Арбитражный или третейский суд? Куда обращаться? В чем отличия арбитражного суда от третейского?

Для бизнесменов имеет существенное значение арбитражный или третейский суд выбрать для подачи заявления и разрешения возникшего конфликта. Наличие подобных органов необходимо, поскольку предпринимательство предполагает большое количество спорных ситуаций. Они могут носить различный характер. Именно обстоятельства конфликта позволяют определить основания для обращения в арбитражный или третейский суд для разрешения спора.

Арбитражный или третейский суд — подведомственность дел арбитражному суду

Арбитражный суд представляет собой официально действующий уполномоченный орган государственной власти, который осуществляет правосудие в сфере экономической деятельности, в частности предпринимательства с участием ИП, юридических лиц, надзорных служб и инспекций.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим работу арбитражного судьи, в частности разрешения экономических конфликтов, выступает АПК РФ. При этом данный закон определяет, что в исключительных случаях компетенция рассматриваемого органа может быть расширена, то есть допускается разбирательство по иной категории дел.

Сторонами арбитражных споров могут являться организации (отечественные, иностранные и международные), частные предприниматели, органы власти, а также граждане, если таковые привлекались в качестве третьих лиц и не заявляли собственных требований.

В соответствии со ст. 27 АПК РФ определяется перечень споров, которые попадают под компетенцию арбитражных судов. Относят к ним следующие виды разногласий:

споры, возникающие по делам о банкротстве, то есть признании юридического лица (предпринимателя) несостоятельным;

корпоративные споры, возникающие в связи с созданием, управлением и осуществлением деятельности организации;

конфликты, связанные с отказом или уклонением от проведения государственной регистрации со стороны, как юридических лиц и предпринимателей, так и уполномоченных органов;

споры, возникающие в связи с реализацией прав на акции и прочие ценные бумаги, в частности связанные с деятельностью депозитариев;

конфликты, участниками которых являются государственные корпорации, публично-правовые компании, по вопросам управления, осуществления деятельности и реализации полномочий соответствующих органов;

споры по вопросам защиты интеллектуальной собственности, если их участниками являются юрлица и предприниматели, реализующие полномочия по управлению авторскими и смежными правами;

конфликты, связанные с необходимостью защиты деловой репутации в сфере экономической деятельности.

Данный перечень не является исчерпывающим. Споры могут касаться иных вопросов, если они вытекают их экономической деятельности и предполагают участие только субъектов предпринимательства.

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Практика знает случаи, когда из предпринимательства вытекает сразу несколько требований, рассматриваемых в рамках одного спора. При этом они могут относиться к компетенции различных судов.

Если возникает подобная ситуация, то дело передается на разрешение суду общей юрисдикции, даже при условии участия в конфликте организаций и индивидуальных предпринимателей.

Говоря о том, арбитражный или третейский суд стоит выбрать, нужно понимать, что это не альтернативные варианты урегулирования конфликтов.

В некоторых случаях по решению первого органа споры передаются на рассмотрения второго. Кроме того, возможны ситуации, когда осуществляется принудительное исполнение арбитражного решения третейского суда. То есть органы связаны и отличны друг от друга одновременно.

Арбитражный или третейский суд — компетенция третейских судов

Третейский суд представляет собой единоличного арбитра или их коллегию, которые назначаются сторонами или арбитражным органом власти и рассматривают споры, вытекающих из обстоятельств тех или иных гражданско-правовых отношений.

Нормативно-правовое регулирование работы третейского судьи осуществляется в России на основании ГПК РФ. В исключительных случаях арбитражом применяется ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», если дело было начато и не окончено до декабря 2015 года.

Согласно ст. 22.1 ГПК РФ коммерческий третейский суд рассматривает любые споры, если они связаны с гражданско-правовыми отношениями. Определяется такой порядок сторонами конфликта. Основывается это на арбитражном соглашении в третейский суд. Только прямое указание закона может изменить данное правило.

Также ГПК РФ определяет перечень конфликтов, которые не могут быть рассмотрены третейскими судами, даже если стороны подписали арбитражное соглашение. Относят к ним следующее:

споры, предполагающие смешанные требования, подсудные арбитражу и судам общей юрисдикции (ст. 22 ГПК РФ);

семейные споры, вопросы опекунства, попечительства, за исключения дел о разделе имущества, то есть ситуации, не касающиеся фактически осуществляемой экономической деятельности;

трудовые споры;

конфликты, связанные с определением наследников и их прав (даже если речь идет о ценных бумагах акционерных обществ);

вопросы приватизации имущества в Российской Федерации.

Таким образом, существенных ограничений для субъектов предпринимательства, решивших обратиться в третейский суд, в арбитражном праве не предусмотрено.

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Чтобы арбитражное соглашение действовало, необходимо установить дату его заключения. В соответствии с последними поправками, принятыми на основании ФЗ № 409-ФЗ в декабре 2015 года, дела передаются в третейский суд, но только если стороны об этом договорились после 01 февраля 2017 года. Соглашения, заключенные раньше указанной даты, должны считаться неисполненными.

Таким образом, чтобы определить относимость спора к компетенции третейского суда, необходимо установить три критерия: наличие арбитражного соглашения, отсутствие решения по конкретному спору со стороны государственного суда, характер требований, который не должен предполагать исключительной компетенции иного судебного органа.

Арбитражный или третейский суд — основные отличия

Арбитражный или третейский суд имеет свои отличительные черты и конкретно установленную компетенцию. Отсюда формируются основные различия рассматриваемых органов власти. Каждое из них следует рассматривать отдельно с учетом особенностей правового регулирования и реализации деятельности судов.

Независимость судей

Арбитражный процесс предусматривает ряд принципов, на которых основывается работа органов, осуществляющих правосудие. В данном случае одним из таких положений выступает независимость судей, которая гарантирует беспристрастность и защиту председательствующих от давления со стороны третьих лиц. Это позволяет обеспечить принятие объективного и обоснованного решения.

В случае с третейскими судами независимость никак не гарантируется. Арбитры должны обеспечивать объективное рассмотрение дела, соответствовать ряду установленных требований.

Однако практических гарантий не предусмотрено. Это важное различие между третейскими и государственными судебными органами, которое нередко играет не в пользу арбитров.

Еще одним важным моментом, касающимся положения судей в рассматриваемой системе, выступают требования, предъявляемые к ним. В арбитражной системе председательствующим может быть только гражданин РФ, имеющий юридическое образование, несудимый и не состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Отбор, назначение на должность и прочие процессуальные аспекты могут занять длительное время.

В третейских судах ситуация обстоит иначе. Гражданство не имеет значения. Высшее образование нужно только единоличному арбитру, либо председателю коллегии. При этом критерии назначения не проверяются, а если это и происходит, то никакого подтверждения нет. Остается надеяться только на арбитражное учреждение, направляющее дело в третейский суд.

Процесс назначения судьи

Арбитражное судопроизводство предусматривает автоматическое распределение дел между корпусом профессиональных судей. Стороны конфликта не могут сами выбрать себе председательствующего. Смена судьи возможно только при наличии конкретной жалобы и доказанности нарушений с его стороны.

Третейская система предусматривает диаметрально противоположную ситуацию. Стороны для разрешения спора могут самостоятельно выбрать арбитров. Согласно общему правилу выбирается три судьи, формирующих коллегию.

При этом полноценной информации об уровне квалификации и даже образовании председательствующего не предоставляется. Нет четких ограничений, что исключает определенные гарантии.

Главная особенность третейского разбирательства, это его «одноразовый» характер. Стороны определяют судей, причем каждая из них может представить своего кандидата. Третьего назначают вместе.

Суть в том, что нет информации о том, знаком ли тот или иной участник спора с выбранным арбитром. Заинтересованность судьи не доказывается и не опровергается, она, по сути, не имеет значения.

В то время как в арбитражном процессе подобное не допускается. Ввиду этого истец или ответчик подбирают судью, опираясь на свои интересы, что не соответствует общим принципам судопроизводства в России. Поэтому и возникла идея реформировать третейскую систему рассмотрения дел.

Сроки принятия и исполнения решений

На практике сложилось мнение, что третейский суд всегда быстрее рассматривает споры, а их решения исполняются сразу. Это действительно так. Данный орган самостоятельно регламентирует сроки разбирательства. Если третейский судья квалифицирован на достаточном уровне.

Временные рамки арбитражного процесса строго регламентированы АПК РФ. За нарушения установленных сроков предусмотрена дисциплинарная мера ответственности, что гарантирует сторонам спора оперативное разрешение конфликта. Подобных средств воздействия в третейской системе не предусмотрено.

Однако, в арбитражном суде есть порядок обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Что и раздувает сроки разбирательства до нескольких лет!

В случае, если дело рассматривается третейским судом, — порядок обжалования решения отсутствует.

Процедура разбирательства в третейском суде проще и быстрее. Это неоспоримый плюс. Но встают такие вопросы, как независимость и квалификация судей.

Стоимость процесса

Предприниматели нередко думают, что заключение соглашения и передача дела на рассмотрение третейского суда, предусматривает меньше расходов, нежели обращение в арбитраж.

Это действительно так, но есть некоторые нюансы. Арбитражный суд взимает пошлины, прямо установленные Налоговым кодексом РФ. Сумма не может выходить за определенные законом рамки.

Государственная пошлина имеет четкую формулу расчета, если спор имущественный, либо фиксированную сумму. Суд не может самостоятельно увеличить платеж так же, как и стороны его уменьшить.

С другой стороны, судебные издержки на представительство гораздо выше, чем в третейском суде. К тому же, если дело затянется в рамках процесса обжалования решения арбитражного суда, то судебные расходы многократно возрастут.

С третейскими судами все иначе. Стоимость процесса определяется сторонами, либо регламентом арбитражного учреждения. При этом точного порядка расчета не предусмотрено.

Соответственно, нет гарантий цены процесса, в каждом отдельном случае ее размер может быть изменен. Поэтому, перед третейским разбирательством предпринимателю необходимо проявить осмотрительность и изучить соглашение о назначении арбитров до его подписания.

Звучит слишком сложно? Действительно, при выборе, куда обратиться — в арбитражный или третейский суд, возникает много вопросов. В каждой процедуре есть плюсы и минусы. Все зависит от возникшей ситуации, которую надо разрешить.

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Арбитражный или третейский суд — определение компетентности судов

Арбитражные суды действуют в пределах своей компетентности, установленной АПК РФ. То есть нет никакой свободы в выборе круга дел, подлежащих рассмотрению, нельзя отказаться от того или иного разбирательства. Все строго действует в рамках законодательства. Подобные меры дают гарантию того, что участник экономических отношений всегда сможет получить защиту своих нарушенных прав.

У третейского суда чуть больше свободы. Его работа основывается на арбитражном соглашении, то есть компетентность определяется самостоятельно. Даже в ситуациях, когда сторона спора не согласна с соглашением и считает его недействительным, окончательное решение примет третейский арбитр.

Единственный выход – оспорить решение в государственном суде, что не целесообразно. При наличии сомнений в третейской системе, лучше вообще не идти на подписания соглашения.

Процессуальный порядок в третейском и арбитражном суде

Здесь также действует разница в порядке регулирования проведения самого разбирательства. Все действия, допустимые в рамках арбитражного судопроизводства, регламентированы законом, а именно на основании положений АПК РФ, а в некоторых случаях разъяснений ВС РФ.

При этом изменить процесс урегулирования конфликта нельзя. Лишь некоторая часть прав оставлена на усмотрение сторон спора: заявление отводов, предоставление дополнительных доказательств, участие в прениях и так далее.

Третейский суд опирается только на арбитражное соглашение, положения которого определяются сторонами конфликта. Исключение – постоянно действующие суды. В этом случае предусматривается отдельное положение, регламентирующее работу арбитров.

Гласность судебного разбирательства

Арбитражный процесс по общему правилу признается открытым. Любой может присутствовать на заседании. Кроме того, сведения размещаются на информационных ресурсах.

Можно увидеть решение и ход разбирательства. Только в исключительных случаях, установленных законом, процесс имеет закрытый характер (дела, связанные с государственной или коммерческой тайны, при наличии заявления стороны).

Третейский процесс носит закрытый характер, и только стороны в своем соглашении могут изменить этот порядок. Публикация решений данного органа не предусмотрена, нет единого централизованного банка судебных актов.

То есть практика третейского суда остается неоцененной, нет возможности проанализировать его работу. Выбор того или иного учреждения – риск. Отсутствует наблюдение и внешний контроль. Это обеспечивает конфиденциальность, но исключает любые гарантии, предлагаемые государственными судами.

Ведение протокола

Процессуальное законодательство требует ведения протокола в любом виде судебного разбирательства, в частности и в арбитраже. Оформление данного документа также четко регламентировано.

Предусмотрены правила занесения информации в протокол, перечень сведений, которые обязательно в него включаются. То есть при ознакомлении с материалами дела всегда можно изучить ход того или иного заседания.

Третейский суд в этом вопросе также не предполагает строгих ограничений и правил. Протокол составляется только при наличии договоренностей об этом между сторонами разбирательства.

В некоторых ситуациях регламент может устанавливать необходимость протоколирования, однако это характерно больше для постоянно действующих третейских судов.

То есть формальных требований не установлено. Отсутствие в деле протокола не будет нарушением, в отличие от арбитражного процесса.

Процедура обжалования

Процедура обжалования решений государственных судов, в том числе арбитражных, предусмотрена законодательства и предполагает наличие нескольких инстанций. Апелляция осуществляется в вышестоящих органах, предполагает строгий процесс ведения разбирательства, изучения жалобы, оценку материалов дел.

По сути, это отдельное полноценное рассмотрение дела. Право на обжалование есть у каждой стороны спора, независимо от того, как договоренности были достигнуты.

По общему правилу обжалование решений третейских судов не предусмотрено. Их акты окончательные, не могут отменяться или пересматриваться. Нет возможности обратиться в вышестоящий орган.

Однако если речь идет о специально созданном третейском суде для рассмотрения конкретного дела, то его решения могут быть обжалованы в порядке, который будет установлен соглашением сторон.

Практика третейских и арбитражных судов

Несмотря на то, что практика третейских судов не имеет единой базы, предусмотрены некоторые примеры ситуаций, в которых задействованы указанные органы. С арбитражем все проще. Имеется целая база решений и определений арбитражных судов, на примере которых можно увидеть принцип работы данного органа власти.

Пример арбитражного разбирательства

Общество с ограниченной ответственностью выступало в качестве исполнителя, реализуя проектную работу для унитарного государственного предприятия. Необходимо составить необходимые документы и согласовать результат с заинтересованными организациями. Однако договор, заключенный с государственным предприятием им же был нарушен.

Со стороны исполнителя постоянно поступали запросы об истребовании и подписании документации, однако, ответа на них ООО не получило. Кроме того, сразу после подписания акта о проделанной работе ГУП заявил о намерении расторгнуть договор, не исполнив обязательств.

Общество позаботилось о защите своих прав, еще на этапе заключения и исполнения договора. Оно привлекло к работе юриста, имеющего опыт в арбитражных разбирательствах.

Еще в начале сотрудничества адвокат собрал доказательную базу, сохраняя все обращения, переписки и прочие документы. Более того, именно юрист заблаговременно направил ГУП письмо, сообщая о приостановлении работ в связи с невыполнением контрагентом своих обязательств.

Таким образом, ООО смогло подтвердить факт исполнения соглашения со своей стороны и уклонение контрагента. Преимуществом выступило то, что сообщение о расторжении договора со стороны госпредприятия не имело правовой обоснованности. Вся эта работа была проделана привлеченным юристом еще до судебного разбирательства.

Далее ООО направило исковое заявление в арбитражный суд. Адвокат подготовит иск, собрал все необходимые документы, сформировал полноценную доказательную базу.

Требование заявления предполагало взыскание платы за проделанную работу, поскольку было установлено, что отношения прекратились по вине контрагента, то есть ответчика.

Парадокс в том, что госпредприятие само признало факт исполнения истцом обязательств, поскольку подтвердило принятие работы, но не их утверждение государственными органами. В итоге арбитражный суд удовлетворил иск.

ГУП направил апелляционную и кассационную жалобу, однако, благодаря работе юриста, который на протяжении всего времени вел это дело, обращения были отклонены. Ответчик не смог представить обоснованных доводов, из-за чего жалобы и не были удовлетворены.

Арбитражный суд опирался изначально только на представленные доказательства и расчеты. Не имело значение, утверждена работа государственной организацией или нет. Истец выполнил работу.

Благодаря привлеченному юристу данный факт был доказан. Соответственно, представив фактический расчет, который обязательно проверялся председательствующим суда, истец выиграл дело.

Данный пример представляет собой стандартную и простейшую ситуацию, подлежащую рассмотрению арбитражным судом.

Председательствующие данного органа отличаются кропотливостью в вопросах расчета и подтверждения взыскиваемых средств.

Благодаря участию юриста, который необходим в таких ситуациях, суд получил все необходимое для удовлетворения требований истца, в то время как ответчик не смог опровергнуть претензии, выставленные в его адрес.

Пример третейского разбирательства

Отсутствие практики третейских судов не позволяет рассмотреть конкретную ситуацию на примере процесса в данном органе. Однако нередко решения арбитров пересматриваются и даже отменяются.

Осуществляется это посредством обращения в арбитражный суд, база решений которого позволяет хотя бы частично рассмотреть ситуации, разрешаемые в третейском порядке.

Общество с ограниченной ответственностью приняло участие в третейском разбирательстве. Однако принятое в итоге решение, предусматривающее отмену всех сделок, заключенных за определенный период, не устроило ООО.

Общество посчитало необоснованным данный акт, и обратилось с жалобой в арбитражный суд. Благодаря этому в первой инстанции были рассмотрены вопросы, обсуждаемые на третейском заседании. Более того, к процессу также были привлечены юристы, контролирующие разбирательство и обеспечивающие его.

Основным аргументом обжалования выступило то, что третейский суд принял решение, выходящее за пределы ранее подписанного арбитражного соглашения.

Арбитражный суд отказал в отмене решения, сославшись на то, что не может пересмотреть акт третейского суда по существу. Этот запрет прямо предусмотрен в ст. 233 АПК РФ. Смысл в том, что доводы общества, желающего обжаловать решение, были связаны непосредственно с обстоятельствами дела.

Несмотря на то, что апелляционное обжалование решения третейского суда, не имело успеха, общество направило кассационную жалобу. Именно на этом этапе все же был установлен факт выхода суда за рамки третейского соглашения, что не может сохранять решение в силе и предполагать его исполнение.

Ситуация сложилась следующая. Третейский суд принял решение о том, что все сделки общества недействительные. Акт считался бы обоснованным, но в деле приняло участие третье лицо, а именно акционерное общество, сотрудничающие с ООО. Фактически отношения с компанией не входят в рамки третейского соглашения, то есть договор с АО недействительность касаться не должна.

На практике все вышло иначе. Акционерное общество не знало о третейском суде, и не было предупреждено о признании договора недействительным. Оценив указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции согласился с доводами о том, что третейский суд вышел за рамки соглашения.

Ввиду указанных обстоятельств решение третейского суда может быть обжаловано, поскольку доказано, что оно вышло за пределы соглашения.

Указанное исключение определено п. 3 ст. 233 АПК РФ. Таким образом, изначальное заявление о необоснованности акта третейского суда было обоснованным, но полноценное подтверждение нашло лишь на этапе кассации.

При этом также существует оговорка, что отменить решение арбитражный суд может также только в той части, которая не соответствует третейскому соглашению. Именно это и произошло в рассматриваемой ситуации.

Юрист, привлеченный для работы по данному делу, добился того, чтобы признание недействительности сделок не коснулось договора поставки, заключенного с акционерным обществом. Это позволило сохранить отношения с конкретным контрагентом, не упразднить решение полностью и добиться цели, поставленной перед третейским судом при заключении соглашения.

Данный пример явственно показывает необходимость участия юристов в подобных процессах. Арбитражный или третейский суд выбран истцом, значения не имеет, поскольку нередко, как показано в данном примере, разбирательство из одного перетекает в другое. Не всегда дело ограничивается одним видом судов.

Арбитражный или третейский суд — куда в итоге обращаться?

Таким образом, разрешение спорных ситуаций между организациями и предпринимателями возможно, как в арбитражном, так и в третейском суде.

При этом предусмотрено несколько принципиальных отличий, на которые следует обращать внимание при выборе соответствующего судебного органа. Для правильной подготовки к делу лучшим вариантом будет привлечение юриста.

Я постаралась описать все нюансы при разрешении дела в арбитражном или третейском суде. При выборе, стоит объективно провести оценку дела, проанализировать риски и расходы прежде чем принимать решение.

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