Внесение изменений в Устав ООО: инструкция по внесению изменений + образец формы
Внесение изменений в устав ООО — непростая процедура. Любые изменения регистрационных данных юридического лица вносятся в учредительные документы и подлежат обязательной государственной регистрации в Федеральной налоговой службе РФ. Например, в Москве этими вопросами ведает МИФНС № 46, в Санкт-Петербурге – МИФНС № 15, в Калининграде – МИФНС №1 и т.д. В статье подробно рассмотрены ситуации, при которых требуется внесение изменений в устав, а также пошаговую инструкцию по выполнению этой процедуры.
Когда необходимо внесение изменений в Устав ООО?
Внесение изменений в Устав ООО необходимо, когда возникает потребность:
- вносить поправки в содержание главного документа компании возникает при смене наименования;
- смены юридического адреса (когда субъект перемещается в населенный пункт, отличный от пункта первоначальной регистрации);
- изменить состав участников и\или принадлежащих им долей уставного капитала (УК);
- сменить учредителя;
- приведении устава в соотношение с текущими условиями законодательства;
- смене кодов деятельности (ОКВЭД).
Внесение изменений в Устав ООО — кто имеет право вносить изменения?
Правомочие на внесение изменений в устав предприятия имеют исключительно его основатели. Основанием для этого выступает их письменное волеизъявление.
Выражается оно двумя способами:
- решением (100% доли УК принадлежит одному субъекту – человеку или компании);
- протоколом (при наличии нескольких владельцев).
Данные акты оформляются на бумаге и заверяются подписью первого руководителя. Несмотря на разницу форм и порядка утверждения, они имеют одинаковую суть.
В решении указывается:
- ФИО учредителя;
- непосредственное волеизъявление – внесение изменений в устав (сменить юридический адрес, наименование, состав участников и т.д.);
- дата и подпись.
В протоколе содержатся другие сведения:
- название компании, номер протокола;
- дата, время заседания;
- ФИО всех присутствующих и отсутствующих учредителей (с указанием размера принадлежащей доли уставного капитала или без такового);
- соблюдение кворума (числе участников собрания, достаточном для признания его итогов легитимными, как правило –это две трети от общего числа учредителей);
- повестка;
- ход голосования, проголосовавшие «за» и «против»;
- постановление о внесении изменений в устав и передача его на регистрацию.
Внесение изменений в Устав ООО: госпошлина, срок, оформление
Государственный сбор оплачивается по квитанции, создать которую можно на сайте ФНС чрез сервисы «Заполнить платежное поручение» и «Уплата государственной пошлины». Тип корректировок не влияет на сумму сбора. Платится одна и та же сумма – 800 руб. Госпошлина на изменения в устав не взыскивается, если документы направляются через систему электронной связи.
Срок подачи документов в налоговую ограничивается 5 рабочими днями. Отсчитываются они с даты принятия решения. Услуги по внесению записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в устав выполняется 5 дней.
Коррективы записываются либо в сам текст основного документа, либо фиксируются в отдельной бумаге. В первом случае необходимо составлять устав в новой редакции, во втором – приложение. Его форму и содержание законодатель не устанавливает, оставляя этот вопрос на усмотрение руководства компаний.
Чаще всего составляется так называемый лист изменений, который утверждает первый руководитель предприятия. Этот лист не признается самостоятельным легитимным актом и может трактоваться исключительно в соотношении с учредительным документом.
Форма для подачи в ФНС
Чтобы поставить государство в курс совершенных изменений в уставе ООО, учредитель заполняет заявление по форме Р13001. Используется она для регистрации всех значимых корректировок.
Скачивать актуальный образец желательно с сайта ФНС. В противном случае есть риск сдать в Налоговую службу акт устаревшего образца.
Предпринимателю, перед тем, как внести изменения в устав, следует узнать о некоторых особенностях формы. Так одно заявление дает возможность зарегистрировать одновременно несколько корректировок, заполнив соответствующие разделы.
При подаче в бумажном варианте, подпись заявителя подлежит нотариальному удостоверению, сам документ прошивает нотариус. Каждая страница распечатывается на отдельном листе. Использование двусторонней печати запрещено.
Подача заявления в электронном виде освобождает заявителя от оплаты госпошлины. Заявление заверяется усиленной ЭЦП.
Необходимые документы для внесения изменений в Устав компании
Внесение изменений в устав ООО, вне зависимости от их характера, предполагает создание устава с новым содержанием либо листа изменений, заполнение регистрационных заявлений, документирование волеизъявления собственников бизнеса. При подаче в бумажном виде также прилагается чек или квитанция о госпошлине.
Если меняется местоположение, дополнительно потребуются правоустанавливающие акты на производственную недвижимость по новому адресу или договор аренды, если объект взят в наём.
Уполномоченный орган наделен правом запросить эти бумаги, несмотря на то, что они не считаются обязательными в силу ст. 17 от 08.08.2001 N 129-ФЗ. Такая практика распространена почти повсеместно.
Если изменения касаются размера уставного капитала, к списку, кроме базовых бумаг, прилагается копия первого и второго объявления в уполномоченном СМИ.
Одно из них размещено сразу после уведомления Налоговой службы, второе – через месяц после выхода первого. Также потребуется письменный расчет общей стоимости активов и долей каждого участника.
Куда и как подается заявление о внесении изменений в устав ООО?
Форма с приложенными бумагами подается:
- при личной явке или с помощью представителя;
- через программу подготовки документов (сайт ФНС);
- через МФЦ (выступать от имени заявителя вправе поверенный).
Внесение изменений в устав регистрируется 5 рабочих дней. По ее результатам налоговый орган выдает заявителю экземпляр устава или листка изменений с регистрационным штампом и выписку Р50007.
Выписка направляется в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или может быть вручена лично.
Заполнение формы при смене названия компании
При заполнении формы Р13001 полагается указывать оба наименования – новое и сменяемое. Новое вносится в соответствующую строку на листе А, прежнее – в специально отведенном секторе титульного листа. Нередко новая редакция устава предполагает использование имени в сокращенном виде или написание его на иностранном языке.
Все способы исполнения также указываются в соответствующих полях формы. Если в уставе сокращенный вариант не прописан, указывать его в форме нельзя. После того, как документы пройдут процедуру регистрации, в Единый реестр вносится запись о присвоении хозяйствующему субъекту нового имени.
Сведения о переименовании рекомендуется предъявить в банки, где обслуживается предприятие, а также контрагентам по действующим сделкам.
Изменение юридического адреса в уставе — всегда ли необходимо вносить изменения в Устав?
Переезд хозяйствующего субъекта на новое место не всегда требует корректировать содержание учредительного документа.
Так, вносить коррективы не нужно, если адрес меняется в пределах того населенного пункта, где была произведена первоначальная регистрация юридического лица.
В этом случае:
- утверждается решение единственного участника или протокол общего собрания;
- заполняется заявление Р14001 с последующим нотариальным заверением (при электронном обращении нотариальное заверение не требуется);
- подготавливаются копии правоустанавливающих документов на помещение по новому адресу (для арендованной недвижимости предоставляется договор аренды).
Заявление Р14001 с приложенными бумагами передается в местное подразделение Налоговой службы. Сделать это можно путем личного обращения, через МФЦ или официальный сайт ФНС или Госуслуги. Регистрация без изменения устава осуществляется в течение 3 рабочих дней.
Внесение изменений в Устав ООО необходимо, если компания переезжает в другой населенный пункт, отличный от места первоначальной регистрации, либо в том случае если адрес был полностью расписан в уставе с указанием, области, города, улицы, номера дома и т.д.
Чтобы изменить устав в связи со сменой адреса, необходимо сформировать новый учредительный документ или иным образом задокументировать изменения. Данный вид корректировок регистрируется с помощью формы Р13001.
К ней прилагаются:
- новый устав или лист изменений
- платежный документ, подтверждающий оплату госпошлины (если необходимо);
- задокументированное волеизъявление единственного участника или протокол собрания собственников бизнеса.
Уменьшение, увеличение уставного капитала
Информации о типе и размере уставного капитала хозяйствующего субъекта посвящен лист В. Там же указывают, как именно будет изменен уставной капитал – уменьшен или увеличен.
При уменьшении в четвертой строке отражают дату принятия соответствующего решения, в строке 5 – дату выхода первого и второго объявления в «Вестнике государственной регистрации».
Если погашается часть капитала, принадлежащая самой компании, заполняют лист И. Для всех остальных новаций, связанных с УК предназначен лист В.
Преобразование Устава
Учредительные документы компаний, открытых до 1 июля 2009 года, подлежат перерегистрации на основании ч.2 ст. 5 № 312-ФЗ. Для этого на странице 1 формы Р13001 заявитель должен поставить «птичку» в строке «Изменения вносятся в целях приведения устава ООО в соответствие с законодательством РФ».
Предварительно составляется новая редакция устава, учитывающая положения 312-ФЗ. Так в учредительный документ вносят следующие положения:
- Информацию об увеличении уставного капитала до 10 000 рублей, с его фактической оплатой. Хозяйствующие субъекты, открытые до 1 марта 1998 года, имели право не увеличивать капитал до 10 000 рублей. Изменения установили, что минимальный размер УК должен быть не ниже этой суммы.
- ФИО (наименование), статус, резидентство участников.
- Обязанность уполномоченного органа общества администрировать реестр участников.
Более подробно с вопросами изменения устава учреждения для приведения его в соотношение с условиями законодательства можно ознакомиться в Разъяснении ФНС от 09.10.2009 г. Либо получить консультацию у наших юристов:
Внесение изменений в Устав ООО при смене ОКВЭД
Коды новых видов деятельности выписывают на лист Л страницы 1, исключаемые коды – на лист Л страницы 2. Выбрать подходящий шифр можно с помощью Общероссийского классификатора.
Чтобы безошибочно переписать цифровые комбинации, подлежащие замене, рекомендуется воспользоваться актуальной выпиской из ЕГРЮЛ. В ней имеется вся необходимая информация.
Включение в главный документ компании ОКВЭД является правом, а не обязанностью участника. Поэтому при замене кодов, не включенных в устав, в Налоговую службу подается заявление по форме Р14001, не предполагающее корректировок в учредительный документ.
Изменить устав самостоятельно или довериться юристам?
Нанимать юриста или нет – личное дело каждого. Однако нельзя забывать, что работа с учредительными документами, в том числе их регистрация, связана с определенными правовыми сложностями.
Недостаточность документов, ошибки при их составлении или заполнении установленных форм – все это может повлечь отказ в регистрации изменений, необходимость новых затрат при повторной подаче и т.п.
Опытные юристы возьмут на себя весь процесс внесения изменений в устав и помогут предпринимателю избежать этих проблем и сконцентрироваться на основной работе.
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Автор публикации:
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.