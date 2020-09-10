Министерство финансов предоставило новые льготы для ИП и Юр.лиц

Министерство финансов РФ предложило расширить возможности погашения «единого налогового платежа» для ИП и юридических лиц

07 сентября 2020 года был опубликован проект, согласно которому Министерство финансов РФ предложило расширить возможности погашения «единого налогового платежа» для ИП и юридических лиц. Законопроект был подготовлен по поручению Правительства России. Поправки нацелены на распространение механизм совершения единых налоговых отчислений не только для физических, но и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Поправки учитывают оплату страховых и налоговых обязательств одним платежом, что существенно упростит работу индивидуальных предпринимателей и организаций. Правила начнут действовать с 2022 года, и распространятся даже на представителей крупного бизнеса. Основным преимуществом такого механизма погашения денежных обязательств, независимо от того, налоги это, страховые взносы или какие-либо тарифы, — единый платеж, не требующий указания его отдельных параметром, например, вида начисления, его сроков и так далее.

Законопроект предусматривает максимально упрощенный порядок внесения платежей, что по мнению Минфина России, поспособствует более добросовестному исполнению денежных обязательств предпринимателя. Налоговая служба в этой ситуации самостоятельно будет распределять полученные начислении. Таким образом, бизнесменам больше не придется формировать несколько платежей одновременно.

При этом Министерство финансов РФ уточняет, что ранее существующий порядок внесения платежей, а именно по введенным кодам бюджетной классификации, останется в силе и не будет упразднен. По мнению специалистов, в этом нет необходимости. Если предприниматель захочет, он сможет использовать любой из существующих механизмов. Главное это своевременное исполнения денежных обязательств.

Обсуждение рассматриваемого законопроекта планируется продлить до 02 октября 2020 года. Если поправки пройдут и будут приняты, то «единый налоговый платеж» для предпринимателей будет введен в действие уже 2022 года. Как утверждают представители Минфина РФ данная мера окажет исключительно положительный эффект на всю экономическую ситуацию, а в частности, на исполнение денежных обязательств субъектам, занятыми в малом, среднем и крупном бизнесе.

Позиция Минфина РФ вполне обоснована. Однако неизвестно, смогут ли предприниматели соблюдать новые правила. В теории они должны упростить работу бизнесменов, но на практике потребуется организовать работу множества систем, в том числе непосредственно налоговой службы. Как известно с этим нередко возникают трудности. Следовательно, эффективность законопроекта будет оценена только спустя время его реализации.

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