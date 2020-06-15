Как получить ЭЦП для юридических лиц и ИП

В статье мы расскажем о том, как получить ЭЦП юридическим лицам и частным предпринимателям. Также вы узнаете о возможности получить ее бесплатно и о различиях платных и бесплатных сертификатов. Электронно-цифровая подпись – аналог рукописного автографа, предназначенный для заверения электронных документов.

ЭЦП во много раз ускоряет ведение внутреннего и внешнего документооборота. С ее появлением отпала необходимость в составлении и передаче бумажных документов, а также хранении массивных архивов – все переведено в виртуальное пространство. С помощью ЭЦП бухгалтера стали быстрее сдавать налоговые и таможенные отчеты без посещения уполномоченных органов. Упростилась процедура подписания договоров – теперь заключить сделку, можно не отходя от рабочего компьютера. Повысилась степень защиты информации, так как взлом электронной подписи практически невозможен.

Как получить ЭЦП юридическому лицу – инструкция

Чтобы получить ЭЦП, юридическому лицу необходимо подать заявление в организацию, которая занимается выпуском и удостоверением электронных подписей. Она может быть государственной или частной. Ниже приведена пошаговая инструкция, как получить ЭЦП.

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1. Выбор типа электронной подписи

Необходимо определиться с целями, для которых нужна электронная подпись. Например, для участия в тендерах и конкурсах государственных закупок, обслуживания на сайте Госуслуг, сдачи налоговых, пенсионных, статистических отчетностей и т.п.

2. Обращение в удостоверяющий центр

Получить ЭЦП можно, обратившись в государственную или частную организацию, специализирующуюся на оформлении, выдаче сертификатов, проверке электронных подписей, а также администрировании их реестра. УЦ устанавливает сроки действия сертификатов и аннулирует их при необходимости. Рассматриваемые организации бывают аккредитованными, выдающими квалифицированные сертификаты ЭЦП, и неаккредитованными, правомочными выдавать простые и неквалифицированные подписи.

Сертификат открывается за несколько часов в течение одного дня. Если добросовестность центра вызывает сомнения, можно провести несложную проверку. Для этого необходимо посетить официальный сайт Минкомсвязи, где постоянно публикуются актуальные списки аккредитованных УЦ и УЦ с приостановленной или аннулированной аккредитацией.

3. Подача заявки

Необходимо создать личный кабинет на сайте выбранного удостоверяющего центра. В личном кабинете с помощью специальных форм создаются заявки на любые сертификаты, кроме ключей для работы в ЕГАИС и простой электронной подписи (ПЭП).

Для ее оформления не требуются услуги удостоверяющего центра. Она выдается тем интернет-ресурсом, куда обращается пользователь – Госуслуги, сайт ФНС и т.п. Итак, чтобы подать заявку, в специальной форме необходимо указать номер мобильного телефона и нажать кнопку «получить код\шифр».

После чего на мобильный поступит сообщение с комбинацией цифр. Ее вводят в соответствующее окно и нажимают кнопку «Войти». Если сообщение с кодом не поступит в указанное время, нужно перепроверить правильность введённого номера или запросить код заново через 5-10 минут.

При отсутствии ранее открытых сертификатов, поданная заявка откроется сразу. Если же в личном кабинете уже имеется список готовых сертификатов, из него нужно будет найти новое обращение.

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Заполнение сведений о владельце сертификата. Данная операция проводится в рамках оформления заявки. В специальном поле указываются ФИО заявителя (название юридического лица), юридический адрес, данные о государственной регистрации и реквизиты хозяйствующего субъекта.

4. Как получить ЭЦП — проверка сведений

Перечитывать внесенные сведения очень важно, поскольку они будут вписаны в заявление на предоставление сертификата. При наличии неточностей потребуется повторный выпуск сертификата.

Если обнаружатся ошибки в написании сведений об организации, для их устранения необходимо позвонить в службу поддержки клиентов УЦ или внести исправления вручную. Порядок исправления ошибок каждый удостоверяющий центр устанавливает самостоятельно.

5. Подписание заявки

Готовую заявку подписывают двумя способами – электронным и ручным. Электронная подпись допускается, если заявитель уже имеет существующий сертификат с такими же данными, как в новом обращении.

При отсутствии такой возможности, шаблон заявки распечатывается и подписывается представителем компании или ИП от руки. Использовать факсимиле запрещено.

Подпись должна быть «живой», выполненной синими чернилами. Печать ставить не нужно. Если сертификат для компании открывается не на имя руководителя, указанного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то в заявке появится поле «от имени юридического лица».

6. Загрузка документов

Их перечень зависит от типа сертификата и характера деятельности компании. При заполнении заявки, личный кабинет «покажет» именно тот список, который необходим в данном конкретном случае.

В целом же заранее нужно будет отсканировать свидетельство о государственной регистрации юрлица или ИП, актуальную выписку из ЕГРЮЛ\ ЕГРИП, СНИЛС, ИНН (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о постановке на налоговый учет, сведения из ПФР, приказ о назначении первого руководителя.

Загружать можно не только сканированные цветные копии, но и фотографии документов, выполненные, например, с помощью телефона. Если по каким-то причинам заявитель сканирует или фотографирует не оригиналы, а копии бумаг, их обязательно надлежит заверить.

Сделать это может руководитель удостоверяющего центра при наличии печати или нотариус. Нотариальное заверение производится «по старинке», в ходе непосредственного обращения к нотариусу. Документы могут быть загружены в формате pdf, tif, bmp, jpg, png.

Размер каждого файла не более 10 Мб. Обрезать страницы нельзя, изображения должны входить в кадр полностью. Как только сканы будут загружены, на экране активизируется кнопка «Отправить заявку». После ее нажатия заявка поступит на рассмотрение в УЦ, которое занимает 1-5 дней, в зависимости от особенностей работы центра.

7. Внесение оплаты

Сразу после принятия заявки, заявителю через личный кабинет будет выставлен счет. После его оплаты, подтверждающий документ передается в удостоверяющий центр.

8. Получение электронной подписи

После рассмотрения заявки в личный кабинет пользователя поступит уведомление либо работник центра уведомит об этом по телефону. Затем можно ехать в УЦ за получением электронной подписи. При себе необходимо иметь оригиналы всех отправленных документов и флеш-накопитель, где будет хранится ЭП.

Важно! Если от имени предприятия действует не сам руководитель, а третье лицо, ему нужна соответствующая доверенность. Она необходима даже если за сертификатом обратился действующий сотрудник компании.

Стоимость электронной цифровой подписи

Единообразной цены в отношении ЭЦП законодатель не установил. Она зависит от ряда факторов:

тип и сфера применения электронной подписи;

собственные расценки удостоверяющего центра;

субъект федерации, в котором находится заявитель.

В среднем стоимость оформления ЭП для бизнеса начинается от 900 рублей.

Можно ли оформить ЭЦП бесплатно?

Получить электронную подпись бесплатно можно на портале Налоговой службы. Сфера действия такой подписи будет ограничена только получением налоговых услуг:

возврат или зачет излишне оплаченных налогов;

подача уведомлений о наличии движимого и недвижимого имущества;

сдача деклараций и приложений.

Срок действия бесплатной ЭП – 12 месяцев, по его истечении оформляется новая подпись. Чтобы ее получить, нужно:

Войти в личный кабинет налогоплательщика через официальный сайт Налоговой службы. Нажать кнопку «Профиль» и открыть ссылку «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». Выбрать будущее место расположения ключа – рабочий компьютер или хранилище ФНС. Перейти во вкладку «Сформировать». В открывшемся поле ввести данные организации. Составить пароль. Получить уведомление о том, что запрос отправлен на рассмотрение (которое продолжается от 5 минут до нескольких часов).

После обработки запроса в личный кабинет поступит уведомление о получении и автоматической установке сертификата.

Получить ЭЦП платную или бесплатную?

Бесплатная электронная подпись отличается от платной, в первую очередь, экономией. Ведь за нее не надо платить.

Срок действия бесплатной версии ограничен, по его истечении сертификат нужно обновлять. Разница имеется и в уровне защищенности.

Так, при выпуске бесплатного сертификата удостоверяющий центр не гарантирует законопослушности того ресурса, для которого он предназначен. Платная же ЭЦП дает полноценную возможность проверить добросовестность владельца сайта.

Создать бесплатный сертификат самостоятельно, несмотря на его «бесплатность» довольно сложно. Для этого нужны специальные навыки работы с программным обеспечением. Платный ключ создается без участия заявителя, его задача заключается только в том, чтобы «скинуть» его на флеш-накопитель и загрузить на рабочий компьютер.

Обратить внимание следует и на финансовые гарантии, которые предоставляет платный ключ. Так при обнаружении утечки конфиденциальных сведений с ресурса, где он установлен, удостоверяющий центр обязуется выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию. При использовании бесплатной подписи этого не произойдет.

Получить ЭЦП необходимо для обеспечения безопасности

Если говорить научным языком, то на предприятиях электронная подпись гарантирует сохранность, конфиденциальность, целостность и аутентификацию заверенной информации. Другими словами, ЭЦП в крупных компаниях способна заметить целый отдел по обеспечению информационной безопасности.

Еще 12-15 лет назад для сохранения коммерческой тайны руководитель нанимал штат программистов, приобретал дорогостоящее ПО, то сегодня такая необходимость отпала.

Крупным и малым предприятиям электронная подпись помогает решить вопрос информационной безопасности с минимальными денежными затратами. Ее внедрение дало возможность не только ускорить взаимодействие бизнеса и государственных органов, но и оптимизировать внутренний и внешний документооборот компаний.

Для наибольшей безопасности рекомендуется использовать квалифицированную ЭЦП. Ее особенности позволяют определить целостность отправляемого сообщения, установить добросовестность отправителя и ресурса, для которого она предназначена, а также определить составителя сообщения и дату составления.

Говоря об информационной безопасности, стоит отметить одну проблему. Сертификаты и ключи формируются и выдаются удостоверяющими центрами. Здесь возникает риск того, что конфиденциальность нарушит сам УЦ, и он же допустит утечку сведений.

Такая опасность возникает и тогда, когда пользователь сам создает открытую часть ключа и передает ее в удостоверяющий центр по незащищенным каналам связи.

Есть вероятность, что ключ в ходе передачи может измениться, и сообщения будут проверяться неправильным ключом. В результате вся заверенная информация, несмотря на достоверность, будет расценена получателем, как ложная.

Чтобы избежать этой проблемы, следует внимательно подходить к выбору удостоверяющего центра и для передачи конфиденциальных сведений пользоваться исключительно закрытыми каналами связи.

Получить ЭЦП необходимо для настройки электронного документооборота

Грамотное внедрение ЭЦП на предприятии начинается с ее получения. Причем для эффективной работы желательно оформить сразу квалифицированный, неквалифицированный и простой сертификат. Каждый из них будет использоваться для определенных целей – сдачи налоговой отчетности, участия в тендерах и т.п.

Для сотрудничества следует выбрать только аккредитованный УЦ или самостоятельно разработать программное обеспечение, генерирующее сертификаты, возобновляющее и аннулирующее их.

В этом случае будет необходим собственный электронный реестр сертификатов. Руководитель совместно с юристами компании должен сформировать внутреннюю нормативную базу, регламентирующую порядок ведения электронного документооборота с учетом особенностей предприятия.

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