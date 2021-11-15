Как составить исковое заявление в арбитражный суд? Инструкция и образец искового заявления
Обратиться в Арбитражный суд имеет право каждое юридическое лицо, которому необходимо защитить свои законные интересы и права. Чтобы добиться результатов, следует знать, как составить исковое заявление в арбитражный суд. Для этого необходимо соблюсти основные критерии. Без этого Арбитражный суд откажет в удовлетворение иска.
Причины, по которым можно обратиться в Арбитраж
Первый критерий, без которого подача искового заявления нецелесообразна – финансовый характер существующего спора. Арбитраж занимается рассмотрением дел, вытекающих из экономической или предпринимательской деятельности.
Существует и другой фактор – субъективный состав спора. Арбитраж принимает исковые заявления только от ИП и юрлиц, в ситуациях предусмотренных законодательством, с участием граждан, государственных и других органов.
Перечисленные критерии используются в совокупности. Если хоть один из них отсутствует, то дело не будет входить в компетенцию Арбитражного суда.
Но, АПК РФ предусматривает и некоторые исключения: споры, относящиеся к особой компетенции Арбитража, независимо от субъективного состава. Это:
- финансовая несостоятельность;
- корпоративные споры;
- отказ в госрегистрации, уклонении от госрегистрации юрлиц, ИП;
- дела, относительно работы депозитариев, связанных с ценными бумагами и акциями;
- споры, касательно деятельности государственных корпораций и организаций, публичных компаний;
- защита интеллектуальных, авторских прав, деловой репутации;
- споры относительно применения международных санкций.
Иные дела, вытекающие во время ведения экономической и предпринимательской деятельности, в ситуациях, предусмотренных действующим законом РФ.
Если вам необходимо составить исковое заявление в Арбитражный суд или требуются услуги полного представительства в Арбитражном суде, то обращайтесь в нашу компанию. Начать предлагаем с бесплатной консультации и оценки дела:
Наша юридическая компания имеет безупречную репутацию на рынке. В штате работают опытные арбитражные юристы с минимальным практическим стажем от 10 лет. На любые виды услуг мы даем финансовые гарантии.
В какой Арбитражный суд подавать исковое заявление?
Иск предъявляется в суд по месту жительства или нахождения ответчика. Исковое заявление к юрлицу, вытекающее из работы его представительства, находящегося вне места пребывания компании, можно предъявить в Арбитраж по адресу организации или его филиала.
Дела об имущественных правах касательно недвижимости подаются в суд по месту расположения имущества. Корпоративные споры рассматриваются по адресу компании. Встречное заявление направляется в Арбитраж по месту рассмотрения первоначального дела.
При рассмотрении иска, содержащего требования, относящиеся к разным юрисдикциям (Арбитраж или основной), дело будет передано в судебную инстанцию общей юрисдикции.
Обратиться в Арбитраж можно несколькими способами: лично, подав документы в канцелярию, отправить письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Еще один удобный вариант – через личный кабинет «Мой арбитр».
Порядок и правила обращения в судебные инстанции
Составление и подача искового заявления в суд предполагает выполнение определенного алгоритма действий. Во многих ситуациях он носит досудебный порядок решения спора: в адрес ответчика направляется претензия. Сроки обращения в судебные инстанции – по окончанию 30 дней со дня отправки претензионного требования, если иное не предусмотрено договором или федеральным законом.
Досудебный порядок разрешения спора соблюдать не придется:
- установление юридических факторов;
- компенсация за пренебрежение правами на судопроизводство в определенный срок либо права на выполнение судебного решения;
- финансовая несостоятельность;
- корпоративные споры;
- защита интересов и прав физлиц;
- производство приказного характера;
- содействие третейским судебным инстанциям;
- приведение в исполнение приказов международных судов;
- обращение в Арбитраж госорганов, прокурора, муниципальных учреждений власти, физлиц в области финансовой и предпринимательской деятельности.
Иные ситуации требуют претензионного порядка рассмотрения дела. Без него требования юридического лица или индивидуального предпринимателя рассмотрены не будут.
Как составить исковое заявление в арбитражный суд — инструкция
Оформлять документ необходимо с учетом требований, сформулированным в АПК и ГПК РФ. Придерживаться следует тех рекомендаций, которые соответствуют определенному спору.
Как составить исковое заявление в арбитражный суд согласно АПК и ГПК:
- Наименование судебной инстанции.
- Для гражданского процесса – название истца или его представителя, регистрация и местонахождение. Для Арбитража – название компании, адрес, контакты, электронная почта и факс.
- Наименование ответчика, местожительство или месторасположение.
- Сущность, спора. Определенные требования.
- АПК РФ предусматривает указание ссылки на правовые акты по отдельным требованиям и их изложение к каждому ответчику.
- Доказательства, причины требований.
- Стоимость искового заявления и расчеты.
- Данные о соблюдении претензионного порядка (если необходимо).
- Информацию о мероприятиях, проведенных перед подачей документов, для обеспечения законных интересов (АПК).
- Список прилагаемой документации.
Иск подписывает представитель юридического лица, действующего по нотариальной доверенности или имеющий право выступать от его имени. В основном документ удостоверяет юрист (если у него имеются на это соответствующие полномочия) или директор компании.
Основные документы, необходимые для рассмотрения требований:
- Уведомление о вручении копий иска и приложений, участвующих в споре.
- Квитанция об уплате госпошлины либо право на льготу или ходатайство о предоставлении рассрочки, отсрочки.
- Доказательства, подтверждающие правомерность требований.
- Ксерокопии свидетельства о госрегистрации юрлица или ИП.
- Доверенность на обращение в судебные инстанции, подтверждающую права на подписание требований.
- Ксерокопии определения Арбитража об имущественных интересах до подачи искового заявления.
- Документация, подтверждающая, что истец соблюдал досудебный порядок разрешения споров, за исключением ситуаций, если это не требует действующее законодательство.
- Справки, удостоверяющие проведение сторонами мероприятий, направленных на мирное урегулирование спорного вопроса, если они имели место и есть подтверждение.
- Проект контракта, если предъявлен иск относительно о принудительном подписании договора.
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с указанием информации о месте жительства, нахождении ответчика и истца или приобретении гражданином статуса ИП либо прекращение физлицом деятельности в качестве предпринимателя или другая справка, подтверждающая указанные данные или отсутствии таких сведений.
Образцы исковых заявлений в Арбитражный суд
Мы подготовили для вас образцы типовых исковых заявлений в Арбитражный суд, которые часто встречаются в судебной практике. Вы можете скачать их, кликнув по необходимому исковому заявлению из списка ниже:
- Заявление должника о признании несостоятельным (банкротом)
- Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника
- Заявление кредитора о признании несостоятельным (банкротом)
- Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа
- Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки
- Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору энергоснабжения (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения)
- Исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака
- Исковое заявление о взыскании стоимости недопоставленного товара
- Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда
- Исковое заявление о взыскании страховой выплаты по договору страхования
- Исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков
- Исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров
- Исковое заявление о признании сделки недействительной
- Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы
- Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикация)
- Исковое заявление об обязании акционерного общества (держателя реестра) внести соответствующую запись в реестр акционеров
- Исковое заявление об устранении нарушения прав собственника, не связанного с лишением владения
Помните, что каждый представленный выше документ — это образец искового заявления в Арбитражный суд, а случаи бывают разные. Вам следует грамотно изложить свои требования. В нашей практике мы видели, когда плохо подготовленный иск становился причиной неудачи наших оппонентов в арбитражном споре.
Поэтому рекомендуем обратиться к юристу, хотя бы за консультацией. Чтобы потом сохранить время, нервы и деньги на судебное разбирательство.
Документы должны быть оформлены не раньше, чем за 30 дней до момента обращения юридического лица в Арбитражный суд.
Размер государственной пошлины, уплачиваемой истцом при подаче иска, зависит от его предмета. Госпошлина может устанавливаться в фиксированном размере или в процентах от суммы требований. Порядок начисления пошлины установлен статьей 333.21 НК РФ.
Перед подачей искового требования лучше проконсультироваться с опытным юристом, занимающимся делами, относящимися к судам общей юрисдикции и Арбитражу. Главное соблюсти претензионный порядок разрешения споров, если это требуется федеральным законом. В противном случае, в рассмотрении дела суд откажет.
Также, вы сами можете отказаться от иска в арбитражном процессе. Например, если вы с партнером или контрагентом смогли прийти к соглашению и урегулировали спор мирным путем.
Вы можете обратиться в компанию ООО «Шмелева и Партнеры» за консультацией или за составлением искового заявления или арбитражным представительством по возникшему спору:
Юридическая статья от:
Председатель Саратовского областного состава арбитров Волго-Уральского отделения Арбитражного центра при РСПП, Третейский судья, докторант, доцент кафедры гражданского права СГЮА. Юрист-практик с опытом более 13 лет. Основное направление — защита интересов бизнеса в досудебном и судебном порядке, в соответствии с АПК РФ.