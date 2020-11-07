Защита прав предпринимателей и юридических лиц

Защита прав предпринимателей и юридических лиц представляет собой деятельность государственных и муниципальных органов власти, которая направлена на обеспечение интересов представителей индустрии бизнеса, посредством устранения препятствий в работе и предупреждения злоупотребления полномочиями должностными лицами.

Основным законодательным актом, направленным на регулирование данного процесса, выступает ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Как регулируется защита прав предпринимателей и юридических лиц?

Осуществление защиты юридических лиц и частных предпринимателей осуществляется в соответствии с предусмотренными законом принципами. Согласно ст. 3 ФЗ № 294-ФЗ установлено несколько основных начал, позволяющих обеспечить интересы субъектов бизнеса.

Относят к ним следующее:

Уведомительный порядок.

То есть о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности необходимо извещать. Такой процесс позволит соблюсти и обеспечить права субъектов бизнеса еще на начальном этапе работы.

Презумпция добросовестности.

Речь идет о предположении честности и законности действий юридических лиц и предпринимателей.

Открытость и доступность нормативной базы для осуществления деятельности субъектов предпринимательства.

Законы предусматривают требования, предъявляемые к субъектам бизнеса, чтобы те могли их соблюдать и самостоятельно обеспечивать свою защиту в случае проверок, а также ограничения для органов власти, осуществляющих надзорные мероприятия.

Проведение надзорных мероприятий только в рамках установленных законом полномочий.

Любое злоупотребление со стороны должностных лиц потребует юридической защиты прав предпринимателей, в том числе в судебном порядке. Ни один представитель бизнеса не должен страдать из-за действий госорганов, реализующих полномочия за пределами своей компетенции.

Проведение проверок по конкретному вопросу только одним уполномоченным органом.

Защита прав предпринимателей предполагает надзорные действия в рамках определенного предмета со стороны только государственного или муниципального органа. Одни и те же проверочные мероприятия не могут исходить сразу от нескольких субъектов власти.

Недопустимость требования от субъектов предпринимательства получения разрешений для осуществления деятельности.

Только действующее законодательство может предусматривать конкретный перечень работ, предполагающий наличие лицензий и иных разрешительных документов. Если НПА подобное не предусмотрено, органы власти не могу требовать это.

Ответственность органов государственной власти, осуществляющих проверочные мероприятия в отношении предпринимателей.

Обеспечение контроля над деятельностью уполномоченных субъектов рассматривается так же, как защита прав предпринимателей и юридических лиц. Это гарантирует устранение фактов самоуправства и злоупотребления со стороны органов власти, что особенно важно при проведении проверок.

Безвозмездный характер осуществления проверок.

Предприниматели должны помнить, что никакие надзорные мероприятия не предусматривают оплаты. Все осуществляется в рамках закона, согласно определенным планам проверок.

Финансирование всех мероприятия проводится из средств бюджета. Какого бы рода не была проверка, юридическое лицо или ИП не имеют отношения к ее материальному обеспечению. Требования о передаче денег можно расценивать, как вымогательство взятки.

Разграничение полномочий органов власти.

Надзорные действия выполняются конкретными субъектами власти, имеющими определенную компетенцию. Это могут быть государственные и муниципальные органы, должностные лица регионов. Субъект проверки определяется согласно ее предмету и опирается только на положения федерального и регионального законодательства.

Таким образом, защита прав предпринимателей при осуществлении контроля полностью регулируется законом. Несмотря на обширные полномочия, органы власти ограничены в своих возможностях и также могут подвергаться ответственности при нарушении установленных правил.

Права предпринимателей и юридических лиц

ФЗ о защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусматривает перечень их возможностей. Они помогают отстаивать свои интересы при проверках и ином участии органов власти в деятельности бизнесменов. Федеральный закон определяет несколько категорий прав для субъектов предпринимательства с учетом сложившихся на практике ситуации.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц при проведении проверки

Первая группа прав реализуется, при участии в проверочных мероприятиях. Их перечень исчерпывающий и установлен ст. 21 ФЗ № 294-ФЗ.

Защита прав индивидуальных предпринимателей и организаций осуществляется в этом случае посредством следующих возможностей:

личное присутствие при проведении надзорных мероприятий, дача непосредственно на месте пояснений по вопросам проверки;

получение без ограничений информации о ходе и состоянии проверки, а также основном ее предмете у государственных органов и их должностных лиц;

ознакомление с документацией, которая была получена и сформирована в ходе проведения надзорных действий;

передача сведений должностным лицам о предмете проверки по собственному желанию для уточнения тех или иных вопросов;

изучение акта проверки, дача оценки, выражение согласия или несогласия при подписании документа;

подача жалобы в целях оспаривания действий и решений органов власти и их должностных лиц, в том числе за счет обращения в судебные органы.

Также законом определена возможность привлекать уполномоченного при Президенте РФ, либо конкретного субъекта страны, благодаря которому обеспечивается защита прав предпринимателей и юридических лиц.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц при возмещении вреда

Согласно ст. 22 ФЗ № 294-ФЗ у предпринимателей и юрлиц есть право обращаться за взысканием причиненного проверкой ущерба.

Действия должностных лиц, которые повлекли убытки для субъекта бизнеса, должно быть доказаны и рассчитаны.

Сюда же относят и упущенную выгоду предпринимателей. Процесс возмещения осуществляется согласно положениям Гражданского кодекса РФ из средств соответствующего бюджета.

Если действия надзорных органов потребовали со стороны субъектом малого и крупного бизнеса правовой помощи и иных материальных затрат, то эти расходы также могут быт возмещены в последствии обращения в соответствующие органы. В большинстве случаев вопрос взыскания ущерба предполагает судебную защиту прав предпринимателей путем подачи жалоб и исков.

В случае, если действия уполномоченных органов признаются правомерными, но причиняют ущерб деятельности субъекта предпринимательства, то возместить убытки в установленном законом порядке будет уже нельзя.

Исключения могут определяться отдельными нормативно-правовыми актами. Однако на практике только при реальном причинении вреда можно получит возмещение и средств бюджета.

Полномочия органов власти при проведении проверок

Защита прав предпринимателей при налоговом контроле, прокурорской, трудовой, выездной налоговой проверке и иных видов, зависит от факта нарушения со стороны должностных лиц. На каждом уровне власти предусмотрен отдельный перечень полномочий, за рамки которых выходить запрещается. Подобные оговорки позволяют ограничить действия уполномоченных органов.

Поскольку надзорные органы предполагают градацию на федеральные, региональные и местные, по такому же принципу происходит разделение их полномочий. Первая категория регламентирует деятельность госорганов на уровне федерации (ст. 4 ФЗ № 294-ФЗ):

принятие участия в разработке единой политики защиты интересов предпринимательства, в том числе при проведении проверочных мероприятий;

планирование и непосредственное участие в надзорных мероприятиях в отношении видов деятельности, определяемых Правительством РФ;

разработка регламентов проведения государственного контроля, в частности с учетом интересов субъектов предпринимательства;

осуществление оценки и мониторинга результатов проводимых проверок, изменение и доработка методик реализации надзорных мероприятий.

Представленный перечень неисчерпывающий. Он может расширяться в ходе проверок с учетом конкретной сферы деятельности предпринимателей.

Следующая категория полномочий относится к деятельности органов власти субъектов РФ (ст. 5 ФЗ № 294-ФЗ). Сюда включают следующие права должностных лиц:

реализация единой политики проведения надзорных мероприятия, разработанной федеральными органами, в том числе обеспечение защиты прав предпринимательства непосредственно в ходе проверок, независимо от их предмета;

непосредственное осуществление контроля на уровне субъекта страны в отношении установленных видов деятельности предпринимателей, а также обеспечение соблюдения условий и требований к процессу реализации надзорных мероприятий;

реализация полномочий федеральных органов власти, если таковые были делегированы должностным лицам субъектов;

участие в разработке регламентов проведения проверок по типу утвержденных федеральных правил;

мониторинг политики надзорных действий на уровне субъекта, соотношение результатов проверки и принципов ее проведения с показателями, установленными федеральными органами.

Также в рамках конкретных проверок допускается расширение полномочий. Однако закон не дает точных указаний на условия, при которых это возможно.

Третья и последняя категория полномочий установлена ст. 6 ФЗ № 294-ФЗ и предполагает закрепление прав органов местного самоуправления:

непосредственное осуществление муниципального надзора за деятельностью предпринимателей на территории конкретного округа или района;

реализации делегированных полномочий со стороны региональных органов власти;

разработка регламентов проверок, их мониторинг, а также подведение методики надзорных мероприятий под установленные федеральными органами условия.

Характер полномочий и границы их действий идентичны на всех уровнях власти. Разница проявляется лишь в их объеме. Федеральные органы могут осуществлять проверку в отношении всех организаций и предприятий, в том время как местная власть ограничена территорией муниципалитета.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц — способы обеспечения

Закон о защите прав предпринимателей в статье 24 предусматривает два способа обеспечения интересов малого и крупного бизнеса. Это необходимо в случаях, когда нужно доказать неправомерность действий уполномоченных представителей власти. К органам защиты прав предпринимателей относятся:

Прокуратура.

Обращение в указанный орган власти осуществляется при необходимости подать протест на правовые акты несоответствующие закону и используемые в качестве основания при проведении проверки. Такая процедура защиты требует составления жалобы и представления доказательств, подтверждающих позицию заявителя.

Далее прокуратура самостоятельно проводит проверку, устанавливает все обстоятельства, оценивает спорный нормативно-правовой акта и сообщает о своем решении.

Такой порядок называется административным. Его соблюдение необязательно. На практике большинство предпринимателей обращается сразу в суд, если не удается добиться пересмотра решений и актов через вышестоящие инстанции надзорной структуры.

Суд.

Все споры, возникающие в результате проведения проверки государственными органами, рассматриваются в судебном порядке. Предметом спора может быть оспаривание актов должностных лиц, взыскание убытков, установление несоответствия нормативных актов положениям закона и так далее.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц в судебном порядке предполагает определенные правила совершения процедуры.

В некоторых случаях возможно обращение в вышестоящие органы власти, осуществляющие конкретный вид проверки.

Например, если акт ИФНС РФ по результатам проверки является необоснованным, по мнению предпринимателя, то его оспаривание можно осуществить путем обращения в вышестоящий федеральный орган – ФНС РФ.

Порядок обращения в судебные органы

Защита прав предпринимателей в суде предполагает более сложный процесс обеспечения интересов бизнесменов. Для определения процедуры потребуется выбрать орган, куда должна подаваться жалоба или иск. Законодатель предлагает несколько вариантов.

Конституционный суд РФ

Данный орган имеет исключительные полномочия. Обращение в КС РФ расширяет возможности защиты предпринимательства. В первую очередь это обусловлено тем, что интересы представителей бизнеса относят к конституционным основам (ст. 125 Конституции РФ). Это допускает защиту не только граждан, но и организаций.

За счет подачи жалобы в КС РФ можно добиться признания акта должностных лиц недействительным, несоответствующим нормам закона, а также оспорить конкретный НПА, противоречащий основам Конституции РФ и даже международным договорам.

Если судом данный факт будет установлен, то и все решения принятые на основании неправомерного закона аннулируется.

Независимо от того, как предприниматель осуществит обращение в КС РФ, нужно учитывать ряд обстоятельств, к которым относят:

направление жалобы на несоответствие закона Конституции РФ допускается со стороны предпринимателя, если на основании этого нормативно-правового акта было принято какое-либо решения уполномоченного органа, в частности осуществляющего надзорные мероприятия;

при подаче обращения не имеет значение, положительное и отрицательное решение закрепляется актом, подлежащим оспариванию, практика знает ситуации, при которых кассация и надзор удовлетворяют жалобы предпринимателей, но те все равно идут в КС РФ, чтобы установить несоответствие НПА положениям Конституции РФ;

когда применение закона, по мнению предпринимателя несоответствующего конституционным основам, еще не осуществлено, но в будущем планируется, то перед обращением в КС РФ нужно подать жалобу в суд общей юрисдикции, наличие его решения обязательно.

Статья 125 Конституции РФ устанавливает определенную компетенцию рассматриваемого судебного органа. Подсудны ему следующие категории дел:

разрешение вопросов соответствия нормативно-правовых актов конституционным основам и положениям международного права;

рассмотрение запрос со стороны иных органов власти, в частности Верховного суда РФ, ВАС РФ в период его существования;

установление соотношения по вопросу компетенции между различными органами власти, независимо от ее уровня;

рассмотрение жалоб по факту нарушения прав и свобод, установленных Конституцией РФ, в том числе при необходимости защиты интересов предпринимательства;

толкование положений законодательства РФ.

КС РФ не присуждает возмещение убытков, он может лишь признать недействительным тот или ной закон, а соответственно, решение, принятое на его основе. Если необходимо взыскать ущерб, то потребуется обращение в иной судебный орган.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц в арбитражном суде

Для рассмотрения экономических споров, возникающих между представителями предпринимательства, юридическими лицами, различными предприятиями и компаниями, а также органами власти, вступившими в конфликт с указанными субъектами, специально был создан арбитражный суд.

Его деятельность регламентируется АПК РФ, предусматривающим полную регламентацию процедуры подачи претензий, иска, участия в разбирательствах, исполнения и обжалования решений.

Экономические споры, рассматриваемые арбитражным судом, должны вытекать из определенных видов отношений, к которым относят следующее:

споры между организациями или частными предпринимателями, которые выступают субъектами бизнеса, но признаются физическими лицами;

конфликты между юридическими лицами, а также органами государственной (местной) власти, в частности при необходимости защиты интересов предпринимательства;

споры межу частными предпринимателями (физическими лицами), не образующими юрлицо, и государственными органами, независимо от уровня власти.

Экономические отношения, выступающие предметом исков, рассматриваемых арбитражным судом, могут возникать не только по факту предпринимательской деятельности, но и вытекать из иных сопутствующих ей факторов:

формирование или ликвидация юридического лица, в том числе при возникновении споров с органами власти;

споры, вытекающие из отношений с органами власти, осуществляющими проверочные мероприятия в отношении субъектов предпринимательства;

возмещение убытков, в частности из бюджетов разных уровней из-за установления факта нарушения закона уполномоченными органами;

возникновение конфликта ввиду злоупотребления полномочиями в отношении предпринимателей и юридических лиц, и наоборот, выход за рамки своих прав представителями бизнеса.

Главное условие для обращения в арбитражный суд – все указанные выше обстоятельства должны быть связаны только с предпринимательской деятельностью.

Принцип подачи иска или жалобы в арбитражный суд не отличается от общих правил гражданского законодательства. В соответствии с положениями АПК РФ обязательно соблюдение претензионного порядка.

Но это касается исполнения обязательств и взыскания убытков предпринимателей друг с друга. При спорных ситуациях, в которых участвуют органы власти, досудебное урегулирование необязательно.

Даже если иск подается в отношении государственного органа, необходимо соблюдение общих правил его составления. В заявление описываются обстоятельства возникновения конфликта, доказательная база, основания обращения, отсылки к закону, требования истца.

В спорах с органами власти особенно тщательно нужно подходить к подготовке процесса. Судебная практика знает множество случаев, когда доводы предпринимателей были недостаточно обоснованными и иск отклонялся, даже при наличии реальной возможности нарушения их прав.

Суды общей юрисдикции

Несмотря на то, что законом прямо предусмотрено рассмотрение споров при участии субъектов предпринимательства в арбитражных судах, процессуальные нормы предполагают некоторые исключения.

В случае, когда разногласия участников правоотношений, где один является юридическим лицом (ИП), а другой гражданином, не вытекают из предпринимательской деятельности, они разрешаются судами общей юрисдикции.

Ситуации, в которые нужно обращаться за помощью в суды общей юрисдикции, определены Постановлениями Пленумов ВС РФ и ВАС РФ еще в 1996 году.

Относят к ним следующее:

Спор не имеет отношения к предпринимательству, даже если одна стороны выступает его субъектом.

То есть предусматривается наличие разногласий, связанных с личными и иными неимущественными правами физических и юридических лиц.

Одна из сторон физическое лицо, не имеющее отношения к предпринимательской деятельности.

Такие конфликты на практике возникают ввиду неисполнения юридическим лицом (в редких случаях гражданином) обязательств в рамках конкретных договоренностей. Например, подача иска в суд общей юрисдикции с целью признать недействительной сделку по продаже акций на аукционе, если его участником было физическое лицо.

Рассмотрение споров, возникающих из личных, семейных, бытовых и иных неимущественных споров, даже если его стороной, в том числе истцом является субъект предпринимательства.

Данное правило прямо предусмотрено ст. 22 ГПК РФ.

Если у предпринимателя прекращена регистрация в качестве ИП, и после этого возник спор, вытекающий из характера деятельности такового, то разрешению конфликта также подлежит в рамках работы судов общей юрисдикции.

Единственное условие – на рассмотрении арбитражного суда не должно быть дела по тем же основаниям, принятого к производству до момента утраты статуса предпринимателя.

Восстановление прав по факту утраты ценных бумаг (на предъявителя или ордерных), где в большинстве случаев участвуют акционерные общества и физические лица.

Право обращения в суд общей юрисдикции закрепляется в ст. 262 ГПК РФ.

Рассмотрение обращения по факту неправомерных действий органов власти и их должностных лиц, в частности со стороны юридических лиц (предпринимателей), но только в исключительных случаях согласно ст. 254 ГПК РФ.

Отдельное место занимают также споры, связанные с оспариванием нотариальных действий. Это относится к компетенции судов общей юрисдикции.

Юридические лица могут обратиться за разрешением подобного спора в указанный орган власти в соответствии со ст. 310 ГПК РФ, что нередко необходимо в целях дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.

Еще одной исключительной ситуацией выступает совокупный характер спора, когда вопрос должен рассматривать в арбитраже, но часть требований относится к компетенции суда общей юрисдикции.

Подобные случаи встречаются довольно часто. ГПК РФ в статье 22 закрепляет конкретные положения относительно варианта их разрешения. В подобной ситуации иск полностью передается для разбирательства в суд общей юрисдикции, независимо от объема требований, вытекающих из предпринимательской деятельности.

Сфера бизнеса также предусматривает участие иностранных организаций, которые могут сотрудничать с отечественными предпринимателями и даже физическими лицами.

Соответственно, возможно возникновение споров, которые согласно ст. 22 ГПК РФ также относятся к компетенции судов общей юрисдикции.

Исключением являются споры, которые предполагают участие иностранных юридических лиц и затрагивают вопросы соблюдения межгосударственных договоров. В этом случае регулирование процесса осуществляет АПК РФ в ст. 27.

Защита прав предпринимателей и юридических лиц на практике

Защита прав предпринимателей и юридических лиц на практике имеет неоднозначные показатели. Абсолютное большинство положительно разрешенных дел было рассмотрено не судами и прокуратурой, а за счет привлечения уполномоченного при Президенте РФ, либо по субъекту.

Только за август-сентябрь 2020 года рассмотрено несколько дел по обращениям субъектов предпринимательства, имеющих положительный исход, в частности по вопросу возмещения убытков:

В Новосибирской области региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей помог ИП взыскать ущерб с организации-подрядчика.

Разбирательство тянулось несколько лет, несмотря на то, что суд в итоге удовлетворил иск. Изначально убытки возмещались по частям, однако когда речь идет о муниципальных структурах, то погашение по закону допускается исключительно в полном объеме.

Только после обращения к омбудсмену, который инициировал проверку в прокуратуре и выяснил порядок предоставления средств для погашения задолженности, после долг был полностью возвращен предпринимателю.

В одной из областей (конкретный регион не указывается) уполномоченный смог решить вопрос с сохранением права рекламы.

Предприниматель обратился за помощью, когда получил со стороны администрации отказ в размещение баннеров. В ходе проверок омбудсмен выявил превышение полномочий со стороны местных органов власти, в результате чего частному предпринимателю вновь была представлена возможность использовать рекламные щиты. Таким образом, уполномоченный помог сохранить малый бизнес.

В Ленинградской области омбудсмен помог вернуть электроэнергию нескольким десяткам собственников нежилых помещений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Ввиду нарушений застройщика здания Роспотребнадзор запретил доступ к электричеству для конкретного бизнес-центра. В итоге застройщику была оказана помощь при обращении в судебные органы, чтобы досрочно прекратить административную санкцию.

Это помогло предпринимателям продолжать работу, поскольку суд принял решение, что отключение электроэнергии больше нецелесообразно, ввиду устранения обстоятельств применения такого наказания.

Таким образом, предприниматели и юридические лица имеют возможность защиты своих интересов в суде, прокуратуре и даже посредством помощи уполномоченного по их правам, что действительно работает на практике и сохраняет бизнес большинства его субъектов.

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