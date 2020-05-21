Когда не нужно заключать договор? Юридические отношения с контрагентами
Эта информация будет полезна компаниям, когда реализуемые вами товары (работы, услуги) не требуют детального согласования условий договора и договор легко исполним.
Для того, чтобы Вам не нужно было заключать договор, достаточно сформировать свое предложение как оферту. Если вы ведете бизнес онлайн, удобно размещать оферту на сайте.
Нормативная база: ст. 437 Гражданский кодекс РФ.
ЧТО УКАЗАТЬ В ДОКУМЕНТЕ, ЧТОБЫ ОН СЧИТАЛСЯ ОФЕРТОЙ
Должны быть указаны все существенные условия сделки.
А именно:
- что конкретно продаете, выполняете, оказываете клиенту (наименование, количество, объем);
- сколько это стоит;
- сроки поставки (оказания, выполнения).
Должен быть способ акцепта, т.е. каким образом клиента может дать свое согласие на покупку.
Так АКЦЕПТОМ МОЖЕТ БЫТЬ:
- полная оплата товара (работы, услуги);
- частичная оплата товара (работы, услуги);
- подписание и возврат экземпляра договора Вам.
- любые конклюдентные действия посетителя сайта.
Например, регистрация в личном кабинете или нажатие кнопки «согласен с условиями договора».
Это подтвердит, что клиент согласен заключить договор с вашей компанией на условиях, в порядке и объеме, которые указаны в оферте.
ФОРМА ОФЕРТЫ и СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
Счет-договор (подойдет для разовых поставок, при работе по предоплате, по рамочному договору).
Если не указали срок действия, любой клиент может акцептовать оферту в течение нормально необходимого для этого времени.
Какой срок считать нормальным, необходимо руководствоваться правилами делового оборота и судебной практикой.
Например, Верховный суд считает, что для акцепта оферты по аренде помещения достаточно полугода.
СОВЕТ- определяйте срок при размещении оферты, чтобы не создавать себе проблем в будущем.
ЧТО ТАКОЕ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Это когда любому, кто откликнулся на ваше предложение, вы обязаны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях вами размещенных.
ВАЖНО: Условия на сайте — это публичная оферта, если не указано иное.
Поэтому, чтобы защититься от принудительного заключения договоров, указывайте в условиях — что они не являются публичной офертой.
Для розничной торговли товаров, если размещение изображение товара на сайте также считается публичной офертой. Исключение: если там же не указали, что товар не предназначен для продажи.
Автор публикации:
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.
Добрый день! Не знал об о таком моменте. Спасибо за информацию Марина!
Здравствуйте Дмитрий. Рада, что статья оказалась для вас полезной! Следите за новыми публикациями нашей юридической фирмы)
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