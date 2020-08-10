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Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Аутсорсинг  > Как зарегистрировать ООО? Пошаговая инструкция по регистрации юридического лица
10 Август
2 Comments

Как зарегистрировать ООО? Пошаговая инструкция по регистрации юридического лица

От автора Марина Шмелева
в рубрике: Аутсорсинг
Как зарегистрировать ООО онлайн
11

Узнайте, как зарегистрировать ООО онлайн, куда обращаться, какие документы подготовить, куда подавать документы для регистрации, и что делать, если отказали в регистрации ООО. В статье описана полная пошаговая инструкция по регистрации ООО. Если возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самая распространенная организационно-правовая форма малого и среднего предпринимательства. Компания может законно функционировать только после государственной регистрации.

Как зарегистрировать ООО – пошаговая инструкция

Как зарегистрировать ООО

Условно процесс регистрации ООО можно разделить на следующие этапы:

1. Выбор наименования для компании.

Ст.4 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ФЗ-14) гласит, что компания должна иметь полное наименование на русском языке.

На русском языке полагается прописывать и иностранные слова, если таковые имеются в названии. Также можно использовать его сокращенный вариант.

При его написании предприятия правомочны применять государственный язык или языки народов, населяющих Российскую Федерацию.

Полное наименование субъекта обязательно должно содержать выражение – «общество с ограниченной ответственностью». Допускается использование сокращения «ООО».

Согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ, в имени коммерческого предприятия запрещается указывать полный или сокращенный вариант названий:

  • других стран, а также созвучные или производные от них слова;
  • государственных и муниципальных органов;
  • общественных организаций.
Незаконным будет признано название, в котором использованы слова и выражения, идущие в разрез с нормами общественной морали.

2. Оформление юридического адреса.

Перед тем, как зарегистрировать ООО, необходимо определить с юридическим адресом. Он необходим для того, чтобы контрагенты, клиенты и различные ведомства имели в возможность связываться с руководством – звонить, направлять корреспонденцию.

Налоговая служба вправе проверить, действительно ли офис предприятия находится в указанном месте. Использовать фальшивые (купленные) юридические адреса не рекомендуются, поскольку при выявлении данного факта, уполномоченный орган аннулирует регистрацию субъекта.

Чтобы предприятие имело возможность законно функционировать, юридический адрес должен быть реальным.

Юридический адрес компании

В его качестве используют собственное или арендованное помещение. Если будущее ООО пока не располагает недвижимостью, в графе «юридический адрес» можно указать место регистрации учредителя.

Наличие адреса и его легальность подтверждаются договором аренды, письменным согласием собственника или выпиской из ЕГРН.

3. Как зарегистрировать ООО: выбор кодов деятельности (ОКВЭД).

Для этого используют специальный классификатор ОКВЭД, согласно которому каждый вид занятий имеет официальное название и цифровой шифр.

Если предприниматель планирует освоить несколько направлений деятельности, он может указать все соответствующие коды.

Один из них в любом случае будет основным. По нему рассчитываются налоговые ставки и проверяется система налогообложения. После регистрации компания имеет право изменить коды деятельности.

4. Подготовка документов для регистрации ООО.

В список документов, необходимых для регистрации ООО онлайн, входят:

  • заявление по форме Р11001;
  • решение единственного участника или протокол общего собрания;
  • устав;
  • учредительный договор (если участников несколько);
  • квитанция об оплате госпошлины в сумме 4000 руб. (если регистрация оформляется через Госуслуги с применением усиленной квалифицированной ЭЦП, госпошлина не оплачивается — пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ);
  • заявление о смене системы налогообложения (при переходе на УСН).

По умолчанию предполагается, что регистрационное обращение оформляет учредитель. Сделать это от его имени может доверенное лицо.

В таком случае к документам прилагается нотариальная доверенность. Бумаги можно подготовить с помощью специальных онлайн-сервисов, генерирующих пакет документов – «Яндекс Касса», «1ССтарт», «Контур.Бухгалтерия» и другие.

5. Определение системы налогообложения

Новые хозяйствующие субъекты по умолчанию действуют по общей системе налогообложения (ОСН) и признаются плательщиками НДС. Однако после регистрации компания может выбрать другую систему налогообложения.

В России для юридических лиц в целях налогообложения применяются:

  1. Общая система – ОСН. Самый сложный налоговый режим, при котором субъект платит все налоги, за исключением тех, от которых он освобожден. В рамках ОСН оплачиваются налог на прибыль по ставке 20%, НДФЛ – 13%, 30%, налог на имущество – ставка определяется на местном уровне, НДС – 10%, 30% (для некоторых категорий плательщиков 0%) и др.
  2. Упрощенная система – УСН. Система имеет два объекта налогообложения – «доходы» и «доходы-расходы». При доходах налог определяется на основе общего размера доходов по ставке 6%. Расходы, кроме страховых взносов за работников, в этом случае во внимание не принимаются. Данный вариант подходит предприятиям с небольшими расходами, не превышающими 65% от дохода. Налогообложение по типу «доходы-расходы» осуществляется по ставке 15% от разницы между доходами и расходами. Этот режим используют компании, расходующие более 65% доходов. Например, организации оптовой торговли и промышленного производства.
  3. Единый налог на вмененный доход – ЕНВД. В 2021 году будет упразднен.
  4. Единый сельскохозяйственный налог. Применятся исключительно производителями сельскохозяйственной продукции. Плательщики ЕСХН освобождены от налога на прибыль и на имущество. Ставку определяют власти каждого региона самостоятельно.

6. Переход на УСН (упрощенная система налогообложения)

Переход на упрощенный налоговый режим осуществляется в момент регистрации или после нее. В первом случае соответствующее уведомление входит в пакет регистрационных бумаг. Оно может быть подано и по завершению регистрационных процедур.

Форма уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм документов…». Однако официальная форма является рекомендательной. Поэтому уведомление можно составить произвольно.

Форма перехода на УСН образец

Если уведомление направляется в бумажном виде, подготовить его следует в двух экземплярах, на листах формата А4 – один для налогового органа, второй для компании. Уведомление подается:

  • посредством личного обращения;
  • через сайт «Госуслуг» (для случаев первичной регистрации ООО);
  • через «Кабинет налогоплательщика» (в течение 30 дней с момента постановки на налоговый учет).

ФНС не обязана извещать заявителя об итогах рассмотрения уведомления. Перевод на упрощенную систему осуществляется автоматически.

На УСН могут перейти предприятия:

  • с прибылью за отчетный период, не превышающей 150 млн. руб.;
  • со стоимостью основных средств не выше 150 млн. руб.;
  • с численностью штата не более 100 работников.

Кто не может пользоваться УСН

Перейти на упрощенный налоговый режим не имеют права:

  • банки, ломбарды и МФО;
  • страховые компании, за исключением страховых брокеров;
  • иностранные коммерческие компании;
  • биржевые брокеры и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • казино;
  • производители сельскохозяйственной продукции;
  • компании со стоимостью основных активов свыше 150 млн.руб.

7. Заполнение и подача заявления на регистрацию

Для того, чтобы подать заявление на портале Государственных и муниципальных услуг, необходима усиленная ЭЦП и «Личный кабинет» на Госуслугах.

Регистрация ООО через госуслуги

Документы подаются в разделе «Регистрация юридических лиц». Процедура состоит из следующих шагов:

  • выбор типа услуги – электронное обращение;
  • авторизация на портале;
  • заполнение электронного заявления;
  • скачивание специальной программы для создания пакета документов;
  • отправка.

Как заполнить заявление на сайте Госуслуг

В электронную форму Р11001 вносят:

  1. Полное и сокращенное наименование компании.
  2. Сведения об учредителях – физические или юридические лица. ИХ ФИО (наименования), адреса регистрации, паспортные данные (банковские реквизиты).
  3. Размер долей уставного капитала.
  4. ФИО и данные паспорта директора.
  5. Контактные данные.

К заполненной форме прикрепляют сканированные копии документов. Для этого через специальную программу создается загрузочная папка, в нее вносятся файлы и помещаются в системы. Готовое обращение подписывается посредством ЭЦП и подлежит отправке.

Прохождение регистрационной процедуры и получение готовых документов

Если в заполнении отсутствуют ошибки, через несколько минут с помощью электронной почты система оповестит пользователя о том, что его обращение принято к рассмотрению, а также сообщит, в какое время следует посетить налоговые орган и получить готовые документы.

Срок регистрации – 3 рабочих дня. Суть процедуры заключается в том, что Налоговая служба вносит в Единый реестр юридических лиц запись об открытии нового ООО и сведения о его учредителях.

В назначенный срок заявитель получает в налоговом органе документы, подтверждающие регистрацию компании:

  • свидетельство ИНН;
  • справку из ЕГРЮЛ;
  • устав с регистрационной отметкой.

Как зарегистрировать ООО если отказали в регистрации?

Как зарегистрировать ООО онлайн

Когда уполномоченный орган отказывает в совершении регистрационной процедуры, заявитель имеет право обжаловать решение вышестоящему руководству ФНС или через суд. Жалоба подается в течение 90 дней с момента получения отказа и рассматривается уполномоченным органом 5 дней с даты подачи.

Вначале заявитель обращается в порядке подведомственности – в вышестоящий налоговый орган. Если в установленный срок ведомство не примет никаких мер или даст отрицательный ответ, следует обращаться в центральный аппарат ФНС России, а затем в суд.

Содержание жалобы регулируется ст. 25.4 Федерального Закона 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так согласно ее положениям, заявитель указывает:

  • ФИО, данные паспорта и адрес регистрации;
  • наименование и юридический адрес субъекта, в регистрации которого отказано;
  • номер и дата постановления об отказе;
  • непосредственное требование об отмене данного постановления;
  • номера телефонов и другая контактная информация заявителя.

В случае пропуска трёхмесячного срока, отведенного на обжалование, обращение заявителя будет оставлено без рассмотрения. Если срок пропущен по уважительным причинам (длительная болезнь и т.п.), восстановить его можно через суд. Вступившее в законную силу решение прилагается к жалобе.

Как зарегистрировать ООО: нужна ли печать для организации?

Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…» отменил обязанность хозяйственных товариществ использовать штамп.

Сегодня компании сами решают вопрос об использовании печати. Пункт о ее наличии или отсутствии обязательно должен содержаться в уставе.

С момента вступления в силу ФЗ-82 отпала необходимость проставления штампов на декларациях и налоговых отчетах. Эти принимаются в обработку в любом случае – с печатью или без нее. Данное правило закреплено в Письме ФНС России от 5 августа 2015 г. № БС-4-17/13706@.

Если вы хотите сэкономить свое время на разбирательство с вопросом регистрации, то можете обратиться в юридическую фирму «Шмелева и Партнеры». Мы знаем, как зарегистрировать ООО в сжатые сроки, и возьмем на себя весь процесс, без вашего участия. Подайте заявку на регистрацию:

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Автор публикации:

Марина Шмелева — Юридические услуги для бизнеса
Управляющий партнер в компании «Шмелева и Партнеры»

Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.

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Артем
Артем
24 минут назад
Оценка статьи :
     

Конечно такой информации уже тонна в интернете. НО! На вашем сайте приятно читать. Никакой рекламы и с телефона прям приятно было. Нашел необходимую мне информацию по регистрации ООО — спасибо!

1
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Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
Администратор
Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
22 минут назад
В ответ  Артем

Благодарим вас за обратную связь! Очень рады, что статья помогла вам в решении задачи)

0
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Мы за справедливость и порядочность — это наш бизнес-капитал. Абсолютно честны и откровенны с нашими клиентами: предлагая все законные способы разрешения вопроса, мы информируем доверителя обо всех возможных рисках и перспективах. Мы видим свою главную миссию в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, защищая при этом от всех возможных рисков

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