Как проверить контрагента на благонадежность и для чего это необходимо?

Прежде, чем заключать сделку предприниматель должен проверить контрагента на благонадежность и удостовериться в его законопослушности. Сделать это необходимо, поскольку договор, подписанный с недобросовестным ИП или юридическим лицом, может привести к убыткам, потере репутации и большим неприятностям с Налоговой службой. Итак, обо всем по порядку.

Для чего нужно проверить контрагента?

Проверка контрагента избавит бизнес от таких проблем, как:

Неисполнение договорных обязательств

Вызваны они могут быть не только отсутствием оплаты по сделке, но и отсутствием поставок, в зависимости от того, кем контрагент выступает в сделке.

Ответственность за умышленное снижение налоговой нагрузки

Если в ходе проверки выяснится, что компания рассчитывалась с контрагентом-«пустышкой», будет возбуждено административное производство, в результате которого фирме выпишут штраф.

В 2017 году введена в действие ст. 54.1 НК РФ. Ее положения направлены на борьбу с умышленной оптимизацией налогообложения и получением необоснованной выгоды.

Вторая часть статьи говорит о том, что субъекту недостаточно только лишь подтвердить факт финансовой операции. С 2017 года он должен представить доказательства, что сделка была совершена именно с тем лицом, с которым она заключена. ФНС имеет право заблокировать счета до выяснения обстоятельств, если вашу фирму заподозрят в проведении сомнительных операций.

Потеря репутации на рынке

Сотрудничество с неблагонадежными контрагентами и участие в сомнительных сделках может надолго запятнать имидж компании, даже несмотря на то, что в ее собственных действиях не было ничего противозаконного.

Важно! Проверка контрагента является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Однако иногда право переходит в разряд обязанностей. Перечень таких случаев установлен письмами Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21 июля 2010 г. № 03-03-06/1/477, от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177, от 13 декабря 2011 г. № 03-02-07/1-430.

Как проверить контрагента на благонадежность?

Проверить благонадежность контрагента можно с помощью общих критериев оценки. Эти критерии используются налоговыми органами при определении ими объектов проведения выборочных проверок.

Также целесообразно проконсультироваться с налоговым инспектором о том, каким образом фискальный орган определяет, что компания выполнила обязательство по проверке контрагента. Далее мы расскажем о самых целесообразных вариантах оценки благонадежности будущего партнера.

Истребование некоторых документов.

До совершения сделки вы можете попросить вторую сторону предоставить копии устава, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельства о постановке на налоговый учет, справку об отсутствии налоговых задолженностей, штатное расписание. Если компании нечего скрывать, проблем в этой части не возникнет, поскольку коммерческой тайны эти документы не содержат.

Использование Единых реестров.

С их помощью вы сможете:

получить краткую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

выяснить, не находится ли компания на стадии ликвидации или банкротства;

узнать, не входит ли контрагент в список недействующих предпринимателей.

подтвердить, что в составе учредителей не имеется дисквалифицированных или обанкротившихся субъектов.

уточнить адрес нахождения офиса компании.

Изучение арбитражной картотеки на сайте ФАС РФ.

С помощью этого ресурса вы узнаете, не является ли компания ответчиком в суде. На сайте ФАС размещена информация обо всех действующих судебных процессах в России, в которых участвуют хозяйствующие субъекты. Чтобы получить искомые сведения, в специальное поле нужно ввести наименование, ИНН, ОГРН потенциального контрагента.

Обращение в базу данных исполнительных производств.

База данных публикуется и постоянно обновляется на официальном веб-ресурсе Федеральной службы судебных приставов. Здесь можно получить информацию вне зависимости от статуса контрагента (ИП, ООО).

Установление наличия разрешительных документов.

Если деятельность вашего партнера является лицензируемой, проверьте имеются ли у него соответствующие разрешения. Сделать это можно на сайтах органов, выдающих разрешения в разных областях деятельности – Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения и т.п.

Ознакомление с годовой отчетностью.

На эту просьбу контрагент скорее всего ответит отказом. Однако получить нужные сведения вы все-таки сможете, обратившись в местное подразделение Росстата. Предоставляются они бесплатно. Годовая бухгалтерская отчетность не содержит коммерческой тайны. По закону с нею имеют право знакомиться любые заинтересованные лица – поставщики, покупатели, заказчики, кредиторы и т.п.

Уточнить полномочия лица, заключающего сделку.

Если документ подписывает непосредственно первый руководитель компании, то перед этим целесообразно ознакомиться с приказом о его назначении и его общегражданским паспортом. После чего вы будете уверены, что приказ и паспорт принадлежат одному и тому же человеку. Если обязанность по подписанию передана работнику компании, требуйте соответствующую доверенность от имени компании, заверенную печатью и подписью директора.

Доверенность должна быть действительной на момент заключения сделки. Рекомендуется снять с оригинала копию и приложить к договору.

Обращение в Налоговую службу.

Сделайте официальный запрос в местное подразделение ФНС с просьбой предоставить юридический адрес компании и прочие сведения о ней, не составляющие налоговую тайну.

Для крупного бизнеса проверка контрагента необходима, так как при больших оборотах есть риски пострадать из-за неблагонадежности партнера. В компании «Шмелева и Партнеры» мы имеем все необходимые средства, которые помогут досконально проверить контрагента в сжатые сроки. Узнайте подробности на бесплатной консультации:

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В случае возникновения судебного спора с фискальным органом, ответ на сделанный запрос подтвердит проявление должной осмотрительности с вашей стороны. Даже если «налоговики» в письменном виде откажутся отвечать, этот отказ суд расценит в вашу пользу.

Как проверить контрагента — советы юристов фирмы «Шмелева и Партнеры»

На крупных предприятиях – концернах, холдингах и т.п. проверкой контрагентов занимаются службы финансовой безопасности.

Их деятельность регулируется внутренними нормативными актами и должностными обязанности. В компаниях с небольшими оборотами проверка потенциальных партнеров практикуется редко. В силу чего бизнесмены иногда терпят убытки из-за собственной неосмотрительности.

Избежать возможных проблем поможет создание локального акта работодателя, определяющего вопросы преддоговорной подготовки, в том числе и проверку добросовестности будущих контрагентов.

В документе необходимо указать цели его существования, порядок взаимодействия руководящего состава, отделов снабжения, бухгалтерии, юристов и других подразделений фирмы.

Также актом требуется закрепить перечень проверочных мероприятий и документы, которые надлежит истребовать у потенциального партнера и прочих заинтересованных лиц.

Помимо составления такого документа, целесообразным будет издание отдельного приказа о проверке по каждой новой сделке.

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