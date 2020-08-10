Государственная закупка по 223 и 44 ФЗ: как проводятся закупки, кто может участвовать и какие требования?

Государственная закупка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения нормального функционирования органов государства. Государственная закупка проводится в соответствии с порядком и правилами, которые регулируются двумя нормативно-правовыми актами ФЗ-223 и 44-ФЗ.

В статье вы узнаете:

как проводится государственная закупка;

кто может участвовать в закупках;

в чем разница, между закупками по 223-ФЗ и 44-ФЗ;

как подать заявку на участие;

документы и требования к ним, для участия в госзакупках по 223 и 44-ФЗ;

что делать, если ваши права нарушены при проведении государственной закупки.

Государственная закупка: разница между ФЗ-223 и 44-ФЗ

Различие ФЗ-223 ФЗ-44 Сфера применения Установление общих норм госзакупа, требований к участникам. Создание правовой основы для процедуры госзакупа. Акт фиксирует варианты поведения при осуществлении процедуры, но при этом дает нанимателям определенную свободу. Так они правомочны разрабатывать собственные положения о закупках, где отражены условия конкурса, варианты его реализации и т.д. Правоотношения государства и хозяйствующих субъектов, направленные на удовлетворение госнужд в целях повышения эффективности закупок. Закон регулирует особенности выполнения контрактов, планирования и мониторинга закупок, соответствие участников, заявленным критериям, гарантирует гласность проведения конкурсов и содержит положения, предотвращающие формирование обстоятельств, в которых развивается коррупция. Закон регулирует сроки и условия исполнения закупочных процедур. Статус нанимателя Государственные компании, государственные корпорации, хозяйственные общества, половина уставного капитала которых принадлежит госказне, предприятия, осуществляющие инвестпроекты при поддержке правительства Государственные и муниципальные органы, бюджетные учреждения, унитарные предприятия, структуры, финансируемые из госказны. Виды закупок Конкурентные (1. Закрытые. 2. Организованные онлайн для субъектов малого бизнеса. 3. Организованные в виде конкурса, запроса котировок). Закуп из одного источника. Прочие способы, содержащиеся в нормативных документах заказчика. Конкурс (1. Открытый. 2. С ограниченным количеством участников. 3. Закрытый). Электронный аукцион. Запрос котировок и предложений. Закуп из одного источника.

15 % госконтрактов в рамках ФЗ-44, госпредприятия обязаны заключать с малыми и средними хозяйствующими субъектами, а также социально-ориентированными некоммерческими организациями. Для тендеров, проводимых по ФЗ-223, названный показатель надлежит поддерживать на уровне не менее 20%.

Государственная закупка по ФЗ-223 и 44-ФЗ — важно для заказчика

Давайте рассмотрим, как реализуется государственная закупка по ФЗ-223 и ФЗ-44 на стороне заказчика. Реализация процедуры по ФЗ-223, допускается, если организация разработала Положение и опубликовала его в Единой информационной системе (ЕИС). Без него конкурсы можно будет осуществлять только по алгоритму, определенному ФЗ-44.

Закупочная деятельность и как к ней готовиться

Это совокупность действий, осуществляемых заказчиком для выбора подрядчика и получения от него материальных благ. Закупочная деятельность — системный, целостный механизм, главной составляющей которого является проведение конкурса закупок.

Осуществление рассматриваемой деятельности невозможно без выявления потребностей производства в тех или иных товарах и услугах, а также планирования закупок и их согласования с заинтересованными лицами, координации действий ответственных сотрудников.

Подготовка к проведению тендера включает:

Оформление усиленной электронно-цифровой подписи. Написание Положения. Регистрацию личного кабинета в ЕИС. Планирование закупа и публикация плана в ЕИС.

ФЗ-223 гласит, что Положение должно содержать следующие сведения:

Методы установления подходящего поставщика. Последовательность реализации закупа. Сроки. Перечень требований к участникам. Процедура подписания контракта, условия его расторжения и прекращения. Ответственность за неисполнение договорных обязательств.

Рассматриваемый акт публикуется в ЕИС через 15 дней после его утверждения руководством организации-нанимателя.

Подчеркнем еще раз, что Положение о государственных закупках по ФЗ-44 не разрабатывается. Конкурсы проводятся правилам о контрактной системе без составления каких-либо собственных актов заказчика.

Государственная закупка по ФЗ-223 и 44-ФЗ — важное для поставщика

В среде предпринимателей бытует мнение о том, что участие в тендерах – дело затратное и почти всегда бесперспективное, поскольку побеждают в них только «свои». Главная причина живучести этого мифа заключается в незнании того, как устроена система госзакупок, и как она работает. Об этом мы расскажем в следующих разделах статьи.

Прежде, чем участвовать в тендерах, предпринимателю рекомендуется убедиться в том, что производимый им продукт пользуются популярностью в той местности, где он собирается его реализовывать.

Также рекомендуется чаще просматривать графики заказов на ресурсе, которые организации публикуют на zakupki.gov.ru. С их помощью можно узнать, на какой период запланированы подходящие конкурсы.

Кто может участвовать в госзакупках?

Принять участие в государственной закупке по ФЗ-44 и ФЗ-223 могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП, ООО, самозанятые), а также подразделения системы исполнения наказаний.

В отдельную категорию поставщиков входят социально-ориентированные некоммерческие организации – объединения инвалидов, пенсионеров, беженцев и вынужденных переселенцев и т.п.

В некоторых категориях закупок имеются условия, в силу которых принять в них участие могут не все желающие.

Так круг потенциальных поставщиков ограничен, если:

проводится закрытый конкурс, итоги которого составляют государственную тайну;

проводится конкурс на закупку объектов, производство которых относится к лицензируемым типам работы;

для создания или поставки объекта требуется специфический опыт или квалификация (Постановление правительства № 99);

конкурс объявлен исключительно среди малых предприятий и социально-ориентированных организаций;

тендер проводится в рамках национального режима (закупаемые объекты должны быть произведены только отечественными предприятиями).

Где искать заказчиков

Информация о проведении государственных закупок и заказчиках размещается на сайте zakupki.gov.ru. На главной странице ресурса имеется несколько вкладок.

Интерес для будущего исполнителя представляет вкладка «Закупки». Здесь организации публикуют свои объявления.

В боковом секторе страницы имеется фильтр поиска, где можно задать интересующие параметры – цену договора (контракта), дату размещения заказа, наименование заказчика, а также Федеральный Закон, в рамках которого проводится тот или иной конкурс.

Государственная закупка по 223-ФЗ: порядок проведения

Государственная закупка осуществляется в открытом и закрытом порядке. На открытое извещение может подать заявку любая желающая компания. Закрытая государственная закупка на сайте не публикуется. В ней участвуют только приглашенные заказчиком субъекты.

Далее мы рассмотрим порядок работы по общедоступным конкурсам, извещения о которых размещаются в ЕИС.

Извещения содержат следующие сведения:

номер и наименование лота;

наименование закупающей организации, ее адрес, банковские реквизиты и пр.;

наибольшую стоимость;

способы обеспечения заявки и контракта;

конечный срок подачи заявок и их рассмотрения;

критерии соответствия для поставщиков;

перечень хозяйствующих субъектов, имеющих преференции при выборе победителя.

К извещению в виде прикрепленных файлов прилагается техническая спецификация, проект договора для подписания, описание и технические характеристики закупаемых объектов, обоснование проведения конкурса. Последнее прилагается, если конкурс проводится по ФЗ-223.

Одна государственная закупка может включать несколько лотов. Потенциальный поставщик вправе подать заявку на один или сразу на все. Причем для каждого лота формируется самостоятельная заявка.

Государственная закупка — срок подачи заявки на участие в соответствии с 223-ФЗ

Время, в течение которого компания может подать заявку на участие в конкурсе, зависит от способа его проведения (ФЗ-233):

открытый конкурс – 15 дней с даты публикации извещения;

электронный аукцион — 15 дней с даты публикации извещения;

запрос предложений – 7 рабочих дней;

запрос котировок – 4 рабочих дня.

Заказчик может изменять срок подачи заявок, если опубликованные документы о закупке были изменены. Дата должна «сдвигаться» таким образом, чтобы после внесения изменений осталось не менее 50% времени, отведенного по закону для подачи заявок на данную закупку.

Как подать заявку на участие в госзакупках

Способ подачи зависит от варианта проведения тендера. Так, большая часть закупок осуществляются через интернет. Соответственно заявки на участие в них направляются также через «Личный кабинет» в ЕИС. Если закупка проводится в бумажном виде, заявка и документы также прилагаются в бумажном виде.

Заказчик вправе не принимать заявку из-за отсутствия необходимых документов, неверного указания характеристик продаваемого объекта или других неточностей.

В этой связи следует с вниманием отнестись к заполнению всех полей заявки, а также неоднократно проверить прилагаемые документы.

Список необходимых документов для участия в госзакупках по 223 и 44 ФЗ

Декларация соответствия, подтверждающая, что потенциальный поставщик не находится на стадии ликвидации, не приостановил деятельность по иным причинам и не имеет налоговых задолженностей. В функционале ЕИС и других электронных площадок имеется готовая форма данного документа, которую пользователь заполняет при подаче заявки. Декларация о принадлежности к субъектам малого, среднего бизнеса или социально-ориентированных организаций (п. «г» ч.2 ст. 51 ФЗ-44). Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее, чем за полгода до подачи заявки (п. «б» ч. 2 ст. 51 ФЗ-44). Копия устава (для юридических лиц) (п. «д» ст. 51 ФЗ-44). Платежное поручение или иная бумага, подтверждающая обеспечение заявки. Справка об отсутствии налоговых задолженностей. Стать поставщиком по ФЗ-223 компания может, если ее долг по государственным платежам не превышает 25% балансовой стоимости активов в отчетном периоде. Справка выдается в бумажном или электронном виде. Срок ее «годности» устанавливает заказчик. Для участия в закупках по ФЗ-44 справка не требуется. Документы о квалификации. Предъявляются при закупках, связанных с поставкой питания в школы и детские сады при стоимости заказа более 500 000 рублей, ремонтом и эксплуатацией автодорог со стоимостью свыше 10 000 000 рублей, организацией детского оздоровительного отдыха. Характер и вид рассматриваемого документа, заказчик устанавливает самостоятельно. Приказ о назначении директора или иной документ, свидетельствующий о полномочиях лица, разметившего заявку от имени участника (п. «в» ч. 2 ст. 51 ФЗ-44)

При подаче документов в бумажном виде, они прошиваются и нумеруются. В заявке обязательно указывается опись приложенных бумаг.

При участии в сложных и ответственных закупках, утвержденных Постановлением правительства №99, поставщик обязан подтвердить свою квалификацию до подачи заявки. Данное правило закреплено в ст. ч. 1 ст. 66 44-ФЗ. Заказчик автоматически получает подтверждающие документы от компаний, после чего у них появляется право участвовать в тендере.

Итоги проведения конкурса госзакупок

Компания, выбранная поставщиком по конкретному лоту, подписывает договор с заказчиком, в срок, установленный в извещении о закупке. Способ подписания зависит от способа проведения торгов.

Если документы подавались в бумажном виде, соглашение подписывается на бумаге. Авторы онлайн-заявок получают для подписания электронные договора.

При победе в открытом конкурсе или аукционе поставщик предоставляет денежное обеспечение контракта. После соблюдения дальнейших формальностей, стороны приступают к его фактическому исполнению.

Что делать если вы подали заявку на участие в госзакупках, но проиграли?

Руководителю предприятия, проигравшего торги, рекомендуется обратить внимание на протокол итогов конкурса, а в нем конкретно на следующие детали:

количество участников и стоимость, которую они предложили;

процент снижения цены;

наименование выбранного поставщика.

После ознакомления с протоколом стоит выяснить, как часто заказчик по своим тендерам выбирает в качестве победителя именно эту компания.

Если ее наименование регулярно фигурирует в числе поставщиков у данного заказчика, то есть основание полагать наличие сговора между ними.

Поэтому желательно переключить внимание на объявления других закупщиков и не тратить время на участие в бесперспективных для себя тендерах.

В открытом конкурсе изучение протокола поможет руководителю понять, по каким причинам он не стал победителем и устранить имеющиеся недостатки.

Проигравший участник в течение 5 дней после обнародования результатов закупок имеет право оспорить их в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) или в судебном порядке.

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Обеспечение государственной закупки по 44-ФЗ

Под данным словосочетанием понимается денежное обеспечение заявки и контракта. Это два разных мероприятия, которые осуществляются на разных стадиях конкурса.

Однако суть у них одинаковая – компенсировать убытки заказчика при отказе поставщика от участия в конкурсе либо его отказе от исполнения обязательств по контракту.

Условие об обеспечении заявки заказчик устанавливает по собственному усмотрению. Обязательным оно является тогда, когда стоимость конкурса или аукциона превышает полмиллиона рублей (ст. 44 ФЗ-44).

Размер обеспечительного взноса зависит от начальной цены договора:

от 0,5 до 1 % — при начальной цене от 1 млн до 20 млн руб.;

от 0,5 до 5 % — при начальной цене от 20 млн руб.;

2% — при начальной цене от 20 млн.

Хозяйствующий субъект может подтвердить серьезность своих намерений путем помещения взноса на специальный счет заказчика или предоставлением документальной гарантии банка. Средства обеспечения «замораживаются» до выхода итогового протокола.

Взносы возвращаются проигравшим – через 24 часа после обнародования последнего протокола, выигравшей стороне – после документальной фиксации отношений с нанимателем.

Обеспечение контракта по ФЗ-44

Это финансовая ответственность исполнителя перед заказчиком, гарантирующая , что компания не откажется от исполнения договоренности (ст. 94 ФЗ-44). Для тендеров, которые проводятся по ФЗ-44, рассмотренное условие обязательно.

Стороны подписывают контракт после того, как потенциальный поставщик предъявит документ, подтверждающий наличие обеспечения. Во всех прочих закупках заказчики устанавливают данное требование по своему усмотрению.

Сумма гарантийного взноса колеблется в пределах от 0,5% до 30% (после изменений в 2020 году – до 50%) от начальной стоимости лота. Законодатель определил, что для контрактов со стоимостью выше 50 млн. руб. обеспечение составит – 10%-30%, но не ниже суммы авансового платежа, если таковой предусмотрен.

Если цена, предложенная участником, на 25% ниже начальной, то в случае его выигрыша, размер гарантии увеличивается в 1,5 раза от суммы обеспечения, заявленной заказчиком. Это так называемые антидемпинговые меры (ст. 37 ФЗ-44). Они применяются для закупок, чья начальная цена превышает 15 млн. руб.

Договорные отношения с нанимателем могут быть обеспечены двумя способами – внесением средств на счет заказчика или посредством банковской гарантии.

Законодательные изменения в сфере закупок на 2020 год

Дума приняла ряд законодательных поправок в части правил и порядка проведения государственного закупа, которые уже действуют или вступят в силу в течение года.

С 01.07.2020 года действует поправка в ФЗ-44 в части требования об обязательной регистрации поставщиков в Едином реестре, размещенном в ЕИС. При отсутствии регистрации система автоматически вернет заявку без рассмотрения.

Постановлением правительства РФ от 30.04.2020 № 616 установлен запрет на допуск промышленных товаров от иностранных производителей. Новшество вступило в силу с 01.07.2020 года. Поставщики любой иностранной промышленной продукции будут лишены прав подписывать госконтракты.

Исключением являются случаи, когда компания имеет разрешение от Минпромторга на ее приобретение. Постановление Правительства от 14.07.2014 № 656, устанавливающее запрет на допуск отдельных категорий иностранных товаров для машиностроения, полностью утратило силу.

С 01.07.2020 года утверждены поправки в пп. «в» ч. 3 изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 19.02.2020 № 180 (ред. от 16.04.2020) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Кабмин утвердил новую типовую форму заявки для участия в запросе котировок.

Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ с 01.10.2020 года будет изменен порядок проведения запроса котировок. После вступления в силу поправок, запрос котировок заказчик сможет провести, если начальная минимальная котировка не будет выше 3 млн. руб.

Срок на подачу заявок сократится и составит 4 рабочих дня с даты, следующей за датой публикации извещения на ЭТП. Также для запроса котировок сократятся сроки размещения контракта в ЕИС контрактов. Заказчик будет обязан сделать это не позднее, чем через 3 часа после публикации итогового протокола. Заключить контракт стороны смогут не ранее, чем через 2 рабочих дня после публикации протокола в ЕИС.

В январе 2020 года запущена компьютерная программа под названием «Независимый регистратор». Она устанавливается в браузер на рабочем компьютере пользователя и отслеживает показатели работоспособности ЕИС, факты электронного мошенничества, а также специальным образом фиксирует полученные данные. Впоследствии они могут использоваться в качестве доказательств при оспаривании итогов конкурса в ФАС и суде (Письмо ФАС №ШЕ\13989\19 от 25.02.2019).

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2020 г. № 921 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере строительства…» частично изменены требования к поставщикам в сфере капитального ремонта и демонтажа объектов капстроительства.

Они должны будут подтверждать опыт работы в рамках аналогичных договоров. Принимаются договора, ранее зарегистрированные в Реестре контрактов по ФЗ-44. Также принимаются контракты на капитальное строительство или реконструкцию зданий и сооружений, исполненные в течение 5 лет до подачи заявки.

Когда требуются услуги юриста по госзакупкам?

Законодательство о государственных закупках активно изменяется. Предприниматель, занятый основной деятельностью, не имеет возможности постоянно следить за поправками. Из-за этого поданная заявка, способ ее подачи или приложенные документы могут не соответствовать тем или иным требованиям. Как результат – конкурс проигран, время и средства потрачены впустую.

Также, возможен факт сговора и незаконное отклонение заявки на участие. Здесь не обойтись без помощи квалифицированного юриста по закупкам. Ведь необходимо собрать доказательную базу для обжалования решения в ФАС или представить интересы стороны в суде.

Читайте кейс по работе наших юристов: «Защита интересов клиента в ФАС»

Услуги по юридическому сопровождению участия в госзакупе включают не только консультации, но и:

заполнение заявки;

сбор документов;

анализ контракта и связанных с ним рисков;

защиту интересов при проведении госзакупок;

подача жалобы в ФАС и представительство в суде при нарушенных правах.

Все этапы конкурса будут проведены в соответствии с требованиями законов и подзаконным актов. Помощь опытного юриста – важный шаг к заключению выгодного контракта. Узнайте больше на консультации с юристом по государственным закупкам:

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