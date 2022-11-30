Услуги юриста в Арбитражном суде: стоимость и результат

Юрист в арбитражном суде участвует при рассмотрении практически каждого спора. Обе стороны (истец и ответчик) спора как правило, представлены юристами. Это обусловлено тем, что представители сторон должны обладать специальными знаниями в области юриспруденции, а также и в области бизнеса, в котором возник спор.

Если вам необходимы услуги представительства в арбитражном суде, то обращайтесь в компанию «Шмелева и Партнеры». Гарантии фиксируем в договоре, опыт юристов 13+ лет. Все юристы практики и регулярно представляют интересы клиентов в арбитражном суде:

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Юрист в арбитражном суде представляет интересы клиента

Защищать интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) в арбитражном суде в соответствии с требованиями действующего законодательства (ч. 3 ст. 59 АПК РФ) может лицо, имеющее высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Таким лицом может быть штатный или приглашенный юрист, а также адвокат.

В качестве представителя в арбитражном суде может быть привлечен специалист любой специальности, но при этом юрист в арбитражном суде наряду с другими специалистами должен присутствовать в обязательном порядке.

Юрист в арбитражном суде, кроме специального образования должен быть наделен полномочиями представителя. Для этого ему выдается доверенность, в которой указываются его полномочия как участника процесса. Представителей, в том числе и юристов у стороны дела может быть несколько. По количеству представителей законодательство ограничений не вводит.

При этом важно знать, что действия каждого представителя суд приравнивает к действиям представляемого. Таким образом, если один из представителей заявляет ходатайство, например, о приобщении дополнительных документов к делу, другой представитель той же стороны заявлять данное ходатайство не должен.

Полномочия юриста в арбитражном деле оформляются доверенностью, выдаваемой стороной дела, в том числе истцом, ответчиком или третьей стороной. Данная доверенность представляется в суде, а ее копия помещается в материалы дела.

ИП или руководитель юридического лица могут самостоятельно защищать свои интересы в суде. В отличии от них юрист в арбитражном суде действует в пределах полномочий, определенных доверенностью. Так, если в доверенности не прописано право представителя заключать мировое соглашение, сделать это он не имеет право, даже если это выгодно всем участникам процесса.

В этом случае рассмотрение дела приостанавливается и вынесение окончательного решения по времени отодвигается. Поэтому юрист в арбитражном суде должен иметь доверенность, в которой подробно расписаны все его полномочия, необходимые для успешного рассмотрения дела в минимальные сроки.

Для чего нужен юрист в арбитражном суде?

Без юридического образования стороне, участвующей в арбитражном суде при рассмотрении спора сложно, а иногда невозможно грамотно провести дело. Учитывая обширность законодательства, не специалисту сложно разобраться в его нюансах. Не зная всех его особенной можно проиграть даже бесспорное дело.

Юрист в арбитражном деле нужен прежде всего для:

осуществления юридической консультации по материалам делам. Важно, даже очень грамотный специалист не сможет без изучения документов дать заключение о наличии шансов на успех рассмотрения дела в суде. Поэтому в первую очередь необходимо собрать и предоставить юристу все имеющиеся документы по спорном вопросу;

проведения переговоров с противоположной стороной. Грамотно проведенные переговоры могут разрешить спор без обращения в арбитражный суд.

подготовки искового заявления в суд. Только юрист сможет грамотно подготовить такой документ. Чтобы исковое заявление было принято для рассмотрения судом, оно должно быть составлено с четким соблюдением требований закона. В противном случае в приеме заявления будет отказано, и оно будет возвращено заявителю, либо будет оставлено без движения. Это означает что дата рассмотрения не назначается до устранения недостатков искового заявление в срок, определенный судом. Если указанный срок будет нарушен, исковое заявление без рассмотрения возвращается заявителю;

осуществления сбора всех необходимых доказательств. Для успешного рассмотрения спора в суде необходимо собрать все необходимые доказательства и подтвердить их документально. В их число могут входить аудио или видео записи, дополнительные сведения и документы, запрошенные у государственных органов. В некоторых случаях для участия в деле можно привлечь свидетелей, их круг поможет определить юрист;

подготовки различных процессуальных документов по делу. К таким относятся, например, отзыв на исковое заявление, апелляционная, а также кассационная жалобы и иные документы;

участия в судебном заседании. Юрист в арбитражном суде не только должен быть убежденным в своей правоте, но подать всю имеющуюся у него информацию в соответствии с требованиями арбитражного и арбитражного процессуального кодекса. Только зная все нюансы законодательства можно добиться требуемого результата. Иногда от вовремя заявленного ходатайства или правильно сформулированного возражения зависит исход рассматриваемого в арбитраже дела.

Стоимость услуг юриста в арбитражном суде

Если для участия в арбитражном процессе привлекается работающий (штатный) в компании юрист, дополнительных затрат не потребуется.

В случае привлечения адвоката или приглашенного юриста необходимо рассчитывать, что их услуги будут платными. Стоимость привлекаемого юриста оговаривается в заключаемом договоре. При этом учитывайте, что в зависимости от сложности дела стоимость определенных конкретных услуг может составлять:

анализ документов, представляемых в арбитражный суд — от 15 000 руб.;

составление и подача в арбитраж искового заявления с представлением интересов заявителя в суде — от 30 000 руб.;

составление и подача в арбитраж искового заявления без представления интересов заявителя в суде — от 45 000 руб.;

знакомство с документами, имеющимися в деле арбитражного суда — 5 000 руб.;

участие в судебных заседаниях в суде первой инстанции — 15 000 руб. за участие в одном заседании суда;

участие в судебных заседаниях в арбитражном суде апелляционной и/или кассационной инстанции — 20 000 руб.;

составление процессуальных документов — от 5 000 руб.;

оказание помощи при работе с судебным исполнителем — от 8 000 руб. в час;

передача полученных в арбитраже копии документов для взыскания — 5 000 руб.;

составление и подача заявления о возмещении судебных расходов — 25 000 руб.

В разных конторах расценки могут отличаться от приведенных выше, а постоянным клиентам могут предоставляться скидки. Учитывая все это, необходимо заранее решать вопрос о привлечении представителя для участия юриста в арбитражном процессе.

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Как работает юрист в арбитражном суде?

Когда юрист сам представляет в суде интересы своего работодателя или клиента в арбитражном суде он готовит материалы и принимает участие в судебном заседании. Несколько иначе строится его работа, когда он не принимает участия в судебном заседании. Некоторые арбитражные иски носят бесспорных характер, например, взыскание неустойки за нарушение срока поставки. Однако, в каждом деле имеются свои особенности.

ИП или руководитель компании, как правило это представители мелкого, а также среднего бизнеса, желающие самостоятельно защищать свои интересы в арбитражном суде, обращаются к юристу за консультацией.

В этом случае юрист, прежде всего, осуществляет правовой анализ представляемых в суд документов. Это позволяет ему оценить реальную перспективу дела и наметить тактику его ведения.

Внимание! Не получайте консультацию без предварительного анализа документов. В этом случае получите только общие рекомендации, которые далеко не всегда помогут добиться в суде желаемого результата, так как могут быть упущены важные нюансы, о которых забыли или посчитали их малозначительными, не оказывающими влияния на исход дела.

Только после правового анализа можно получить подробную консультацию и принять решение о необходимости привлечения юриста для участия в деле. В определенных случаях такая консультация может быть оформлена в письменном виде, что облегчит заявителю задачу защиты своих интересов и не допустить правовых ошибок.

Также, важно понимать, что правовая оценка дела — это платное мероприятие. Юрист не просто с умным видом смотрит на бумажки. На данном этапе он анализирует информацию, сверяет с законодательными нормами, прорабатывает стратегию и озвучивает все возможности и риски.

Кроме этого, возможно заказать подробную разработку правовой позиции участника разбирательства в арбитражном суде. Это не помешает любому участнику арбитражного процесса.

Юрист также может помочь подготовить речь для суда, а при наличии получения дополнительной информации скорректировать позицию по делу.

Юрист в арбитражном суде, участвуя в заседании, зная, как проходит арбитражный процесс:

зачитывает и обосновывает заявленные требования;

вносит суду ходатайства, например, о приобщении к материалам дела дополнительных документов или доказательств, о вызове нужных свидетелей, о назначении экспертиз и другие;

заявляет протесты на действия других участников процесса;

предоставляет суду доказательства по рассматриваемому делу;

произносит итоговую речь.

Если решение, вынесенное арбитражным судом, не устраивает клиента, так как были нарушены нормы действующего законодательства, готовит и подает апелляционную жалобу. Вынесенное решение не в вашу пользу, не означает полное поражение. Грамотно составленная жалоба, сможет восстановить нарушенное право.

При условии, что юрист в арбитражном суде выигрывает дело, у заявителя появляется возможность взыскать с другой стороны спора судебные расходы, в том числе и оплату адвоката или приглашенного юриста. Таким образом, не стоит пренебрегать услугами опытного юриста или адвокатской конторы при необходимости разбирательства в арбитражном суде.

Наши юристы регулярно участвуют в судебных заседаниях. Наше отличие в том, что мы не проигрываем. Так как грамотно проводим предварительную оценку. Если юрист видит, что дело конкретно безнадежное, то клиенту сразу говориться об этом.

Такой подход помогает не тратить заявителю деньги впустую, а нам сохранить репутацию. Ведь деньги деньгами, но хорошее имя и честная работа в нашей компании всегда на первом месте.

Итак, если вам нужна помощь надежных и честных юристов, обращайтесь за предварительной консультацией:

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