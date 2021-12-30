Взыскание дебиторской задолженности при банкротстве контрагента

Если компания-должник подала заявление о банкротстве или это сделали кредиторы, это сильно усложняет взыскание дебиторской задолженности. Скорее всего, активов и денег для погашения долга недостаточно. Но, несмотря на это взыскание дебиторской задолженности при банкротстве возможно. Следует учитывать и некоторых риски, которые могут ожидать юридическое лицо в ходе проведения процедуры взыскания дебиторской задолженности при банкротстве.

Взыскание дебиторской задолженности при банкротстве — в чем сложности?

Взыскать дебиторскую задолженность с юридического лица, которое находится в процедуре банкротства, гораздо сложнее.

Перечислим основные трудности при взыскании дебиторки:

Сроки взыскания дебиторки пропущены – в процессе банкротства установлено точное время, в пределах которого можно предъявить претензию контрагенту. Нужно включить свои требования и ждать наступления своей очереди. Если о процедуре банкротства было неизвестно, сроки пропущены, то возврат долгов затруднится. Сначала придется обратиться в суд и восстановить сроки, но это возможно только при наличии веских оснований. После предъявлять требования к должнику. Проблемы при включении в список кредиторов – чтобы взыскать задолженность, нужно внести свои требования в перечень, в котором указаны причины, по которым образовался долг и его размер. Не всегда финансовый управляющий дает на это согласи, из-за того что нет доказательств или невозможно точно рассчитать сумму дебиторки. В этой ситуации придется предоставить, как можно больше документов. Если их нет вернуть средства практически невозможно. Недостаточно активов, чтобы погасить все обязательства перед кредиторами – самый распространенный риск. Если компания подала на процедуру банкротства, денег у нее не достаточно для расчетов. Часть активов может быть выведено. Долги погашаются по очередности, предусмотренной законодательством. Преодолеть этот риск можно отыскав активы компании или привлечь руководство к субсидиарной ответственности.

Кредитора поджидает множество подводных камней. Чтобы взыскать дебиторскую задолженность лучше обратиться за помощью к юристам. Это позволит снизить риски.

Обратиться к юристам

Взыскание дебиторской задолженности при банкротстве: мирно и через суд

Возврат средств от должника – это целый комплекс мероприятий, направленных на исполнение требований кредитора. В этот перечень входят определенные меры:

Претензионная работа с компанией-должником. Взыскание дебиторки через суд. Исполнение решения суда о погашении долга. Взыскание долгов через процедуру банкротства.

Досудебное урегулирование споров – сбор данных о юридическом лице, направление претензии, переговоры, другие мероприятия, необходимые для погашения дебиторки. Их эффективность – около 50%.

Взыскание задолженности через суд – подача иска. После рассмотрения дела выносится определение. На основании решения суда, должник должен исполнить свои обязательства. Этот способ даст результат, если между контрагентами ведется спор о сумме задолженности и ее наличии.

Но часто должники не рассчитываются по долгам, из-за того, что у них нет средств или они просто не желают выплачивать деньги. В этой ситуации придется перейти к мерам принудительного характера. Исполнение решения суда возлагается на ФССП.

Если должник подал на банкротство действовать нужно как можно раньше. От этого зависит эффективность возврата средств от контрагента. Необходимо обратиться в Арбитражный суд и предъявить свои требования.

Как взыскать дебиторскую задолженность, если компания-должник запустила процедуру банкротства?

Если контрагент решил признать себя финансово-несостоятельным, это последний вариант погасить дебиторку. Войти в процедуру банкротства необходимо в определенные сроки, предусмотренные ФЗ №127. Отдельный иск на компанию-банкрота не подается. Кредиторы включают свои требования в список или текущие обязательства. Обоснованность претензий проверяет Арбитраж и финансовый управляющий.

Характер и вид финансовых обязательств

Чтобы претендовать на погашение дебиторской задолженности необходимо своевременно узнать об инициации процедуры. Информация размещается на Федеральном ресурсе и в ЕФРСБ.

Через последний ресурс кредитор сможет получить информацию о:

намерении подать заявление на признание себя финансово-несостоятельным;

финуправляющем, назначенным Арбитражным судом, данные о СРО;

судебных решениях, принятых в процессе банкротства;

других сведениях, полезных для кредитора.

Персональную информацию о должнике смогут получить только стороны, участвующие в деле. Но для многих кредиторов в этом нет необходимости. Данные о контрагенте они знают из договоров, документов. Заявление на взыскание дебиторской задолженности подается не в адрес компании-должника, а Арбитражному суду или финансовому управляющему.

Чтобы банкрот исполнил свои обязательства, необходимо установить характер требований:

задолженность, образовавшаяся до процедуры – долги подтверждаются материалами судебных приставов, актами суда, нотариальными соглашениями, договорами;

текущие выплаты – возникают после открытия дела, хотя документация может быть составлена до банкротства.

Дебиторская задолженность, возникшая до процедуры признания контрагента финансово-несостоятельным, включается в реестр кредиторов. Обратиться к финансовому управляющему юридическое лицо может на протяжении 2-х месяцев. Но и на этапе продажи имущества, кредитор может предъявить свои требования.

Текущие выплаты в реестр не включаются и погашаются отдельно. При распределении имущества должника предпочтение отдается именно им. Если у банкрота нет средств, а все вырученные деньги после реализации активов ушли на погашение текущих выплат, все остальные долги будут списаны.

Какие документы необходимы для взыскания дебиторки при банкротстве?

При подаче заявления судебным инстанциям с долгами по дебиторке необходимо подтвердить их сумму, причины образования. Для этого вместе с заявлением предоставляются и другие документы:

акты суда, если долги были взысканы по арбитражному или гражданскому делу;

расписки, договора, если на них можно ссылаться на основании ФЗ №127;

документы, подтверждающие поставку товара;

материалы судебных приставов, если они работали с должником;

другие документы, на основании которых можно взыскать дебиторскую задолженность.

Для того, чтобы должник исполнил свои обязательства, кредитор должен включить свои требования в реестр. Расчет производится за счет имущества. После его реализации деньги направляются на погашение долгов. Если средств не хватит, кредитор не сможет погасить дебиторку.

Обоснованность претензий проверяет финансовый управляющий или Арбитраж. Должник может возразить на предъявленные требования и обжаловать решение суда или управляющего. Если заявление удовлетворено, то расчет с кредиторами осуществляется за счет имущества, выставляемого на торги.

Как включить требования по погашению дебиторки в реестр?

Чтобы взыскать дебиторскую задолженность, образовавшуюся до процедуры признания юридического лица финансово-несостоятельным, их необходимо включить в список. Заявление направляется в Арбитраж, его проверяют. Ксерокопии документации предоставляются финансовому управляющему.

Если решение суда подтвердит обоснованность заявления, то информация о кредиторе будет внесена в реестр. Данные может запросить любой участник дела.

В случае, если кредитор не обратиться в Арбитраж или к финансовому управляющему долги по окончанию процедуры банкротства могут быть списаны. Взыскать дебиторку уже будет невозможно.

Погашение долгов, включенных в реестр, начинается только после расчетов по текущим выплатам. Если их нет, то финансовый управляющий сразу же перейдет к распределению конкурсной массы между кредиторами.

При взыскании дебиторки с компании-должника, в отношении которого открыто дело о банкротстве придется столкнуться с некоторыми сложностями. Без знания ГК РФ, нормативно-правовых актов и ФЗ №127 взыскать задолженность проблематично. В этой ситуации лучше обратиться к юристам, благодаря которым юридическое лицо значительно минимизирует свои риски.

Получить консультацию юриста