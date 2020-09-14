Встречный иск в арбитражный суд: советы арбитражного юриста

Встречный иск в арбитражный суд имеет право подавать только ответчик. На это прямо указывает ст. 132 АПК РФ. Более никому из участников спора такое право не дано. Свои интересы прочие участники защищают путем подачи самостоятельных исковых заявлений. Встречный иск в арбитражный суд направлен исключительно на оспаривание претензий первоначального истца.

Встречный иск в арбитражный суд: основания и условия для подачи иска

Встречные притязания могут предъявляться на любой стадии процесса до того момента, пока арбитражный суд не огласит окончательное решение. Конкретный момент подачи законодатель не определяет. Принятие арбитражным судом встречного иска возможно при наличии следующих оснований:

наличие связи между взаимными претензиями сторон, совместное рассмотрение которых повлечет более быстрое и объективное разрешение спора;

возможность зачета первоначальных требований (под зачетом понимается основание, при котором претензии истца и ответчика могут быть прекращены);

удовлетворение встречных притязаний целиком или в части исключает удовлетворение притязаний, уже рассматриваемых.

Встречные претензии должны уменьшать требования истца на ту сумму, которую суд присудил в пользу ответчика. Кроме этого, оба иска должны касаться одного и того же предмета. Например, истец (поставщик) обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по договору поставки. Ответчик (покупатель) направил встречное требование о расторжении данного договора в связи с тем, что поставщик нарушил его в части сроков поставки и оговоренного ассортимента.

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При предъявлении ответчиком встречного искового заявления судебное разбирательство начинается заново, т.е. с процедур, осуществляемых на первичных стадиях процесса. Судья снова оглашает основания и предмет обоих исковых заявлений, устанавливает личности и статусы сторон, разъясняет им их права и обязанности, повторно опрашивает свидетелей и т.п.

Как написать встречный иск в арбитражный суд?

Встречный иск в арбитражный суд составляется по тем же правилам, что и первоначальный. Специальных законодательных положений, регламентирующих форму и содержание данного процессуального документа, не существует. При его написании следует руководствоваться нормами ст. 125 АПК РФ. Встречный иск подается в тот же суд, где рассматривается связанное с ним изначальное требование. Составляют его в письменном или электронном виде.

Встречный иск в арбитражный суд в электронном виде

Документ подается на сайте сервиса «Мой арбитр». Для этого пользователь должен:

Зарегистрировать личный кабинет на «Госуслугах».

Логин и пароль, полученные при регистрации, используются для входа на сайт «Мой арбитр».

Получить усиленную ЭЦП в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Их полный перечень размещен на официальном ресурсе Минсвязи. УЭЦП позволяет подписывать различные процессуальные документы, подаваемые в электронном виде, в том числе и в встречное исковое заявление.

Подготовить нужные бумаги.

Понадобятся сканированные копии всех расчетов, справок и договоров, которые, мнению заявителя, имеют значение для дела. Документы сканируются в черно-белом варианте, в натуральную величину. Электронный образ должен быть выполнен таким образом, чтобы сохранились и явно просматривались любые подписи, даты, реквизиты, признаки оригинальности и т.п. Файлы не должны превышать 30 Мб. Каждому файлу присваивают имя документа, который в нем хранится. Это позволит работникам суда быстро идентифицировать их.

Выбрать правильную категорию на сервисе «Мой арбитр»

На главной странице сервиса «Мой арбитр» выбирать категорию «Документы по делам» и подкатегорию «Встречный иск». При входе, система потребует ввести данные учетной записи от «Госуслуг».

Ввод первичных сведений.

Поскольку встречное исковое заявление подается по уже существующему делу, в соответствующей строке указывается номер этого дела. Затем пользователь нажимает кнопку «Поиск» и выбирает заявителя из представленного меню. Можно также указать нового участника. Его статус необходимо выбрать из списка – физическое лицо, ИП, юридическое лицо и т.п.

Проверка и подача встречного иска в арбитражный суд.

Как только все поля будут заполнены и документы загружены, система потребует проверить всю отправляемую информацию. После этого обращение будет передано в указанный пользователем арбитраж.

Ниже мы разместили образец встречного иска.

Встречный иск в арбитражный суд в письменном виде

Встречный иск в арбитражный суд в письменном виде составляется в соответствии с требованиями процессуального документооборота. Бланк имеет «шапку», где указывается наименование суда, наименования (ФИО) истца и ответчика, их юридические адреса, реквизиты, контактные телефоны, СНИЛС, ИНН или любой другой идентификатор. Если какие-либо идентификационные данные ответчика не известны, в том месте, где они должны быть, вписывается «данные не известны».

В содержании заявления указывается:

Суть дела. Обстоятельства излагаются максимально лаконично и ясно. Требование к ответчику и доводы, на которых оно основано. Суть нарушения прав истца и ссылки на соответствующие нормативные акты. В данном случае можно ссылаться не только на законы и кодексы, но и на Конституцию, указы президента, постановления правительства, международные соглашения и т.п. Например, при нарушении договора о международных морских перевозках можно сослаться не только на положения Кодекса торгового мореплавания, но и на нормы Гамбургских правил (ЮНСИТРАЛ), при условии, что в данном случае такая ссылка будет уместна. Цена иска и ее расчет, если требование подлежит оценке. Другие сведения, которые могут иметь значение для объективного разрешения спора.

П. 8.1 ст. 125 АПК РФ гласит, что в заявлении полагается отражать сведения о мерах по досудебному урегулированию. В случае со встречным иском делать этого не нужно.

Автор заявления обязан передать копию с приложенными документами каждой участвующей стороне. Сделать это следует путем отправки заказных писем с уведомлением о получении.

Документы, которые обязательно прикладываются к встречному иску

Ко встречному иску в арбитражный суд вне зависимости от формы его подачи прилагаются:

квитанция или чек об оплате госпошлины;

доверенность на представителя (если от имени юридического лица выступает его директор, вместо доверенности предъявляется приказ о его назначении);

выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о государственной регистрации хозяйствующего субъекта;

устав (если встречный иск исходит от юридического лица);

письменные сведения, подтверждающие тот факт, что сторона предпринимала попытки к примирению;

заключения об оценке, бухгалтерские расчеты, копии договоров и другие документы, относящиеся к данному спору.

В течение 5 дней после регистрации поступившего заявления, арбитр решает вопрос о его принятии к производству и рассмотрению в рамках первоначального процесса. При принятии встречного иска к рассмотрению, арбитражный суд принимает соответствующее решение и оглашает его на слушании.

Отказ в принятии встречного иска в арбитражный суд: что делать дальше?

Отказ оформляется отдельным определением. Поводом может служить:

истечение срока давности по встречному требованию (при условии, что об этом на слушании заявил истец);

отсутствие общности оснований и предмета спора;

невозможность применить встречное требование к зачету первоначального.

Постановление арбитражного суда о возвращении встречного иска может быть обжаловано в том же порядке, что и отказ в принятии первоначального иска. Составляется апелляционная жалоба и подается в арбитражный суд апелляционной инстанции.

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Перечень таких судов и порядок их работы установлен Федеральным конституционным Законом от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

До того момента пока апелляционный арбитраж не примет решение по жалобе, основные слушания приостанавливаются.