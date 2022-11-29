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Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Корпоративное право  > Разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке
29 Ноябрь
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Разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке

Опубликовано: Марина Шмелева
в рубрике Корпоративное право
Разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке
6 541

Российским законодательством предусмотрено разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке, а также с применением альтернативных способов урегулирования. В статье мы подробно расскажем об указанных методах разрешения корпоративных споров.

Понятие корпоративных споров в законодательстве

К корпоративным спорам относятся дела, связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также НКО, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (ст. 225.1 АПК РФ).

Предмет корпоративных споров

Разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке

Создание или ликвидация юридического лица

Юридическое лицо может быть ликвидировано по иску его учредителя в случаях, когда оно не достигает целей, ради которых было создано. К примеру, ООО «СЕРВИСЛОГИСТИКА» обратилось с иском о ликвидации ООО «Интертрейд» в Московский арбитражный суд. Особенность процесса заключалась в неоднократных попытках участников продлить сроки ликвидации, что суд счел злоупотреблением правами.

Назначение/снятие с должности лиц, руководящих корпорацией

Пример — дело ООО «Бухгалтерский учет плюс». Истцы потребовали исключить ответчика из состава участников общества из-за нецелесообразности принимаемых им решений.

Созыв общего собрания участников юридического лица

Если участникам общества было отказано в регистрации решения, принятого во время общего собрания, они могут обратиться в суд. Однако следует помнить, что в удовлетворении таких исков может быть отказано, если решения не заверены нотариально.

Обжалование решений органов управления юридического лица

Если корпоративное решение было принято в порядке, нарушающем корпоративный договор, оно может быть оспорено в суде. Пример такого дела — иск АО «Станкопром» к АО «СТП-Завод станочных узлов».

Помимо перечисленных предметов корпоративных споров, в суде могут быть разрешены конфликты, связанные с акциями в уставном капитале, рассмотрены иски о возмещении убытков и о деятельности нотариусов по удостоверению сделок.

Внесудебные формы разрешения корпоративных споров

Внесудебные формы разрешения корпоративных споров

Внесудебное разрешение корпоративных споров отличается экономической выгодой для всех сторон, скоростью принятия решений и сохранением репутации юридического лица.

Меры внесудебного разрешения корпоративных споров: порядок и сроки

Участники корпоративного спора не обязаны принимать меры по его разрешению до суда (п. 5 ст. 4 АПК РФ). Однако главой 15 АПК РФ предусмотрены внесудебные меры примирения:

Переговоры

Наиболее простой и «гуманный» метод разрешения споров. Условия переговоров устанавливают сами участники юридического лица (ст 138.3 АПК РФ). Для большей эффективности можно воспользоваться услугами профессионального переговорщика.

Претензия составляется на бумажном носителе в свободной форме. В документе излагается ее суть и последствия неисполнения условий. Далее направляется заказное письмо на адрес стороны-нарушительницы. Рассмотрение письменных претензий и жалоб осуществляется в соответствии с корпоративным договором в срок от 10 до 30 дней. Выход за рамки указанного срока считается автоматическим отклонением предложения урегулировать спор до суда.

Медиация

Данный способ представляет собой переговоры, в которые привлекается посредник — медиатор. Медиатор — частный юрист, который предлагает услуги по составлению письменного медиативного соглашения. Такое соглашение носит характер гражданско-правовой сделки и содержит информацию об участниках и предмете спора, о самом медиаторе и условиях решения конфликта.

Надежность медиативного соглашения обеспечивается только нотариальным заверением. В таком случае договор сторон приобретает силу исполнительного документа и может быть направлен судебным приставам на исполнение в случае нарушения договоренностей.

Судебный порядок разрешения корпоративных споров

Судебный порядок разрешения корпоративных споров

Дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства (ст. 225.2 АПК РФ). Сроки разрешения корпоративных споров в судебном порядке — от 2 до 12 месяцев в среднем.

Этапы судебного разбирательства

Подготовка искового заявления

Началом судебного производства считается момент подачи искового заявления истцом. Требования к заявлению определены статьей 225.3 АПК РФ:

  • в заявлении укажите государственный регистрационный номер юридического лица и адрес из ЕГРЮЛ;
  • к заявлению следует приложить пакет документов (ст. 126 АПК РФ):
  1. квитанция об оплате госпошлины;
  2. уведомление о вручении копии заявления другой стороне спора;
  3. проект договора;
  4. выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  5. копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП;
  6. документы, обосновывающие требования истца;
  7. копия решения арбитражного суда об обеспечении имущественных прав до подачи иска.

Предварительное судебное заседание

На этом этапе исследуются все представленные доказательства и позиции сторон, после чего судьей выносится решение о назначении дела к судебному разбирательству.

Судебное разбирательство по существу спора

Судебное разбирательство по существу спора включает доклад об исковых требованиях сторон, исследование материалов дела, внесение дополнений в материалы по заявлению сторон. Во время судебных прений, т.е. устных выступлений участников дела, обосновываются позиции и аргументы, оспаривается или подтверждается подлинность доказательств.

Решение арбитражного суда по разрешению корпоративного спора

Итогом судебного разрешения корпоративных споров становится принятие судом решения или вынесение определения с указанием правовых оснований. В законном порядке решение может быть обжаловано одной из сторон, и дело будет пересмотрено вновь.

Важно! Обращаясь в суд для разрешения корпоративных споров, помните:

  • суд размещает информацию о ходе дела в свободном доступе;
  • суд может принять обеспечительные меры в целях урегулирования спора в любое время — арест имущества, запрещение ответчику на совершение сделок и т.п.

Альтернативные способы разрешения корпоративных споров

Альтернативные способы разрешения корпоративных споров

Помимо перечисленных форм, в российской судебной практике выделяются и другие альтернативные способы разрешения корпоративных споров.

Третейское разбирательство

Достоинствами третейского судопроизводства считаются быстрота рассмотрения спора, отсутствие инстанций кассации и апелляции, конфиденциальность. В таких судах могут рассматриваться дела арбитражной юрисдикции, за исключением споров, связанных с юридическими лицами государственного значения, с созывом общего собрания участников, оспариванием ненормативных правовых актов, а также с деятельностью нотариусов в ООО.

Марина Шмелева

Глава нашей юридической фирмы Марина Шмелева имеет статус Третейского судьи. За разбирательством по корпоративному спору вы можете обращаться в нашу юридическую фирму:

    Судебное примирение

    Судебный примиритель — это судья в отставке, который определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определением суда (ст. 138.5 АПК РФ). Его задача — вести переговоры со сторонами, знакомиться с материалами дела, словом, способствовать разрешению конфликта.

    По результатам работы судебного примирителя стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утверждается арбитражным судом.

    Внутренние органы регулирования

    Конфликт гораздо проще предотвратить, чем разрешать его в суде в течение долгих месяцев. Именно поэтому руководство юридического лица может внедрить комитеты по контролю своей деятельности, урегулированию конфликтов и корпоративной этике. Благодаря таким комитетам решения будут приниматься оперативно и коллективно.

    Разрешение корпоративных споров в России практикуется двумя основными способами: вне суда и в арбитражном суде. Альтернативные методы позволяют разрешить споры путем внутренних переговоров или при участии третьей стороны. Судебное разбирательство — достаточно долгий многоэтапный процесс.

    Юридические лица вправе не принимать меры по досудебному разрешению корпоративных споров, однако именно такие меры выгодны экономически, сохраняют репутацию компании и драгоценное время.

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    Марина Шмелева — Юридические услуги для бизнеса
    Марина Шмелева
    Управляющий партнер в компании «Шмелева и Партнеры»

    Председатель Саратовского областного состава арбитров Волго-Уральского отделения Арбитражного центра при РСПП, Третейский судья, докторант, доцент кафедры гражданского права СГЮА. Юрист-практик с опытом более 13 лет. Основное направление — защита интересов бизнеса в досудебном и судебном порядке, в соответствии с АПК РФ.

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