Разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке

Российским законодательством предусмотрено разрешение корпоративных споров в судебном и внесудебном порядке, а также с применением альтернативных способов урегулирования. В статье мы подробно расскажем об указанных методах разрешения корпоративных споров.

Понятие корпоративных споров в законодательстве

К корпоративным спорам относятся дела, связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также НКО, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (ст. 225.1 АПК РФ).

Предмет корпоративных споров

Создание или ликвидация юридического лица

Юридическое лицо может быть ликвидировано по иску его учредителя в случаях, когда оно не достигает целей, ради которых было создано. К примеру, ООО «СЕРВИСЛОГИСТИКА» обратилось с иском о ликвидации ООО «Интертрейд» в Московский арбитражный суд. Особенность процесса заключалась в неоднократных попытках участников продлить сроки ликвидации, что суд счел злоупотреблением правами.

Назначение/снятие с должности лиц, руководящих корпорацией

Пример — дело ООО «Бухгалтерский учет плюс». Истцы потребовали исключить ответчика из состава участников общества из-за нецелесообразности принимаемых им решений.

Созыв общего собрания участников юридического лица

Если участникам общества было отказано в регистрации решения, принятого во время общего собрания, они могут обратиться в суд. Однако следует помнить, что в удовлетворении таких исков может быть отказано, если решения не заверены нотариально.

Обжалование решений органов управления юридического лица

Если корпоративное решение было принято в порядке, нарушающем корпоративный договор, оно может быть оспорено в суде. Пример такого дела — иск АО «Станкопром» к АО «СТП-Завод станочных узлов».

Помимо перечисленных предметов корпоративных споров, в суде могут быть разрешены конфликты, связанные с акциями в уставном капитале, рассмотрены иски о возмещении убытков и о деятельности нотариусов по удостоверению сделок.

Внесудебные формы разрешения корпоративных споров

Внесудебное разрешение корпоративных споров отличается экономической выгодой для всех сторон, скоростью принятия решений и сохранением репутации юридического лица.

Меры внесудебного разрешения корпоративных споров: порядок и сроки

Участники корпоративного спора не обязаны принимать меры по его разрешению до суда (п. 5 ст. 4 АПК РФ). Однако главой 15 АПК РФ предусмотрены внесудебные меры примирения:

Переговоры

Наиболее простой и «гуманный» метод разрешения споров. Условия переговоров устанавливают сами участники юридического лица (ст 138.3 АПК РФ). Для большей эффективности можно воспользоваться услугами профессионального переговорщика.

Претензия составляется на бумажном носителе в свободной форме. В документе излагается ее суть и последствия неисполнения условий. Далее направляется заказное письмо на адрес стороны-нарушительницы. Рассмотрение письменных претензий и жалоб осуществляется в соответствии с корпоративным договором в срок от 10 до 30 дней. Выход за рамки указанного срока считается автоматическим отклонением предложения урегулировать спор до суда.

Медиация

Данный способ представляет собой переговоры, в которые привлекается посредник — медиатор. Медиатор — частный юрист, который предлагает услуги по составлению письменного медиативного соглашения. Такое соглашение носит характер гражданско-правовой сделки и содержит информацию об участниках и предмете спора, о самом медиаторе и условиях решения конфликта.

Надежность медиативного соглашения обеспечивается только нотариальным заверением. В таком случае договор сторон приобретает силу исполнительного документа и может быть направлен судебным приставам на исполнение в случае нарушения договоренностей.

Судебный порядок разрешения корпоративных споров

Дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства (ст. 225.2 АПК РФ). Сроки разрешения корпоративных споров в судебном порядке — от 2 до 12 месяцев в среднем.

Этапы судебного разбирательства

Подготовка искового заявления

Началом судебного производства считается момент подачи искового заявления истцом. Требования к заявлению определены статьей 225.3 АПК РФ:

в заявлении укажите государственный регистрационный номер юридического лица и адрес из ЕГРЮЛ;

к заявлению следует приложить пакет документов (ст. 126 АПК РФ):

квитанция об оплате госпошлины; уведомление о вручении копии заявления другой стороне спора; проект договора; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП; документы, обосновывающие требования истца; копия решения арбитражного суда об обеспечении имущественных прав до подачи иска.

Предварительное судебное заседание

На этом этапе исследуются все представленные доказательства и позиции сторон, после чего судьей выносится решение о назначении дела к судебному разбирательству.

Судебное разбирательство по существу спора

Судебное разбирательство по существу спора включает доклад об исковых требованиях сторон, исследование материалов дела, внесение дополнений в материалы по заявлению сторон. Во время судебных прений, т.е. устных выступлений участников дела, обосновываются позиции и аргументы, оспаривается или подтверждается подлинность доказательств.

Решение арбитражного суда по разрешению корпоративного спора

Итогом судебного разрешения корпоративных споров становится принятие судом решения или вынесение определения с указанием правовых оснований. В законном порядке решение может быть обжаловано одной из сторон, и дело будет пересмотрено вновь.

Важно! Обращаясь в суд для разрешения корпоративных споров, помните:

суд размещает информацию о ходе дела в свободном доступе;

суд может принять обеспечительные меры в целях урегулирования спора в любое время — арест имущества, запрещение ответчику на совершение сделок и т.п.

Альтернативные способы разрешения корпоративных споров

Помимо перечисленных форм, в российской судебной практике выделяются и другие альтернативные способы разрешения корпоративных споров.

Третейское разбирательство

Достоинствами третейского судопроизводства считаются быстрота рассмотрения спора, отсутствие инстанций кассации и апелляции, конфиденциальность. В таких судах могут рассматриваться дела арбитражной юрисдикции, за исключением споров, связанных с юридическими лицами государственного значения, с созывом общего собрания участников, оспариванием ненормативных правовых актов, а также с деятельностью нотариусов в ООО.

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Судебное примирение

Судебный примиритель — это судья в отставке, который определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определением суда (ст. 138.5 АПК РФ). Его задача — вести переговоры со сторонами, знакомиться с материалами дела, словом, способствовать разрешению конфликта.

По результатам работы судебного примирителя стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утверждается арбитражным судом.

Внутренние органы регулирования

Конфликт гораздо проще предотвратить, чем разрешать его в суде в течение долгих месяцев. Именно поэтому руководство юридического лица может внедрить комитеты по контролю своей деятельности, урегулированию конфликтов и корпоративной этике. Благодаря таким комитетам решения будут приниматься оперативно и коллективно.

Разрешение корпоративных споров в России практикуется двумя основными способами: вне суда и в арбитражном суде. Альтернативные методы позволяют разрешить споры путем внутренних переговоров или при участии третьей стороны. Судебное разбирательство — достаточно долгий многоэтапный процесс.

Юридические лица вправе не принимать меры по досудебному разрешению корпоративных споров, однако именно такие меры выгодны экономически, сохраняют репутацию компании и драгоценное время.

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