Юридическое обслуживание организаций

Правовой аутсорсинг – это юридическое обслуживание организаций, сторонними компаниями или специалистами, не входящими в штат постоянных сотрудников. На российском рынке эта услуга относительно новая. В основном она актуальна для небольших предприятий, которым «не по карману» содержание штатного юриста или для крупного бизнеса, когда компании требуется команда высококвалифицированных юристов.

Для чего требуется юридическое обслуживание организаций (аутсорсинг)

Юридический аутсорсинг может потребоваться в двух случаях:

При возникновении экстренной проблемы правового характера. Например, если компанию привлекли по иску в качестве ответчика или руководство планирует подать в суд на контрагента, работника, государственный орган и т.п. Для выполнения ежедневных текущих задач. О функциях и обязанностях юриста-аутсорсера мы подробно расскажем в следующем разделе.

Этот список не является исчерпывающим. Случаев, когда предприятию требуется помощь квалифицированного юриста, великое множество.

Перечень обязанностей и варианты сотрудничества

Варианты сотрудничества с аутсорсинговой юридической компанией зависят от особенностей и потребностей бизнеса. Поэтому какого-то конкретного шаблона не существует. Наиболее распространенными считаются 2 типа сотрудничества:

выполнение одноразового поручения;

абонентское (комплексное, постоянное) обслуживание.

В рамках этих двух вариантов юрист может выполнять следующие виды работ:

устные и письменные консультации;

составление, правка, анализ договоров, контрактов, соглашений;

ведение деловой переписки;

разработка новых актов работодателя, а также правовая экспертиза уже существующих приказов и распоряжений;

участие в переговорах от имени компании-клиента;

составление и администрирование внутренних нормативных документов;

написание заявлений, жалоб, деловых писем;

анализ добросовестности потенциальных контрагентов;

анализ новых сделок, выявление возможных рисков и разработка путей их преодоления;

рекомендации по заключаемым сделкам и договорам, подлежащим подписанию;

контроль за надлежащим исполнением сделок;

регистрация сделок с недвижимостью;

сопровождение открытия, реорганизации и ликвидации юридического лица (подготовка документов, консультации, взаимодействие с уполномоченными органами и т.п.);

представительство в суде и других государственных и частных организациях;

сопровождение налоговых, прокурорских и других проверок, проводимых у клиента.

Рассмотренный перечень дополняется и изменяется в зависимости от характера деятельности предприятия. Любая юридическая фирма формирует пакет услуг по выбору клиента.

Юридическое обслуживание организаций — подробнее о судебном представительстве

Стандартный аутсорсинговый договор не всегда содержит пункт о судебном представительстве. Это связано с повышенной трудоемкостью, продолжительностью и высокой стоимостью претензионно-исковой работы.

Нередко для участия в суде от имени клиента компания-аутсорсер привлекает сразу нескольких специалистов из разных областей права.

Такая необходимость объясняется тем, что большинство коммерческих споров носит комплексный характер. В них одновременно могут быть задействованы различные организации и, как следствие, разные правовые области.

Что входит в претензионно-исковые работы на юридическом аутсорсинге

В рамках претензионно-исковой работы юрист комплексно оказывает следующие виды услуг:

Досудебное урегулирование спора.

На этом этапе ведутся телефонные или личные переговоры с потенциальным ответчиком, в его адрес направляются досудебные претензии и т.п.

Подготовка к подаче иска.

Юрист занимается сбором необходимых документов и доказательств, определяет стоимость требований, разрабатывает тактику поведения, анализирует перспективу и возможные риски.

Подача иска в суд.

Одновременно с исковым заявлением могут составляться различные ходатайства, жалобы и т.п.

Участие в суде.

Задача юриста заключается в том, чтобы максимально качественно представить интересы компании-клиента в судах первой и вышестоящих инстанций.

Обжалование.

В случае проигрыша представитель составляет апелляционную, кассационную жалобу для отмены первичного постановления.

Участие в исполнительном производстве.

Если клиент располагает достаточными средствами, судебное представительство может быть включено в пакет услуг разового или абонентского обслуживания.

Как нанять юридического аутсорсера

Условно переход на аутсорсинг можно разделить на 4 этапа.

Принятие решения.

Руководитель должен проанализировать необходимость передачи правового сопровождения на аутсорсинг. Важно понять достоинства и недостатки такого вида обслуживания, а также соотнести с ними особенности деятельности своего предприятия.

Вполне возможно, что относительно данного конкретного бизнеса недостатки аутсорсинга окажутся в большинстве.

Выбор исполнителя.

В самом начале поиска список подходящих компаний будет довольно велик. Чтобы сделать итоговый выбор руководитель должен проанализировать длительность существования подрядчика на рынке, его репутацию.

Также можно посетить офис компании, побеседовать с руководителем или ведущим сотрудником. Не лишним будет узнать отзывы других клиентов.

Подписание договора.

После того, как выбор сделан, подрядчик предложит клиенту заключить соглашение на оказание услуг. Одновременно с этим избирается подходящий вариант сотрудничества и сформирован оптимальный пакет услуг.

Желательно, чтобы при составлении соглашения присутствовал штатный юрист компании клиента. Если такого не имеется, следует нанять специалиста «со стороны». Он поможет разобраться в тонкостях договора, выявит риски и возможную недобросовестность подрядчика.

Контроль за работой подрядчика.

Контролировать приходящего юриста или нет – решать руководителю компании. Можно пустить работу на самотек, при условии, что клиент будет уверен в его компетентности и добросовестности.

Однако лучше, чтобы ежемесячно или ежеквартально аутсорсер предоставлял письменный отчет о проделанной работе.

Можно ввести в практику совместное обсуждение итогов того или дела по его завершению, а также ежедневные или еженедельные промежуточные отчеты.

Юридическое обслуживание организаций — преимущества и недостатки аутсорсинга

К преимуществам рассматриваемого вида юридического обслуживания можно отнести:

Отсутствие необходимости предоставлять и оборудовать рабочее место. Снижение налоговой нагрузки. Расходы на оплату услуг аутсорсера включаются в общий расход предприятия. В результате чего снижается его налогооблагаемая база. Обширные профессиональные навыки. Юристы компании-аутсорсера, как правило, обслуживают одновременно несколько предприятий, в виду чего сталкиваются с разными областями производства и права. Поэтому имеют более широкий профессиональный кругозор, чем штатный юрист, который может в течение многих лет «сидеть на одном месте». Стабильность. Подрядчик не будет искать нового работодателя через 2-3 года работы с клиентом, как это часто происходит в случае со штатным юристом. Экономия средств. Стоимость абонентского обслуживания всегда ниже, чем зарплата штатного работника. Аутсорсер никогда не уйдет на больничный или в отпуск, ему не нужны премии. Это позволит клиенту экономить на всевозможных компенсациях, а также покупке оргтехники, программного обеспечения, электронных баз законодательства и т.п. Все это уже компания-аутсорсер уже имеет. Бесперебойность работы. Если один сотрудник подрядчика по каким-то причинам «выйдет из строя», ему на замену незамедлительно выйдет другой специалист. Благодаря такой взаимозаменяемости услуги оказываются без перерывов. Высокая квалификация юристов. На работу в юридические компании принимаются специалисты, уже имеющие определенный «багаж» знаний и опыта. Это бывшие судьи, сотрудники прокуратуры, налоговой службы и т.п.

Можно отметить тот факт, что аутсорсер всегда имеет больше опыта, так как работает с разными бизнесами и решает огромное количество уникальных задач. Если у Вас возникла какая-то проблема, то наш юрист, скорее всего, уже сталкивался с подобной задачей, и сможет её оперативно решить.

Из недостатков правового аутсорсинга можно выделить отсутствие «постоянного» юриста на рабочем месте и недостаточную оперативность принятия решений.

Этот недостаток легко восполняется использованием современных средств связи – мобильных телефонов, скайпа, мессенджеров, благодаря которым удаленный специалист всегда будет на связи.

не находится так глубоко «в теме», как штатный специалист. В нашей фирме практикуется внимательное отношение к нюансам, благодаря которому клиент получает высококачественную юридическую защиту бизнеса.

Юридическая фирма «Шмелева и партнеры» предлагает правовое сопровождение бизнеса в формате 24\7.

Почему юридическое обслуживание организаций выгодно в фирме «Шмелёва и Партнеры»

1. Работаем удаленно.

Вам не придется подыскивать для юриста рабочее место, оснащать его мебелью и оргтехникой. При этом вы получите полноценную работу целого штата специалистов.

А если понадобиться выезд юриста непосредственно в офис, то в этом нет никаких проблем. Наши представительства есть по всей России. При заказе юридического обслуживания Вам не нужно переживать, что юристы находятся в другом городе. С вами будет работать команда, которая находится в Вашем городе под руководством головного офиса в Саратове.

2. Финансовая ответственность за результат.

В случае ошибки наша фирма возместит клиенту все финансовые потери. Этот момент будет четко прописан в договоре, с которым вы ознакомитесь перед заказом юридического обслуживания.

3. Комплексный подход

В штате фирмы «Шмелева и партнеры» работают юристы с практическим опытом от 10 лет. Наши сотрудники специализируется в разных правовых областях. Поэтому при возникновении сложной нестандартной проблемы, мы «подключаем» совместные усилия, обеспечивая комплексный подход.

4. Соблюдение конфиденциальности.

Сотрудники дают письменное обязательство в сохранении служебной информации. За ее разглашение нарушитель привлекается к административной и гражданско-правовой ответственности.

Поэтому, Вы можете смело рассказывать о юридических проблемах в бизнесе без страха, что данные попадут в руки к третьим лицам. Благодаря пункту в договоре и конфиденциальности информации, мы не имеем права разглашать какие-либо сведения.

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