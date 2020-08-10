Как зарегистрировать ООО? Пошаговая инструкция по регистрации юридического лица
Узнайте, как зарегистрировать ООО онлайн, куда обращаться, какие документы подготовить, куда подавать документы для регистрации, и что делать, если отказали в регистрации ООО. В статье описана полная пошаговая инструкция по регистрации ООО. Если возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самая распространенная организационно-правовая форма малого и среднего предпринимательства. Компания может законно функционировать только после государственной регистрации.
Как зарегистрировать ООО – пошаговая инструкция
Условно процесс регистрации ООО можно разделить на следующие этапы:
1. Выбор наименования для компании.
Ст.4 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ФЗ-14) гласит, что компания должна иметь полное наименование на русском языке.
На русском языке полагается прописывать и иностранные слова, если таковые имеются в названии. Также можно использовать его сокращенный вариант.
При его написании предприятия правомочны применять государственный язык или языки народов, населяющих Российскую Федерацию.
Полное наименование субъекта обязательно должно содержать выражение – «общество с ограниченной ответственностью». Допускается использование сокращения «ООО».
Согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ, в имени коммерческого предприятия запрещается указывать полный или сокращенный вариант названий:
- других стран, а также созвучные или производные от них слова;
- государственных и муниципальных органов;
- общественных организаций.
Незаконным будет признано название, в котором использованы слова и выражения, идущие в разрез с нормами общественной морали.
2. Оформление юридического адреса.
Перед тем, как зарегистрировать ООО, необходимо определить с юридическим адресом. Он необходим для того, чтобы контрагенты, клиенты и различные ведомства имели в возможность связываться с руководством – звонить, направлять корреспонденцию.
Налоговая служба вправе проверить, действительно ли офис предприятия находится в указанном месте. Использовать фальшивые (купленные) юридические адреса не рекомендуются, поскольку при выявлении данного факта, уполномоченный орган аннулирует регистрацию субъекта.
Чтобы предприятие имело возможность законно функционировать, юридический адрес должен быть реальным.
В его качестве используют собственное или арендованное помещение. Если будущее ООО пока не располагает недвижимостью, в графе «юридический адрес» можно указать место регистрации учредителя.
Наличие адреса и его легальность подтверждаются договором аренды, письменным согласием собственника или выпиской из ЕГРН.
3. Как зарегистрировать ООО: выбор кодов деятельности (ОКВЭД).
Для этого используют специальный классификатор ОКВЭД, согласно которому каждый вид занятий имеет официальное название и цифровой шифр.
Если предприниматель планирует освоить несколько направлений деятельности, он может указать все соответствующие коды.
Один из них в любом случае будет основным. По нему рассчитываются налоговые ставки и проверяется система налогообложения. После регистрации компания имеет право изменить коды деятельности.
4. Подготовка документов для регистрации ООО.
В список документов, необходимых для регистрации ООО онлайн, входят:
- заявление по форме Р11001;
- решение единственного участника или протокол общего собрания;
- устав;
- учредительный договор (если участников несколько);
- квитанция об оплате госпошлины в сумме 4000 руб. (если регистрация оформляется через Госуслуги с применением усиленной квалифицированной ЭЦП, госпошлина не оплачивается — пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ);
- заявление о смене системы налогообложения (при переходе на УСН).
По умолчанию предполагается, что регистрационное обращение оформляет учредитель. Сделать это от его имени может доверенное лицо.
В таком случае к документам прилагается нотариальная доверенность. Бумаги можно подготовить с помощью специальных онлайн-сервисов, генерирующих пакет документов – «Яндекс Касса», «1ССтарт», «Контур.Бухгалтерия» и другие.
5. Определение системы налогообложения
Новые хозяйствующие субъекты по умолчанию действуют по общей системе налогообложения (ОСН) и признаются плательщиками НДС. Однако после регистрации компания может выбрать другую систему налогообложения.
В России для юридических лиц в целях налогообложения применяются:
- Общая система – ОСН. Самый сложный налоговый режим, при котором субъект платит все налоги, за исключением тех, от которых он освобожден. В рамках ОСН оплачиваются налог на прибыль по ставке 20%, НДФЛ – 13%, 30%, налог на имущество – ставка определяется на местном уровне, НДС – 10%, 30% (для некоторых категорий плательщиков 0%) и др.
- Упрощенная система – УСН. Система имеет два объекта налогообложения – «доходы» и «доходы-расходы». При доходах налог определяется на основе общего размера доходов по ставке 6%. Расходы, кроме страховых взносов за работников, в этом случае во внимание не принимаются. Данный вариант подходит предприятиям с небольшими расходами, не превышающими 65% от дохода. Налогообложение по типу «доходы-расходы» осуществляется по ставке 15% от разницы между доходами и расходами. Этот режим используют компании, расходующие более 65% доходов. Например, организации оптовой торговли и промышленного производства.
- Единый налог на вмененный доход – ЕНВД. В 2021 году будет упразднен.
- Единый сельскохозяйственный налог. Применятся исключительно производителями сельскохозяйственной продукции. Плательщики ЕСХН освобождены от налога на прибыль и на имущество. Ставку определяют власти каждого региона самостоятельно.
6. Переход на УСН (упрощенная система налогообложения)
Переход на упрощенный налоговый режим осуществляется в момент регистрации или после нее. В первом случае соответствующее уведомление входит в пакет регистрационных бумаг. Оно может быть подано и по завершению регистрационных процедур.
Форма уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм документов…». Однако официальная форма является рекомендательной. Поэтому уведомление можно составить произвольно.
Если уведомление направляется в бумажном виде, подготовить его следует в двух экземплярах, на листах формата А4 – один для налогового органа, второй для компании. Уведомление подается:
- посредством личного обращения;
- через сайт «Госуслуг» (для случаев первичной регистрации ООО);
- через «Кабинет налогоплательщика» (в течение 30 дней с момента постановки на налоговый учет).
ФНС не обязана извещать заявителя об итогах рассмотрения уведомления. Перевод на упрощенную систему осуществляется автоматически.
На УСН могут перейти предприятия:
- с прибылью за отчетный период, не превышающей 150 млн. руб.;
- со стоимостью основных средств не выше 150 млн. руб.;
- с численностью штата не более 100 работников.
Кто не может пользоваться УСН
Перейти на упрощенный налоговый режим не имеют права:
- банки, ломбарды и МФО;
- страховые компании, за исключением страховых брокеров;
- иностранные коммерческие компании;
- биржевые брокеры и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- казино;
- производители сельскохозяйственной продукции;
- компании со стоимостью основных активов свыше 150 млн.руб.
7. Заполнение и подача заявления на регистрацию
Для того, чтобы подать заявление на портале Государственных и муниципальных услуг, необходима усиленная ЭЦП и «Личный кабинет» на Госуслугах.
Документы подаются в разделе «Регистрация юридических лиц». Процедура состоит из следующих шагов:
- выбор типа услуги – электронное обращение;
- авторизация на портале;
- заполнение электронного заявления;
- скачивание специальной программы для создания пакета документов;
- отправка.
Как заполнить заявление на сайте Госуслуг
В электронную форму Р11001 вносят:
- Полное и сокращенное наименование компании.
- Сведения об учредителях – физические или юридические лица. ИХ ФИО (наименования), адреса регистрации, паспортные данные (банковские реквизиты).
- Размер долей уставного капитала.
- ФИО и данные паспорта директора.
- Контактные данные.
К заполненной форме прикрепляют сканированные копии документов. Для этого через специальную программу создается загрузочная папка, в нее вносятся файлы и помещаются в системы. Готовое обращение подписывается посредством ЭЦП и подлежит отправке.
Прохождение регистрационной процедуры и получение готовых документов
Если в заполнении отсутствуют ошибки, через несколько минут с помощью электронной почты система оповестит пользователя о том, что его обращение принято к рассмотрению, а также сообщит, в какое время следует посетить налоговые орган и получить готовые документы.
Срок регистрации – 3 рабочих дня. Суть процедуры заключается в том, что Налоговая служба вносит в Единый реестр юридических лиц запись об открытии нового ООО и сведения о его учредителях.
В назначенный срок заявитель получает в налоговом органе документы, подтверждающие регистрацию компании:
- свидетельство ИНН;
- справку из ЕГРЮЛ;
- устав с регистрационной отметкой.
Как зарегистрировать ООО если отказали в регистрации?
Когда уполномоченный орган отказывает в совершении регистрационной процедуры, заявитель имеет право обжаловать решение вышестоящему руководству ФНС или через суд. Жалоба подается в течение 90 дней с момента получения отказа и рассматривается уполномоченным органом 5 дней с даты подачи.
Вначале заявитель обращается в порядке подведомственности – в вышестоящий налоговый орган. Если в установленный срок ведомство не примет никаких мер или даст отрицательный ответ, следует обращаться в центральный аппарат ФНС России, а затем в суд.
Содержание жалобы регулируется ст. 25.4 Федерального Закона 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так согласно ее положениям, заявитель указывает:
- ФИО, данные паспорта и адрес регистрации;
- наименование и юридический адрес субъекта, в регистрации которого отказано;
- номер и дата постановления об отказе;
- непосредственное требование об отмене данного постановления;
- номера телефонов и другая контактная информация заявителя.
В случае пропуска трёхмесячного срока, отведенного на обжалование, обращение заявителя будет оставлено без рассмотрения. Если срок пропущен по уважительным причинам (длительная болезнь и т.п.), восстановить его можно через суд. Вступившее в законную силу решение прилагается к жалобе.
Как зарегистрировать ООО: нужна ли печать для организации?
Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…» отменил обязанность хозяйственных товариществ использовать штамп.
Сегодня компании сами решают вопрос об использовании печати. Пункт о ее наличии или отсутствии обязательно должен содержаться в уставе.
С момента вступления в силу ФЗ-82 отпала необходимость проставления штампов на декларациях и налоговых отчетах. Эти принимаются в обработку в любом случае – с печатью или без нее. Данное правило закреплено в Письме ФНС России от 5 августа 2015 г. № БС-4-17/13706@.
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Автор публикации:
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.
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