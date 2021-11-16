Как оспорить сделку? Признание сделки недействительной и ничтожной

Оспорить сделку можно, но только, если она нарушает права одной из сторон, а не противоречит, в некоторых аспектах, закону. Увеличивается и круг лиц, которые могут признать договор недействительным. Правда иногда и судам не под силу разобраться, как оспорить сделку, особенно, если она касается корпоративных споров, осложняющихся наследственными отношениями.

Собственникам организаций приходиться собирать доказательства, если необходимо оспорить сделку, заключенную руководителем фирмы в ущерб предпринимательской деятельности.

Отличия и примеры оспариваемых и ничтожных сделок

Ничтожные договора не нужно оспаривать через судебные инстанции. Примеры таких сделок:

договора заключены физлицом, не имеющим на это права (ребенком до 14 лет, недееспособным лицом);

пренебрежение формами сделки: завещание должно быть письменным, а не устным;

не осуществлена регистрация сделки (при купле-продаже недвижимости).

Ничтожные договора могут быть разными: притворными и заключенными ради определенной выгоды (ст. 170 ГК). Притворные совершаются, чтобы скрыть другую сделку, мнимые – заключаются для вида.

Мнимая юридическая операция: гражданское лицо, чтобы ее лишиться имущества оформляет его на близкого человека, путем дарения. Фактически они живет в квартире, платит коммуналку и налоги.

Притворная операция: дом передается в дар, а по-настоящему владелец получает от покупателя денежные средства. Или в договоре купли-продажи указывается стоимость ниже фактической.

Притворные договора недействительны, а сделка, которую они прикрывали, может быть признана ничтожной.

Чтобы оспорить сделку, необходимы веские доказательства. Если договор подписало лицо, не достигшее 18 лет, но оно дееспособно, потребуется решение судебных инстанций. Или сделка, совершается под угрозой, с применением насильственных действий. В суде также потребуется предоставить доказательства.

Если сказано, что сделка – недействительная, она ничтожна. Когда договор, может быть отметен судом, в этой ситуации речь идет об оспариваемой сделке.

Как оспорить сделку и признать её недействительной?

Чтобы отменить договор, необходимо подать иск в суд в пределах исковой давности, установленной законом. Для ничтожных сделок указывается то, что необходимо применять последствия недействительных действий. Требовать, чтобы сделку признали недействительной не нужно, она ничтожна. Но судебные инстанции могут принять решение, что она недействительна.

Для оспариваемых сделок в исковом заявлении указывается:

требование признать договор недействительным;

применить последствия заключенной сделки, считающейся не действительной.

Физическим лицам необходимо обратиться в районные судебные инстанции Нужно оплатить государственную пошлину – 6 тыс. рублей (НК п.2 ч.1 ст. 333.21).

Какие сроки предусмотрены законом, чтобы оспорить сделку?

Подать иск о применении последствий сделки, являющейся ничтожной можно на протяжении 3-х лет после заключения такого соглашения. Если в суд подает исковое заявление третья сторона, не участвовавшая в сделке, то исчисление срока начинается с момента, когда организации поступила информация о данном факте. Срок не может превышать 10 лет.

Относительно сделок, которые могут оспорить, иск может быть подан в течение 12 месяцев. Он исчисляется с момента, прекращения угрозы или насилия, под воздействием которых договор был подписан. Или тогда, когда истец узнал о нарушении его прав и есть доказательства, что недействительности сделки (ст. 181 ГК).

Какие основания необходимы, чтобы оспорить сделку и признать её недействительной?

От оснований, зависит то, как оспорить сделку. Обратиться в суд с исковым заявлением можно в следующих случаях:

нарушена форма – не соблюдены требования, что договор должен быть заверен у нотариуса или отсутствует госрегистрация;

содержание – если оно противоречит нравственности и основам порядка (притворные и мнимые договора);

воля – если договор подписан не по собственной воле или он был заключен путем обмана или угрозы.

Еще один пункт – субъективный состав. Стороны, принимавшие участие в подписании договора не имели права этого делать. Действия совершались недееспособным лицом или были превышены полномочия.

Последствия признания сделки недействительной

На основании ГК ст. 167 недействительные договора не предполагают юридические последствия, помимо тех, которые касаются его недействительности. Предполагается, что сторона совершила недобросовестные действия, если знала об этом.

В этой ситуации стороны производят взаиморасчеты. Если это невозможно, недвижимость была реализована, возмещается ее стоимость.

Судебные инстанции могут не использовать последствия сделки, являющейся недействительной, если они противоречат нравственности и основам порядка. Если одна из сторон окажется в невыгодном положении.

Чем отличается применение последствий от расторжения договора?

Не стоит путать эти два понятия. Договор расторгается не только из-за недействительной операции, но и по решению судебных инстанций или договоренности сторон.

При изменении условий или расторжении договора участники сделки не могут требовать вернуть то, что было получено во время действия соглашения. А контракт о расторжении или определение судебных инстанций действует со времени его подписания либо вступления в законную силу.

Чтобы понять, с каким исковым заявлением обратиться в судебные инстанции: об изменении или расторжении контракта либо о признании произведенных действий, недействительными, необходимо опираться на определение правовых последствий.

Примеры рискованных договоров

Существует категория рискованных сделок, связанных с недвижимостью. Когда следует насторожиться и знать, как проверить правовое соответствие:

Приватизация – продавец недвижимости не оформил правильно объект и по факту он принадлежат государству. Организация, которая приобрела его, не будет являться собственником. Покупка имущества, переданного по наследству – здесь иногда невозможно узнать количество потенциальных наследников, которые имеют право на недвижимость. Помещение реализует недееспособное лицо, сделать это может только его представитель на основании разрешения. Нарушены законные права несовершеннолетних граждан. Собственник помещения не имел согласия мужа/жены на продажу имущества, приобретенного в браке. Реализуется помещение, полученное в дар. Здесь следует учитывать, не была сделка, притворной. Продажа недвижимости, приобретенной по договору ренты. Защитить себя от наследников иногда сложно. Лучше все проверить заранее. Сделку заключается лицо по доверенности – есть риски, что она оформлена не правильно или человек, давший ее, был введен в заблуждение. Покупка доли – существуют разногласия между другими владельцами недвижимости, особенно если часть имущества принадлежит несовершеннолетнему лицу. Коммерческое помещение куплено у пенсионера – необходимо проверить, что он это сделал не под давлением.

Для предупреждения последствий при заключении сделок, необходимо внимательно проверять документы. Если есть некоторые сомнения, то следует сделать запросы в государственные органы или обратиться к юристу. Только так можно обезопасить себя и не потерять приобретенное имущество. Некоторые руководители компаний идут на это осознанно для получения выгоды.

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