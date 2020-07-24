Юридические услуги для юридических лиц

Юридические услуги для юридических лиц нужны не только при возникновении конфликтных ситуаций, но и в ходе ежедневной деятельности. Содержать в штате юриста под силу не каждому предпринимателю. К тому же затраты могут превышать ожидаемую пользу от работы специалиста. Выйти из этой ситуации помогут юридические услуги для юридических лиц, которые оказывают профильные компании со стороны.

Такой вариант обслуживания называется юридический аутсорсинг. При нем заказчик получает правовую помощь ровно в том объеме, который ему необходим, и несет соразмерные затраты.

Когда необходимы юридические услуги для юридических лиц

Юридические услуги для юридических лица могут потребоваться в следующих случаях:

Ежедневная деятельность.

Любая финансово-хозяйственная операция, сделка, увольнение или принятие сотрудника на работу нуждаются в правовой оценке и анализе. Каждый день на предприятии производятся и обрабатываются документы – договора, приказы, письма и т.п. От их грамотного составления нередко зависит судьба всего производства. Поэтому чаще всего именно юристу доверяют работу с жизненно важными для компании документами. Ежедневно юрист консультирует сотрудников и руководство по вопросам, связанным с деятельностью организации.

Проведение проверок контролирующими органами.

В категорию контролирующих органов входит Налоговая служба, прокуратура и другие организации рангом пониже – «пожарники» СЭС и т.п. В любом случае проведение проверки чревато для начальства штрафами и изрядной нервотрепкой. Юрист поможет грамотно подготовиться к грядущему мероприятию, приведет в порядок документы, будет наблюдать за законностью проведения мероприятия.

Участие в суде в качестве истца или ответчика.

Компания может участвовать в суде в качестве истца, ответчика или третьего лица. В любом случае руководству потребуется помощь опытного юриста. Он будет представлять его интересы в судах всех инстанций, подготовит документы, возьмет на себя работу по отстаиванию прав заказчика.

Оптимизация налоговой нагрузки.

Снижение налогов доступно в каждом бизнесе на законных основаниях. Грамотный юрист поможет найти способы уменьшения налогов в соответствие с Законодательством Российской Федерации. Подготовит все соответствующие документы, подаст в инстанции и добьется положительного результата.

Помощь при проведении закупок по 223 и 44 ФЗ.

Юрист полностью берет под контроль процесс закупки. Защищает интересы на каждом этапе. Ведет до результата. В сфере государственных закупок необходимы знания и большой практический опыт. Придется нанимать в штат юриста исключительно по этому направлению или воспользоваться аутсорсингом юридических услуг.

Ситуации, когда могут понадобиться юридические услуги, могут быть разные. Если у вас возник вопрос или юридическая проблема, то вы можете обратиться к нам за консультацией.

Сейчас мы работает над репутацией в интернете, поэтому проводим консультации для предпринимателей бесплатно и без навязывания вам услуг:

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Юридическая фирма «Шмелева и партнеры» специализируется на правовом сопровождении предприятий. В нашем лице ваш бизнес получит качественную поддержку на всех этапах деятельности.

Какие услуги оказываются в рамках юридического обслуживания юридических лиц

Юрист на предприятии выполняет любую работу, входящую в его компетенцию, необходимую для повышения эффективности бизнеса и защиты его интересов. Наиболее распространенными видами услуг являются:

устные и письменные консультации;

составление новых договоров, проверка уже существующих, формирование протоколов разногласий;

составление актов работодателя, деловых писем, досудебных претензий и других документов с юридическим уклоном;

сопровождение сделок и наблюдение за их надлежащим исполнением;

проверка добросовестности потенциальных контрагентов;

анализ рисков и прибыльности планируемых сделок;

досудебное урегулирование споров;

переговоры с контрагентами и противными сторонами, если речь идет о передаче дела в суд;

представление интересов компании в государственных и частных структурах;

обмен документами и деловая переписка с представителями сторонних компаний и государственных органов;

участие в суде, подача исков, обжалование постановлений, участие в исполнительном производстве.

В обязанности юриста входит сопровождение реорганизации и ликвидации, если таковые будут иметь место в судьбе предприятия. Это далеко не исчерпывающий список задач, которые должен решать аутсорсер. Наши специалисты, благодаря комплексным усилиям, справятся с любой проблемой вашего бизнеса.

Юридические услуги для юридических лиц — варианты сотрудничества

В зависимости от объема производства и потребностей заказчика мы предлагаем два варианта оказания юридических услуг юридическим лицам – разовое и абонентское обслуживание. В рамках разового обслуживания юрист составит договор, сопроводит сделку или примет участие в судебном процессе. Такой вариант подходит малому бизнесу или предприятиям с сильно ограниченными финансовыми ресурсами.

Абонентское обслуживание предполагает постоянное правовое сопровождение удаленно или на месте. В последнем случае заказчик получает «приходящего» специалиста, который будет работать в офисе компании определенное количество часов в неделю (месяц). При любом варианте сотрудничества мы заключаем договор, в котором оговаривается объем работы, стоимость услуг, характер юридического обслуживания организаций (дистанционно, лично) и прочие важные условия.

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Как мы работаем

Наши главные принципы – порядочность, честность и уважение к клиенту. Юридическая компания «Шмелева и партнеры» дорожит своей репутацией. Уважает каждого заказчика вне зависимости от величины его бизнеса. В работе юристы используют только законные способы решения задач.

Мы не вводим заказчика в заблуждение при помощи бесплатных консультаций. Если дело окажется бесперспективным, мы сразу сообщим клиенту о всех рисках, а не будем пытаться всеми силами продать. Никаких «серых» схем и неформальных связей. Мы работаем честно.

Наши преимущества

Действительно качественное обслуживание.

Сотрудники «Шмелева и партнеры» постоянно совершенствуют свои знания и в работе стремятся достичь международных стандартов. Руководство компании регулярно проводит квалификационные экзамены, что заставляет юристов всегда находиться в профессиональной форме. Юристы следят за текущими изменениями во всех сферах законодательства и успешно применяют полученные знания на практике.

Безупречная репутация.

Компания не только отвечает за результаты работы, но и несет финансовую ответственность перед клиентом. Все гарантии закреплены в договоре. Это позволяет в полной мере соблюсти интересы исполнителя и заказчика. Мы выиграли 98% проведенных судебных процессов. 100% клиентов довольны нашими услугами.

Конфиденциальность.

Любая информация, которую мы получаем в ходе работы, хранится в строгом секрете. При приеме на работу каждый сотрудник дает письменное обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Нарушение этого обязательства грозит увольнением и судебными исками. Заказчик может быть уверен, что любые сведения, касающиеся его бизнеса или его персоны, останутся неприкосновенными при любых обстоятельствах.

Какие выгоды получит клиент

Основная выгода от сотрудничества с нами заключается в высоком качестве услуг за относительно невысокую цену. Предприятие получит в распоряжение целый отдел разнопрофильных юристов за заработную плату, которая бы причиталась одной штатной единице.

При этом заказчику не придётся расходовать средства на обустройство рабочего кабинета, покупку оргтехники, программного обеспечения и электронных законодательных баз. Все это у нас уже есть.

Клиенту не нужно оплачивать отпуска, больничные и пенсионные аутсорсеров. Все это мы делаем сами. За счет взаимозаменяемости юристов обеспечивается бесперебойная работа на предприятии клиента. Если один специалист так или иначе «выйдет из строя», на смену ему незамедлительно приходит другой.

Еще одной немаловажной выгодой является снижение налогооблагаемой базы, поскольку оплата наших услуг по договору может списываться в общий расход предприятия.

Поможем получить субсидии от государства

Российское правительство ежегодно разрабатывает и внедряет меры по государственной поддержке начинающего и действующего бизнеса. Некоторые субсидии выделяются из местных бюджетов, некоторые – их федеральной казны. Не каждый предприниматель знает об этом.

Наши специалисты помогут получить финансирование при условии, что компания заказчика не имеет налоговых и кредитных задолженностей и занимается приоритетным для государства видом деятельности:

сельским хозяйством;

разработкой инновационных технологий;

продвижением экологического туризма на территории России;

развитием народных ремесел и народного творчества;

научными исследованиями.

Субсидии носят целевой характер. Чаще всего это открытие, развитие бизнеса или компенсации потерь, понесенных в связи с пандемией коронавируса и иных форс-мажорных обстоятельств. За процессом и направлениями расходования средств следят контролирующие органы.

Вы можете бесплатно проконсультироваться по субсидиям прямо сейчас. Отправьте заявку через форму ниже:

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«Шмелева и партнеры» знают куда обращаться и какие подготовить документы, чтобы клиент получил денежную помощь от государства.

Стоимость услуг юридических услуг для юридических лиц

Стоимость юридических услуг для юридических лиц складывается из следующих факторов:

способ обслуживания – постоянное, разовое, консалтинг или другое;

предпринимательский стаж клиента – новичок или компания-долгожитель;

сфера деятельности – торговля, строительство, логистика и т.п.;

количество работников в штате;

регион нахождения главного подразделения предприятия.

Вы можете рассчитать стоимость юридических услуг, получить скидку 20% от суммы разовых услуг и 1 месяц бесплатного юридического обслуживания при заключения договора на долгосрочное партнерство:

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Стоимость обслуживания является фиксированной и закрепляется в договоре. Если объемы работ остаются неизменными с начала оказания услуг, мы не увеличиваем цену и не делаем никаких дополнительных «накруток».

Так ли это дорого?

Продолжая разговор об оплате, скажем, что большинство предпринимателей уверены в том, что аутсорсинг – дорогое удовольствие. Несомненно, это удовольствие не из дешевых. Качественные юридические услуги для юридических лиц должны оплачиваться соответственно. Но разве нельзя сказать это же самое и заработной плате штатного юриста.

Официальное трудоустройство специалиста предполагает не только выплату заработной платы, но и массу прочих расходов – пенсионные и социальные отчисления, налоги, страховки, компенсации, премии и т.п. При сложении воедино всех названных затрат, станет ясно, что услуги юриста «со стороны» обойдутся дешевле. Поскольку, как мы уже говорили, ему не нужны отпускные и премиальные. Все необходимые отчисления за него делает его компания, т.е. непосредственный работодатель.

Штатный юрист или аутсорсер?

Также важно понимать, что штатный сотрудник не всегда в состоянии грамотно решить все существующие в организации проблемы. Молодому специалисту может не доставать опыта. Если же это работник со стажем, то наверняка он не универсал, и в силу загруженности не успевает вникнуть одновременно во множество вопросов. Услуги юридического аутсорсинга не требуют увольнения собственного юриста (на усмотрение клиента).

Штатному сотруднику можно передать текущую правовую работу, которой хватает каждый день. На крупных предприятиях один отдел кадров чего стоит. А специалистам, привлекаемым со стороны, клиент может доверить ведение судебных процессов, сопровождение прокурорских и налоговых проверок, т.е. те мероприятия, которые требуют особенного внимания, обширных знаний и навыков.

Например, работу по таможенной очистке иностранного груза не стоит взваливать на плечи вчерашнего студента юрфака. Юрист с высокой квалификацией качественнее и быстрее решит эту задачу. Он оперативно подготовит бумаги и на должном уровне представит клиента в Таможенной службе и логистических организациях. Штатный юрист, если он молод, работая с опытными коллегами-аутсорсерами, получит неоценимый опыт, а клиент может быть уверен в том, что его предприятие защищено «по всем фронтам».

Существует также мнение о том, что приходящий юрист мало что смыслит в деятельности данной конкретной организации или попросту говоря он «не в теме». Штатный же работник, который всегда рядом, лучше знает все особенности работы. Это миф.

Дело не в близости нахождения сотрудника, а в его компетентности и знаниях. В компании «Шмелева и партнеры» работают юристы, имеющие стаж деятельности в различных структурах, в том числе и в коммерческих. Большинство проблем бизнеса им уже знакомы. Благодаря этому наши специалисты четко понимают, как поступать в той или иной ситуации.

Мы проводим бесплатные консультации для собственников бизнеса и управленцев. На консультации мы гарантируем отсутствие навязывания услуг. Решаем исключительно вашу проблему.

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* юристам работающим в компаниях консультация может быть оказана только на коммерческой основе.