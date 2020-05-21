Как увеличить уставной капитал

Сегодня поговорим о том, как увеличить уставной капитал. При создании ООО, обычно предприниматели вносят в уставной капитал Общества самый минимальный размер, который составляет 10 тысяч рублей, согласно действующему законодательству.

В связи с этим, спустя какое-то время, небольшой объем уставных средств будет говорить о не успешности фирмы и нежелательном партнере, поэтому со временем может появиться необходимость в увеличении УК, поскольку фирмы, располагающие большим капиталом более привлекательны для серьезных бизнес-партнеров, а также для кредиторов, которым нужны финансовые гарантии в погашении предоставленных кредитов.

На сегодняшний день известны способы, которые законодатель определил для увеличения уставного капитала Общества (за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, п. 2 ст.17 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), однако оплата долей в УК неденежными средствами, а иным имуществом, например, путем внесения доменного имени в УК будет самым эффективным вкладом, поскольку его денежная оценка, произведенная независимым оценщиком может обеспечить значительный размер уставного капитала.

Следует отметить, что внесение такого вклада допускается лишь в том случае, если УК уже оплачен исключительно денежными средствами, т.е. создать новую фирму и внести в УК доменное имя нельзя.

Что же такое доменное имя и каков его правовой статус?

Доменное имя, представляя собой символьный адрес ресурса в сети Интернет и стало довольно ценным активом.

Доменное имя может быть отнесено к такому объекту гражданских прав как имущественное право (к объектам гражданских прав, перечисленных в ст.128 ГК РФ относится и имущественное право).

С учетом того, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, это выражается в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя (Постановление федерального арбитражного суда Поволжского округа от 07.07.2011 по делу А57-10483/2010).

Но стоит отметить, что само доменное имя и как технология, и как информация, содержащаяся в специальном Реестре, объектом гражданского оборота не является, таковым выступает именно право на него.

И так, рассмотрим этапы внесения доменного имени в уставной капитал Общества:

В учредительных документах Общества должна быть прописана возможность внесения имуществом в УК;

Подтверждение прав на передаваемый вклад в УК;

Должна быть произведена независимая оценка и утверждение ее на собрании участников. Независимый оценщик привлекается в случае, когда номинальная стоимость, оплачиваемая неденежными средствами составляет более 20 тысяч рублей. Таким образом, в уставной капитал Общества будет передаваться именно имущественное право, подлежащее оценке. В результате этого появится цифра стоимости в денежном выражении, которая отразится в бухгалтерском учете как увеличение уставного капитала. Оценке подлежат именно права на администрирование доменного имени, это и будет рыночная стоимость доменного имени.

Подписание акта приема – передачи (не является обязательным условием).

В завершении процедуры необходимо произвести соответствующие изменения в Устав Общества.

Также следует заметить, что если участником Общества является иностранное юридическое лицо, процедура будет аналогичная, поскольку законодатель не предусмотрел особых правил для данных лиц.

Таким образом, применение доменного имени для оплаты уставного капитала возможно, благодаря положительной правоприменительной практики, но требуется дополнительная правовая регламентация в связи с законодательной неопределённостью относительно правового статуса.

Возможность внесения доменного имени в качестве вклада должна быть закреплена на законодательном уровне, поскольку бы это способствовало более активному его использованию в экономическом обороте.