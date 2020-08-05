Актуальные изменения в законодательстве 2020, которые коснуться ведения бизнеса

В 2020 году вступили в силу изменения в законодательстве и поправки, которые будут влиять на ведение отечественного бизнеса и предпринимательской деятельности. Касаются они порядка выплаты заработной платы и расчета пособий, оформления трудоустройства и формирования налоговых отчетностей. Ниже мы приведем самые значительные изменения в законодательстве на 2020 год, о которых должны знать предприниматели.

Изменения 2020 года, которые уже вступили в силу

Итак, давайте рассмотрим актуальные изменения в законодательстве РФ, которые уже начали действовать. Мы затронем ТОП-13 самых значимых изменений.

Федеральный Закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда».

Согласно положениям нормативного акта, с 01.01.2020 года увеличился размер МРОТ и составил 12 130 рублей. Теперь предприятия не имеют права платить своим работникам менее указанной суммы.

Также на основе МРОТ рассчитываются размеры всевозможных пособий, положенных работающим гражданам. В частности, компенсация временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и т.п.

Федеральный Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» от 03.16.2019 № 439-ФЗ.

После вступления в силу изменений начался поэтапный переход на электронные трудовые книжки. Бумажные трудовые со временем будут повсеместно упразднены.

Однако за работниками, устроившимся на работу до внесения данных изменений, сохранится право ими пользоваться столько, сколько необходимо. Это право будет действовать без временных ограничений, а также при смене места работы.

Граждане, которые трудоустроятся в 2021 году уже не будут иметь бумажных трудовых книжек. Переход на электронный формат облегчит работникам получение сведений о трудоустройстве, позволит оформлять пенсии дистанционно.

Работодатели с его помощью упростят кадровый учет и снизят риск ошибок при внесении информации, так как на цифровом носителе их можно бесследно устранить.

Федеральный Закон от 16.12.2019 №436-ФЗ «О внесении изменений в Закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Разработан новый вид отчетности, которая будет сдаваться по форме СЗВ-ТД – сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица. Данный отчет будут сдавать все предприятия, вне зависимости от организационно-правовой формы, использующие труд наемных работников.

Численность штата во внимание не принимается. Форма предоставляется местное подразделение ПФР в электронном (при количестве работников более 25) и бумажном (при меньшем количестве работников) виде.

Отчет по новой форме сдается только на тех работников, в отношении которых в недавнее время производились кадровые мероприятия – прием на работу, увольнение, перевод. Во всех остальных ситуациях СЗВ-ТД не сдается.

Информация Федеральной Налоговой службы от 26.11.2019 «Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые».

Содержание сообщения гласит, что с 2020 года вступит в силу договоренность между Рострудом и ФНС о проведении одновременных совместных проверок компаний, которые в качестве рабочей силы используют труд самозанятых лиц на основании договора об оказании услуг.

Несмотря на то, что такие договора носят гражданско-правовой характер, т.е. не регулируются нормами трудового законодательства, отношения между работодателем и самозанятым на их основе возникают вполне трудовые.

Путем заключения договоров на оказание услуг предприниматели стремятся уйти от уплаты обязательных взносов за работника и не перечислять НДФЛ.

Если в ходе одновременной проверки уполномоченные органы выявят наличие трудовых отношений с самозанятым, предприниматель будет привлечен к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства.

Федеральный Закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима…».

С начала зимы текущего года в 23 областях внедрен инновационный налоговый режим под названием «Налог на профессиональный доход». Он предназначен для самозанятых лиц, не зарегистрированных надлежащим образом в качестве хозяйствующего субъекта.

Закон разработан в связи с тем, что большое количество самозанятых россиян не платит никаких налогов. Удобство такого режима заключается в том, что, оплачивая по нему налог, субъект может не регистрировать ИП, не делать положенных страховых и пенсионных отчислений.

Также, самозанятые могут не приобретать электронный кассовый аппарат. Налог на профессиональный доход оплачивается без деклараций, с помощью специального приложения на смартфоне.

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Налогового кодекса РФ…»

До вступления в силу данного закона индивидуальные предприниматели, работающие по ОСН, обязаны были сдавать декларацию 4-НДФЛ для расчета авансовых налоговых платежей.

После утверждения изменений, форма 4-НДФЛ упразднена, а суммы авансов теперь рассчитывает не Налоговая служба, а сам предприниматель.

Что касается сроков и порядка оплаты НДФЛ, то они остались такими же, как в прошлом году. Форма 3-НДФЛ действует по-прежнему. Изменения затронули только налог на прибыль самого ИП.

Федеральный Закон 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Изменены сроки сдачи отчётности по налогу на прибыль и расчету по данному налогу. Если предприниматель использует труд наёмных работников, сведения о их заработной плате и других выплатах фиксируются в декларации по форме 2-НДФЛ, которая сдается в Налоговую.

Расчет налога производится по форме 6-НДФЛ. До утверждения изменений эти формы сдавались до 1 апреля. С 2020 года сдача 2-НДФЛ должна быть завершена до 1 марта.

Если дата совпадает с выходным днем, то последним днем сдачи будет считаться 2 марта. За пропуск срока налоговый агент привлекается к административной ответственности в виде штрафа – 200 рублей за один документ.

Изменения затронут сроки направления требования о погашении налоговых задолженностей и недоимок. С апреля текущего года уведомление будет направляться должнику в течение 12 месяцев со дня выявления недоимки. Тогда как до вступления в силу поправок уведомления направлялись в течение 3 месяцев.

Федеральный Закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы…».

Расширены полномочия инспекторов по охране труда в части принуждения работодателей к выплате заработной платы. Инспектора получили право самостоятельно принимать решение о взыскании начисленной не выплаченной заработной платы, без передачи дела в суд.

Данное решение имеет силу исполнительного документа, который оформляется в соответствии с правилами ведения исполнительного производства. В течение 3 дней после вынесения документ подлежит передаче работодателю, а в течение 10 дней после получения у последнего сохраняется право на обжалование.

Если работник так и не получит положенные выплаты в установленный срок, предписание передается на принудительное исполнение в ФССП.

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 13.06.2019 № 160.

Согласно данному приказу ежегодный план проверок на региональных сайтах Трудинспекции будет публиковаться не позднее 10 ноября.

До вступления в силу приказа сведения публиковались до 1 декабря. Такое смещение сроков позволит предпринимателям, обнаружившим свои данные в плане проверок, тщательнее подготовиться к планируемому мероприятию.

Постановление Правительства РФ от 13.11.2019 N 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294»

В постановлении утверждено продолжение пилотного проекта по прямым выплатам пособий из ФСС. В текущем году в проект вошли Якутия, Республики Коми, Саха, Удмуртия, Башкортостан, Дагестан, Кемеровская, Тверская, Иркутская, Кировская, Тюменская, Ярославская области и Ставропольский край.

С января 2020 года в этих субъектах федерации выплаты пособий по временной нетрудоспособности будут производиться напрямую из Фонда социального страхования. Участие работодателя сведено к принятию заявления от временно нетрудоспособного работника и передаче их в ФСС.

Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 №61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году».

Правительство установило коэффициент индексации выплат пособий и компенсаций в рамках законодательства о выплатах гражданам, имеющим детей, чернобыльцам, гражданам, пострадавшим в аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, а также Героям труда РФ, полным кавалерам Ордена трудовой славы.

В 2020 году коэффициент индексации равен 1.030. Руководители компаний, в чьем штате состоят работники, относящиеся к названным категориям лиц, обязаны учитывать это при расчете пособий.

Подача жалоб в режиме онлайн.

В ноябре 2019 года Агентство стратегических инициатив разработало и запустило специальный сервис «Забизнес.рф», предназначенный для подачи электронных жалоб от предпринимателей на незаконные действия со стороны государственных структур.

Пользователи сервиса могут направить обращения в МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, ФСБ. Через некоторое время разработчики планируют интегрировать платформу с Порталом госуслуг.

Поправки в ст. 346.27, 346.43 Налогового кодекса РФ.

Для компаний, реализующих товары с обязательной маркировкой, с 2021 года будет отменен ЕНВД. По спецрежиму уже не смогут работать продавцы медикаментов, обуви, одежды из меха животных.

Предприниматели, работающие по ЕНФД, в начале 2021 года должны будут подобрать для себя другую подходящую систему налогообложения.

Изменения в законодательстве Российской Федерации, которые еще не вступили в силу

В этом разделе мы рассмотрим изменения в законодательстве на 2020 год, находящиеся на стадии рассмотрения. На наш взгляд наиболее значимыми для российского предпринимательства являются следующие законопроекты.

Законопроект № 831599-7.

Парламентарии предлагают частично изменить федеральное законодательство, регулирующее основы туристской деятельности. Положения будущего закона обяжут туроператоров выдавать путевки в электронном виде и размещать их реквизиты в специальной информационной системе.

Туроператоры лишатся права реализовывать свои услуги без размещения электронных путевок. Предполагается, что нарушители данного требования будут исключены из Федерального реестра туроператоров.

Система электронных путевок в настоящее время до конца не разработана. В тестовом режиме ее используют несколько крупных отечественных туроператоров. Интеграция данной системы в работу туристических компаний будет платной. Для этого компании придется заплатить порядка 2 000 000 рублей (цифра предположительная). Сама путевка также будет платной, ее стоимость в настоящее время уточняется.

Законопроект № 750699-7.

Законодатели предлагают изменить некоторые части законодательства о нотариате с целью популяризации среди бизнеса и населения нотариальных инструментов правовой защиты.

Согласно проекту закона, будет разработан перечень нотариальных мероприятий, которые можно будет совершать в дистанционном режиме, без участия клиента. Также нотариусам предоставят право хранить документы обратившихся граждан в электронном виде.

Изменения в законодательстве — как они повлияют на ведение бизнеса?

Никаких законодательных «катаклизмов» в виде повышения налоговых ставок или отмены преференций для малого и среднего бизнеса не предвидится.

Тем не менее законодатель принял важные изменения, которые в определенной степени скажутся на работе коммерческих структур – увеличение доли электронного документооборота, в том числе и налоговых отчётностей, изменения в налоговой, трудовой сфере и многое другое.

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