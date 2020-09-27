Выездная налоговая проверка: Выездная налоговая проверка: суть, прохождение, срок, подготовка, сопровождение и обжалование решения

Выездная налоговая проверка (ВНП) представляет собой вид надзорной деятельности ФНС России. Выездная налоговая проверка направлена на выявление нарушений в работе различных организаций и предприятий. В данном случае ВНП осуществляется с выездом по месту нахождения организации. Проводятся надзорные мероприятия только в соответствии с решением руководителя налогового органа ФНС.

Что такое выездная налоговая проверка?

Налоговый кодекс РФ не предусматривает конкретного определения понятия «выездная налоговая проверка». Определить суть данного надзорного мероприятия можно, рассмотрев ряд характерных признаков:

проведение проверки осуществляется только по месту нахождения налогоплательщика;

предмет надзорного мероприятия – правильность и своевременность уплаты налогов;

назначается проверка исключительно руководителем налогового органа, проводится уполномоченным должностным лицом;

срок выездной проверки составляет два месяца;

в ходе выездных проверок осуществляется анализ документов, находящихся у налогоплательщика и запрашиваемых непосредственно ФНС РФ;

максимальный период надзорных мероприятий составляет три года.

Таким образом, выездная налоговая проверка является формой контроля со стороны уполномоченных руководством ФНС России лиц, направленной на выявление нарушений в сфере исчисления и уплаты налогов в установленные законом сроки.

Определяя суть выездного налогового контроля, нужно обозначить положения, определяющие то, что должные лица делать не вправе.

Во-первых, не разрешается проведение двух и более проверок за один период или по одному и тому же виду налогов. Во-вторых, в течение одного календарного года также не допускается реализация контрольных мер более одного раза. В-третьих, согласно статье 89 НК РФ срок выездной налоговой проверки не может превышать трех лет, которые отсчитываются с момента вынесения решения.

Какой бывает выездная налоговая проверка?

Выездная проверка назначается согласно сведениям, имеющимся у ФНС России, анализ которых позволяет разработать план контрольных мероприятий и определить их временные рамки. За основу берутся материалы камеральной и предыдущей работы на местах.

По характеру проведения и количеству проверяемых налогов, определяется несколько видов контрольных мероприятий по месту нахождения плательщика:

Плановая выездная проверка.

В данном случае надзорные меры принимаются согласно установленному ежеквартальному плану. Он утверждается руководством на основании ранее полученных сведений.

Внеплановая выездная поверка.

Здесь организация контрольных мероприятий осуществляется по инициативе вышестоящих или правоохранительных органов, то есть в исключительных случаях, когда ситуация требует провести анализ документации той или иной компании.

Комплексная.

В ходе такой проверки анализируется система уплаты и начисления всех налогов и сборов, которые компания должна уплачивать в связи со своей деятельностью. План мероприятий предусматривает общие формулировки, акцентируя внимания на такой цели проверки, как оценка правильности начисления и своевременной уплаты установленных платежей.

Тематическая.

Этот вид предусматривает конкретное определение проверяемых платежей. Выбор налогов и сборов осуществляется должностным лицом. План мероприятий в этом случае должен содержать четко определенный предмет. Например, «проверка правильности исчисления налога на прибыль организации, НДФЛ, единого социального налога».

Характер проверки определяется конкретной ситуацией. Выездная налоговая проверка компаний, предприятий и иных организаций обязательное мероприятие, а в некоторых ситуациях необходимое для контроля над устранением выявленных нарушений.

Основания для проведения выездной налоговой проверки

Причины, по которым проводится выездная налоговая проверка, не установлены законом. Они формируются на практике, с учетом особенностей деятельности предприятий и организаций. Однако условно основания для назначения контрольных мероприятий можно разделить на две группы: практические и законные (решение руководителя ФНС России).

Первая группа предусматривает такие ситуации, при которых показатели деятельности организации вызывают сомнения у налоговых органов.

Относят к ним следующее:

Рентабельность и налоговая нагрузка не соответствует средним показателям в конкретной отрасли.

Когда нагрузка ниже установленных критериев больше чем на 10%, компания попадает в зону риска. Чтобы не спровоцировать контрольные меры со стороны ФНС России, нужно следить за показателями, на которые ориентируется служба согласно Приложению № 3 к Приказу ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 года.

Некорректные суммы вычетов.

Нередко размеры вычетов превышают общий размер уплаченного НДС. Именно этот факт привлекает налоговую службу. Когда показатель доходит до 89%, выездная проверка юридических лиц становится неизбежным мероприятием. При этом ориентироваться налогоплательщикам не на что, данных в публичном доступе нет. Единственный источник статистических сведений – газета «Учет. Налоги. Право».

Низкий уровень заработной платы.

Если оплата труда в компании имеет показатель ниже среднего по отрасли на 10% и более, то это признак ведения бухгалтерии с нарушениями, уклонения от НДФЛ. Средние показатели зарплаты можно увидеть в публикуемых сведениях от Росстата.

Убыточность компании, длящаяся два года и более.

Если предприятия не приносит прибыль или работает в «минус», то оно попадает под надзор ФНС России. Риск выездной налоговой поверки очень велик. Если убыточность сочетается с одним из критериев, представленных выше, то проведение контрольных мероприятий гарантировано.

Высокий темп роста расходов.

Здесь сравнивается текущий и предыдущий период. Если расходы по росту превышают доходы, то проверки также не избежать.

Высокие налоговые риски.

Здесь речь идет о попытках получить необоснованную налоговую выгоду. ФНС России в первую очередь проверяет этот аспект. Обстоятельства этого рассмотрены в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года.

Отсутствие ответов на запросы со стороны налоговой службы.

Камеральные проверки предусматривают получение пояснений со стороны налогоплательщика, если выявлены какие-либо нарушения. Происходит этот процесс посредством официальной переписки, направления запроса по почте.

Если организация игнорирует такие письма, то это может стать основанием для проведения проверки непосредственно в месте ее нахождения.

Но многие думают, что если занять позицию «я никого не вижу, значит и меня никто не видит», то проблема уйдет. Однако, это не так. Вы действительно можете тянуть время, пока бюрократический аппарат приходит в действие. Но в итоге, последствия будут гораздо плачевнее.

Таким образом, нарушения или несоответствия, выступающие основаниями для контрольных налоговых мероприятий, касаются непосредственно деятельности налогоплательщиков и правильности исполнения ими требований НК РФ.

Выездная налоговая проверка — решение о проведении

Согласно статье 89 НК РФ выездная налоговая проверка ООО, АО и иных организаций, независимо от формы, проводится только на основании решения руководителя ФНС России.

Даже при наличии представленных выше обстоятельств, которые выступают прямой причиной для контрольных мероприятий, при отсутствии этого документа их проведение невозможно.

Решение о выездной проверке налоговой инспекции выносится по месту нахождения юридического или физического лица, в случае если надзорные меры направлены на отдельное подразделение или филиал, то непосредственно по его адресу.

Когда речь идет о крупных компаниях, то проверку осуществляет только тот налоговый орган, который ставил субъект на учет.

В соответствии с положениями НК РФ решение руководителя налогового органа должно содержать в себе ряд обязательных сведений:

полное наименование проверяемого субъекта;

предмет – налоги, подлежащие проверке;

сроки выездной налоговой проверки;

должность и полное имя сотрудника, который назначен для проведения проверки.

Форма документа утверждается федеральным органом, уполномоченным осуществлять контроль и надзор по вопросам налогов и сборов.

Порядок проведения выездной налоговой проверки

Выездная налоговая проверка предусматривает совершение ряда контрольных мероприятий в месте нахождения налогоплательщика. Это необходимо, чтобы проверить имеющуюся документацию по предмету анализа – порядку исчисления и уплаты налогов в конкретной организации.

Основные процедуры

Каждое мероприятие, реализуемое при проведении выездной проверки, регламентируется Налоговым кодексом РФ. К ним относят следующее:

Инвентаризация (ст. 89 НК РФ).

С помощью данного мероприятия проводится проверка достоверности сведений, полученных от налогоплательщика. Также инвентаризация может помочь выявить дополнительные обстоятельства.

Осмотр (ст. 91,92 НК РФ).

Сотрудник налоговой инспекции имеет право осмотреть любое помещение, склад или территорию, которые используются плательщиком для реализации своей деятельности, получения дохода или содержания принадлежащих объектов.

Истребование документации (ст. 93, 93.1 НК РФ).

Инспектор может также потребовать у налогоплательщика любые документы, которые необходимы для проверки. Также он имеет право самостоятельно запрашивать сведения у иных органов для подтверждения информации.

Выемка (ст. 94 НК РФ).

Данное мероприятие направлено на получение документов и предметов от налогоплательщика для дальнейшей проверки сведений.

Экспертиза (ст. 95 НК РФ).

Привлечение эксперта осуществляется в исключительных случаях. Сотрудничество происходит на договорной основе. Нередко экспертные действия связаны с оценкой показателей работы организации, бухгалтерией и отчетностью.

Допрос (ст. 90 НК РФ).

К этому мероприятия привлекаются свидетели, которые могу владеть информацией, необходимой для достижения достоверного результата проверки.

Вызов в качестве свидетеля (ст. 90 НК РФ).

Налоговые органы без ограничений могут вызывать физических лиц для получения сведений по вопросам проводимой проверки.

Получение экспертного заключения (ст. 95 НК РФ).

Если в ходе проверки были выявлены обстоятельства, влияющие на ход проверочных мероприятий, то они могут входить в заключение, а позже в документированный результат выездной проверки.

Привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ).

Это мероприятия осуществляется при необходимости поверки документов на другом языке, либо когда субъектом выступает иностранное лицо.

Требования по выездным проверкам должны осуществляться не только со стороны налогоплательщиков, но и должностных лиц, осуществляющих контрольные меры.

Сроки прохождения выездной налоговой проверки

Прохождение налоговой проверки для юридических лиц занимает конкретно установленный срок. Как было указанно ранее, период проведения контрольных мероприятий в части налогообложения составляет 2 месяца. Если выездная проверка ИФНС носит самостоятельный характер, то срок сокращается до 1 месяца.

Порядок выездной налоговой проверки допускает продление сроков дом 4 и 6 месяцев. Это возможно в следующих случаях:

если субъект проверки признается крупнейшим налогоплательщиком;

если требуется дополнительная поверка в связи с получением сведений о нарушении законодательства;

при наличии нескольких подразделений компании;

налогоплательщиком по требованию службы в установленный срок не были представлены документы;

иные обстоятельства.

При этом выездная проверка не может превышать 3 года, несмотря на возможность продления этого периода.

Исчисление срока проверки осуществляется со дня вынесения решения руководством ФНС. Завершающей является дата составления справки о проделанной работе.

Законом также предусмотрено приостановление срока проверки. Это допускается при следующих обстоятельствах:

направление запросов в иностранные государственные органы в рамках международных договоренностей;

проведение экспертизы;

привлечение переводчика и перевод документов на русский язык.

Задержка сроков со стороны налогоплательщика (несвоевременное предоставление документов, ограничение доступа к объектам) может рассматриваться как препятствование проведению выездной проверки ФНС.

Результаты налоговой проверки — справка по форме КНД 1165010 и акт по ВНП по форме КНД 1160098

Проведение выездной налоговой проверки завершается составлением справки по форме КНД 1165010. Документ отражает предмет анализа и сроки контрольных мероприятий. Справка передается в последний день проверки налогоплательщику, либо его представителю. Дата составления документа – день окончания работы налогового инспектора.

Справка также необходима для обозначения начального срока вынесения окончательного решения по проверке. Практические мероприятия не последний этап работы налоговой инспекции, далее необходимо проанализировать полученные сведения и составить итоговый документ. На это отводится отдельное количество времени.

В соответствии со ст. 100 НК РФ результаты фиксируются в акте выездной проверки по форме КНД 1160098. На его оформление отводится 2 месяца со дня получения налогоплательщиком справки.

Такой документ выездной налоговой проверки составляется при любых обстоятельствах, независимо от того, выявлены нарушения или нет.

Акт согласно положениям закона должен включать в себе ряд обязательных сведений, к которым относят:

дата составления акта, которой считается день подписания документа всеми уполномоченными лицами;

полное и сокращенное наименование организации, а также ее подразделения, если проверка направлена на его деятельность;

должность и полное имя лица, уполномоченного на проведение проверки, а также наименование органа, руководитель которого ее инициировал;

дата и номер решения руководителя соответствующего налогового органа о назначении проверки;

перечень документов, которые поступили со стороны налогоплательщика, а также представленных проверяющим в ходе контрольных мероприятий;

срок, точные даты начала и окончания проверки;

предмет — вид налогов, подлежащих проверке;

адрес нахождения проверяемой компании;

перечень процедур, реализованных в рамках конкретной проверки;

документы, подтверждающие факты нарушений, если таковые были выявлены;

выводы, предложения и рекомендации должностного лица по результатам проверки, сроки устранения недостатков.

К акту должны прилагаться документы, которые подтверждают нарушение законодательства. При этом ранее предоставленные бумаги со стороны налогоплательщика не являются приложением к нему.

Когда речь идет о сведениях, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайну, то их необходимо прилагать к акту только в виде заверенных ИФНС выписок.

Плательщик налогов может подать возражения на акт, дать пояснения относительно рекомендаций и предложений сотрудника ФНС России. Сделать это допускается не позже 15 рабочих дней с момента получения документа.

Вынесение решения по результатам выездной налоговой проверки

По итогу проверки должное лицо подводит итог и формулирует соответствующие выводы. Если были выявлены нарушения законодательства, то налоговый орган, анализируя имеющиеся сведения, выносит одно из возможных решений:

привлечение налогоплательщика к ответственности, в частности административной;

отказ в привлечении лица к ответственности даже при наличии правонарушений (ст. 101 НК РФ).

Поскольку решение по результатам проверки так же, как и при ее назначении, выносится руководителем ФНС России (в некоторых случаях его заместителем), то потребуется изучение нескольких документов:

акт налоговой проверки;

материалы, представленные в ходе проверки;

возражения налогоплательщика.

При этом исследование материалов должно помочь дать ответы на ряд вопросов, поставленный перед руководителем ИФНС при принятии решения:

Совершал ли плательщик налогов действия, приводящие к нарушению законодательства?

Образуют ли действия плательщика состав правонарушения?

Есть ли необходимость привлечения лица в ответственности?

Налоговый орган учитывает наличие смягчающих или полностью исключающих вину обстоятельств.

Решение должно быть принято в течение 10 дней. Срок отсчитывается сразу после истечения 15 дней для подачи возражений. Далее налоговый орган уведомляет плательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки. При этом его участие необязательно, так он может приехать лично, либо назначить представителя.

После вынесения решения плательщику дается 10 дней на обжалование. Срок отсчитывается с момента непосредственного получения документа. После истечения указанного периода решение вступает в законную силу.

Выездная налоговая проверка: обжалование решения ВНП

Плательщик, ставший субъектом проверки, может подать апелляционную жалобу на решение налоговой службы о привлечении его к ответственности.

Для этого необходимо соблюсти установленный срок обжалования, который составляет 10 дней, и определиться с органом для направления обращения: вышестоящая инстанция ИФНС или суд.

Второй вариант применим, когда не сработал первый.

Подача жалобы требует обоснования позиции. Недостаточно выразить возражение по пунктам решения налогового органа, потребуется привести доказательства того, что выявленные нарушения не существовали, либо не требуют применения принудительных мер. Прилагаемые материалы должны быть более содержательными, чем те, что сформированы по итогу проверочных действий.

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Характерные нарушения

Нельзя точно определить перечень нарушений, которые могут быть выявлены в ходе проверки в месте нахождения компании. Однако практика, сложившаяся за долгие годы, анализ материалов, установленные факты привлечения к ответственности, — все это позволяет рассмотреть несколько самых распространенных примеров:

Занижение налоговой базы.

Проявляется такое нарушение различными способами. Налогоплательщик может скрыть часть доходов от реализации или кредитной задолженности или необоснованно уменьшить стоимость отчуждаемого имущества, если такая сделка носит безвозмездный характер. В большинстве случаев эти нарушения касаются налога на прибыль организации, НДС и НДФЛ.

Сокрытие доходов в целях уклонения от уплаты НДФЛ.

Налог на доход является предметом большинства нарушений. Распространенными вариантами выступают неправомерные действия при исчислении и уплате НДФЛ с заработной платы, а также при реализации имущества, если речь идет о физических лицах.

Завышение расходов.

Здесь речь идет о попытки сократить сумму налога на прибыль, которая рассчитывается путем вычета затрат из полученного дохода. Чем меньше эта разница, тем ниже налог. В данном случае осуществляется сокрытие фактических полученной прибыли.

Неправильное применение УСН.

Здесь также нарушаются правила относительно предельной суммы дохода, достижение которой не позволяет предприниматель платить налоги по данному льготному режиму с заниженной ставкой.

Непредставление документов в налоговый орган.

Речь идет о декларациях, ответах на запросы, объяснениях и иных сведениях, которые обязательны к передаче в ИФНС. Такие действия также могут считаться правонарушением.

Полной сводный перечень характерных нарушений, которые выявляются путем проведения проверок на местах, можно найти на сайте «Шмелева и Партнеры».

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Меры ответственности за нарушение налогового законодательства РФ

Если было принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности, то необходимо определить ее вид, в чем поможет состав правонарушения.

К налоговой и административной ответственности в рамках НК РФ лицо может быть привлечено непосредственно налоговой службой. Ее должные лица наделены этими полномочиями на законодательном уровне.

Законом определяется три вида ответственности, к которой может быть привлечен плательщик при выявлении в его работе нарушений НК РФ:

Налоговая.

Это нарушения Налогового кодекса РФ, ответственность за которые находится исключительно в компетенции ИФНС.

По результатам проверки, которые выступают основанием решения службы, лицу назначаются меры принуждения согласно ст. 101 НК РФ.

Освободиться от ответственности в этом случае можно только при истечении срока давности, либо установлении факта отсутствия вины.

Административная.

Этот вид применяется к должностным лицам и руководству компании, которая подвергалась проверке. То есть помимо налоговых мер принуждения, в соответствии с НК РФ и КоАП РФ конкретные лица в организации привлекаются к административной ответственности. Решение принимает либо вышестоящий налоговый орган, либо суд.

Уголовная.

В ситуации, когда действия лица имеют состав преступления, налоговая служба не может принять решение о привлечении его к ответственности. Потребуется передача материалов в правоохранительные органы, которые проведут проверку и возбудят уголовное дело в случае подтверждения нарушений.

Обстоятельства, которые вынуждают налоговый орган отказаться от мер ответственности

Первый вариант, как было указано выше, — срок давности, составляющий 3 года. Его исчисление осуществляется двумя способами:

с момента совершения правонарушения (для всех видов);

с первого дня налогового периода, следующего за тем, в котором было допущено нарушение (при уклонении от уплаты налогов или допущении грубых ошибок ведения отчетности).

Второй вариант – обстоятельства, который полностью исключают вину плательщика. Относят к ним следующее:

стихийное бедствие или иное форс-мажорное событие;

исполнение разъяснений контролирующих ведомств, направленных на неопределенный круг лиц или на конкретную организацию.

Закрепляются данные понятия в статьях 111 и 113 Налогового кодекса РФ и обязательны для ИФНС РФ при принятии решения по результатам проверки.

Санкции, предусмотренные за налоговые правонарушения, варьируют. Предусматривается денежное взыскание в сумме от 1 000 рублей до нескольких сотен тысяч. Наказание в виде штрафа установлено НК РФ и КоАП РФ.

Административная ответственность предусматривает более крупные суммы взысканий. По УК РФ налоговые преступления влекут за собой не только штрафы, но и иные виды наказаний: обязательные работы, арест, лишение свободы.

Выездная налоговая проверка — подготовка и прохождение

Поскольку налоговые органы могут прийти на порог организации без предупреждения, к этому всегда нужно быть готовым любому руководителю.

Нет компании, в которой ИФНС РФ не найдет нарушений, но характер и степень тяжести могут повлиять на результат надзорных мероприятий и решение руководства службы.

В то время, когда проходит выездная налоговая проверка, лучше иметь юриста, с опытом прохождения проверок, в штате или нанять юриста на юридическое сопровождение в период прохождения проверки.

Таким образом, вы можете избежать множества проблем и получить положительное решение по итогам проведения ВНП.

При подготовке к возможной выездной налоговой проверке, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Порядок в бухгалтерских документах.

Нередко крупные компании ведут отчетность небрежно. Встречаются неподписанные документы, правильные и «неправильные» ведомости, счета, акты сверок.

Эти материалы должны быть либо хорошо спрятаны, либо исключены совсем. Кроме того, с 2016 года любое фото такого документа, сделанное сотрудником ИФНС РФ при проведении проверки, станет доказательством нарушения, даже если в итоге эта бумага окажется уничтоженной.

Оценка рисков.

Нужно объективно оценивать, во сколько обойдется тот или иной обход налога, если проверяющий выявит это. Иногда дешевле соблюсти предписания НК РФ, чем попытаться его нарушить.

Положение о коммерческой тайне.

Наличие такого документа позволит сократить риски утечки информации в случае опроса сотрудников. Коммерческой тайной могут быть цены за услуги, клиентская база, план работы компании и так далее.

Каждая организация должна ориентироваться на особенности своей деятельности, анализировать процесс, чтобы определить примерные вопросы, которые могут встать перед сотрудником ИФНС.

Таким образом, выездная налоговая проверка осуществляется только по месту нахождения налогоплательщика и направлена на выявление нарушений законодательства в части уплаты и начисления налогов.