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Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Гражданское право  > Когда не нужно заключать договор? Юридические отношения с контрагентами
21 Май
3 Comments

Когда не нужно заключать договор? Юридические отношения с контрагентами

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Гражданское право
Отношения с контрагентами

Эта информация будет полезна компаниям, когда реализуемые вами товары (работы, услуги) не требуют детального согласования условий договора и договор легко исполним.

Для того, чтобы Вам не нужно было заключать договор, достаточно сформировать свое предложение как оферту. Если вы ведете бизнес онлайн, удобно размещать оферту на сайте.

Нормативная база: ст. 437 Гражданский кодекс РФ.

ЧТО УКАЗАТЬ В ДОКУМЕНТЕ, ЧТОБЫ ОН СЧИТАЛСЯ ОФЕРТОЙ

Должны быть указаны все существенные условия сделки.

А именно:

  • что конкретно продаете, выполняете, оказываете клиенту (наименование, количество, объем);
  • сколько это стоит;
  • сроки поставки (оказания, выполнения).

Должен быть способ акцепта, т.е. каким образом клиента может дать свое согласие на покупку.

Так АКЦЕПТОМ МОЖЕТ БЫТЬ:

  • полная оплата товара (работы, услуги);
  • частичная оплата товара (работы, услуги);
  • подписание и возврат экземпляра договора Вам.
  • любые конклюдентные действия посетителя сайта.

Например, регистрация в личном кабинете или нажатие кнопки «согласен с условиями договора».

Это подтвердит, что клиент согласен заключить договор с вашей компанией на условиях, в порядке и объеме, которые указаны в оферте.

ФОРМА ОФЕРТЫ и СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

Счет-договор (подойдет для разовых поставок, при работе по предоплате, по рамочному договору).

Если не указали срок действия, любой клиент может акцептовать оферту в течение нормально необходимого для этого времени.

Какой срок считать нормальным, необходимо руководствоваться правилами делового оборота и судебной практикой.

Например, Верховный суд считает, что для акцепта оферты по аренде помещения достаточно полугода.

СОВЕТ- определяйте срок при размещении оферты, чтобы не создавать себе проблем в будущем.

ЧТО ТАКОЕ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Это когда любому, кто откликнулся на ваше предложение, вы обязаны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях вами размещенных.

ВАЖНО: Условия на сайте — это публичная оферта, если не указано иное.

Поэтому, чтобы защититься от принудительного заключения договоров, указывайте в условиях — что они не являются публичной офертой.

Для розничной торговли товаров, если размещение изображение товара на сайте также считается публичной офертой. Исключение: если там же не указали, что товар не предназначен для продажи.

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Оценка статьи

Автор публикации:

Марина Шмелева
Управляющий партнер в компании «Шмелева и Партнеры»

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.

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3 Комментарий
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View all comments
Дмитрий
Дмитрий
27 дней назад
Оценка статьи :
     

Добрый день! Не знал об о таком моменте. Спасибо за информацию Марина!

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Марина Шмелева
Автор
Марина Шмелева
27 дней назад
Reply to  Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий. Рада, что статья оказалась для вас полезной! Следите за новыми публикациями нашей юридической фирмы)

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Дмитрий
Дмитрий
27 дней назад
Reply to  Марина Шмелева

Обязательно! Не так просто найти достоверную информацию по юридическим вопросам…

1
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Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

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