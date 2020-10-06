Как уволить сотрудника: правила увольнения сотрудника без последствий для работодателя

Каждый работодатель рано или поздно задается вопросом, как уволить сотрудника, не нарушая закона. Способов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, немного. Они не всегда помогают избавиться от работника, что создает множество проблем. Для таких случаев было предусмотрено несколько вариантов действий, позволяющих уволить сотрудника по инициативе руководства организации.

Как уволить сотрудника — увольнение по собственному желанию?

Первый способ избавиться от работника без серьезных последствий для организации, это попросить его написать заявление об уходе. Это решит проблему того, как по закону уволить сотрудника. Однако здесь потребуется наличие согласия человека, принуждение в буквальном смысле может только усугубить ситуацию.

Согласно ст. 80 ТК РФ уволить сотрудника по собственному желанию можно только при наличии заявления со стороны работника. При этом соблюдается несколько условий, как руководством организации, так и человеком, желающим прекратить трудовую деятельность:

заявление должно быть направлено не позднее, чем за две недели до даты увольнения (стороны могут договориться о дате увольнения раньше установленного срока);

со стороны работодателя должна быть предусмотрена поддержка уволенного сотрудника, а именно выплата за неиспользованный отпуск и отработанные дни.

Кроме того, подобным образом можно уволить сотрудника на больничном, если желание исходит с его стороны.

Процедура не требует сложных действий. Достаточно принять заявление, определить дату увольнения и издать приказ. Трудовая книжка уволенного сотрудника выдается ему на руки с соответствующей записью о прекращении работы по собственной инициативе.

Еще один вариант, позволяющий решить, как уволить сотрудника без последствий для его руководства, — договоренность сторон.

Соглашение заключается на основании инициативы одного из участников отношений. При этом если желание прекратить трудовой договор выразил работник, то отозвать такое заявление уже будет нельзя.

Принципиально важно указывать отсылку к п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, чтобы не истолковать инициативу сотрудника, как уход по собственному желанию.

Как уволить сотрудника по статье?

Существует несколько законных способов, которые помогут решить проблему того, как уволить сотрудника без нарушений ТК РФ. Есть ситуации, при которых согласие работника не потребуется. По какой статье увольнять сотрудников, определяют выявленные обстоятельства:

Не прохождение испытательного срока (ст. 71 ТК РФ).

Данная норма применима к первым месяцам работы. Если нужно уволить сотрудника, который по начальным показателям не подходит организации, достаточно сослаться на не прохождение испытательного срока.

Работодатель имеет право сделать это, но в рамках периода, прописанного в договоре. В большинстве случаев это 3 месяца.

Сокращение (ст. 81 ТК РФ).

Эта процедура требует наличия причин, по которым необходимо уменьшить число штата. Дополнительно придется осуществлять выплаты уволенным сотрудникам в течение 2 месяцев в размере заработной платы. В противном случае этот способ не будет признаваться законным.

Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей или многократное их неисполнение (ст. 81 ТК РФ).

Здесь потребуются доказательства, подтверждающие проступки работника. Если надо уволить сотрудника в такой ситуации, то работодателю следует быть готовым к возможным судебным процессам. Обходить закон, пытаясь решить проблему подобным образом (например, в целях «насолить» человеку), не нужно. В ходе проверок все нарушения будут выявлены.

Нередко работодатели задаются вопросом, можно ли уволить сотрудника в отпуске. Даже при наличии перечисленных выше обстоятельств, это запрещено. Только сам работник может в период отдыха написать заявление об уходе.

Рассмотренные варианты помогают понять, как уволить сотрудника за прогулы, опоздания, ненадлежащую работу на законных основаниях. Однако следует помнить, всему должно существовать подтверждение.

Кроме того, решая как правильно уволить сотрудника, нужно помнить о ряде аспектов. Во-первых, трудовые договоры сотрудников должны расторгаться в установленном порядке.

Датой увольнения выносится приказ, который подтверждает прекращение отношений.

Во-вторых, обязательно выдается СЗВ на уволенного сотрудника. Должны быть учтены все моменты, чтобы в будущем работнику не пришлось запрашивать какие-либо документы.

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Иные способы увольнения

Работодателям также нередко приходится выяснять, а можно ли уволить сотрудника без законных оснований, но так, чтобы в последствие не пришлось платить штрафы. В этом случае они прибегают к нескольким способам:

Дать понять работнику, что он плохой специалист.

Когда нет законных оснований увольнения по инициативе работодателя, а сам сотрудник не согласен на заявление по собственному желанию, можно прибегнуть к «нездоровой» критике. Этот метод считается психологическим давлением.

Такие средства неправильны, но многие руководители прибегают к ним, даже когда нужно уволить сотрудника, находящегося в отпуске.

Давление оказывается разными средствами. Человек не выдерживает и в итоге сам решает уйти. При этом доказать факт склонения к увольнению практически невозможно.

Изменение обязанностей сотрудника.

В вопросе того, как уволить сотрудника, работодателю помогают его же полномочия. Он может возложить на человека дополнительные обязанности, сославшись на нехватку кадров, и добавить к этому необоснованную критику.

Сотрудники при таком давление и большом количестве работы нередко «ломаются» и не желают мириться с подобным положением дел.

Создание комиссии по проверке профессиональной пригодности.

Это создает стрессовую ситуацию. Если работа комиссии направлена на конкретное лицо, то сотрудник догадается, что имеются вопросы к его работе и риск увольнения. Нередко в такой ситуации работник решает уволиться сам.

Изменение обязанностей, предусматривающее понижение в должности.

Руководитель имеет права путем подписания дополнительных соглашений понизить работника, особенно если за ним числится хотя бы одна ошибка. Такое положение дел также может привести к добровольному увольнению.

Введение материальной ответственности конкретного сотрудника.

Это также входит в полномочия руководства. Например, если сотруднику приходится работать с каким-то оборудованием, за сохранностью которого практически невозможно уследить.

Материальная ответственность будет предполагать покрытие ущерба за собственный счет, что устроит не каждого работника. Для него это станет поводом уволиться по собственному желанию.

Самым правильным и законным способом будет выявление ошибок со стороны сотрудника. Нарушения должны фиксироваться в личном деле, что позволит в будущем использовать это против работника.

В остальном, приведенные выше методы, нельзя считать правильными, поскольку они предполагают давление на человека, в частности психологическое.

Таким образом, как уволить сотрудника законно и без его желания – вопрос, ставящий в тупик большинство работодателей. Лучший вариант – договориться с работником, избегая скандалов. Если это невозможно, то руководство самостоятельно должно подводить ситуацию к тому, чтобы человек ушел, либо появились основания увольнения по статье.