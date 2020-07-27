Досудебное урегулирование споров в арбитражном процессе

Досудебное урегулирование споров в арбитражном процессе – это действия хозяйствующих субъектов, направленные на его решение разногласий без передачи дела в суд. В процессе коммерческой деятельности у каждого предприятия возникают конфликтные ситуации с контрагентами. Такие дела подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Однако стороны, чтобы сэкономить время, нередко предпринимают попытки решить дело миром.

В большинстве случаев соблюдение претензионного порядка является их правом, а не обязанностью. Однако законодатель установил некоторые категории арбитражных споров, которые не рассматриваются в суде без досудебного урегулирования.

В каких случаях обязательно досудебное урегулирование споров

Претензионный порядок считается необходимым в двух случаях:

когда это определено в договоре;

когда это определено законом.

В перечень споров с обязательным досудебным урегулированием входят:

Расторжение договоров, в том числе договоров аренды и найма движимого и недвижимого имущества. Претензии к туроператору, связанные с предоставлением некачественных туристических услуг. Споры, вытекающие из автомобильных, морских, внутренних водных, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок. Взыскание выплат по ОСАГО. Разногласия, вытекающие из государственных и муниципальных контрактов. Расторжение договоров на открытие и обслуживание банковского счета. Расторжение договоров, заключенных в обязательном порядке. Конфликты, возникшие в связи с защитой право потребителей финансовых услуг. Истребование обязательных платежей и финансовых санкций. Взыскание таможенных пошлин с юридических лиц.

Досудебное урегулирование споров — суть порядка

Сущность рассматриваемой процедуры заключается в следующем. Субъект, считающий, что вторая сторона своими действиями или бездействием нарушила его интересы, обращается к ней с требованием устранить это нарушение в течение определенного времени.

Если лицо, которому адресовано требование, находит его обоснованным, оно предпринимает меры для того, чтобы ее удовлетворить. Такое поведение исключает необходимость инициации судебной тяжбы и позволяет за короткий срок с минимальными потерями решить проблему.

Не каждый предприниматель имеет возможность заниматься этим делом самостоятельно. Переговоры с противной стороной, телефонные звонки, составление претензии занимают время, заставляет тратить нервы и отвлекаться от работы. В связи с этим стоит прибегнуть к услугам специалистов со стороны.

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Досудебное урегулирование споров — как оформить претензию

Законодатель не предъявляет требований к форме и содержанию досудебного письма. Составлять его следует по стандартным правилам официального документооборота.

Бланк имеет «шапку», где указывается наименование, адрес, реквизиты компании-получателя, ФИО ее руководителя и та же самая информация об отправителе.

Содержание должно быть ясным и подробным, но при этом нельзя забывать и о лаконичности. Чем длиннее письмо, тем меньше внимания адресат уделяет его прочтению.

Общепринятая практика позволяет считать, что «правильная» претензия содержит следующие сведения:

наименования и реквизиты составителя и получателя;

дата заключения договора или возникновения иного основания для взаимных обязательств;

название документа – «досудебная претензия» (хотя указывать название не обязательно, поскольку из самого содержания документа ясна его суть);

ссылка на статьи закона, регулирующие данное правоотношение (также не обязательно, однако наличие такой ссылки позволяет лишний раз убедиться в обоснованности или необоснованности притязаний);

краткое описание обстоятельств дела и суть нарушения;

требование о его устранении;

срок, в течение которого получатель должен принять необходимые меры;

дата, подпись;

опись приложенных документов (если между сторонами заключались договора, дополнительные соглашения или разрабатывались иные бумаги, касающиеся спорного правоотношения, их копии прилагают к претензии);

В завершении документа делается указание о том, что в случае непредставления ответа или отказа в удовлетворении требований, отправитель обратится в суд. Претензия составляется на фирменном бланке, заверяется подписью первого руководителя и печатью (если таковая имеется на предприятии).

Документ составляется по количеству участников спора. Если в нем задействованы две стороны, изготовить следует две претензии, если три стороны – три документа и так далее.

Языком написания по умолчанию является русский. Если требование изъявлено на иностранном языке и исходит от представителя иностранного государства, в обязательном порядке претензию нужно будет перевести.

Перевод желательно заверить у нотариуса. Хотя в отношениях между частными структурами нотариальное заверение перевода не обязательно, за исключением тех случаев, когда такое условие прямо указано в контракте.

Несмотря на кажущуюся простоту досудебного порядка, его реализация потребует от автора определенных правовых знаний и специфических навыков.

Юридические и фактические ошибки в досудебной претензии могут сделать её неясной и лишить законных оснований. Избежать этих проблем помогут услуги наших специалистов:

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Как правильно передать претензию

Передать обращение можно следующими способами:

Лично.

Отправителю или его представителю придется посетить офис компании-получателя и вручить претензию уполномоченному лицу. Это может быть сам руководитель, работник канцелярии или секретарь. Один экземпляр документа вручается получателю, на втором он расписывается в получении.

При наличии штампа для входящей корреспонденции, на документ проставляется такой штамп с указанием номера и даты поступления. Личное обращение, несмотря на его «неудобность» считается самым надежным. Поскольку отправитель будет точно уверен в том, что адресат получил письмо.

Заказной почтой.

Здесь действуют правила отправки обычного заказного письма. Претензия с приложенными документами помещается в почтовый конверт и направляется по адресу контрагента.

Такой вариант удобен в тех случаях, когда конфликтующие стороны находятся в разных городах, а также при отсутствии способов электронной связи.

Отправляя претензию почтой, стоит помнить о том, что письмо может «путешествовать» по просторам родины не одну неделю, поэтому время для ответных мероприятий следует предоставлять с учетом длительности отправки.

Исключить недоразумения поможет включение в претензию оговорки о том, что срок на удовлетворение требования начинается течь с момента получения письма адресатом. Узнать об этом можно будет с помощью почтового уведомления, подтверждающего факт получения.

Электронная почта.

Каждая компания сегодня имеет собственный электронный адрес, который отображается на фирменных бланках, визитках, договорах.

Чтобы направить претензию по e-mail, желательно не только написать само электронное сообщение, но и прикрепить к нему сканированную копию бумажной претензии с живой подписью и другими документами, имеющими отношение к делу.

Кроме этого рекомендуется само электронное сообщение рекомендуется подписывать с помощью электронно-цифровой подписи. Только таким образом можно будет достоверно установить, что обращение исходило от данного конкретного лица.

Согласно ст. 434 ГК РФ судом в качестве доказательств по арбитражному спору принимаются только те документы, составителя которых можно идентифицировать.

Другие способы.

В качестве других способов отправки мы рассматриваем передачу уведомления по телефону и\или с помощью мессенджеров – ватсап, телеграм и т.п. Такие варианты тоже имеют право на существование, тем более, что технические особенности мобильных мессенджеров позволяют отследить момент прочитывания сообщения получателем.

Другой вопрос в том, что суд телефонную переписку в качестве доказательства может и не принять. Хотя с другой стороны многие судьи считают такой способ решения проблемы вполне объективным.

Досудебное урегулирование споров — сроки

Срок досудебного урегулирования споров устанавливается двумя способами:

законом – для споров с обязательной процедурой досудебного урегулирования (10 дней, не более 30 дней);

договором – для правоотношений не предполагающих обязательного прохождения данной процедуры (разумный срок).

Во втором случае разумность срока предполагает, что он не должен быть слишком коротким или слишком затяжным. Так, например, если на поставку недопоставленного товара будет предоставлено 3 дня, контрагент, несмотря на позитивное отношение к требованию, может попросту не успеть выполнить его за столь короткое время.

Что касается слишком длинного срока, то при отказе или молчании нарушившей стороны, досудебный спор затянется до неизвестных времен.

Получатель ответил отказом или не ответил вообще: что делать дальше

Дальше нужно обращаться в арбитражный суд. Для этого составляется исковое заявление с тем же требованием, которое указывалось в претензии, производится оценка предмета спора (по необходимости) и оплачивается госпошлина. Точнее о ее суммах можно узнать в ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.

К исковому заявлению прилагается копия претензии с отметкой о принятии, почтовое уведомление или другое доказательство, подтверждающее факт ее получения адресатом. Отсутствие этих бумаг будет означать, что стороны проигнорировали требование о претензионной процедуре. В случае несоблюдения порядка досудебного урегулирования (если оно обязательно), исковое заявление возвращается без рассмотрения.

Досудебное урегулирование споров в юридической фирме «Шмелева и Партнеры»

Услуга по досудебному регулированию спора в арбитражном процессе включает следующие виды работ:

Правовая оценка ситуации.

Юрист вникает в суть дела и знакомится с содержанием договора. На этом этапе он определяет, является досудебная процедура обязательной или добровольной для данных правоотношений. Также он решает, какой срок будет оптимальным для удовлетворения требований клиента.

Составление и отправка претензии.

Самый важный шаг. Грамотно составленный документ зачастую является основным аргументом клиента в данном споре. Также в обязанности юриста входит выбор подходящего способа отправки.

Контроль за исполнением.

Если контрагент согласен с предъявленным требованием и готов его выполнить, юрист контролирует срок и порядок выполнения, составляет график поставок, погашений платежей или других необходимых мероприятий, а также согласовывает их с заказчиком.

Также в его обязанности входит ведение телефонных и личных переговоров, составление дополнительных соглашений. При содействии юриста стороны могут заключить отдельное соглашение, в котором оговариваются сроки и порядок удовлетворения претензии.

Сегодня общая юридическая практика в части досудебного урегулирования споров в арбитражном процессе сложилась в недостаточной степени.

Должно пройти еще не одно десятилетие, чтобы ученые и практики смогли сделать вывод о том, как именно должен выглядеть досудебный порядок и какие факты и действия выступают его истинным соблюдением.

Поэтому, от опыта юриста или юридической компании, напрямую зависит успех решения дела в досудебном порядке. Важно не только знать все об арбитражном процессе, но и иметь юридическую практику в разрешении арбитражных споров.

В нашей фирме работают кандидаты и доктора юридических наук с практическим опытом от 10 лет. Мы постоянно в курсе всех нововведений и изменений в Законодательстве. Так как непосредственно участвуем в разработке законопроектов для органов законодательной власти.

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