее:

Документы, подтверждающие наличие долгов организации.

Это могут быть различные договоры поставки, купли-продажи, подряда и так далее. Любые соглашения и письменные договоренности о передаче средств. В большинстве случаев такими документами выступают кредитные договоры.

Полный перечень заинтересованных лиц, а именно всех кредиторов и должников юридического лица.

Обязательно указание контактов и адреса этих субъектов.

Учредительная документация и свидетельство о регистрации юридического лица.

Бухгалтерский баланс или иной документ, заменяющий его.

Сведения предоставляются за последний отчетный период. Сюда также относят документы, отражающие состав и стоимость имущества, принадлежащего организации-должнику.

Решение участников компании, либо ее единоличного управленца об обращении с иском в арбитражный суд и признании юридического лица несостоятельным.

Протокол собрания работников организации, выступающей в качестве должника.

Документ должен отражать решение сотрудников о выборе лица, которое будет их представлять на протяжении всей процедуры.

Решение со стороны собрания собственников или одного владельца имущества о выборе представителя.

Отчет об установлении стоимости имущества должника, оформленный уполномоченным лицом.

Документ составляется оценщиком и заверяется его подписью и печатью.

При наличии допуска организации к государственной тайне, документ, подтверждающий данный факт.

Также возможно представление и иных документов, несмотря на то, что перечень согласно ст. 38 ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)» исчерпывающий. Передаются бумаги в оригиналах и заверенных соответствующим образом копиях.

Порядок проведения процедуры банкротства

Порядок проведения процедуры о признании юридического лица несостоятельным полностью регламентирован Федеральным законом № 127-ФЗ. Процесс предусматривает несколько последовательных этапов, прохождение которых обязательно. Относят к ним следующее:

Подача искового заявления в арбитражный суд.

Инициатор направляет документы и ожидает дальнейшего рассмотрения вопроса.

Назначение первого судебного заседания.

Выносится соответствующее определение, и стороны уведомляются о времени и месте заседания. Участие заявителей необходимо. Судом оценивается обоснованность заявления о признании юридического лица банкротом.

Если возникают сомнения, то назначается временный управляющий и начинается стадия наблюдения за состоянием и работой организации.

В течение месяца после назначения процедуры наблюдения осуществляется формирование списка кредиторов.

Они должны направить в суд ходатайства о включении их в реестр. Обращение рассматривается, удовлетворяется, либо отклоняется.

Проведение собрания кредиторов.

В его состав входят все лица, включенные в реестр судом. На собрании кредиторы определяют дальнейший этап процедуры банкротства, который будет считаться для них более предпочтительным.

Передача сведений в суд.

После проведения собрания кредиторов, протокол и отчет о результатах анализа документации должника направляются в судебный орган.

Это необходимо для принятия решения о дальнейшем ходе дела. Назначается внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство или дело о банкротстве просто закрывается.

Финансовое оздоровление.

Если вводится данная процедура, то суд должен рассмотреть представленный ему график погашения задолженности. Осуществляется оценка плана восстановления платежеспособности юридического лица.

В полномочия арбитражного управляющего входит предоставление отчетов и документов суду. В некоторых случаях финансовое оздоровление позволяет постепенно покрыть долги, соответственно, суд прекращает производство по делу о банкротстве и компания возвращается в прежний режим работы.

Если закрыть задолженность не получилось, то далее следует конкурсное производство или внешне оздоровление.

Введение внешнего управления.

В этом случае руководство юридического лица полностью отстраняется от работы. Функции менеджера переходя в руки внешних управляющих.

В его обязанности также входит разработка мер, направленных на восстановление платежеспособности. Если на данном этапе удастся добиться успеха, то юридическое лицо сможет покрыть все имеющиеся долги. В случае, если итог будет отрицательным, то будет назначено конкурсное производство.

Назначение конкурсного производства. Финальная стадия.

Если различные меры по восстановлению платежеспособности не помогли, то назначается конкурсный управляющий. Смысл в том, чтобы доформировать реестр кредиторов, а также определить и оценить стоимости имущества должника.

После этого происходит реализация указанных объектов, а полученные денежные средства распределяется между кредиторами для погашения долгов. Если денег недостаточно, то имеющиеся средства все равно в равных долях передаются заинтересованным лицам в целях погашения задолженностей.

Возможно, их закрытие частично. В первую очередь компенсируется вред здоровью и жизни, далее долги перед сотрудниками, погашение заработных плат и иных выплат, только после этого осуществляется распределение денежных средств между кредиторами. В случае, когда часть задолженности погасить не удалось, она списывается.

Передача ходатайства о завершении конкурсного производства.

Об этом сообщается суду. Необходимо предоставить сведения о том, какой объем требований кредиторов был выполнен, что пришлось списать, какова ситуация на момент завершения конкурсного производства.

Принятие решения арбитражным судом.

Рассматривается весь процесс попытки восстановить платежеспособность и рассчитаться с кредиторами. Если процедура завершилась конкурсным производством и деятельность юридического лица вынуждена прекратиться, то суд выносит решение, а после направляет акт в налоговый орган. В итоге организация ликвидируется, а информация о ней исключается из реестра ЕГЮРЛ.

Представленный порядок действий общий и полноценный. В нем представлен весь перечень возможных этапов.

Однако в некоторых ситуациях суд сразу приходит к выводу о том, что восстановление платежеспособности компании невозможно, об этом говорят многие факторы, в том числе количество и стоимость имеющегося имущества.

Соответственно, процесс ограничивается наблюдением и конкурсным производством, попыток исправить ситуацию, реабилитировав юридическое лицо и вернув задолженности, не предпринимается.

Основанием для прекращения процедуры может служить заключение сторонами мирового соглашения. Подобное в арбитражном процессе по делам о банкротстве не запрещено. Если данное решение будет принято, то процедура признания юридического лица несостоятельным прекратится.

Иногда применяется упрощенное производство при рассмотрении исков о банкротстве. Подобное допускается в отношении ликвидируемого должника, а также при участии специализированного, либо ипотечного агента.

Нередко специфика работы компании определяет и порядок процедуры. Например, для кредитных организаций, страховых компаний, застройщиков, предприятий стратегически важного назначения установлен определенный порядок признания их банкротами.

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде — ходатайство о завершении конкурсного производства

Отдельное внимание в процедуре банкротства следует уделить внимание возможности прекратить конкурсное производство, завершение которого возможно ввиду отсутствия возможности исправить ситуацию, либо по заявлению участника отношений.

Смысл в том, что в арбитражный суд направляется ходатайство, позволяющее прекратить, как конкурсное производство, так и рассмотрения дела в целом. Подается такой документ конкурсным управляющим, принявшим решение о нецелесообразности дальнейшего осуществления процедуры.

Чтобы ходатайство было принято судом, необходимо включить в него ряд определенных сведений, к которым относят следующее:

наименование арбитражного суда, куда подается обращение,

полное имя конкурсного управляющего и сведения о саморегулируемой организации, в которой он состоит,

сведения о компании, выступающей должником,

информация о деле по банкротству, с его реквизитами, данными определений суда о введение конкурсного производства и признания лица банкротом;

полное описание обстоятельств, ввиду которых было принято решение о подаче ходатайства, основания такого решения (завершение торгов, отсутствие имущества, полное погашение долгов, удовлетворение требований кредитором и так далее);

просьба о прекращении конкурсного производства.

Завершается документ подписью и датой составления. Принцип составления ходатайства аналогичен порядку оформления иска.

Вам в помощь образцы документов, их можно скачать:

Обращаем внимание, что случаи банкротства уникальны. Приложенные формы являются лишь примером. Вы можете обратиться в юридическую фирму «Шмелева и Партнеры» для консультации по конкретно вашему случаю:

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Подача ходатайства и документов к нему осуществляется так же, как и направление заявления. Можно направить по почте, передать документы лично, через секретаря, а также посредством электронного ресурса.

К ходатайству должен прикладываться отчет со стороны управляющего и иные сведения, подтверждающие целесообразность прекращения производства.

Арбитражный суд наделяется исключительной компетенцией по вопросам банкротства юридических лиц. Он признается федеральным органом власти, а его структура зависит от характера рассматриваемого дела.

Никакой другой орган власти, независимо к какому уровню он относится, не может принимать решения и устанавливать ограничения относительно признания организации несостоятельной.

Вопрос состава суда в делах о банкротстве важен. По общему правилу, рассмотрение осуществляется в общем порядке, а значит, единолично председательствующим. Нет существенных отличий от стандартного рассмотрения экономических споров в арбитражном процессе.

Процедура не требует от инициаторов специальных средств обращения в суд. Для запуска процесса остаточно в стандартной форме подать заявление. Далее председательствующий судья будет рассматриваться единолично представляемые ему сведения.

Нет необходимости в коллегиальном разрешении вопроса. Исключением выступают ситуации, при которых создаются дополнительные сложность, остаются неразрешенные вопросы и единолично принять решение нельзя.

Однако на практике подобное встречается редко. Таким образом, действуют общие правила обращения в суд при банкротстве и дальнейшем разрешении вопроса.

Банкротство юридических лиц в арбитражном суде и его последствия

Сложно определить пользу для юридических лиц, решивших объявить себя банкротами. На практике дела, инициируемые третьими заинтересованными лицами, не приносят выгоду непосредственно должникам.

Если же они самостоятельно обращаются в суд, то значит, что несостоятельность для них может стать спасением от еще больших долгов.

Главным преимуществом начала процедуры банкротства для организаций, которые не готовы исполнять свои обязательства, выступает отсутствие у кредиторов права выставлять требования.

Кроме того, взыскать с юридического лица долг посредством подачи индивидуальных исков, уже нельзя. Это позволяет бизнесу восстановиться, пройти этап санации и даже спасти свою деятельность.

Все финансовые обязательства компании замораживаются на период осуществления процедуры банкротства, а после ее завершения останутся недействительными. Кредиторы лишаются возможность требовать средства, если это происходит не в рамках конкурсного производства.

Однако стараясь выиграть время за счет процедуры банкротства, организации не должны забывать о риске ответственности. Смысл в том, что при мнимой несостоятельности, которую могут усмотреть, оценив материальное положение компании, руководство и учредители будут привлечены в ответственности.

При сокрытии сведений о финансовом неблагополучии и оттягивании банкротства, также может последовать ответственность.

Банкротство можно считать выгодным, но пытаться подвести ситуацию к подобной процедуре, не нужно. Несостоятельность может признаваться выгодной только в том случае, если для ее признания существуют реальные условия.

В противном случае это пагубно скажется на бизнесе. Чтобы оценить риски, необходимость вступления в рассматриваемую процедуру, потребуется поддержка специалистов, в частности юристов, работа которых сосредоточена на банкротстве. Самостоятельное принятие решения не всегда может быть правильным и объективным.

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Таким образом, банкротство юридических лиц в арбитражном суде предусматривает длительную и сложную процедуру, реализуемую в несколько этапов. Для признания организации несостоятельной, необходимо установление нескольких обязательных условий, а также подготовка к процедуре посредством сбора документов, выявления кредиторов и имущества должника.

Если есть возможность реабилитировать бизнес и восстановить платежеспособность компании, то суд примет именно такое решение, прекратив процедуру банкротства.