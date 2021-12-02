Как принять участие в госзакупках и электронных торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Государственные закупки путем проведения аукциона позволяют ИП, организациям и физическим лицам стать поставщиками продукции, работ, услуг для госорганов и муниципальных учреждений. В тендере участвует заказчик и поставщик. Чтобы выиграть торги необходимо изучить ФЗ №44 и ФЗ №223, ГК ст. 448, как принять участие в госзакупках и электронных аукционах.

Согласно законодательству участие в госзакупках могут принимать юридические лица, ИП, самозанятое лицо, предложившее минимальную стоимость на продукцию, работы или услуги и ставшим победителем тендера. По итогам аукциона подписывается контракт, регулирующий дальнейшие взаимоотношения между поставщиком и заказчиком.

Какие бывают тендерные торги?

Существуют открытые и закрытые аукционы. Торги проходят в несколько или один тур. Закрытые аукционы могут быть единичными либо осуществляться путем запроса котировок. Став победителем торгов, поставщик заключает контракт. Для начинающих бизнесменов – это возможность заявить о себе на рынке и стать сильным конкурентом, повысить свою конкурентоспособность.

Некоторые компании, не участвуют в тендерах из-за сложности процедуры. Но изучив подробные инструкции, как принять участие в электронных аукционах и торга, можно заключить выгодный контракт.

Участие в госзакупках регулируется ФЗ №44 «О закупках по контрактам для обеспечения потребностей госорганизаций и муниципальных органов, ФЗ №223 «О государственных закупках отдельными юридическими лицами» и ст. 449 ГК РФ.

Особенности осуществления отдельных аукционов, представлены в таблице:

Тип торгов Специфика На закупку и продажу товаров Вид аукциона зависит от цели заказчика. Желает он реализовать или купить продукцию. Одна сторона – лицо, реализующее товар, вторая – покупатель. -конкурс проводится в несколько этапов или один;

-запрос предложений и котировок;

-аукцион;

-конкурентные дебаты Специфика подобных аукционов:

Тендер проводится при больших госзакупках. Участник должен иметь специальное оборудование, необходимую квалификацию. Контракт подписывается с компанией, которая может осуществить проект по надлежащей стоимости и на высоком уровне.

Аукцион проводится в 2 этап, если условия контракта изначально заказчик огласить не может. Победителем становится поставщик, установивший самую выгодную цену.

Запрос котировок – все поступившие заявки анализируются. Выигрывает компания, предпочтение которой отдаст заказчик.

При запросе котировок изучается экономическая и техническая сторона.

Споры – жестких запретов нет. В тендере могут принять участие все желающие, соответствующие требованиям организатора. Торги открытого и закрытого типа На торгах, которых проходят в открытой форме могут присутствовать все поставщики, на закрытых аукционах, только приглашенные организатором.

Они актуальны, если:

-необходимо сохранить государственную или коммерческую тайну;

-круг исполнителей ограничен;

-необходимо минимизировать затраты, которые потребуются для проведения открытого тендера.

При выборе вида государственных тендерных закупок, заказчик не может нарушать требования закона, нормативно-правовых актов. Закупки с отдельными юридическими лицами Организатор – госорган или муниципальное учреждение. Заказчик не может менять условия контракта, список продукции, работ и услуг.

Закупки осуществляются у отдельных компаний. Вид аукциона, условия заказчик выбирает по своему усмотрению.

Коммерческий аукцион. Частники закупают товар в соответствии с ГК и ФЗ №135. Заказчик выбирает условия торгов. Размещать данные о проведении торгов на Госуслугах не нужно. Аукцион в электронной или документальной форме Независимо от выбранного вида торгов, организатор контролирует поступающую на площадку информацию. Условия устанавливает заказчик. Для всех участников они аналогичные.

Все конкурсы на закупку товаров, услуг и работ заказчики проводят с учетом своих требований, условий. Выбор поставщика по тендерным закупкам зависит от пожеланий организатора тендерных закупок, установленных им правил.

Организовать аукцион могут компании любой формы собственности. Принимать участие в тендере имеют право все желающие, на практике заказчики отдают предпочтение крупным организациям, проверенным контрагентам.

Участие в госзакупках самозанятых — можно или нельзя?

Законодательством предусмотрены общие правила для проведения торгов. Принять участие в тендере могут и лица, зарегистрированные в качестве самозанятых. Но часто организаторы допускают только некоторых поставщиков.

Физические лица (самозанятые) могут стать участниками конкурса, по ряду категорий:

создание, продвижение сетевых сервисов, сайтов;

предоставление образовательных услуг;

производство сувениров, украшений;

нотариальные услуги, переводчики, фотографы;

ремонтно-монтажные работы;

поставка продукции собственного производства.

Прежде чем принять участие в торгах, необходимо учесть и некоторые риски: нет обеспечения по контракту, отклонение заявки из-за того, что у самозанятого нет лицензии.

В некоторых аукционах принять участие невозможно, если работы очень сложные и могут представлять опасность для физлица.

Может ли принять участие в госзакупках индивидуальный предприниматель

Исполнение государственного или муниципального заказа – коммерческая деятельность. ИП может стать участником конкурса. При этом предприниматель должен соблюсти ряд условий:

документация, соответствует действующим правилам;

ИП должен представить доказательства, что он сможет выполнить поставку, работы на должном уровне.

Индивидуальный предприниматель должен хорошо подготовиться к тендерным торгам. Заявления будет недостаточно. От его подготовки, наличия обеспечения и возможности предложить более выгодные условия зависит результат торгов.

Участие в госзакупках — необходимые документы

Список справок, выписок зависит от того, на какой стадии процедуры находится участник аукциона. Для аккредитации на онлайн торговых площадках потребуются:

копия устава, предварительного заверенного в нотариальной конторе;

ИП копия паспорта всех страниц;

индивидуальный номер налогоплательщика;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

доверенность, если в аукционе принимает участие представитель поставщика;

гарантии о возможности заключения крупных сделок (с суммой).

Самозанятым понадобится только копия паспорта. Участники заполняют заявку на аккредитацию по форме ЭТП. После отправляют ее и ждут результата проверки.

Чтобы принять участие в госзакупках самозанятому потребуется:

копия всех страниц паспорта;

электронная цифровая подпись;

СНИЛС;

декларация, на основании которой он сможет подтвердить, что отвечает условиям торгов;

регистрация на электронной торговой площадке;

банковские гарантии.

ИП дополнительно прикладывают выписку из единого реестра предпринимателей или юридических лиц (срок действия 30 дней). Помимо аккредитации на выполнение определенных типов работ, потребуется лицензия или допуск саморегулирующейся организации.

Заказчик может потребовать от организатора и другую информацию в форме заявления или декларации:

деятельность компании не запрещена Федеральной службой судебных приставов, организация не имеет долгов и не банкротится;

отсутствуют невыплаченные налоги, другие обязательные сборы;

организация не находится в списке ненадежных поставщиков;

у руководителя фирмы, владельца, главного бухгалтера и исполнителей нет судимости по экономическим преступлениям;

справка, что фирма – малый бизнес, общество, где работают люди с ограниченными возможностями, некоммерческие фонды;

имеются инструкции на технически сложные изделия;

решение о том, что предприниматель может осуществить крупные поставки.

Вся информация проверяется уполномоченными лицами. Если будет обнаружен подлог, обман, претендента могут занести в реестр ненадежных поставщиков. ФЗ №44 ограничивает список документов, если заказчик требует предоставить дополнительную информацию, участник конкурса имеет право подать жалобу в ФАС.

Участие в госзакупках начинающего предпринимателя — есть ли ограничения?

Новички подают документы на одинаковых условиях, что и крупные компании, уже являющиеся поставщиками продукции, услуг. Здесь разницы нет.

Участие в тендерных закупках проходит в несколько этапов:

выбор выгодного конкурса;

покупка электронной цифровой подписи;

проверка на электронной торговой площадке;

предоставление гарантии от банка по контракту;

оформление документов;

отправка заявление на участие в аукционе;

конкурс: изучение поданных заявок, выбор поставщика;

заключение контракта на выполнение работ, предоставление услуг, закупку товара или продукции.

Изучив каждый этап аукциона более подробно, начинающий сможет стать участником торгов и подписать с организатором контракт на крупные поставки.

Как найти интересующий конкурс?

Все государственные закупки есть на сайте – www.zakupki.gov.ru. Начинающим предпринимателям и компаниям, не принимавшим участие в торгах самый доступный вариант – запросы котировок и электронные торги. Это быстрые аукционы, гарантии от поставщика не понадобятся, выигравшего конкурс выбирают по цене, установленной на товары или услуги, работы.

При помощи системы поиска можно выбрать аукционы¸ удовлетворяющие требованиям соискателя:

начальная стоимость;

город и место поставки;

название заказчика;

ключевые слова: ремонт, услуга;

иные характеристики;

убрать фильтры (заявления не принимаются) и окончание закупки (проект выполнен).

Требования к составлению документов изучаются детально. Просмотрев стоимость, условия, поставщик сможет определиться, может ли он рассчитывать на выигрыш. Если шансов нет, тратить время не стоит. Оформление документов потребует и определенных затрат.

Получение ЭЦП для предпринимателя

Электронная подпись необходима для подтверждения справок, выписок онлайн. Для получения ЭЦП понадобится:

устав организации или паспорт ИП, самозанятого;

свидетельство о госрегистрации, выписка из ЕГРЛЮЛ или ЕГРИП;

доверенность, если в аукционе участвует представитель компании;

разрешение от соискателя на участие в тендерных государственных закупках.

Электронная подпись выдается на представителя организации, участвующего в конкурсе. ЭЦП оформляется в течение 2-х дней. Для этого потребуется обратиться в специализированный аккредитованный центр.

Аккредитация на электронной торговой площадке

После того, как бизнесмен определился с выбором ЭТП, он обязан пройти проверку. Для этого предпринимателю потребуется:

заполнить заявление, запрос на получение счета;

загрузить документацию;

скачать на компьютер необходимую программу.

Документы подаются:

электронной почтой — подписываются при помощи ЭЦП;

почтой с описью вложения и уведомлением о получении;

лично по адресу нахождения организатора конкурса.

После подтверждения соискатель выбирает нужный ему аукцион (на это потребуется около 5 дней).

Обеспечение по госконтракту

После прохождения аккредитации на электронной площадке, бизнесмен регистрирует счет в финансово-кредитной организации, на который зачисляются денежные средства для обеспечения заявки по тендерным закупкам. Ее размер заказчик устанавливает на свое усмотрение: 0,5-5% от минимальной цены контракта.

Если поставщик выиграл аукцион и не стал исполнять контракт, деньги переводятся на счет организатора. До аукциона средства на счет блокируются. Если предприниматель проиграл, деньги поступают ему обратно на протяжении 5 рабочих дней.

Как правильно оформить запрос на участие в госзакупках?

Заявка – согласие на участие в аукционе, который проводится на определенных условиях. Единой формы не существует, ее выбирает заказчик. Если она не будет соответствовать образцу, организатор имеет право заявку не принимать.

Оформляя запрос необходимо соблюдать основные правила:

использовать только установленные документами, нормативно-правовыми актами обозначения, наименования;

исключить неточные разъяснения.

Запрос на участие в тендере подается в сроки, предусмотренные извещением. Чтобы стать поставщиком понадобится предоставить некоторую информацию:

согласие, что условия государственного контракта устраивают;

товарный знак, названием товаров;

количество продукции на основании извещения, характеристики;

подтверждение, что поставщик соответствует требованиям заказчика;

сделать предложение относительно стоимости продукции, с учетом налогов и сборов.

Информация о компании, контактные данные указываются в анкете. Она прикладывается к общему пакету документов.

Предоставление документации на тендер

Запрос отправляется в установленные сроки, если их нарушить, он принят не будет. Согласно федеральному закону они могут быть разными:

цена контракта более 3 млн – 20 дней;

стоимость проекта меньше 3 млн – 7 дней.

В извещении указываются сроки предоставления заявки. Если они будут нарушены, то поставщик к аукциону допущен не будет. Исполнитель может направить только одну заявку относительного каждого отдельного лота.

Документы и запрос прошиваются, проставляется нумерация страниц, заверяется представителем компании, печатью, запечатываются и направляются организатору конкурса. При подаче заявки онлайн, письмо отправляется в закрытом доступе, до начала тендера просмотрено быть не может.

Проведение государственных закупок

Получив пакет документации, представитель организатора конкурса ставит на конверте название и номер лота, указывает данные лица, отправившего заявку, наименование предприятия и юр. адрес. Выдается расписка о получении.

При подаче документации онлайн, присваивается номер, пронумерованный запрос отправляется поставщику. Во время проведения конкурса заявители предлагают свою стоимость контракта.

Поставщика выбирают путем голосования. Если голоса разделились, то решающее мнение остается за председателем конкурса или организатором. Озвучивается итог аукциона и проигравшим компаниям обеспечение перечисляется обратно.

Подписание контракта по тендерным закупкам

После тендера, заказчик направляет проект документов. Прежде чем заключить контракт его нужно внимательно прочитать и просмотреть сроки исполнения государственного заказа, штрафы, варианты оплаты.

Если необходимо внести правки, поставщик оформляет протокол и отправляет заказчику. Внести исправления исполнитель может только 1 раз (ст. 83.2 ФЗ №44).

Как правильно работать с сервисом Госзакупок?

Чтобы зарегистрироваться на сайте потребуется специальное программное обеспечение и сертификат. Для его получения потребуется направить заявление от компании в Федеральное казначейство. Персональный компьютер должен соответствовать требованиям сервиса.

Пользователям, прошедшим авторизацию смогут воспользоваться функционалом сайта Госзакупок:

внесение данных о контракте, участниках, сроках, документах;

размещение государственных заказов различными вариантами;

получение информации о партнерах;

оформление протоколов, загрузка документов;

контроль поставок;

доступ к реестру неблагонадежных исполнителей;

поиск заказов;

настройка уведомлений о новых лотах.

На сайте Госзакупок пользователь может пользоваться расширенным или быстрым поиском интересующих тендерных госзакупках.

Принимать участие в госзакупках могут юридические лица, ИП и самозанятые лица. Став поставщиком государственного или муниципального учреждения, исполнитель увеличивает базу клиентов. Контрагентом крупного заказчика, заключают выгодные контракты, что положительно сказывается на репутации, рентабельности предприятия.

Электронные аукционные и тендерные торги – выбор поставщиков товаров, исполнителей работ, отвечающих требованиям организатора конкурса. Участники закупок предлагают свои условия. Они не должны противоречить требованиям, заявленным заказчиком.

Организатор конкурса выбирает исполнителя, предложение которого для него самое выгодное по стоимости и условиям. Чтобы принять участие в госзакупках необходимо внимательно изучить законы, иметь ресурсы для обеспечения контракта и выполнения работ, и знать, как подать заявку на участие в госзакупках.

Вы можете разобраться в этом сами или обратиться к профессиональным юристам, которые сделают участие в госзакупках более простым и значительно увеличат шансы на выигрыш тендера.

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