Узнайте, как правильно перейти ИП на НПД за 10 минут

Отвечаем на вопрос, могут ли перейти ИП на НПД (налог на профессиональный доход) и как это сделать. НПД предназначен для лиц, занимающихся самостоятельной коммерцией. ИП на НПД смогут перерегистрироваться в разных регионах в разное время.

Так в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях новый налоговый режим начал действовать с 1 января 2019 года. В Крыму, Коми, в Бурятии, Дагестане, Хакасии, Астраханской, Владимирской областях – с 1 января 2020 года. Адыгейские предприниматели воспользовались нововведением с 3 июля 2020 года.

Полный список регионов, где запущен пилотный налоговый проект и даты его вступления в силу, расположен на официальном ресурсе ФНС.

Плательщик рассматриваемого налога имеет право работать одновременно в нескольких регионах страны. Сумма налога при этом будет поступать в бюджет того населенного пункта, который указан в приложении «Мой налог» при регистрации. 37% от платежа покрывают медицинскую страховку ИП, остальная часть 63% — переходит в местную казну.

ИП на НПД — кто может перейти на данную систему налогообложения?

Воспользоваться новым налоговым режимом смогут предприниматели, действующие без образования юридического лица (ИП, самозанятые), проживающие в тех регионах России, где будет действовать или уже действует данный эксперимент. Переход ИП на НПД не является обязательным.

Для его осуществления требуется соблюдение ряда условий:

Предпринимательская деятельность осуществляется лицом без работодателя или использования наемных рабочих. Лицо извлекает прибыль из эксплуатации собственного имущества или самоличной деятельности. Деятельность не входит в список исключений, не подпадающих под действие нововведения. Список утвержден ст.ст. 4,6 ФЗ — 422. Размер годового дохода не выше 2,4 млн. рублей. При превышении названного показателя ИП обязан платить налог по правилам той системы налогообложения, по которой он работал ранее. Самозанятые, не имеющие статуса ИП, будут платить НДФЛ. Годовой доход можно проверять посредством приложения. В начале следующего налогового года лицо вновь может перейти на ПНД.

Нужна помощь в переходе ИП на НПД? Обращайтесь в нашу юридическую фирму. Мы подскажем, что делать для перехода на новую систему налогообложения или возьмем на себя и выполним всю процедуру за вас. Отправить заявку на консультацию можно через форму ниже:

Получить консультацию

Для примера использования НПД, можно рассмотреть работу массажиста в домашних условиях, фотографирование и видеосъемку по заказу, реализацию продовольственных и непродовольственных товаров собственного изготовления, услуги тамады, оформителя и т.п.

При этом важно понимать, что если был осуществлен переход ИП на НПД, то вы НЕ теряете статус индивидуального предпринимателя. Вы НЕ становитесь самозанятыми, а просто используете систему налогообложения.

Процедура перехода ИП на НПД полностью обратима. Однако, есть нюанс. Внимательно читайте статью, чтобы его не упустить! Вопросы можете задавать в комментариях или оставлять заявку через форму на сайте.

Налоговая ставка на профессиональный доход

Налоговая ставка НПД составляет:

6%, если субъект рассчитывается с юр. лицом;

4% — если с физ. лицом.

Статус клиента обозначается в чеке, который, в свою очередь, создается в электронном виде в приложении «Мой налог». Ставки и размеры платежей определяются там же автоматически.

Приложение содержит информацию о начислениях и предварительных суммах налоговых платежей. Ознакомиться с ней пользователь может в любое время. Согласно положениям ФЗ-422, в течение 10 последующих лет изменение ставок не планируется.

Какие налоги не будет платить ИП на НПД и какую сдает отчетность?

Рассматриваемый вид налога имеет преимущество перед другими системами налогообложения, поскольку заменяет собой следующие виды обязательных платежей:

НДС (за исключением НДС, облагающего объекты, импортируемые на территорию РФ);

НДФЛ (под действие данного правила подпадают доходы физического лица, на которые условно мог бы распространяться НПД);

Страховые взносы в ОПС и ОМС за себя можно не платить. То есть, вы экономите в среднем 40 000 рублей в год. Сумма небольшая, но всё-таки приятно.

Огромным плюсом перехода ИП на НПД является ПОЛНОЕ отсутствие отчетности. Пользовались услугами бухгалтера или сервисами типа Эльбы? Можете смело о них забыть! Не надо сдавать декларации, показывать книгу учета доходов и расходов и т.д.

Все, что вам нужно — платить налоги через специальное приложение «Мой налог». Оно доступно в App Store и Google Play. Налог рассчитывается автоматически, но оплата производится вручную. Это позволяет избежать некорректных списаний денежных средств. Читайте далее, и узнайте, как работает приложение.

О приложении «Мой налог»

Программа разработана для плательщиков НПД, как главное средство взаимодействия с налоговыми органами. С его помощью предприниматель получит возможность формировать и направлять чеки клиентам, отслеживать отчисления, не пропускать сроки уплаты, оплачивать налог и т.д. Приложение освобождает от необходимости посещать налоговые органы лично, вести онлайн-кассу и сдавать декларации.

Согласно п. 2.2 ст. 5 ФЗ-54, плательщики НПД не применяют контрольно-кассовую технику. Исходя из сути данного закона, можно сделать вывод о том, что они не является предпринимателями в полном смысле этого слова, и за ними сохраняется статус физических лиц. Однако чеки своим клиентам выдавать они все же обязаны. Данная обязанность закреплена п.1 ст. 14 ФЗ-422.

Зарегистрироваться в приложении можно:

по паспорту – через любое мобильное устройство;

по ИНН, логину и паролю – через «Личный кабинет налогоплательщика»;

по сотовому номеру, СНИЛС или адресу электронной почты – через «Госуслуги».

Граждане, не имеющие смартфона, могут зарегистрироваться в приложении через банковские организации, взаимодействующие с ФНС в рамках программы по внедрению НПД –Сбербанк России, Альфа-Банк, ВТБ, Веста Банк. Полный перечень уполномоченных кредитных организаций размещен на официальном сайте Налоговой службы. Здесь же имеет возможность войти в личный кабинет плательщика НПД «Мой налог».

Выдача чека

Чтобы сформировать чек, пользователь должен:

На главной странице приложения нажать кнопку «Новая продажа». В разделе «Новая продажа» указать стоимость услуги и ее наименование. Если основанием для оказания услуги является договор, в данной сроке вписывается фраза «по договору». Указать дату продажи. Опция «календарь» позволит выбрать нужную дату. Вписать статус клиента – физическое или юридическое лицо, ввести его ИНН, наименование (ФИО). Нажать кнопку «Выдать чек», затем с помощью кнопки «Отправить покупателю» совершить одноименную операцию. Через приложение чеки отправляют на электронную почту, WhatsApp или другой мессенджер клиента. Для завершения отправки нажать кнопку «Готово», после чего платежный документ поступит в распоряжение последнего. При наличии технической возможности чек можно распечатать и передать его в бумажном виде.

Выдавать платежный документ полагается сразу в момент получения денег. Несоблюдение этого правила влечет административный штраф в размере 20% от суммы несвоевременно зафиксированного расчета.

При совершении аналогичного нарушения в течение полугода после оплаты первого штрафа, второй штраф составит уже 100% от названной суммы.

Однако из правила есть и исключение, когда фиксировать доход можно по прошествии некоторого времени, но не позже 9-го числа месяца, следующего за расчетным.

Относится оно к договорам комиссии и агентского обслуживания (например, в ситуациях, когда юрист нанят в качестве посредника для представления интересов компании перед третьими лицами).

Как перейте ИП на НПД

Переход ИП на НПД максимально прост. Никаких бумажных заявлений заполнять не нужно. Чтобы начать пользоваться новым налоговым режимом, предприниматель должен зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и получить электронное письмо-подтверждение от Налоговой службы.

После этого он автоматически становится плательщиком НПД. Однако, система налогообложения УСН остается действительной.

Поэтому, необходимо написать отказ от УСН по определенной форме, и в течение 30 дней предоставить форму в налоговую по месту регистрации. Иначе вы будете платить налоги по НПД и УСН одновременно.

Как перейти на НПД с УСН — пишем отказ от УСН

По закону налог на профессиональный доход для ИП распространяется только на самозанятых. Субъекты, работающие по упрощенной системе налогообложения, таковыми не считаются.

Тем, кто интересуется, как перейти с УСН на НПД, скажем, что сделать это весьма просто. Достаточно лишь зарегистрироваться в приложении и начать в нем фиксировать свои доходы.

В течение 30 дней после того, как произошел переход ИП на НПД — переходом считается регистрация в приложении, Индивидуальный предприниматель должен передать в местное подразделение ФНС уведомление о прекращении использования прежнего механизма налогообложения и переходе на НПД.

Порядок подачи такого документа установлен письмом ФНС РФ от 10.01.2019 № СД-4-3/101@, форма уведомления определена приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@.

Скачать форму можно здесь: Форма перехода на НПД

Передать отказ от УСН в Налоговую службу можно:

лично;

через представителя по доверенности;

почтой с описью вложения;

через «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС (в разделе «Моя система налогообложения»).

Очень важно! Если был осуществлен переход ИП на НПД и написан отказ от УСН, то обратно с НПД на УСН (либо на другую систему налогообложения) вы сможете вернуться только через 6 месяцев.

Как отменить НПД?

Отмена НПД производится через приложение «Мой налог». В настройках выбирают кнопку «Сняться с учета НПД». После нажатия на нее программа предложить указать одну из двух причин прекращения регистрации – отказ от применения специального налогового режима, утрата права на применение специального налогового режима. Пользователь выбирает подходящий вариант.

На следующем этапе приложение потребует подтвердить намерение о снятии с учета. Для этого необходимо нажать кнопку «Подтвердить», расположенную в нижнем секторе страницы с персональными данными ИП. Затем программа сообщит, что процесс снятия субъекта с учета НПД запущен. Через несколько минут пользователь получит уведомление о прекращении регистрации.

Важно! Перед закрытием все чеки по предоплате, услуги по которым не оказаны, надлежит аннулировать. В противном случае предпринимателю придется заплатить по ним налоги.

Порядок уплаты налогов по системе НПД

Сумму налога самостоятельно рассчитывать не нужно. Приложение определяет ее автоматически в зависимости от статуса плательщика и наличия права на налоговый вычет. Единственное, что обязан делать пользователь – оформлять электронный чек по каждому платежу, полученному в рамках коммерческой деятельности.

В соответствии со сведениями, содержащимися в чеках, программное обеспечение Налоговой службы генерирует квитанции. В них размещаются QR-коды для оплаты через мобильные устройства и электронные платежные системы.

Налог погашается одним из следующих способов:

по банковской карте – в приложении «Мой налог»;

по платежным реквизитам квитанции и QR-коду – через интернет-банкинг;

по паспорту и реквизитам квитанции – наличными в кассе.

Сведения о том, что налог уплачен поступают в приложение в течение:

10 рабочих дней, если оплата производилась с банковской карты;

20 рабочих дней, если оплата производилась наличными через кассу уполномоченной кредитной организации.

Как оплатить НПД через «Мой налог»

Для совершения платежа в приложении, на главной странице необходимо пройти по вкладке «Налоги», а затем в открывшемся окне – по вкладке «Перейти к оплате». Платить НПД следует до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Первый налоговый период берет свое начало в день регистрации и действует до завершения следующего месяца. Отслеживать сроки самостоятельно нет необходимости, поскольку ФНС через приложение уведомляет плательщиков о начисленных суммах НПД и квитанции с реквизитами.

В рамках НПД государство предусматривает возможность вычета. Его следует отличать от той льготы, которая полагается субъектам при продаже имущества или оплате НДФЛ.

Вычет по НПД – это своеобразный аванс, выделенный государством для снижения налоговой нагрузки. Его сумма составляет 10 000 рублей, и предоставляется она один раз за все время работы самозанятого. Сам вычет не имеет физического денежного выражения, т.е. на руки плательщику не выдается.

Действует льгота следующим образом. За месяц ИП получает от клиентов определенную сумму денег, которая облагается по ставке 4% или 6%. Доля ставки в размере 1% будет оплачена за счет государства, т.е. самозанятый заплатит не 4% или 6%, а 3% или 5% соответственно. Таким способом НПД будет оплачиваться до тех пор, пока общая сумма вычетов не достигнет 10 000 рублей.

Нужна помощь в переходе ИП на НПД? Обращайтесь в нашу юридическую фирму. Мы подскажем, что делать для перехода на новую систему налогообложения или возьмем на себя и выполним всю процедуру за вас. Отправить заявку на консультацию можно через форму ниже:

Получить консультацию

Подвох в системе налогообложения только один — ограничение по доходу не более 2,4 млн. рублей в год. Если вы зарабатываете больше, то НПД вам не подойдет. В остальном, это весьма выгодно и удобно для начинающих предпринимателей.