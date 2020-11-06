Защита прав интеллектуальной собственности — как защитить свои права?

Защита прав интеллектуальной собственности необходимое процессуальное средство обеспечения интересов юридических лиц (частных предпринимателей). К этой категории относится множество объектов, которые не связаны с материальной составляющей бизнеса. Нарушение прав интеллектуальной собственности в современной практике встречается очень часто. Следовательно, субъектам предпринимательства следует знать, какие средства могут служить защитой и обеспечением их интересов.

Защита прав интеллектуальной собственности — какие именно интересы защищены правом?

Интеллектуальная собственность представляет собой результаты соответствующего вида деятельности, а также средства индивидуализации, используемые юридическими лицами и предпринимателя, в том числе на товары, услуги, оказываемые виды работ.

Нормативное регулирование представлено в ст. 1225 ГК РФ. Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности имеет законодательное закрепление, в том числе в части определения порядка ее осуществления.

В первую очередь охрана и защита прав интеллектуальной собственности требует точного определения объектов. Предусматривается ряд признаков, отличающих рассматриваемую категорию. Относят к ним следующее:

Нематериальность.

Определяется своеобразная бестелесность объектов интеллектуальной собственности, в отличие от имущества. Особенность в том, что они нередко все же имеют материальное проявление. Например, вывеска с товарным знаком компании принадлежит юридическому лицу.

Однако право интеллектуальной собственности по факту принадлежит тому, кто придумал и создал такой знак. Поэтому предприниматели нередко выкупают авторское право на тот или иной объект, позволяющий беспрепятственно реализовывать им свою деятельность.

Практика знает много случаев, когда происходит нарушение авторских прав, например, использование одного и того же товарного знака.

Может использоваться несколькими субъектами.

Данный признак вытекает из нематериальности. Конкретной вещью по факту может пользоваться только один субъект, даже если собственник предоставляет такое право кому-то еще.

Интеллектуальные объекты предусматривают их применение без ограничений по количеству лиц, но только при условии одобрения таких действий законным владельцем.

Территориальность.

Применяется тот или иной объект интеллектуальной собственности только в пределах того государства, законом которого он признан таковым. В другой стране защита прав на конкретные предметы может не иметь силы.

Временные ограничения.

Поскольку интеллектуальная собственность предусматривает исключительные права, их срок действия может ограничиваться, в том числе в соответствии с действующим гражданским законодательством.

Несоблюдение рассматриваемых интересов юридических лиц и предпринимателей требует защиты интеллектуальной собственности, авторского права и прочих условий исключительного характера в соответствии с ГК РФ. Реализуются данные меры с учетом характера и предмета конфликта.

Защита прав интеллектуальной собственности — объекты, подлежащие защите

Перечень прав, попадающих под охрану государства, четко определен в законе. Если какой-либо объект не установлен в нормативно-правовых актах, как вид интеллектуальной собственности, то меры защиты к ним применяться не будут.

Соответственно, согласно ГК РФ защита прав интеллектуальной собственности осуществляется в отношении следующих категорий:

Авторское право.

Юристы чаще всего сталкиваются с необходимостью защиты этой категории интеллектуальной собственности. Сюда относят различные программы для компьютеров, произведения нематериального типа, базы данных и так далее.

Все это может использоваться в деятельности юридических лиц, некоторые из них выкупают авторские права, а кто-то самостоятельно изобретает те или иные объекты для своей работы.

Смежные права.

Предполагает предоставление права использовать тот или иной объект не собственнику. Это часто встречающиеся договоренности, нарушение которых и влечет за собой применение охранных мер.

Юрист по защите прав интеллектуальной собственности сможет помочь в вопросе грамотного составления иска.

Патентное право.

Сюда относят производственные модели и промышленные образцы. Нередко крупные корпорации нуждаются в защите своих прав на подобные объекты.

С этим вопросом также смогут помочь юрист по защите авторских прав, поскольку данные категории очень близки по характеру и предполагают схожий план действий при доведении дела до судебного разбирательства.

Средства индивидуализации юридических лиц и частных предпринимателей.

Сюда относят наименования, товарные знаки, различные коммерческие обозначения. Нередко возникают споры даже из-за названий двух разных собственников, которые отличаются только одной буквой.

Отдельное место занимают различные производственные секреты, нововведения, селекционные достижения и прочее.

Также определяется перечень промышленных образов и некоторых средств индивидуализации, которые не подлежат правовой охране. Такие объекты могут воспроизводиться или имитироваться, не нарушая при этом закон.

Относят к таковым следующее:

государственные знаки (флаги, гербы, деньги и так далее);

название, в том числе сокращенные, различных международных организаций, а также их отличительные символы и знаки;

официальные награды, печати, клейма и прочие знаки отличия.

Несмотря на то, что указанные выше объекты являются собственностью государства, их использование может быть разрешено при необходимости.

Виды прав интеллектуальной собственности

Защита прав интеллектуальной собственности предусматривает определение их объектов. Это важно для установления охранных мер. Определяется несколько видов интеллектуальных прав, подлежащих защите:

Личные неимущественные.

Такие права признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Они принадлежат только автору объекта и защищаются им самостоятельно.

Единственными, кто могут претендовать на них, признаются наследники. При этом возникновение неимущественных прав происходит только в соответствии с положения законодательства.

Исключительные.

Данная категория прав может принадлежать, как одному юридическому лицу, так и нескольким одновременно. Использовать их можно любыми способами, если они не противоречат закону.

То есть порядок применения прав полностью определяется владельцами. При этом в отношении третьих ли предполагается запрет. Если юридическое лицо не дало согласие на использование его исключительных прав иными субъектами, то подобное не допускается.

Отсутствие запрета не является разрешением. Однако если будет получено одобрение, то не только собственники смогут воспользоваться правами. Отдельно отмечается, что у исключительных прав есть срок использования.

Он установлен законом и даже международными договорами («Соглашение о международной регистрации знаков», «Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», «Всемирная конвенция об авторском праве» и так далее).

Иные виды прав.

Сюда относят все, что не вошло в первые две группы (право следования, доступа и так далее). С определением подобных возможностей возникает больше всего трудностей.

Однако практика уже сформировала прецеденты разрешение возникающих конфликтов на случай, который может относиться к интеллектуальной собственности. Нередко здесь применяются средства защиты авторских прав или исключительных.

Важно помнить о том, что интеллектуальные права не зависят от вещных. То есть наличие возможности пользоваться носителем какой-то информации, например, вывеской, на которой изображен знак, не значит, что у лица есть полномочия распоряжаться им по своему усмотрению.

Порядок передачи прав интеллектуальной собственности

Любое право предусматривает возможность распоряжения ими. Интеллектуальная собственность не является исключением. Гражданским законодательством устанавливается возможность передачи рассматриваемых прав.

Возможно несколько вариантов проведения процедуры предоставления интеллектуальной собственности другим лицам. Их рассмотрение необходимо, поскольку также порождает конфликты, требующие применения мер защиты.

Отчуждение

Владелец исключительных прав может передать их полностью или частично другому лицу, заключая при этом соответствующий договор. Сделка предполагает определенные условия, в том числе по оплате. Это могут быть фиксированные единовременные выплаты, либо периодические платежи.

Договоренность в этой части носит различный характер и определяется сторонами. Ограничений со стороны закона не предусмотрено. Если одна из сторон нарушает условия соглашения, то также действуют определенные меры защиты интересов, например, возмещение убытков.

Отчуждение определенного вида прав в рамках конкретного соглашения может требовать регистрации. Однако это правило распространяется только на те случаи, когда сам объект интеллектуальной собственности подлежит таковой.

Например, при передаче прав на базу данных их нужно зафиксировать в Роспатенте. Соответственно, потребуется и регистрация самого соглашения между сторонами. Если подобное условие законом не установлено, то процедура исключается их процесса отчуждения.

Предоставление права пользования

Передача интеллектуальных прав, предусматривающая предоставление возможности пользоваться теми или иными объектами собственности, осуществляется на основании лицензионного соглашения.

Договоренность определяет условия такого сотрудничества и ограничения, не позволяющие в полной мере использовать конкретный объект.

По этой причине обязательно оформление соглашения в письменном виде, в противном случае оно будет признано недействительным.

В случае с лицензионным соглашением также предусмотрена процедура регистрации сведений о предоставляемых правах, но только если этого требует вид интеллектуальной собственности.

Также соглашение может ограничить территорию пользования правами, если это условие не оговорено, то действуют договоренность по всей стране. Срок устанавливается сторонами. Когда период действия соглашения не определен, то по закону он составляет пять лет.

Прекращение рассматриваемых отношений возможно при окончании срока его действия, независимо от того, определен таковой соглашением или нет, а также при упразднении или полном отчуждении права.

Оплата за пользование интеллектуальной собственностью по лицензионному соглашению, как правило, устанавливается всегда и может иметь разную форму (фиксированная выплата, несколько платежей по графику, процент от выручки и так далее).

Лицензионное соглашение является частым предметом споров в судах. Их нарушение порождает необходимость защиты интеллектуальных прав.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, нужно исполнять обязательства в полной мере и соблюдать положения договора, признаваемые существенными:

предмет соглашения, то есть предусматривается указание на объект рассматриваемого вида собственности, номер патента, свидетельства о регистрации и так далее;

способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Важно понимать, что если права рассматриваемого характера фактически не перестали существовать, но перешли к другому лицу, это не является основанием для прекращения отношений в рамках лицензирования.

При этом не запрещается параллельная выдача лицензии и другим лицам. Самым распространенным примером является соглашение об использование программного обеспечения, предусматривающее сразу несколько пользователей ПО. Это вариант простой лицензии. Возможен также исключительный ее вид, позволяющий давать право пользования только одному субъекту.

Передача прав без договора

Здесь предполагается переход рассматриваемых прав пользования определенными объектами без заключения соглашений. Подобное допускается не всегда.

Для такой процедуры потребуется наличие исключительных оснований, к которым относят правопреемство, универсального характера:

оформление наследства;

реорганизация юридического лица, предусматривающая по закону переход прав.

Также к основаниям бездоговорной передачи права пользования признается обращение взыскания, которое может быть осуществлено даже на рассматриваемый вид прав.

Защита прав интеллектуальной собственности через суд

Средством защиты интеллектуальных прав выступает административный порядок. В данном случае обращение осуществляется в уполномоченные органы по вопросам интеллектуальной собственности.

Подобным образом разрешаются вопросы получения патента на изобретения и модели, защиты прав собственников, прекращения охранных мероприятий и так далее. Все решения вступают в силу незамедлительно, в день принятия. Соответственно, единственный способ оспорить их – обращение в суд.

Законом определен порядок обращения в органы защиты прав интеллектуальной собственности, который предусматривает направление исковых заявлениях с целью защиты своих интересов в специализированный арбитражный суд, получивший название — Суд по интеллектуальным правам. Данный орган рассматривает в первой инстанции следующие категории дел:

оспаривание актов, которые были приняты федеральными и региональными органами власти по вопросам интеллектуальной собственности (патентного права, селекционных достижений, секретов производства, индивидуализации товаров и услуг и так далее);

споры о непосредственной защите интеллектуальных прав, нарушенных как по соглашению, так и при его отсутствии;

установление обладателя патента, если по данному вопросу возник спор;

оспаривание решения антимонопольной службы и иных органов, работающих в сфере регистрации и определения владельцев объектов интеллектуальной собственности;

признание недействительным того или иного патента, либо предоставление охраны товарным знакам и иным средствам индивидуализации, разрешение споров относительно территориальности и временного действия объекта интеллектуальной собственности;

досрочное прекращение мер по правовой защите прав владельцев интеллектуальных объектов.

Главной особенностью Судов по интеллектуальным правам выступает то, что сторонами в споре могут быть любые субъекты. Нет ограничений, поступает обращение со стороны предпринимателей или же физических лиц.

Это важный момент, поскольку по общему правилу арбитражные суды принимают и разрешают иски только со стороны организаций или ИП.

Независимо от обращения в административные органы или суд, закон в ст. 12 ГК РФ определяется общие и специальные методы защиты прав. Первая группа включает следующие требования заинтересованных лиц:

признание права, что характерно для ситуаций, при которых одно лицо не признает права другого субъекта отношений, в результате чего происходит нарушение интересов и договоренностей между ними;

прекращение определенных действий, которые могут повлечь за собой нарушение интеллектуальных прав, при этом требование может быть направлено стороне, чьи действия могут навредить заинтересованному лицу, либо иным субъектам, способным повлиять на него (органам государственной власти);

возмещение убытков, направленное лицу, использующему результаты интеллектуальной деятельности с нарушением условий договоренностей или закона, что причиняет ущерб непосредственному владельцу прав на такие объекты.

К специальным методам защиты относят выставление соответствующих требований, которые согласно закону предусматривают следующее:

Взыскание компенсации вместо причиненного ущерба.

Смысл в том, что для получения компенсационных выплат достаточно установить факт правонарушения. То есть собственнику интеллектуальных прав не нужно доказать размер причиненного ущерба и даже факт его наступления.

Размер компенсации определяется судом, соответственно, никаких документальных подтверждений также не потребуется. В данном случае учитывается соразмерность характера нарушений сумме взыскания, а также принципу справедливости и разумности.

Изъятие материального носителя.

Требование выставляется к недобросовестному приобретателю интеллектуальной собственности, который осуществляет хранение, перевозку, продажу или иное распространение объектов.

Смысл в том, что исключить из незаконного оборота модель, изобретение, программу и прочие подобные объекты.

Ликвидация юридического лица.

Заинтересованный субъект, то есть владелец прав, может потребовать со стороны суда или уполномоченного органа принять решение об упразднении организации, которая грубо и неоднократно нарушила правила пользования чужой интеллектуальными объектами.

Непосредственное прекращение деятельности юрлица, либо индивидуального предпринимателя может быт инициировано только по заявлению прокурора, которое осуществляется на основании обращения лица, права которого оказались нарушены.

Помимо представленных методов защиты интеллектуальных прав могут применяться технические средства охраны интересов организаций, а также уголовные и административные меры ответственности.

Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности предусматривает совершение ряда действий, направленных на осуществление воздействия на лиц, нарушающих интересы владельцев рассматриваемых объектом. Данные отношения исключительные.

Предполагается обращение только в отдельно созданный и уполномоченный судебный орган, установление отдельных условий договоренностей, а также определенного предмета спора.

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