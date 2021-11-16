Как юридическому лицу продать автомобиль физическому лицу?

Компания имеет право продавать авто не только организациям, но и физлицам. ИП может этот транспорт купить. Но у таких сделок есть свои нюансы. Перед их заключением следует проконсультироваться с юристом, как юридическому лицу продать автомобиль физическому лицу: подготовить документы, установить стоимость, отчитаться перед налоговой инспекцией.

Какие существуют нюансы при реализации авто

Снизить риски при продаже юрлицом транспорта физлицу следует ознакомиться с некоторыми нюансами. А именно:

Проверить репутацию юрлица, прежде чем заключать сделку: нет ли у него неисполненных обязательств, задолженности. Получить выписку из ЕГРЮЛ. Уточнить о наличии исполнительного производства или дела о признании компании финансово-несостоятельной.

В договоре купли-продажи нельзя указывать заниженную стоимость авто. Налоговая инспекция рассмотрит данный факт, как мошенничество.

Как происходит сделка продажи транспорта юрлидическим лицом?

Сделка, на основании которой машина переходит от компании к предпринимателю или другому лицу, осуществляется поэтапно. Законодательными актами предусмотрено, как юрлицу продать автомобиль физлицу:

Договор содержит информацию о каждой стороне сделки, предмете, условиях совершения и цене. Оплата за авто в кассу компании или на счет, открытый в банке. При перечислении денег на р/с бухгалтерия должна предоставить платежку по форме ПД-4, с указанием: получателя и плательщика, номера контракта и назначением платежа. Это единственный вариант, когда у юрлица нет кассы, и она не может предоставить чек. Оформление акта приема-передачи автомобиля с его техническими характеристиками, исправности на момент перехода машины индивидуальному предпринимателю. Постановка покупателем транспорта на учет в ГИБДД. В ПТС указывается новый собственник, проставляется дата и подписи сторон.

Перед заключением сделки издается приказ, в котором содержатся информация о физлице, условия, стоимость реализации движимого имущества. Для расчета цены осуществляется экспертиза независимой организацией. Физическое лицо имеет право присутствовать во время ее проведения и потребовать предоставить ему приказ.

Физлицу компания обязана предоставить следующий пакет документации:

диагностическую карту авто;

свидетельство о госрегистрации в ГИБДД, ПТС;

страховку ОСАГО;

чеки об уплате сборов.

С юридической точки зрения продажа авто физлицу стала упрощенной. При заключении сделки не потребуется:

заверять договор у нотариуса;

заранее снимать транспорт с госрегистрации в ГИБДД.

Но, несмотря на упрощенную схему, продажа юридическим лицом автомобиля физическому лицу, более сложная. Чтобы избежать возможных рисков, следует убедиться, что транспорт не находится в залоге. Основные средства учитываются при расчете с контрагентами. При наличии долгов, кредитору могут оспорить сделку.

Договор купли-продажи авто юрлицом

Основной документ, подтверждающий совершение сделки между организацией и физическим лицом – договор. Никаких изменений по тексту и особенностей он не имеет. Но его содержание должно соответствовать нормативно-правовым актам.

Обычный договор продажи автомобиля оформляется в соответствии с ГК РФ, ст. 130, 161, 223, 224, 454, 458. Его структура должна содержать:

дату и место, где оформляется;

реквизиты участников сделки (реквизиты юрлица и паспортные данные физлица);

обязанности сторон и содержание сделки;

подробное описание транспорта;

цена (прописью и цифрами);

исполнение обязательство по договору: дата передачи, авто, денег;

при наличии аксессуары, которые идет вместе с транспортным средством;

список передаваемых вместе с авто документов.

Несмотря на то, что машина – движимое имущество и при его реализации регистрация прав не нужна (ГК РФ ст. 130), его требуется зарегистрировать на покупателя в ГИБДД. Одна копия договора купли-продажи остается у инспекторов.

Цена транспортного средства и его стоимость

При установлении стоимости продажи автомобиля участники сделки могут назначить любую цену (НК РФ ст. 40). Пока не сказано иное, цена считается законной. Проверить сделку ИФНС может только, если в ней усматриваются признаки связи покупателя и продавца (корысти ст. 40 п.2).

На основании ГК РФ ст. 421 стороны имеют право свободно заключать договор, как и устанавливать стоимость автомобиля. Если транспортное средство реализуется по заниженной цене, остаточной стоимости или намного ниже рыночной, следует оформить акт купли-передачи, с подробным указанием технического состояния поддержанного транспортного средства, его неисправности.

Списанное авто может быть продано физлицу или предпринимателю. В этой ситуации к документации и акту прилагается бухгалтерская справка о том, что машина списана и не стоит на балансе организации. К экспертизе привлекаются независимые специалисты.

Налоги при реализации авто юрлицом

Получение денег во время продажи транспорта – выгода для компании. Предприятия, реализуя основное средство, должны учитывать полученную от сделки прибыль. Но на практике при амортизационных начислениях и учете расходов на реализацию машины разница – отрицательная. Налогообложение осуществляется в соответствии с НК РФ ст. 268.

Относительно налога на движимое имущество, юридическое лицо должно оплатить его за весь период, на протяжении которого автомобиль был его собственностью. Начисление НДС связано с применяемым компанией налоговым режимом.

Различие сделки купли-продажи авто юрлицом от сделки между физлицами

Реализация транспорта компанией несколько отличается, от продажи и покупки машины физическими лицами. Среди существенных отличий сделки юристы выделяют:

договор составляется с учетом требований, которым должны соответствовать контакты с участием юридического лица (реквизиты компании, подпись генерального директора, фирменная печать);

наличие акта передачи и приема авто;

передача денег наличными в кассу предприятия на основании приходного ордера или перечисление средств на расчетный счет компании.

Продажа авто юридическим лицом предпринимателю или гражданину осуществляется на основании договора купли-продажи машины и бухгалтерской документации, а также акта. Прибыль, полученная от сделки, облагается налогом. Стоимость в договоре может быть любая. Оформлять для покупателя счет-фактуру не требуется, если это не оговорено в документах.

При продаже авто руководителю компании может встать вопрос о цене имущества и взаимозависимости участников сделки. Для предупреждения таких претензий со стороны ФНС к оценке следует привлекать экспертов с независимой специализированной организации. Только при соблюдении всех пунктов, сделка не будет отменена.