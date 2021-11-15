Как составить исковое заявление в арбитражный суд? Инструкция и образец искового заявления

Обратиться в Арбитражный суд имеет право каждое юридическое лицо, которому необходимо защитить свои законные интересы и права. Чтобы добиться результатов, следует знать, как составить исковое заявление в арбитражный суд. Для этого необходимо соблюсти основные критерии. Без этого Арбитражный суд откажет в удовлетворение иска.

Причины, по которым можно обратиться в Арбитраж

Первый критерий, без которого подача искового заявления нецелесообразна – финансовый характер существующего спора. Арбитраж занимается рассмотрением дел, вытекающих из экономической или предпринимательской деятельности.

Существует и другой фактор – субъективный состав спора. Арбитраж принимает исковые заявления только от ИП и юрлиц, в ситуациях предусмотренных законодательством, с участием граждан, государственных и других органов.

Перечисленные критерии используются в совокупности. Если хоть один из них отсутствует, то дело не будет входить в компетенцию Арбитражного суда.

Но, АПК РФ предусматривает и некоторые исключения: споры, относящиеся к особой компетенции Арбитража, независимо от субъективного состава. Это:

финансовая несостоятельность;

корпоративные споры;

отказ в госрегистрации, уклонении от госрегистрации юрлиц, ИП;

дела, относительно работы депозитариев, связанных с ценными бумагами и акциями;

споры, касательно деятельности государственных корпораций и организаций, публичных компаний;

защита интеллектуальных, авторских прав, деловой репутации;

споры относительно применения международных санкций.

Иные дела, вытекающие во время ведения экономической и предпринимательской деятельности, в ситуациях, предусмотренных действующим законом РФ.

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В какой Арбитражный суд подавать исковое заявление?

Иск предъявляется в суд по месту жительства или нахождения ответчика. Исковое заявление к юрлицу, вытекающее из работы его представительства, находящегося вне места пребывания компании, можно предъявить в Арбитраж по адресу организации или его филиала.

Дела об имущественных правах касательно недвижимости подаются в суд по месту расположения имущества. Корпоративные споры рассматриваются по адресу компании. Встречное заявление направляется в Арбитраж по месту рассмотрения первоначального дела.

При рассмотрении иска, содержащего требования, относящиеся к разным юрисдикциям (Арбитраж или основной), дело будет передано в судебную инстанцию общей юрисдикции.

Обратиться в Арбитраж можно несколькими способами: лично, подав документы в канцелярию, отправить письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Еще один удобный вариант – через личный кабинет «Мой арбитр».

Порядок и правила обращения в судебные инстанции

Составление и подача искового заявления в суд предполагает выполнение определенного алгоритма действий. Во многих ситуациях он носит досудебный порядок решения спора: в адрес ответчика направляется претензия. Сроки обращения в судебные инстанции – по окончанию 30 дней со дня отправки претензионного требования, если иное не предусмотрено договором или федеральным законом.

Досудебный порядок разрешения спора соблюдать не придется:

установление юридических факторов;

компенсация за пренебрежение правами на судопроизводство в определенный срок либо права на выполнение судебного решения;

финансовая несостоятельность;

корпоративные споры;

защита интересов и прав физлиц;

производство приказного характера;

содействие третейским судебным инстанциям;

приведение в исполнение приказов международных судов;

обращение в Арбитраж госорганов, прокурора, муниципальных учреждений власти, физлиц в области финансовой и предпринимательской деятельности.

Иные ситуации требуют претензионного порядка рассмотрения дела. Без него требования юридического лица или индивидуального предпринимателя рассмотрены не будут.

Как составить исковое заявление в арбитражный суд — инструкция

Оформлять документ необходимо с учетом требований, сформулированным в АПК и ГПК РФ. Придерживаться следует тех рекомендаций, которые соответствуют определенному спору.

Как составить исковое заявление в арбитражный суд согласно АПК и ГПК:

Наименование судебной инстанции. Для гражданского процесса – название истца или его представителя, регистрация и местонахождение. Для Арбитража – название компании, адрес, контакты, электронная почта и факс. Наименование ответчика, местожительство или месторасположение. Сущность, спора. Определенные требования. АПК РФ предусматривает указание ссылки на правовые акты по отдельным требованиям и их изложение к каждому ответчику. Доказательства, причины требований. Стоимость искового заявления и расчеты. Данные о соблюдении претензионного порядка (если необходимо). Информацию о мероприятиях, проведенных перед подачей документов, для обеспечения законных интересов (АПК). Список прилагаемой документации.

Иск подписывает представитель юридического лица, действующего по нотариальной доверенности или имеющий право выступать от его имени. В основном документ удостоверяет юрист (если у него имеются на это соответствующие полномочия) или директор компании.

Основные документы, необходимые для рассмотрения требований:

Уведомление о вручении копий иска и приложений, участвующих в споре. Квитанция об уплате госпошлины либо право на льготу или ходатайство о предоставлении рассрочки, отсрочки. Доказательства, подтверждающие правомерность требований. Ксерокопии свидетельства о госрегистрации юрлица или ИП. Доверенность на обращение в судебные инстанции, подтверждающую права на подписание требований. Ксерокопии определения Арбитража об имущественных интересах до подачи искового заявления. Документация, подтверждающая, что истец соблюдал досудебный порядок разрешения споров, за исключением ситуаций, если это не требует действующее законодательство. Справки, удостоверяющие проведение сторонами мероприятий, направленных на мирное урегулирование спорного вопроса, если они имели место и есть подтверждение. Проект контракта, если предъявлен иск относительно о принудительном подписании договора. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с указанием информации о месте жительства, нахождении ответчика и истца или приобретении гражданином статуса ИП либо прекращение физлицом деятельности в качестве предпринимателя или другая справка, подтверждающая указанные данные или отсутствии таких сведений.

Образцы исковых заявлений в Арбитражный суд

Мы подготовили для вас образцы типовых исковых заявлений в Арбитражный суд, которые часто встречаются в судебной практике. Вы можете скачать их, кликнув по необходимому исковому заявлению из списка ниже:

Помните, что каждый представленный выше документ — это образец искового заявления в Арбитражный суд, а случаи бывают разные. Вам следует грамотно изложить свои требования. В нашей практике мы видели, когда плохо подготовленный иск становился причиной неудачи наших оппонентов в арбитражном споре.

Поэтому рекомендуем обратиться к юристу, хотя бы за консультацией. Чтобы потом сохранить время, нервы и деньги на судебное разбирательство.

Документы должны быть оформлены не раньше, чем за 30 дней до момента обращения юридического лица в Арбитражный суд.

Размер государственной пошлины, уплачиваемой истцом при подаче иска, зависит от его предмета. Госпошлина может устанавливаться в фиксированном размере или в процентах от суммы требований. Порядок начисления пошлины установлен статьей 333.21 НК РФ.

Перед подачей искового требования лучше проконсультироваться с опытным юристом, занимающимся делами, относящимися к судам общей юрисдикции и Арбитражу. Главное соблюсти претензионный порядок разрешения споров, если это требуется федеральным законом. В противном случае, в рассмотрении дела суд откажет.

Также, вы сами можете отказаться от иска в арбитражном процессе. Например, если вы с партнером или контрагентом смогли прийти к соглашению и урегулировали спор мирным путем.

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