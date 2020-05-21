Когда не нужно заключать договор? Юридические отношения с контрагентами

Эта информация будет полезна компаниям, когда реализуемые вами товары (работы, услуги) не требуют детального согласования условий договора и договор легко исполним.

Для того, чтобы Вам не нужно было заключать договор, достаточно сформировать свое предложение как оферту. Если вы ведете бизнес онлайн, удобно размещать оферту на сайте.

Нормативная база: ст. 437 Гражданский кодекс РФ.

ЧТО УКАЗАТЬ В ДОКУМЕНТЕ, ЧТОБЫ ОН СЧИТАЛСЯ ОФЕРТОЙ

Должны быть указаны все существенные условия сделки.

А именно:

что конкретно продаете, выполняете, оказываете клиенту (наименование, количество, объем);

сколько это стоит;

сроки поставки (оказания, выполнения).

Должен быть способ акцепта, т.е. каким образом клиента может дать свое согласие на покупку.

Так АКЦЕПТОМ МОЖЕТ БЫТЬ:

полная оплата товара (работы, услуги);

частичная оплата товара (работы, услуги);

подписание и возврат экземпляра договора Вам.

любые конклюдентные действия посетителя сайта.

Например, регистрация в личном кабинете или нажатие кнопки «согласен с условиями договора».

Это подтвердит, что клиент согласен заключить договор с вашей компанией на условиях, в порядке и объеме, которые указаны в оферте.

ФОРМА ОФЕРТЫ и СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

Счет-договор (подойдет для разовых поставок, при работе по предоплате, по рамочному договору).

Если не указали срок действия, любой клиент может акцептовать оферту в течение нормально необходимого для этого времени.

Какой срок считать нормальным, необходимо руководствоваться правилами делового оборота и судебной практикой.

Например, Верховный суд считает, что для акцепта оферты по аренде помещения достаточно полугода.

СОВЕТ- определяйте срок при размещении оферты, чтобы не создавать себе проблем в будущем.

ЧТО ТАКОЕ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Это когда любому, кто откликнулся на ваше предложение, вы обязаны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях вами размещенных.

ВАЖНО: Условия на сайте — это публичная оферта, если не указано иное.

Поэтому, чтобы защититься от принудительного заключения договоров, указывайте в условиях — что они не являются публичной офертой.

Для розничной торговли товаров, если размещение изображение товара на сайте также считается публичной офертой. Исключение: если там же не указали, что товар не предназначен для продажи.