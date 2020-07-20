Юридическая компания для сектора B2B. Узнайте, почему нам можно доверять!

Юридическая компания «Шмелева и партнеры» стремится обеспечить наивысшие стандарты качества оказания юридических услуг. Главная миссия нашей юридической компании в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, обеспечивая надежную юридическую защиту от всех возможных рисков.

Наша юридическая компания не боится брать на себя ответственность при оказании юридических услуг. Все финансовые гарантии фиксируются в договоре. Поэтому, при сотрудничестве с нами Вы и Ваш бизнес защищены на 100%.

Ваша победа – это наш успех, поэтому она важна для нас, также, как и для Вас.

Мы ценим мастерство и профессионализм. Мы по праву можем гордимся своим умением вести переговоры. Возможно, мы сможем разрешить возникший спор без обращения в суд. В любом случае мы всегда предлагаем клиентам наиболее эффективный способ решения правового спора.

Предлагаем поближе познакомиться с нашей компанией. В статье расскажем, как строится работа и почему нам можно доверять. Также, вы узнаете подробнее об услугах и всегда можете обратиться за бесплатной консультацией во время прочтения.

Юридическая компания с социальной ответственностью

Мы всегда предъявляем повышенные требования к себе и осознаем общественную значимость своей работы.

Поэтому, юристы компании зачастую оказывают юридические услуги на общественных началах для физических лиц и организаций, не преследующих извлечение прибыли в своей деятельности.

Кроме того, юристы компании «Шмелева и партнеры» занимаются бесплатным консультированием населения, используя площадки различных СМИ, в том числе и в Интернете.

Помимо юридических услуг, мы постоянно оказывает финансовую помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детским фондам и детским домам.

Мы глубоко убеждены, что чем сильнее становятся наши позиции на рынке юридических услуг, тем больше внимания мы должны уделять вопросам социальной ответственности и приносить пользу обществу.

На данном этапе мы сотрудничаем с Русфондом и благотворительной организацией «Весна». С каждой оплаты клиентов мы перечисляем часть средств в благотворительные фонды.

Юридическая компания «Шмелева и Партнеры» — преимущества

Наша юридическая компания входит в «Ассоциацию юристов России», что свидетельствует о надежности компании и высоком качестве работы юристов.

Мы принимаем участие в формировании Законодательства Российской Федерации. Поэтому, наши юристы всегда в курсе последних и, что немаловажно, грядущих изменений в законопроектах.

10 причин быть с нами:

Выиграно 98% дел, из них 60% из них урегулированы до суда Юридическая компания «Шмелева и партнеры» имеет более чем 10-летний опыт работы на рынке юридических услуг. Мы оказываем полный спектр юридических услуг по правовой защите и правовому сопровождению бизнеса, включая консалтинг и представительство интересов клиентов в судах. Наша команда насчитывает 6 высококвалифицированных юристов в различных отраслях права. Каждый из нашей команды высоко ценит успех и готов добиваться максимального результата в интересах клиентов. В команде юристов кандидаты и доктора юридических наук, к нам часто обращаются практикующие юристы из других компаний за консультацией. Даём финансовые гарантии качества услуг по договору. Всегда на связи с клиентом для оперативного решения задач. Наши юристы выступают в качестве спикеров на Всероссийских и Международных экономических и юридических форумах. Безупречная репутация — 100% клиентов довольны нашими услугами.

Немного истории: как создавалась юридическая компания «Шмелева и Партнеры»

Юридическая компания «Шмелева и партнеры» была создана опытным юристом, кандидатом юридических наук Шмелевой Мариной Владимировной при партнерстве с ведущими юристами и экспертами.

На данный момент компания насчитывает более 6 юристов, докторов и кандидатов юридических наук, что позволяет достигать высоких результатов при выполнении самых сложных проектов и решении самых сложных проблем бизнеса.

Авторитетность экспертов подтверждена на общероссийском и международном уровне.

Юристы компании готовы оказывать юридические, правовые и консалтинговые услуги во всех регионах России и в странах СНГ, в том числе с применением современных мессенджеров (Скайп (Skype), WhatsApp, Вайбер) для оказания устных и письменных консультаций и ведения переговоров, организации сбора документации и координации действий клиентов, а также путем командирования по заданию клиента.

Осуществление деятельности ведется по разным отраслям права, ключевыми направлениями которых являются гражданское, трудовое, корпоративное, налоговое право, право интеллектуальной собственности и т.д.

Мы бережно относиться к вопросу доверия клиентов, укрепляя его на практике, и потому мы выступаем только за прозрачность взаимных деловых и партнерских отношений. Мы очень дорожим своей репутацией и постоянными клиентами, которые доверяют нам уже многих лет.

Предлагаем Вам записаться на консультацию по телефону +7 (995) 672-99-46 или разместить заявку на нашем сайте:

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Наш опытный юрист в ближайшее время подъедет в оговоренное время и место или проконсультирует в телефонном режиме. Важный момент: с Вами будет общаться не менеджер, а именно юрист. Он проведет оценку Вашей ситуации и предложит лучшие варианты решения.

Оказание юридической помощи в Саратове путем обращения в Юридическую компанию «Шмелева и партнеры» – это выбор организаций, ценящих свое время и деньги. Доверяйте защиту своих интересов и прав настоящим профессионалам! Пусть Закон стоит на страже Ваших интересов.

Какие услуги оказывает наша юридическая компания?

Основное направление деятельности — полное юридическое обслуживание организаций и индивидуальных предпринимателей. Вы можете обратиться за комплексной защитой либо выбрать отдельную услугу.

Комплексное сопровождение бизнеса и защита интересов

Наличие в компании высококвалифицированных юристов в таких отраслях права как гражданское, корпоративное, финансовое, административное, позволяет осуществлять комплексное правовое сопровождение бизнеса и предлагать уникальные услуги.

Вы получаете не 1 юриста на все случаи жизни, а сплоченную команду, которая сможет решить вопросы по различным областям права. При этом, вы экономите 43% от бюджета, который был бы уплачен в качестве налоговых отчислений за сотрудника в штате.

Данная услуга подразумевает работу юристов с вашей компанией 24/7. Помимо решения текущих юридических задач, мы решаем возникновение внезапных проблем, таких как:

выездные проверки;

неожиданный иск от контрагента;

штрафы от гос. структур;

нарушение прав интеллектуальной собственности;

и т.д.

Вы можете обратиться к юристам по любому юридическому вопросу, возникающему в процессе сопровождения бизнеса. Все задачи и проблемы будут разрешены без вовлечения Вас в процесс. Узнайте больше об условиях сотрудничества:

Узнать об условиях

Как минимум, Вы получите бесплатную консультацию по возникшему юридическому вопросу. Общаемся с Вами в рамках консультации, потом не названиваем. Решение о сотрудничестве принимаете Вы.

Корпоративное право

Каждый день мы помогаем компаниям защищать свой бизнес, внедрять лучшие юридические практики.

Юристы нашей компании оказывают услуги по полному корпоративному сопровождению бизнеса. Мы разработаем правовые решения под конкретные этапы жизненного цикла компании и под определенные корпоративные цели.

Анализ правоприменительной практики последних лет позволил нам создать оптимальный пакет юридических услуг в области корпоративного права.

Выстраивание оптимальной структуры бизнеса решает следующие задачи:

правовое сопровождение стартапов.

анализ эффективности и прозрачности структур корпоративного управления и холдинговых структур, разработка новых моделей управления и владения.

защита активов собственника и компании;

законная оптимизация налоговой нагрузки;

минимизация риска привлечения к субсидиарной ответственности;

постановка кадрового учета;

выстраивание правильного документооборота в компании.

Узнайте, что мы сможем улучшить в Вашей компании. Отправляйте заявку и мы проведем для Вас юридический аудит. Укажем на все недочеты и расскажем, как их можно устранить.

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Консультацию проводит корпоративный юрист. Гарантируем, что вам не будут насильно продавать услуги.

Банкротство и антикризисная защита бизнеса

Мы не только окажем вам эффективную юридическую поддержку, но и защитит интересы всех лиц, вовлеченных в процедуру банкротства.

Для юридических лиц, имеющих признаки несостоятельности:

юридическая поддержка в процессе торгов по продаже активов, реализуемых в процедуре банкротства;

реструктуризация задолженности;

совершенствование структуры бизнеса;

оценка рисков и разработка рекомендаций по их снижению;

поддержка при захвате бизнеса с помощью процедуры банкротства.

Если Вам должны:

проведем оценку и подадим заявление о признании вашего контрагента банкротом;

проконтролируем процесс включения требований в реестр требований кредитора должника;

защитим и оспорим сделки должника;

возвратим незаконно выведенные активы;

взыщем дебиторскую задолженность.

Окажем административно-правовую поддержку при несостоятельности:

Привлечем арбитражных управляющих к административной ответственности;

Привлечение к ответственности руководителя должника в случае фиктивного или преднамеренного банкротства;

Защита интересов компаний в административных органах и судах;

Подготовка экспертных заключений в области административно-правовой защиты бизнеса.

Узнайте, как можно избавиться от долгов, сохранить имущество и снять запрет на выезд за границу. Получите консультацию от юриста по банкротству и ликвидации организаций:

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Гарантируем 100% конфиденциальность. Ваши данные не передаются третьим лицам!

Гражданское право

Наши юристы готовы помочь Вам ориентировать в любом сложном вопросе, чтобы гарантировать защиту Ваших прав и законных интересов.

Юридическая компания «Шмелева и Партнеры» поможет разрешить любые категории гражданских дел, возникающие по самым разным вопросам – от заключения, изменения, расторжения договоров до оспаривания (признания недействительными) сделок.

Также мы поможем вам правильно принять наследство, если в его состав входит бизнес, разрешить земельный спор, спор о защите прав потребителей, споры по кредитам и страхованию.

В рамках гражданского дела мы поможем Вам разрешить споры о праве собственности и других вещных правах на недвижимое имущество, споры по договорам участия в долевом строительстве, споры об устранении препятствий в пользовании имуществом и другие.

Указанное направление включает в себя:

проведение экспресс-анализа по различным правовым ситуациям.

письменное и устное консультирование.

подготовка развернутых правовых заключений.

оценка наличия юридических рисков и способов их минимизации в процессе хозяйственной деятельности организации.

консультирование по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

комплексное сопровождение сделок любой сложности.

правовой анализ проектов договоров на предмет соответствия гражданскому законодательству и применимому специальному законодательству.

выявление юридических, организационно-правовых и коммерческих рисков, вытекающих из договорных документов. Выработка практических рекомендаций.

рекомендации по вопросам стратегии ведения переговоров при заключении договоров. Участие в переговорном процессе.

Получите бесплатный анализ возникшей юридической проблемы прямо сейчас. Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:

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Защита прав интеллектуальной собственности

Имеем большой опыт работы с Российским авторским обществом, патентными поверенными и консультантами.

В рамках защиты прав интеллектуальной собственности мы оказываем:

консультации по вопросам создания, регистрации, передачи и защиты интеллектуальной собственности.

правовой аудит степени защищенности интеллектуальной собственности.

комплексное сопровождение компании в области права интеллектуальной собственности.

составление и анализ договоров в области интеллектуальной собственности (лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права, договоры авторского заказа, договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

ведение претензионной работы в сфере защиты объектов интеллектуального права компании.

регистрация прав на товарные знаки, другие объекты интеллектуальной собственности.

подготовка пакета документов и получение лицензий.

досудебное урегулирование споров, связанных с интеллектуальной собственностью.

судебная защита прав на интеллектуальную собственность.

Ваше право интеллектуальной собственности нарушено? Узнайте, какие можно предпринять шаги для решения возникшей проблемы. Получите советы от профессионального юриста в сфере интеллектуальной собственности.

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Каждый день раздумий только усложнит проблему. Обращайтесь в нашу юридическую компанию, и мы поможем Вам избавиться от проблем без личного участия в процессе!

Налоговая практика

Юридическая компания «Шмелева и Партнеры» оказывает услуги правовой защиты в сфере налогового законодательства Российской Федерации.

Чем мы можем помочь:

законно оптимизируем налоговую нагрузку

защитим от выездных налоговых проверок

письменное и устное консультирование по вопросам налогообложения, ведения бухгалтерского и налогового учетов.

анализ и оценка планируемых корпоративных процедур и сделок с целью выявления и устранения негативных налоговых последствий и налоговой неэффективности.

разработка учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета.

досудебное урегулирование налоговых споров

поддержка компании при проведении мероприятий налогового контроля.

представление интересов по налоговым спорам в арбитражных судах

разработка рекомендаций по спорным вопросам налогообложения с учетом сложившейся судебной практики и позиции контрольных органов.

выработка рекомендаций по устранению или снижению налоговых рисков.

Вы можете получить бесплатную консультацию по своему вопросу. Заявку отправляйте через форму ниже:

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Трудовое право

Наша юридическая компания имеет огромный опыт в области защиты интересов клиентов по вопросам трудового права (как компаний, так и физических лиц).

Предлагаем самые разнообразные варианты взаимодействия:

комплексное сопровождение компании в области трудового права, включая разработку всех локальных нормативных актов и/или аудит имеющихся актов, в том числе регламенты по борьбе с коррупцией.

досудебное разрешение трудовых споров;

представление интересов клиента в судебных спорах;

представление интересов работодателя при проведении в отношении него проверок;

проведение коллективных переговоров, заключение коллективного договора;

разрешение спорных ситуаций с профсоюзами;

сопровождение индивидуальных трудовых споров;

вопросы миграционного законодательства.

получение всех необходимых документов (разрешения на работу)

переоформление/продление разрешений на работу;

получение приглашений на въезд/виз для иностранных граждан, продление действия виз;

оформление разрешений на временное пребывание/временное проживание;

сопровождение процедур регистрации иностранных граждан на территории России.

Вы можете получить консультацию у нашего эксперта по трудовому законодательству. Первая консультация предоставляется бесплатно:

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Мы понимаем, что юридические услуги для бизнеса — это большая ответственность. Ведь именно предпринимательство помогает нашей стране развиваться. Поэтому, оказываем юридические услуги на высшем уровне, чтобы предприниматель мог спокойно заниматься развитием бизнеса. А все юридические вопросы решаем мы!