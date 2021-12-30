Субсидиарная ответственность директора ООО и иных участников. Привлечение к субсидиарной ответственности

Руководство и учредители компании не несут ответственности по финансовым обязательствам перед контрагентами. Но это правило действует до тех пор, пока юридическое лицо своевременно расплачивается с налоговой инспекцией и другими предприятиями, физическими лицами. Если долги постоянно накапливаются, собственник фирмы обязан погасить их за счет личных средств, собственного имущества. В этой ситуации и наступает субсидиарная ответственность директора и иных участников компании.

На кого может быть наложена субсидиарная ответственность, если у компании есть долги?

Если у юридического лица нет денег для исполнения обязательств перед контрагентами, ответственность несут люди, которые возглавляли предприятие.

В законодательстве они носят название, как контролирующие органы, к которым относятся:

гендиректор;

участники общества;

собственник юридического лица – когда компанию оформили на иное лицо или предприятие было зарегистрировано для деления фирмы и ухода от налогообложения;

главбух, заместитель – лицо, осуществляющее оплату;

подставные руководители и учредитель (номиналы) – если не представят доказательства, что существовали только в документах, а прибыль поступала другому лицу.

Именно эти граждане могут нести субсидиарную ответственность. Это положение разъяснено в статье 53.1 ГК, статье 61.10 ФЗ «О финансовой несостоятельности» и пункте 3 и к Постановления ВС от 21.12.17 года №53.

Если установлена вина нескольких лиц, то по обязательствам перед контрагентами они отвечают солидарно. Кредитор направит свои требования платежеспособному руководителю и потребует погасить задолженность.

Тот, кто рассчитается по всем долговым обязательствам, сможет получить часть денег с других лиц, несущих солидарную ответственность. Но это ему придется сделать самостоятельно.

Руководящий состав не несет личную ответственность автоматически при образовании задолженности перед контрагентами. Директору придется исполнить требования кредитора, если в компании нет средств для погашения обязательства по его вине. Этот факт могут установить только судебные инстанции. А подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности должны уже заинтересованные лица.

Ситуации, при которых наступает субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность директора может наступить в нескольких ситуациях. Компания стала банкротом и в этом виновны собственники или ФНС брошенное с долговыми обязательствами предприятие исключает из ЕГРЮЛ (ст. 3 Закона об юрлицах).

ООО признало себя финансово-несостоятельным

Банкротство – ситуация когда Арбитраж признал, что в компании долговых обязательств больше, чем средства на счетах и имущества. Инициировать процедуру можно при задолженности на сумму от 300 тыс. рублей.

Банкротство проходит по следующей схеме:

ФНС, контрагент или собственник офиса не могут получить деньги от компании и подают в суд, который выносит соответствующее решение и выдает исполнительный лист. Если срок неуплаты более 3-х месяцев, контрагент через Арбитраж подает заявление на банкротство юридического лица. Арбитражный суд назначает финуправляющего. Он занимается сбором средств, выставляет имущество на торги и за счет вырученных денег расплачивается по долгам ООО. Компанию исключают из ЕГРЮЛ и закрывают.

Если докажут, что в разорении фирмы виновато руководство, его принудят доплачивать контрагентам, если денег для полного расчета не хватило. Для этого проводится отдельное судебное заседание.

Вот некоторые ситуации, указанные в ст. 61.11 и 61.12 ФЗ «О финансовой несостоятельности», когда виновен гендиректор или собственник ООО:

из компании были выведены средства, имущество переписано на других лиц;

у юридического лица нет бухдокументов или информация в ней недостоверна;

половина долговых обязательства – налоговые отчисления и пени, штрафы, из-за которых средств на выплату заработной платы и расчетов с поставщиками не хватило;

руководителю было известно о существовании серьезной задолженности перед контрагентами, но заявление на банкротство он не подвал;

ООО меняла постоянно адрес, пряталось от поставщиков, кредиторов.

Рассчитываться по долгам руководству не потребуется, если оно пыталось восстановить платежеспособность предприятия: брали отсрочку на уплату налоговых сборов, но исправить ситуацию не удалось.

Пример: участников ООО обязали погасить задолженность компании-банкрота

Юридическое лицо с несколькими учредителями не рассчиталось с подрядчиками. Долг составлял – 3,7 млн. рублей. Контрагент подал в суд, ему выдали исполнительный лист, он обратился в Арбитраж с заявлением об открытии процедуры банкротства в отношении должника.

Подрядчик потребовал привлечь участников ООО к субсидиарной ответственности. Выяснилось, что учредители изменили адрес компании и не поставили об этом ИФНС в известность, скрыли бухгалтерские документы и зарегистрировали компании на другое лицо. Это делать согласно закону запрещено, долги нужно гасить или подавать на банкротство, а не прятать бизнес.

Контрагент получил исполнительный лист, на основании которого владельцы предприятия были привлечены к ответственности на сумму 3,7 млн. рублей.

Компанию исключили из единого реестра юрлиц

ФНС ведет специальный реестр – ЕГРЮЛ. Если организация на протяжении 12 месяцев не предоставляет отчетность и не использует свои счета, налоговая инспекция признает, что она больше не ведет финансово-хозяйственную деятельность. Такие предприятия исключают из ЕГРЮЛ.

Оставшиеся долговые обязательства переходят к гендиректору и руководству компании. Но для этого кредитору необходимо обратиться в судебные инстанции с иском о привлечении к субсидиарной ответственности и доказать, что организация уклонялась от погашения задолженности.

Пример из практики: юридическое лицо ликвидировали, а задолженность перешла к собственникам.

В компании висит долг 700 тыс. рублей за аренду. Суд уже состоялся и исполнительный лист есть. Владельцы просто не стали вести финансово-хозяйственную деятельность через ООО и зарегистрировали ИП. Компанию исключили из ЕГРЮЛ как неработающую. Но, арендодатель получил долг уже через собственников.

В каких случаях субсидиарная ответственность ложится на плечи руководства компании?

Причастность к разорению ООО устанавливают при помощи договоров, не предоставленных услуг или исполненных работ по актам, по факту оплаты, по протоколам собраний учредителей, на которых выносились решения, по существующим приказам.

Субсидиарная ответственность коснется директора и учредителей, если кредиторы и суд смогут предъявить доказательства, того что:

сделки привели к тому, что фирма понесла серьезные убытки, купила стройматериал за 700 тыс. рублей и реализовала за 350 тыс. – обоснованность такого решения сомнительна;

заключены фиктивные договора с контрагентами;

нет документов, тогда руководству придется нести ответственность по субсидиарке;

сделки заключались одним учредителям, хотя было необходимо решение общего собрания;

компания неплатежеспособна, а руководство не подало заявление на банкротство (на это отводится 30 дней с момента установления данного факта).

Главный фактор в установлении виновности директора или учредителей – умышленное причинение вреда финансовому положению организации. Но неграмотное управление фирмой, несознательные сделки, судебные инстанции могут оправдать. Здесь потребуется помощь высококвалифицированного юриста:

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Когда субсидиарную ответственность несет главбух?

В отношении бухгалтера компании также предусмотрена субсидиарная ответственность директора, если он давал директору указания финансового характера или с опозданием сообщал о неплатежеспособности и убытках организации.

Также главбух будет отвечать и в других ситуациях:

входит в состав совета директоров;

получил прибыль от действий, противоречащих закону, не исполнял налоговые обязательства;

составлял отчетность с ошибками, прятал финансовую и бухгалтерскую документацию;

распоряжался 50% ценных бумаг компании, владел частью доли в УК.

Не имеет значения, работал главный бухгалтер по договору ГПХ, трудовому соглашению или он был фрилансером. Если удастся доказать, что главбух причастен к разорению фирмы, к нему будет применена субсидиарка.

Субсидиарная ответственность директора, главбуха и иных участников — чего ждать родственникам?

Обвинить в банкротстве организации могут не только действующих директоров, но и уволившееся руководство (на протяжении 2-х лет до процедуры), друзей, родственников, партнеров настоящих учредителей – всех, кто может оказать влияние на верное принятие решения с целью получения прибыли.

К владельцам может быть применена субсидиарная ответственность, если будет доказано, что на средства фирмы для личного использования покупались автомобили, ценные вещи, недвижимое имущество. Доказать, что сторонние лица причастны к плохому финансовому положению компании тяжело, но можно.

Вот несколько ситуаций:

За время работы в фирме на должности директора, родственник стали владельцами ценных бумаг, на их счета перечислялись большие суммы или на них было зарегистрировано имущество. Если глава предприятия, купленные ценные вещи оформлял на себя, затем передавал в дар близким людям, сделки аннулируют через суд, а все подаренное имущество изымут. У родителей, детей, супруги директора фирмы нет больших доходов, но после перевода средств со счета компании в их собственности проявляется авто, недвижимость, ценные бумаги. Контрагенты смогут представить доказательства, что эти подарки были сделаны за счет обанкротившегося предприятия. Все, как в предыдущем случае заберут. Близкие руководителя компании хорошо зарабатывают. Судебные инстанции будут осуществлять проверку, достаточно ли у них собственных денег для приобретения недвижимости, авто. Если все сделки подтверждены выписками с личных счетов, имущество перешло по наследству, субсидиарка им не грозит.

Ответственность по долгам ООО несут только те лица, которые виновны в неплатежеспособности фирмы. Только из-за банкротства компании родственники руководства, учредителей отвечать по обязательствам не будут.

Если незаконных сделок нет, опасаться, что заберут их имущество не нужно.

Привлечение к субсидиарной ответственности

В качестве кредиторов могут выступать поставщики, банки, сотрудники организации, которым не выплатили заработную плату. Но при обращении в суд неважно, кто будет истцом.

Порядок взыскания субсидиарки следующий:

Контрагент убеждается, что компания не пытается рассчитаться по догам и направляет претензионное письмо. Фирма отвечает, что не имеет возможности расплатиться по долгам или не реагирует на претензии более 7 дней. Контрагент обращается к должнику, несущему субсидиарную ответственность с требованием исполнить обязательства. Субсидиарный ответчик обращается непосредственно к самому должнику, чтобы он погасил требования кредиторов. Если должник, несущий субсидиарную ответственность не согласен с предъявленными кредитором условиями он направляет в суд претензионное письмо. Вся ответственность переходит на главного должника.

Если суд решил, что именно субсидиарный ответчик должен расплатиться по долгам, то все обязательства погашаются за его счет. Но, необходимо доказать, что именно он разорил компанию. Если по долгам фирмы он расплатился, а его вины в этом не было можно подать на основного должника в суд и вернуть свои деньги.

Субсидиарная ответственность директора — порядок привлечения и изъятия

Взыскать долг с субсидиарного должника могут только после признания компании финансово-несостоятельной. После этого:

рассчитывают сумму задолженности перед всеми контрагентами;

управляющий из имущества предприятия формирует конкурсную массу;

если денег после продажи собственности компании не достаточно для расчетов с кредиторами, выявляются лица, причастные к разорению организации;

в их отношении применяется субсидиарная ответственность, это возможно сделать на протяжении 2-3 лет после процедуры признания компании финансово-несостоятельной.

Как и при продаже собственности, в ходе личного банкротства, при привлечении к субсидиарке ответчик может лишиться личных денег, имущества, кроме единственной жилплощади, предметов первой необходимости (ст. 446 ГПК). В конкурсную массу включают авто, недвижимость, ценности и дорогую технику.

Если субсидиарный ответчик причастен к разорению фирмы, у него могут изъять не только ценности, приобретенные за время работы в организации, но и другое имущество.

Если взять с должника нечего, на счета накладывается арест и ставится запрет на пересечение границы, пока открыто дело по исполнительному производству.

Контрагенты могут подать заявление на банкротство физического лица, чтобы найти собственность для реализации и оспорить подозрительные сделки.

Как избежать субсидиарной ответственности?

Чтобы контрагенты не смогли предъявить претензии к директору, главбуху и иным участникам организации, необходимо соблюдать несколько простых правил. А именно:

Следить за документами. Если они утеряны, сразу же их восстанавливать. Наемному сотруднику необходимо собирать все доказательства, если сделка кажется сомнительной, чтобы доказать свою непричастность к ней. Если руководство было предупреждено, что фирма, с которой заключается договор – однодневка. Необходимо составить служебную записку, на которой стоит отметка, что собственник был поставлен в известность. Не стоит заключать фиктивные договора. Уход от налогов может стать причиной серьезных проблем в будущем. Следует планировать деятельность фирмы, все анализировать, чтобы исключить возникновение неприятных ситуаций в будущем Не нужно прятаться от кредиторов – лучше разобраться с долгами. Попытаться оспорить выставленные требования, доказав свою непричастность и указав, что они несвоевременны. Можно заключить мирное соглашение и составить график платежей на выгодных условиях. Не соглашаться становиться номинальным директором — вас нанимают с конечной целью подставить. Других вариантов быть не может.

Субсидиарная ответственность директора, бухгалтера и иных участников ООО может наступить только, если фирма будет признана неплатежеспособной и кредиторам удастся доказать суду, что к разорению компании причастно руководство или учредители. По текущим долгам собственники предприятия не отвечают. Но, если будут доказана их вина, то могут изъять не только имущество, купленное во время руководства фирмой, но и личные ценные вещи. В этой ситуации лучше обратиться к опытным юристам.

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