Что такое дебиторская задолженность юридического лица? Как взыскать дебиторку?

Дебиторская задолженность – долги контрагентов, государственного бюджета, клиентов. Все должники – дебиторы. Дебиторская задолженность может образоваться при продаже продукции, в результате которой покупатель не перечислил деньги. Можно столкнуться и с другой ситуацией – если компания сделала предоплату, а поставка не была осуществлена. Выдача кредита сотруднику или переплата по налогам, тоже приводит к возникновению дебиторки. Узнайте подробнее, что такое дебиторская задолженность, как она образуется и как взыскать дебиторку.

Дебиторская задолженность — кто кому должен?

Дебиторская задолженность – долги сотрудников перед компанией или контрагентов, партнеров. Дебиторка клиентов может возникнуть при просрочке платежа, неисполнении взятых на себя обязательств по договору поставки, предоставления услуг, выполнения работ.

Предоплата контрагентам также является дебиторской задолженностью: аренда помещения, оплата за годовое техническое обслуживание бухгалтерских программ. В ее состав ходит переплата по обязательным сборам, налоговым платежам, долги сотрудников перед компанией:

деньги, выданные служащим под отчет;

переплата по зарплате;

долги по кредитам, выданным компанией;

материальный ущерб и недостача.

Дебиторская задолженность – то, что должны контрагенты предприятию. В некоторых случаях она может достигать значительных сумм, что негативно скажется на работе организации.

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Дебиторская задолженность и кредиторская — в чем отличия?

Оба понятия связаны с товарно-денежными отношениями. Основное различие – то, что предприятие обязуется вернуть деньги контрагенту. Только кредитор имеет право изменить условия договора (исключения, оговорены отдельно в соглашении или контролируются на уровне законодательства).

При необходимости кредиторку можно закрыть досрочно. Но в этой ситуации, компания – дебитор может закупить продукцию за счет вырученных средств, полученных с кредитора. Предприятие-дебитор имеет право продавать свои долги сторонним лицам, но только с согласия стороны, распоряжающейся дебиторской задолженностью.

Как классифицируется дебиторская задолженность юридического лица?

Дебиторская задолженность – актив компании, который постоянно нужно контролировать. Иначе предприятие столкнется с неуправляемым и стремительным увеличением дебиторской задолженности.

Задолженность контрагентов классифицируется по:

Возможности возврата (текущая – в пределах предусмотренных договором сроков, сомнительная – все сроки на погашения были нарушены, но организация считает, что деньги будут получены, безнадежная – средства вернуть невозможно). Срокам (краткосрочная – перечисление денег ожидается на протяжении года после отчетного периода, долгосрочная – средства планируется получить более чем через 12 месяцев). Исполнению обязательств – дебиторская задолженность может быть просроченной или нормальной. Например, предприятие оказало услугу, на основании договора контрагент должен заплатить за нее в течение 10 дней. Через неделю этот долг тоже будет нормальным. Просрочка образуется при нарушении сроков, предусмотренных договором.

Контрагент уклоняется от выплаты дебиторской задолженности?

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Дебиторская задолженность может классифицироваться и по основаниям образования – в зависимости от того, кто задолжал предприятию:

клиент – по договору оказания услуг, выполнения работ, поставки продукции;

поставщики, – которые после предоплаты не отгрузили товар;

государственный бюджет – когда у организации есть переплата по налоговым сборам;

сотрудники – когда предприятие предоставила займ;

учредители – если участник ООО не внес положенную часть доли в УК.

В зависимости от размера предприятия, масштаба его финансово-экономической деятельности может устанавливаться и другая классификация дебиторки.

Как предупредить образование безнадежных долгов?

Такая задолженность может привести к тому, что у предприятия не будет оборотных активов для дальнейшего развития, в результате оно может разориться.

Чтобы не допустить появления сомнительных и безнадежных долгов, минимизировать их, необходимо осуществлять четкий контроль. Есть несколько вариантов, как предупредить возникновение дебиторской задолженности.

Предоплата

Если существует риск, возникновения проблем с клиентом, следует оформить с ним договор, на основании которого деньги необходимо перечислить заранее. В этой ситуации размер предоплаты 100%. Тогда у поставщика не будет проблем с безнадежными долгами. А покупатель будет защищен договором.

Но здесь возникают риски, когда поставщик не поставил товар. Поэтому, работают по 100% предоплате в основном те партнеры, которые доверяют друг другу.

Поручительство, залог, гарантии банка

В этой ситуации можно привлечь поручителей, если контрагент не оплачивает свои долги, обязанности по исполнению требований ложатся именно на них. Можно осуществить отгрузку товара без предоплаты, но под залог. Когда клиент не погашает задолженность, не выплачивает за поставку, имущество переходит компании. Банковские гарантии, также эффективный способ защиты от возникновения дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность (встречная)

Можно отгружать товар без обеспечения, предоплаты. Если существует задолженность по кредиторке и образуется дебиторка их можно перекрыть взаиморасчетом, и никто ни кому не будет должен.

Аккредитив (Эскроу счета)

Интересный вариант, но не особо популярный. Аккредитив – безналичный расчет, заключающийся в том, что когда исполнитель и заказчик не доверяют друг другу, в сделке может принять участие независимая сторона – банк-эмитент.

Банк выдает аккредитив: часть денег клиента перечисляется на счет и покупатель на протяжении конкретного срока не имеет к ним доступа. Эмитент сообщает компании-поставщику, что средства были зачислены, и они будут переведены ему после предоставления документации, подтверждающей поставку товара.

Аккредитив не популярен, из-за высокой стоимости услуги банка-эмитента. Но со стороны безопасности – надежный способ, предупреждения возникновения задолженности.

Внутренний контроль образования дебиторской задолженности

Универсальных способов, контролировать появление долгов, нет. Все зависит от размера компании, масштабов финансово-экономической деятельности, рынка, заказчиков. Необходимо опираться на многочисленные факторы. Но, несмотря на этом можно ориентировать на основные критерии.

Планируемый размер дебиторки

Максимальная сумма долгов устанавливается с помощью расчетов. Она выражается в процентах к прибыли или величинах. Здесь говориться о размере задолженности, которую организация может себе позволить без серьезных потерь. Сумму долгов лучше устанавливать в рублях. Можно и в процентном соотношении к прибыли.

Предоставление отсрочки клиентам

Предприятие может установить определенный срок – 15 дней или месяц. Но он не может быть общим для всех контрагентов. Для постоянного или крупного заказчика сроки могут быть больше. Он приносит постоянный и хороший доход, выполняя обязательства.

Для новых клиентов сроки лучше устанавливать минимальные. Проблемным заказчикам лучше вообще не предоставлять отсрочку и требовать предоплату.

Мотивация работников компании

Лучше создать систему, при которой зарплата сотрудника будет связана с возникновением дебиторки, ее сроками. Так, работник будет заинтересован в том, чтобы покупатель своевременно рассчитался за поставку товара.

Отсрочка платежа заказчикам

Прежде чем предоставить клиенту займ, необходимо собрать о нем все данные. Для начала стоит изучить источники, находящиеся в открытом доступе и информацию, запрашиваемую у контрагентов:

сколько времени ведут финансово-хозяйственную деятельность;

у кого можно получить отзывы о них;

как осуществляют расчету за поставку.

Много информации можно получить на сайте предприятия. Лучше посетить представительство контрагента. Это позволит понять, величину рисков сотрудничества с ним.

Оценка предоставленных заказчиком сведений

Здесь необходимо учесть наличие собственности, за счет которой возможно вернуть денежные средства, величину и рост кредиторки, возможные проблемы и трудности с погашением задолженности.

Ответственность за появление задолженности между службами компании

Все зависит от размеров организации, но даже в небольшой фирме, лучше определиться, кто работает с дебиторкой, как делятся обязанности между отделами. За отсрочку платежа должна отвечать коммерческая служба, контролировать появление долгов.

Работа юридического отдела связана с безнадежной и сомнительной задолженностью: переписка, переговоры, претензии, обращение в суд. Бухгалтерия учитывает, контролирует оформление и списание дебиторки.

Как взыскать дебитоку с контрагента?

Дебиторская задолженность включает штрафы, пени, неустойки. Когда договором не предусмотрено наказание, кредитор может установить пеню с учетом ставки Центрального Банка РФ.

Работа по взысканию дебиторской задолженности начинается с направления претензионного письма, с требованием исполнить свои обязательства. Если контрагент не реагирует на уведомление или не хочет погашать задолженность, нужно обратиться с иском в арбитражный суд.

При размере дебиторки менее 400 000 рублей, компания имеет право подать заявление на выдачу судебного приказа. Если долг свыше этой суммы – иск в Арбитраж.

К нему прикладывается ксерокопия претензионного письма, ответ на него (при его наличии), документация, подтверждающая наличие задолженности (счета, чеки, акты).

Если суд вынесет положительное решение, то Арбитраж предоставит исполнительный лист, на основании которого дебиторкой займется уже ФССП.

Взыскать дебиторку задолженность можно и в процедуре банкротства. Если предприятие внесут в список кредиторов, оно имеет право на получение выплаты из средств, вырученных от реализации имущества должника на торгах.

Дебиторская задолженность — сроки давности по иску

Минимальный срок – 3 года. Максимальный – 10 лет, в том случае если сроки по определенным причинам приостанавливаются.

Но есть и некоторые исключения. По договорам с логистической компанией предъявлять претензии можно только в течение 12 месяцев.

Момент открытия сроков давности по иску может быть различным в зависимости от договора и обстоятельств:

Если договором предусмотрен срок выплаты, то отсчет начинается с даты, идущей за последним днем оплаты. Если срока погашения поставки товара нет – кредитор может установить определенное время выплаты, а отсчет срока исковой давности начнется уже после этой даты. Сроков не установлено, а поставщик отправил требование исполнить обязательства – срок исковой давности начнется с момента выставления претензии.

Срок давности по иску в некоторых случаях можно приостановить. А именно:

в последние полгода компания не смогла подать заявление в суд из-за возникновения непреодолимых обстоятельств (чрезвычайные ситуации) или когда кредитор в вооруженных силах, находящихся в боевой готовности;

участники сделки стараются мирно урегулировать спор, не обращаясь в суд – с помощью посредника.

Если срок в результате возникновения перечисленных обстоятельств, приостановили, а затем возобновили, но до момента закрытия дела осталось менее полугода, то время продлевается на 6 месяцев.

Сроки могут прерываться, а после отсчитываться опять – если контрагент признает, что задолженность есть, исполнить часть требований или обратиться с просьбой, реструктуризировать долг.

По истечению времени, кредитор обязана списать дебиторскую задолженность. С этого момента никаких претензий предъявлять к контрагенту он не имеет права.

Дебиторская задолженность — процедура списания

Списать дебиторскую задолженность можно только на основании согласия директора компании после инвентаризации. Долги списываются, если они безнадежные по следующим причинам:

должник исключен из единого реестра юридических лиц;

предприниматель – дебитор, умер или признан банкротом;

суд не захотел удовлетворить требования;

срок давности по иску был превышен.

Оформляется акт, в котором прописываются причины аннулирования дебиторки. Но сама процедура не предусматривает списания долгов в бухгалтерском балансе. Вся информация отражается в отчетности в течение 5 лет, на протяжении этого времени можно отслеживать материальное положение контрагента (если имеется необходимость).

Страхование дебиторской задолженности компании

Если имеются сомнения в контрагенте, юридическое лицо может оформить страховку. Это актуально, если клиент берет продукцию под реализацию или в рассрочку. Оформляет страховку страховая компания.

Риски возникают, когда покупатель не оплачивает поставку или нарушает графики выплат или его признают финансово-несостоятельным.

Перед оформлением страховки, компания-кредитор предоставляет СК список старения дебиторки, перечень контрагентов, приобретающих продукцию в рассрочку, иные данные.

Выделяют 2 вида страховки:

Полис – на все поставки с отсрочкой выдается полис, с указанием даты отгрузки товара, размера задолженности, номера накладной, кредитной линии. Выплата осуществляется на основании заявления поставщика в пределах установленного лимита. Генеральный план на каждую покупку полис не выдается. Страхователь и поставщик оформляют один договор, касающийся всех контрагентов, сотрудничающих с фирмой по системе отсрочки платежей.

Страхование дебиторки позволяет передать обязанности по проверке контрагентов СК. В договор заносятся только рискованные покупатели. Фактически страховая компания – служба безопасности. Но часто страховщики идет на уловки, и оформляют договора так, чтобы клиенту было проблематично получить возмещение.

Прежде чем подписать соглашение, его необходимо внимательно прочитать – какие риски в нем указаны, размеры ответственности, какую документацию потребуется предоставить, чтобы получить компенсацию.

Реализация дебиторской задолженности юридического лица

Организация может самостоятельно взыскать дебиторку или продать ее. Стоимость долга будет ниже реальной, но юридическое лицо избавит себя от предъявления претензии, подачи иска в суд, работы с ФССП. Существует несколько способов совершения такой сделки.

По договору – цессии, если это предусмотрено договором. Цессия – соглашение, на основании которого компания-кредитор может передать свои требования на взыскание дебиторской задолженности.

Переуступка оформляется договором безвозмездной или возмездной цессией. Если говорить о недвижимом имуществе, то соглашение регистрируется в Росреестре.

Через факторинг, когда кредитору необходимы денежные средства, а контрагенту рассрочка. Факторинговая компания или банк предоставляет займ поставщику, приобретая его дебиторку. Этот происходит по следующей схеме:

Компания поставляет продукцию, но предъявляет счет не контрагенту, а банку. Он выплачивает поставщику часть долга – 90%. Контрагента проверяет продукцию, если все хорошо, то банк переводит продавцу еще 10%. Через некоторое время, предусмотренное договором, покупатель отдает банку деньги, тем самым получая рассрочку.

Факторинговая компания позволяет продавцу сразу же получить свою выручку, а его клиенту выплатить средства за товар потом, после реализации партии. В результате взысканием задолженности будет заниматься не кредитор, а банк.

Еще один вариант – вексель. Если покупатель товара передает ценную бумагу в счет уплаты продукции, то поставщик имеет право отдать его другой стороне или продать. Плюс векселя в то, что он выступает подтверждением задолженности и никаких других доказательств не потребуется.

Чтобы текущие долги не перешли в просроченную дебиторскую задолженность, юридическому лицу необходимо контролировать работу с клиентами: проверять контрагентов, работать по предоплате с рискованными клиентами, указывать в договоре штрафы и пени за просрочку платежа, взыскивать дебиторскую задолженность с первых дней ее образования – направлять претензии, если реакции нет, подавать иск в суд. Только так компании удастся сохранить свое финансовое положение на необходимом уровне.

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