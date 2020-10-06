Международные споры: порядок рассмотрения и разрешения споров

Международные споры неотъемлемая часть политики. Международные споры могут затрагивать экономические, правовые, торговые и иные вопросы. Один характер разногласий может по-иному решаться между различными субъектами таких отношений. Несмотря на это, международные споры в международном праве имеет четкую регламентацию порядка их разрешения, и всегда предполагают определенный круг участников. Это позволяет закрыть конфликт не только через суд, но и путем мирных договоренностей.

Что представляют собой международные споры?

Международные споры представляют собой разногласия по вопросам права, политики, экономики, возникающие между субъектами общественных отношений. В данном случае речь идет о государствах, чьи интересы пересекаются. Урегулирование международных споров возлагается на специально созданный орган – Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Определяется несколько классификаций споров между государствами. Устанавливаются следующие их виды:

По характеру разногласий определяется международный экономический спор, политический и юридический. По предмету конфликта: международные инвестиционные споры, разногласия по вопросам торговли, экологии и так далее. По степени опасности могут быть международные коммерческие споры (в сфере экономики, торговли, инвестиций), политические и правовые, угрожающие безопасности граждан большинства государств и наоборот. По субъекту: разногласия могут возникать между государствами, организациями и органами. По количеству участников определяются двухсторонние и многосторонние споры.

Международные споры всегда должны иметь конкретный предмет. Претензии сторон должны быть четко выражены друг другу. Участниками могут быть как государства, так и ведомства, органы, осуществляющие работу на международной арене.

Мирное разрешение споров

В отношениях между государствами, которые порождают политические и юридические конфликты, нужно добиваться международного мирного разрешения споров. Такой метод устранения разногласий позволяет найти компромисс и выбрать вариант развития событий, подходящий каждой стороне.

Определяются принципы мирного разрешения международных споров, на которые и должны опираться стороны отношений, независимо от вида конфликта. Относят к ним следующее:

Несудебные средства урегулирования конфликтов не должны создавать угрозу для всего мирового сообщества, даже если они помогают уладить проблему в отношениях двух и более конкретных государств.

Необходимо соблюдать принципы суверенности государства и свободы выбора законных средств ведения политической и юридической деятельности. Все субъекты таких отношений равны, соответственно, мирное разрешение международных споров должно учитывать интересы всех сторон.

Возможность мирного урегулирования конфликта не должна противоречить основным принципам международного права. Смысл в том, что не каждая ситуация допускает договоренности о том или ном средстве устранения разногласий.

Для того чтобы правильно выбрать метод разрешения конфликта, нужно обратиться к основным источникам международного права, регулирующим рассматриваемый вопрос:

Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений – 1907 год;

Устав Организации Объединенных Наций – 1945 год;

Европейская конвенция о порядке мирного урегулирования споров – 1957 год;

Манильская декларация о мирном порядке разрешения международных споров – 1982 год.

Согласно указанным актам мирные средства устранения конфликтов называются согласительными и включают в себя следующее:

Переговоры.

Основной метод. Его суть заключается в попытке договориться и найти компромисс. Переговоры выступают первоначальным этапом в мирном разрешении споров (ст. 33 Устава ООН).

«Добрые услуги».

Данный метод предполагает участие третьей стороны, государства или международной организации, которая содействуют проведению переговоров между конфликтующими странами (ст. 33 Устава ООН). «Добрые услуги» рассматриваются как совет независимого субъекта, который необязателен для государств, пытающихся устранить разногласия.

Посредничество.

Гаагская конвенция и Устав ООН предполагают возможность участие независимой стороны для непосредственного ведения переговоров. Данная сторона выдвигает свои условия разрешения спора мирным путем (ст. 33 Устава ООН). Именно эти критерии отличают посредничество от «добрых услуг».

Расследование.

Этот метод применяется в исключительных случаях, когда государства-члены требуют вмешательства Совета Безопасности ООН для разрешения того или иного конфликта. Основанием для этого выступает потенциальная угроза миру и безопасности всего сообщества (ст. 34 Устава ООН).

Мирные средства решения международных споров носят поэтапный характер. Как показывает практика, если конфликт не обострен, то достаточно переговоров и посредничества.

Международные споры — судебное разрешение

В случае невозможности мирного урегулирования конфликта, осуществляется разрешение международных споров судом. Определяется три категории органов, имеющих такие полномочия. К ним относят Универсальные, Региональные и Третейские суды.

Принципы данного способа устранения разногласий следующие:

рассмотрение международных споров осуществляется только судами этого же уровня;

компетенция судебных органов устанавливает сторонами;

споры в международных арбитражах и судах разрешаются путем вынесения решения, обязательного для всех.

Определяется несколько категорий судов в международном праве, компетенция которых распределяется с учетом характера спора:

Межгосударственные споры: МС ООН, ППТС, Суд ЕС, Экономический суд СНГ, Карибский суд, ЕСПЧ. Споры между государствами и частными лицами: суды по правам человека (ЕСПЧ, Африканский и Межамериканский суды), уголовные суды (Международные трибуналы Югославии и Руанде, МУС).

Отдельно выделяют Третейский суд, осуществляющий рассмотрение международных коммерческих споров, в частности инвестиционных.

Процесс разрешения споров в международном суде предполагает определенный порядок действий в рамках юрисдикции соответствующего органа:

Заключение специального соглашения относительно конкретного спора. В таком договоре предусматривается компетенция суда на будущее.

Одностороннее заявление судебному органу от истца. Такой документ выступает основанием начала разбирательства. Все действия ответчика после принятия дела конкретным судом трактуются против него.

Процедура урегулирования конфликта будет различаться только по характеру спора. Например, споры в международном арбитражном суде имеют особую направленность. Здесь разногласия всегда касаются коммерческих вопросов.

Арбитраж рассматривает международные торговые споры и на практике предполагает привлечения арбитров из разных стран, что не всегда встретишь при работе ЕСПЧ или Третейского суда.

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Таким образом, международные споры являются типичным явлением в отношениях государств. Однако факт их существования, а также методы разрешения не должны влиять на безопасность мирового сообщества в целом.