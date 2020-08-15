Бесплатная юридическая консультация для предпринимателей

Бесплатная юридическая консультация для предпринимателей даст возможность быстро найти ответ на острый правовой вопрос, узнать путь выхода из критической ситуации. Бесплатная юридическая консультация в юридической фирме «Шмелева и Партнеры» проводится в целях помощи развитию малого предпринимательства в России.

Юридическая консультация проводится лично, если вы находитесь в Саратове, в телефонном режиме или посредством видео-связи в мессенджерах. Таким образом помощь могут получить предприниматели не только из Саратова, но и из разных городов России.

На такого рода консультациях мы категорически не продаем свои услуги. Даем конкретно ответ на ваш вопрос. В дальнейшем, вы сами решаете стоит ли к нам обращаться за услугами. Никаких надоедливых писем и звонков.

Почему юридическая консультация для предпринимателей проводится бесплатно, и какая нам от этого выгода?

Не будем скрывать, что выгода для нашей компании вполне очевидна. Вы получаете помощь наших юристов, а мы получаем благодарность от вас и развитие узнаваемости своего бренда.

При этом, мы хотим добиться изменения стереотипа о том, что юристы проводят бесплатные консультации только для того, чтобы всеми правдами и неправдами взять с человека деньги.

Мы стараемся проявлять социальную ответственность через сотрудничество с фондами помощи (Русфонд, Весна и т.д.) и бесплатной помощи предпринимателям, которые столкнулись с юридической проблемой в процессе своего развития.

Вы можете записаться на консультацию и лично проверить качество работы наших юристов:

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*Обращаем ваше внимание, что услуга предоставляется исключительно для собственников бизнеса. Для бухгалтеров и юристов консультация проводится только на платной основе.

Бесплатная юридическая консультация предоставляется в следующих областях права:

Компетенции юристов распространяются на все существующие институты права:

Налоговое.

Консультации предоставляются по вопросам сроков уплаты налогов и сдачи отчетов, правил и условий проведения проверок, оспаривания решений налоговых органов, выбора подходящего налогового режима, анализ налоговых рисков и т.п.

Трудовое.

Порядок заключения, расторжения, пролонгации трудовых договоров. Урегулирование конфликтов с работниками. Вопросы расчета пособий, компенсаций и прочих положенных выплаты. Социальное страхование и пенсионные отчисления. Решение разногласий с Трудовой инспекцией. Советы по составлению приказов, положений, регламентов и прочих актов работодателя и др.

Банковское.

Разъяснение действий при незаконном начислении пеней, неустоек, внесудебной реализации залога, недостаточного начисления процентов по депозитам. Незаконное навязывание страхования рисков. Анализ кредитных договоров и т.п.

Корпоративное.

Пути решения по спорам, возникающим между участниками компании в части раздела прибыли, формирования уставного капитала, разногласий собственников бизнеса с руководящим звеном. Консультации в части открытия, закрытия, а также банкротства юридических лиц и т.п.

Таможенное.

Заполнение таможенных деклараций и прочих документов. Споры о начислении и взыскании таможенных пошлин. Правила декларирования товаров, проведения таможенного контроля и возможности обжалования его итогов. Порядок применения различных межгосударственных конвенций и соглашений.

Государственные закупки.

Условия, правила и порядок участия в госзакупе по ФЗ-223, ФЗ-44. Списки необходимых документов. Оценка результатов торгов и т.д.

Государственная поддержка бизнеса.

Какие именно субсидии положены хозяйствующим субъектам в 2020 году. Условия и порядок их получения. Вопросы целевого использования, ответственность за нарушение данного требования и т.д.

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Это приблизительный список правовых областей и вопросов, по которым предприниматель может получить бесплатную юридическую консультацию.

Что получает клиент?

Достоинство рассматриваемой услуги – это не только ее безвозмездность, но и возможность решить проблему за 30 минут.

В ходе беседы юрист внимательно выслушает, ознакомится с предоставленными документами, оперативно проанализирует их. После чего предоставит исчерпывающее заключение по всех заданным вопросам.

Очень часто бывают случаи, когда проблема полностью решается в рамках консультации. Если решение правовой задачи невозможно в рамках беседы, то вы узнаете о всех возможных вариантах решения. Применить их самостоятельно или обратиться к нам — только ваш выбор.

Как правильно задать вопрос на бесплатной юридической консультации?

Правило о том, что краткость – сестра таланта, не применяется к юридической консультации. Чем детальнее и точнее будет описана ситуация, тем более полный ответ даст юрист. Беседа не требует от клиента грамотности или красноречия.

Достаточно донести свою мысль и проблему. Однако при изложении обстоятельств в письменном виде, не стоит игнорировать элементарные правила русского языка. Разбор грамматических ошибок замедлит работу юриста, в связи с чем может быть снижено качество консультации.

Итак, никаких особых требований к задаваемым вопросам сами консультанты не предъявляют. Однако для того, чтобы ответ на вопрос был полным и грамотным, желательно правильно его сформулировать:

представиться с указанием своего статуса – «индивидуальный предприниматель», «директор ООО», «учредитель» и т.п.;

описать суть дела объективно, воздержавшись от личных оценок и эмоциональности;

честно ответить на вопрос о наличии собственной вины (например, невыплате заработной платы работникам без особых причин, нарушении сроков поставки товара, оказании специфических услуг без специального разрешения и т.п.);

вспомнить и записать все значимые сроки и даты, связанные с обсуждаемым событием (сроки могут быть важны при решении вопросов об обжаловании действий должностных лиц или применении исковой давности).

При подготовке к юридической консультации следует собрать все документы, которые по мнению клиента, имеют отношение к делу. При необходимости на беседу к юристу можно прийти с бухгалтером, инженером или другим сотрудником компании, который даст более детальные разъяснения по вопросу.

Бесплатная юридическая консультация включает в себя:

ознакомление с обстоятельствами дела;

анализ предоставленных документов (если таковые имеются);

выбор законодательных норм, которые будут служить основой решения проблемы;

выбор оптимального пути выхода из ситуации (юрист может предложить несколько вариантов, после чего предприниматель выберет наиболее подходящий для себя);

разработка дальнейшего плана действий.

Любой бизнес, в процессе развития, сталкивается с теми или иными правовыми вопросами. Своевременное обращение к юристу, поможет избежать необдуманных действий и решений, которые приведут к усугублению ситуации.

Обращаясь в нашу юридическую фирму, вы можете быть уверены, что получите профессиональную помощь. Наши юристы имеют докторские и кандидатские степени, практический опыт от 10 лет и желание действительно вам помочь. Вы можете записаться на юридическую консультацию прямо сейчас:

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