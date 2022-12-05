Как открыть ООО? Пошаговая инструкция по регистрации ООО

Открытие ООО (общества с ограниченной ответственностью) подразумевает прохождение нескольких этапов для получения регистрационного свидетельства на занятие коммерцией. Чтобы открыть ООО, необходимо пройти процедуру регистрации, предоставить необходимые документы и юридический адрес.

Регистрация своего дела позволяет легализировать бизнес для беспрепятственного производства и реализации продукции или предоставления определенных услуг. Это недорогой, но затратный по времени процесс, требующий углубления в нормы гражданского права.

Преимущества и недостатки при открытии ООО

Общество с ограниченной ответственностью – это одна из форм собственности, и у нее есть свои преимущества, а также подводные камни.

Из плюсов:

Учредителям предприятия не нужно отвечать по его обязательствам своим движимым и недвижимым имуществом, если отсутствует субсидиарная ответственность. Даже после вынесения решения о банкротстве, участники потеряют только свои доли в уставном капитале компании. Доля каждого из соучредителей может быть продана или передана, а взамен получены денежные или материальные вознаграждения. Участников общества с ограниченной ответственностью может насчитываться не более 50 человек, что удобно для привлечения к деятельности инвесторов и заключения партнерства. Но и один человек вполне может управлять ООО. Каждому участнику дается возможность нанять для управления работника и покинуть операционный процесс с целью инвестирования в другие проекты. ООО – это компания, которой разрешается заниматься любой деятельность в рамках гражданского законодательства РФ. Дополнительно только регистрируются дочерняя компания, филиал, представительство.

Но имеются и недостатки:

На участников возлагается обязанность по ведению налогового учета. Ограничивается трата средств на личные цели. Чтобы легально получить прибыть понадобятся дивиденды, выплачиваемые ежеквартально. У ООО есть один руководитель, от лица которого и действует бизнес. У других участников есть доверенность. Деятельность каждого предприятия контролируется государственным надзорным органом. Если выявляются нарушения, то штраф будет выписан как руководителю, так и самому ООО. Для ликвидации компании потребуется время. Эта процедура может затягиваться на полтора года, по причине сложности в налоговых вычетах и сборе документов.

Если сравнить общество с ограниченной ответственностью и индивидуальное предпринимательство, то в первом случае больше ответственности и выше штрафы.

Как открыть ООО? Пошаговая инструкция

Открыть ООО пошагово можно за несколько недель (с учетом оформления и сбора документов), если придерживаться правил, прописанных в законодательстве РФ.

В случае, если оформлением занимаются юристы, у которых все схвачено на потоке, то срок регистрации может существенно сократиться.

Открыть ООО можно самостоятельно или при помощи юристов

Заняться регистрацией можно самостоятельно или прибегнуть к услугам юристов. При самостоятельном сборе документов для регистрации ООО заполняется заявление Р11001 и подготавливаются бумаги для передачи в ИФНС. Пошлина составляет 4000 рублей, и эту сумму разделяют поровну между собой учредители. Если подается заявление с документами с ЭЦП (электронной подписью), госпошлина не взимается.

Юристы берут на себя оформление документации и заявления. Стоимость услуги составляет от 2 тысяч рублей, также потребуется нотариальное оформление доверенности, и 4000 на оплату пошлины.

Помощь юристов потребуется для экономии времени. Вам лично не нужно будет никуда ездить. Юристы помогут открыть ООО в срок от 3 дней. Если вам необходимы услуги в данном направлении, обращайтесь в нашу юридическую компанию:

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Выбираем правильное наименование ООО

При регистрации своей компании название общества с ограниченной ответственностью должно быть на русском языке. По закону наименование включает указание организационно-правовой формы, к примеру: Общество с ограниченной ответственностью «Цветочная долина».

Юридический адрес

Налоговая инспекция занимается созданием общества с ограниченной ответственностью. И отправляться нужно в тот орган, который привязан к месту нахождения главного офиса ООО. Каким образом фирма приобретает юридический адрес:

путем приобретения или аренды жилого помещения;

после заключения договора на получение юридического адреса с почтово-секретарским обслуживанием. Этим занимаются специальные компании в крупных городах;

регистрация компании на домашний адрес одного из учредителей.

Все изменения касательно юр. адреса производятся также через налоговый орган.

Коды деятельности по ОКВЭД

Перед регистрацией своего бизнеса нужно четко знать, какой это будет род деятельности. Код предпринимательской деятельности подбирается с помощью классификатора ОКВЭД. От этого зависит расчетный счет, налогообложение и последующая работа с документацией предприятия.

Уставной капитал

Уставной капитал минимально может составлять 10 тысяч рублей. Размер суммы зависит от сферы деятельности ООО. Вносится капитал не позже 120 дней с момента регистрации предприятия и только в денежном эквиваленте согласно ст. 66 Гражданского Кодекса РФ. В качестве дополнения можно внести имущество или большую сумму. Важно рассчитать капитал таким образом, чтобы он делился поровну между участниками.

Чтобы внести сумму, один из учредителей или руководитель открывает счет в банке.

Чтобы открыть ООО, нужно предоставить пакет документов

Документы для регистрации фирмы включают в себя:

решение, если учредитель в одном лице, или протокол, если учредителей несколько;

устав;

при наличии нескольких учредителей составляется договор об учреждении.

Также необходимо заполнить заявление Р11001. Отказы поступают часто именно из-за ошибок в заявлении.

Оформление Р11001

Предприятие не будет зарегистрировано без составленного заявления формы Р11001. Поэтому рекомендуется за помощью обратиться в налоговую службу, где подскажут, как без ошибок заполнить бланк.

В заявлении государственного образца указывается электронный адрес заявителя. Документация, подтверждающая факт регистрации предприятия, инспекцией направляется в электронном виде, а не в бумажном. К документам относятся лист записи ЕГРЮЛ, устав ИФНС с отметкой и свидетельство постановки на учет в налоговой. Документация в бумажном виде может быть получена как дополнение после письменного запроса заявителя.

Образец заполнения если учредителем является:

Заранее подписывать заявление нет необходимости. Бланк подписывается у нотариуса или при налоговом инспекторе.

Оплата государственной пошлины

Стоимость открытия ООО составляет 4 тысячи рублей. Оплата производится одним из следующих способов:

заполняется лично печатными буквами бланк квитанции, а на сайте ФНС или у налогового инспектора уточняются реквизиты органа, проводящего регистрацию;

на официальном сайте ФНС после регистрации есть возможность формирования квитанции.

Чек об оплате прикладывается к другим документам и передается инспектору. Оплата делится между всеми учредителями в равной части.

Выбор системы налогообложения

Юридическое лицо регистрируют специально для того, чтобы легально вести свой бизнес и получать регулярный доход. Чтобы деятельность была максимально прибыльной, в начале выбирается система налогообложения. Существует две системы для юридических лиц:

Общая, предполагающая оплату налогообложения с фактического дохода предпринимателя. Больше подходит для небольших предприятий с нерегулярными доходами. Упрощенная. Каждый квартал оплачивается единый налог.

Предприниматели находят для себя упрощенную систему более удобной, так как устанавливается четкий процент, взимаемый с ООО. Подается заявление для перехода на налоговую систему не позже 30 дней после того, как будет проведена регистрация компании. Но можно это сделать и на этапе отправки всех документов. Многие инспекторы требуют два экземпляра уведомления, но в некоторых ИФНС их нужно три. Один из экземпляров выдается обратно с отметкой налоговой службы.

Подача документации в ИФНС

Чтобы открыть ООО, подаются следующие документы:

оригинал заявления по форме Р11001;

оригинал решения или протокола учредителей;

два экземпляра устава ООО;

чек об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, при наличии ЭЦП процедура проводится бесплатно;

договор, заключенный учредителями;

экземпляр бумаг, подтверждающих наличие юридического адреса;

уведомление о переходе на систему налогообложения в количестве 2 или 3 экземпляров (нужно уточнить у инспектора).

Договор, оформленный несколькими учредителями согласно Закону «О регистрации» не входит в обязательный перечень. Но его все равно рекомендуют заключить и показать в налоговой службе.

Регистрируется юридическое лицо в течение трех дней при наличии всех документов и заявлений. Далее на электронный адрес, который был указан в процессе регистрации, направляют:

запись по форме № Р50007из государственного реестра юр. лиц;

свидетельство, согласно которому ООО уже установлено на учете в налоговой;

устав, где регистрирующий орган проставил свою отметку.

Если учредитель один у не него нет времени самостоятельно заниматься регистрацией, это дело доверяется юридическим компаниям. Важно заключить сделку с грамотным специалистом, чтобы не было проблем с открытием своего бизнеса.

При открытии серьезного бизнеса, где есть партнеры и распределение долей, рекомендуется обратиться за регистрацией к юристам. Да, это дополнительные затраты. В том же банке, вам помогут открыть ООО абсолютно бесплатно.

Но дело в том, что есть определенные нюансы при регистрации, которые могут аукнуться при осуществлении деятельности. Бесплатно вам зарегистрируют все в стандартном порядке. Никто не будет вникать в нюансы вашей деятельности.

Мы не призываем тратить деньги на наши услуги. Напротив, если вы открываете простой бизнес без партнерства, лицензирования и т.д. — вы можете зарегистрировать его самостоятельно. Для этого вам и дается инструкция по открытию ООО.

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